Война бордов: проигрывает «он», виновата - «она»

PR-войны будущих кандидатов в президенты набирают обороты. В прошлую пятницу украинцы стали свидетелями своеобразного «апофеоза войны»: в прямом эфире программы «Шустер Live» произошло беспрецедентное столкновение представителей крупнейших политических сил страны – БЮТ и Партии регионов.

Если так начинается предвыборная кампания, то чего можно ожидать в дальнейшем? На этот и другие вопросы журналистов в пресс-центре «Главреда» ответили директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.



«Если бы я был политтехнологом Партии регионов, я бы им устроил такой «разбор полетов», что мало бы не показалось»



Виталий Бала: «Как по мне, пятничный эфир программы Савика Шустера довольно знаковый». «Мы видим, что, еще не начавшись, избирательная кампания фактически показала, что стороны, по крайней мере одна из сторон, готова к войне без правил».

«Для меня это был в известной степени шок. Мне трудно представить, что депутат, который еще года 2-3 назад был простым теоретиком-экономистом, подходит к премьер-министру любой страны и говорит: «Подвиньтесь, потому что я хочу что-то сказать». Тут даже о политической культуре говорить весьма сложно.

«Регионалы» не понимают, что если они так относятся к премьер-министру, так же БЮТ, если они выиграют выборы, будет относиться к их премьеру. Таким образом они дискредитируют все институты власти. Безусловно, нужно бороться – вопросов нет. Но нужно сначала какие-то книги умные почитать или прислушаться к каким-то своим советникам.

Если бы я был политтехнологом Партии регионов, там был бы такой «разбор полетов» после этого, что мало бы не показалось. Они сделали такой большой «плюс» Тимошенко и такой «минус» Януковичу, что даже трудно представить, сколько денег, ресурсов нужно было потратить Тимошенко, чтобы этого достичь.

Может, они хотят потом работать у Тимошенко после президентских выборов под руководством главы комитета Верховной Рады по свободе слова – это было бы вершиной нашей свободы слова».



Война без правил по своей сути не может принести мир по правилам. Если будет вестись война без правил, то после президентских выборов победивший в этой войне, безусловно, захочет добить своего оппонента. Этого не хотелось бы, потому что от этого пострадают, прежде всего, граждане Украины.

Завершая, хотел бы обратить внимание на следующее. Война без правил началась еще до президентской кампании, поэтому можем себе представить, что будет происходить во время самой президентской кампании. Если она таким образом будет продолжаться, мы получим политическую войну на уничтожение оппонента. И это очень опасно для будущего Украины.



Война бордов: Проигрывает «он», виновата - «она»



Виталий Бала: «Началась кампания – «они блокируют, она работает». В ответ началась другая – «лучше, чтобы она отдыхала». Я могу продолжить эту логическую цепочку: «19.. год. Она пошла в первый класс. Он снял первую шапку». «19.. год. Она пошла в четвертый класс. Он получил первую судимость».

Игра «он»-«она» может закончиться достаточно интересно для «него», если идти тем же путем».



Михаил Погребинский: «Я думаю, что решение Печерского суда, запрещающее недобросовестную рекламу, неоправданно и необосновано политически. Команде Тимошенко, увидев такой ролик, нужно было остановиться и предложить диалог команде Януковича. Потому что в действительности высказывание: «она работает, они блокируют» - абсолютная правда. Но есть очевидное унижение оппонента.

Чтобы они отказались от антирекламы, Тимошенко должна отказаться именно от такой рекламы. Можно что угодно говорить, но унижать оппонента сейчас не нужно. Тогда, если бы такие переговоры состоялись, я думаю, что не было бы дальнейшего осложнения ситуации.

Здесь я считаю, что обе стороны не правы. Нужно делать выводы, что пострадают все субъекты - и представители власти, и представители оппозиции будут унижены этой ссорой, этими обвинениями друг друга. Можно продолжать эту кампанию с «он-она», так, что «мало не покажется», но это контрпродуктивно для обеих сторон. Поэтому разумно в этой ситуации от этих вещей отказаться».



