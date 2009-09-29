США обещают не торговать Украиной

О визите известного дипломата, а в настоящее время заместителя министра обороны США в Киев как-то особенно в украинских СМИ и не сообщали.

Как будто ничего важного в его приезде не было. А это совсем не отвечает действительности



«Мы не собираемся строить отношения с Украиной на основе заговора с Россией», - это, наверное, был главный месидж, с которым выступил сегодня заместитель министра обороны США, бывший американский посол в России Александр Вершбоу. Он прибыл в Киев для участия в двусторонних украинско-американских консультациях по вопросам обороны.



Однако представитель дипломата не ограничился только рабочими встречами со своими украинскими коллегами. Наверное, ключевым пунктом его программы стало выступление в Дипломатической академии.



К американскому политику у украинской аудитории накопились немало вопросов. Хотя, возможно, Вершбоу и не ожидал, что все эти вопросы окажутся настолько острыми. Как Вашингтон относится к созыву международной конференции, на которой бы Украине предоставили большие гарантии безопасности? Не предаст ли американская администрация другие страны, заигрывая с российским руководством? Каким будет место Украины в новой Стратегической концепции НАТО?



Все эти вопросы были спровоцированы как минимум двумя причинами. Первая – агрессивная политика России относительно Украины. Москва, по-видимому, и в самом деле не вынашивает никаких военных планов, однако прилагает достаточно большие усилия, чтобы в Киеве подумали, что такие намерения существуют. Вторая причина – отказ администрации Барака Обамы от установления элементов ПРО в Чехии и Польше. Если США отважились предать своих партнеров по НАТО, то что им помешает забыть в решающий момент об Украине?



Вершбоу приходилось как минимум трижды повторять одну и ту же фразу в разных вариациях: США не предадут Украину. «Мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Мы будем поддерживать Украину в ее стремлении к демократии и движении в европейские и евроатлантические структуры», - подчеркнул с самого начала Вершбоу.

«Мы будем развивать наши отношения с Россией не за счет Украины или других стран Восточной Европы. Наш принцип – не торговать интересами третьих стран», - уже будто оправдываясь, подчеркивал опять дипломат. Когда одна из журналисток ему прямолинейно заявила, что в Европе разочарованы администрацией Обамы, отказывающейся поддерживать молодые демократии, то, казалось, что Вершбоу уже не найдет что сказать.



«Обама четко высказывался, что США заинтересованы в укреплении демократии в Восточной Европе. В Киеве такие же слова произносил вице-президент США Джозеф Байден от имени президента Барака Обамы», - парировал американский гость.



В США, наверное, уже привыкли, что Украина представлена достаточно широким спектром мнений, с которыми выступают ведущие политические лидеры, – как оппозиционные, так и те, что у власти. Одни хотят в НАТО, другие не хотят, одни признают Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, другие категорически против этого, одни возмущены действиями России, другие потакают этим действиям. Поэтому, возможно, Вершбоу сегодня и не ожидал такого единства мнений во время встречи с журналистами, представителями неправительственных организаций и, собственно, студентами Дипломатической академии. Из больше десятка вопросов ни в одном не шла речь о том, что Украине не следует вступать в НАТО; все в один голос говорили об угрозах, идущих сегодня со стороны Москвы; несколько раз у Вершбоу спросили об эффективности Будапештского меморандума.



Очень скоро, в декабре, этому документу исполнится ровно 15 лет. Напомним, в соответствии с меморандумом США, Россия, Британия, Франция и Китай провозгласили себя гарантами безопасности Украины – таким было обязательство этих стран в ответ на согласие Киева отказаться от третьего по мощности в мире ядерного арсенала. Через определенные причины к одному из гарантов Киев давно утратил доверие. Можно ли, таким образом, Украине полагаться на будапештские обещания?



Отвечая на вопрос, Вершбоу сознался, что вопрос эффективности Будапештского меморандума затрагивался во время его встреч с украинскими коллегами. Это, кстати, также свидетельствует о том, что обеспокоенность действенностью настоящего документа разделяет и украинское правительство (точнее – Министерство обороны). Однако американский гость отметил, что вопрос усиления гарантий безопасности для Украины на переговорах не затрагивался.



