Выходят на арену циркачи

29 сентября 2009, 15:20

Политикам свойственно осваивать смежные профессии. Особенно накануне выборов.

Они готовы вместе с военными кататься на танках и заодно с журналистами бороться за свободу слова, спасать мир и жертвовать чем-то ненужным. Но почему-то не оставляет ощущение, что очень близкой  для украинских политиков сферой приложения усилий мог бы стать цирк.

Цирк, как известно, демократичное и древнее искусство. Способность развлекать зрителей на круглой арене известна человечеству с античных времен. Возможно, в цирковом искусстве не так много жанров, но оно определенно привлекает к себе внимание. Цирк для зрителей должен быть постоянным праздником, и политики, превращающие в цирковые представления собственные мероприятия, создают ему нездоровую конкуренцию.

Уже понятно, что официальным шпрехшталмейстером (ведущим циркового представления) будущей президентской кампании станет Центризбирком. Сформированный на политической основе, но не отражающий полного расклада сил в борьбе за главное кресло страны, ЦИК будет не просто объявлять очередные номера, извините, этапы избирательной кампании. Именно на его заседании должны быть объявлены результаты народного волеизъявления, которые вступят в силу. Сотрудникам Центральной избирательной комиссии придется находиться «на манеже» не просто весь вечер – иногда они будут работать под прицелом телекамер круглосуточно.

Номеров и жанров в президентско-цирковой кампании хватает. Например, с пантомимой может выступить Владимир Литвин. Спикеру приходится менять маски по несколько раз на день. Не успеет он пообщаться с коллегами-парламентариями с выражением лица, больше напоминающим злобного бога ацтеков, как мчится на встречу с избирателями, где мимика должна выражать доброжелательность, заинтересованность и даже сочувствие. Судя по выражению лица, пребывание в спикерском кресле дается Владимиру Михайловичу непросто, но расставаться с ним он не собирается.

По части фокусов трудно найти равного Юлии Тимошенко. Премьер хорошо умеет отвлекать и переключать внимание избирателей и старательно заталкивает кроликов обратно в цилиндр. Когда леди Ю выходит на арену, только немногочисленные присутствовавшие на репетициях знают, что именно сегодня премьер достанет из рукава. Хотя номера порой проходят немного коряво, Юлии Владимировне не откажешь в старании. Недостаток класса она пытается восполнить количеством проделанных фокусов.

Зато в жонглировании первенство остается за Партией регионов. Соратники Виктора Януковича так усердно поднимают в воздух популистские лозунги, словно пытаются помешать своему вождю выиграть президентскую кампанию. Они до сих пор не замечают изменений в украинском обществе и пытаются  использовать примитивные рецепты повышения собственной популярности.

Пожалуй, не лучшее сравнение, но действующему Президенту отдана на откуп клоунада. Подобно цирковому актеру, призванному смешить людей, Виктор Ющенко ретиво вмешивается в проведение других цирковых номеров (отменяя решения правительства и советуя, как работать парламенту), демонстрирует собственные мускулы (осуществляя кадровые назначения) и всем видом показывает, кто на самом деле является главным в цирке. Хорошая, профессиональная клоунада способна привлекать внимание зрителей, ведь смешить людей, оставаясь серьезным, непросто. Но Ющенко в последнее время куда чаще сам оказывается в неловком положении.

Чудеса политической акробатики демонстрирует Арсений Яценюк. Ему, пожалуй, можно присвоить звание «гуттаперчевого мальчика украинской политики». Лидер «Фронта перемен» ухитрился буквально за неполный год приблизиться к дуэту фаворитов президентской гонки, максимально перекроить собственный образ и теперь вынужден делать обратное сальто – конечно же, только для поддержания рейтингового равновесия. Вот только фактический отказ Арсения Петровича от вектора европейской интеграции и призыв имплементировать решения всеукраинского референдума 2000 года вряд ли добавят ему сторонников в западных регионах.

Великими дрессировщиками себя считают Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. У обоих в подчинении мегафракции политических хищников, предпочитающих обитать в Печерском заповеднике и не обращать внимание на происходящее за его пределами. С помощью кнутов и пряников (угроз выбросить из политической тусовки и преференций в бизнесе) оба лидера стараются держать свои фракции в состоянии повышенной боеготовности. Правда, в пасть этим хищникам они готовы уложить голову оппонента, а не свою собственную.

В этой ситуации особенно интересна позиция нас с вами, украинских граждан. К сожалению, обстоятельства не позволяют выбрать уютное кресло в облюбованном секторе. Скорее, наоборот – украинцам придется на протяжении ближайших месяцев демонстрировать чудеса эквилибристики, чтобы не свалиться в политическую апатию, не поддаться примитивным радикальным призывам, сохранить способность и право выбирать.
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