ЮВТ и ВФЯ обречены помириться. Ради территориальной целостности государства



Михаил Погребинский: «Я думаю, что любая рациональная позиция заключается в том, что Украина не может быть управляемой одной из команд, которые сориентированы на поддержку разных электоральных групп.

Вроде бы это понимают и Янукович, и Тимошенко. Потому что Янукович говорит, что нужно объединяться, говорит о чем-то вроде объединения. Тимошенко говорит, что мы объединимся на базе БЮТ. Но мы знаем, что на самом деле свыше 80% поддержки Тимошенко есть на западе и в центре. Свыше 80% поддержки Януковича есть на востоке и юге.

Из этого следует, что какая бы ожесточенная борьба не разгорелась во втором туре, фактически между представителями двух геополитических частей Украины для сохранения страны в этом географическом состоянии, в котором она сейчас находится, они просто должны договориться. Нет другого варианта».



Диктатура Украине не угрожает – никто не любит никого



Михаил Погребинский: «Диктатура или авторитарный режим может быть установлен в стране более-менее однородной. Потому что для того, чтобы наводить порядок авторитарными методами, мало того, чтобы у вас было соответствующее законодательство или соответствующая конституция. Вам нужно, чтобы этого авторитарного лидера любили люди. Как любили Гитлера или Сталина. Большинство их любили, иначе не было бы этих тоталитарных режимов. Если у нас часть населения на западе будет любить одного человека, то в Крыму его точно не будут любить. Это очевидно.

Поэтому у нас авторитарный режим не может быть установлен по определению. Кто-то может что-то такое выдумывать, но в реальности это не получится.

Мой приятель, украинский националист, высказался лет пятнадцать тому назад приблизительно так: «мы в действительности устроим нормальную жизнь в том случае, если здесь будут натовские танки, а до тех пор ничего не выйдет». Он правильно понимал, что для того, чтобы реализовать вариант одной части страны - галичанский или севастопольский, - нужны танки - либо российские по всей стране, либо натовские.

Тот, кто хоть немного разбирается в делах внешней политики, понимает, что не будет здесь ни при каких условиях стоять натовские танки, даже в неизвестно какой перспективе. Значит, тут другого варианта или альтернативного поиска компромисса между представителями двух частей Украины не существует».



БЮТ и ПР помирит общая ценность – украинское государство



Виталий Бала: «Юлия Владимировна должна наступить на горло своей песне, потому что, по большому счету, выходящие во второй тур все равно должны руководить страной.

К сожалению, мы должны констатировать, что у них нет практики договариваться. Нам нужно заставить научиться наших политиков сотрудничать и договариваться. Хватит воевать».



Михаил Погребинский: «Я, зная лично и Тимошенко, и Януковича, хочу сказать, что у них есть определенный потенциал для договоренности о компромиссе. Будет ли он реализован – я этого не знаю. Но то, что потенциал есть, я в этом абсолютно уверен».

«И для представителей БЮТа, и для представителей Партии регионов есть ценность. Эта ценность – украинское государство. Можно спорить, как говорил Станиславский, кого нужно любить – себя в искусстве или искусство в себе. В данном случае даже не важно, любят они себя в государстве или государство в себе. Но то, что для них обоих это ценность, я в этом не сомневаюсь.

На этой почве нужно искать компромисс, нужно находить линии сотрудничества. Они не могут полностью устроить каждую из сторон, но ограниченно должны устраивать и одну, и другую сторону.

Нужно понимать, что борьба кончается, а жизнь продолжается».

Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Скандал в шоу Шустера: у Тимошенко довольны Победитель войны без правил добьет оппонента - эксперт Принятие бюджета-2010 выгодно и невыгодно ПР - эксперт Эксперт: В Украине есть лишь один демократ Тимошенко и Янукович обязаны найти компромисс - эксперт