Очевидно, украинские переговорщики решили не касаться этого вопроса, поскольку Вершбоу и так достаточно четко заявил о своей позиции – американскую администрацию вполне устраивает меморандум в его нынешнем состоянии. «Меморандум до сих пор остается в силе», - отметил он. Он напомнил о том, что подписанты настоящего документа гарантировали Украине территориальную целостность, нерушимость суверенитета. «Поэтому вряд ли нужно пересматривать меморандум. Его идеи также прописаны в Хельсинском акте, в учредительных документах СНГ», - отметил представитель Пентагона. Впрочем, ссылаться сегодня на Хельсинский акт, декларирующий нерушимость границ в поствоенной Европе, после известной ситуации с Косово, Абхазией и Южной Осетией как минимум не совсем корректно. Упоминание об учредительных документах СНГ вообще звучит как издевательство. Во-первых, Украина фактически является ассоциированным членом этой организации, поскольку до сих пор не ратифицировала устав Содружества. А во-вторых, именно в СНГ первую скрипку всегда играла Россия. Каким образом эта организация может помочь Москве вести себя со своими соседями с большим уважением?



Все слова Вершбоу сводились к тому, что США готовы поддержать Украину, однако, прежде всего, Киев должен полагаться на свои силы. Дескать, все, что сегодня может пообещать Вашингтон, - не вести за спиной Украины переговоры с Россией во вред нашему государству. Американец дважды повторил свои надежды относительно России и Будапештского меморандума: «Мы сами будет стоять за соблюдение положений меморандума. Надеемся, что так будет делать и Россия», - подчеркнул Вершбоу в ответе на один из таких вопросов. Отвечая на другой вопрос, он еще раз повторил: «Мы надеемся, что и Россия так же будет придерживаться гарантий».



Не забыли украинские участники встречи с американцем спросить и об отсутствии посла США в Киеве. Ведь со стороны может показаться, что в Вашингтоне уже давно не обращают внимания на Украину в качестве серьезного партнера, если позволяют себе несколько месяцев не отправлять своего посла в Киев. Со стороны может выглядеть так, будто бы США относятся с таким же пренебрежением к Украине, как и Россия, демонстративно отказавшаяся направить руководителя своего дипломатического представительства в наше государство. Вершбоу пообещал, что посол приедет в Киев «через несколько недель». «Думаю, американский сенат, понимая важность стратегических отношений с Украиной, не будет медлить», - отметил он. Хотя медлил на самим деле президент Барак Обама. Несмотря на то, что имя будущего посла было известно уже в июле, США очень долго не направляли в Украину запрос на агреман. Соответственно кандидатура Джона Тефта (а он и должен стать послом) не могла пройти все необходимые процедуры для одобрения в США – в частности, голосование в сенатском комитете по международным делам.





Месиджи Вершбоу были больше чем показательны. Украине не следует рассчитывать на чью-либо поддержку извне. Особенно в вопросах безопасности. И особенно на фоне политического хаоса и нестабильности в государстве. США, ослабленные кризисом, будут сосредоточивать внимание прежде всего на внутренних проблемах или же на вопросах, представляющих для них наибольший вес. Ядерное разоружение с Россией и противостояние ядерной программе Ирана – топ-темы внешней политики США на сегодняшний день. Максимум, что может пообещать Вашингтон Киеву (да и не только Вашингтон), – дать украинцам возможность самим разобраться, чего они в действительности хотят.



Наиболее многозначительным, наверное, был последний ответ господина Вершбоу, в котором он еще раз отметил, – США не предадут Украину, по крайней мере в своих переговорах с Россией: «Мы не торгуемся с Россией. Не идет речь о каком-то коммерческом соглашении. Мы никогда не отдадим на откуп интересы третьих сторон. В конечном итоге у нас будут в таком случае противоположные результаты. Ведь это может дать неправильные сигналы России. Если мы и поступимся, то только своими интересами».



Если бы Вершбоу не был дипломатом с 30-летним стажем, то он, по-видимому, продолжил бы это обещание словами: все остальное зависит от самой Украины.