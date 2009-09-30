Янукович против всех?

Как лидеру разнообразных вариантов президентского рейтинга, Виктору Януковичу нет необходимости решать проблему первого тура.

Куда важнее аккумулировать дополнительные голоса для решающей схватки с конкурентом. А в этом плане у Виктора Федоровича заметны серьезные проблемы.



Очевидно, что Партия регионов проведет помпезный и пафосный съезд, на котором выпишет своему лидеру путевку в президентскую жизнь. Наверное, следует уточнить, что обратного билета для Виктора Федоровича не предусмотрено: поражение в президентской кампании обернется для него завершением политической карьеры. Даже самая крупная партия не захочет, чтобы ее возглавлял человек, дважды проигравший выборы главы государства. Нынешний «терриконовый» рейтинг главного «регионала» играет роль ориентира в президентской гонке, своеобразного раздражителя для конкурентов. В бютовском штабе нынешние показатели популярности Януковича скорее принимают к сведению, готовясь отстаивать свои результаты в комиссиях после закрытия участков для голосования.



Янукович уже успел обмолвиться «случайно», что не исключает победы в первом туре. Дескать, народ Украины настолько устал от власти, что чуть ли не цветами вымостит его путь на Банковую. Правда, для потенциального триумфатора «малой кровью, единым ударом» Виктор Федорович ведет себя крайне пассивно. Штабы «регионалов» на местах получили указание ориентироваться на результаты третьего тура президентских выборов в 2004-м, и практически не пытаются вскрыть в интересах своего лидера новые электоральные пласты. Это означает, что «регионалы», упивающиеся собственным завышенным самомнением и рейтингом Януковича, рассчитывают сделать ставку на привлечение голосов некоторых кандидатов, которые проиграют в первом туре. Иначе говоря, лидеру Партии регионов предстоит залезть на чужое электоральное поле, чтобы заручиться дополнительной поддержкой.



С кем сможет договориться Виктор Янукович? После его яркого выступления на Троицу, положившего конец надеждам на формирование широкой коалиции и проведению президентских выборов в парламенте, договариваться о чем-либо с Тимошенко можно только после окончания избирательной кампании. Да и то Юлия Владимировна, если сумеет сохранить премьерский портфель, безусловно, откажется от почетной капитуляции и постарается навязать собственные условия договоренностей. Так что вождю «регионалов» даже победа в президентской гонке (триумфа ведь не получится) принесет немало проблем.



Но вернемся к реальным потенциальным партнерам Виктора Федоровича. В прессе активно насаждается мнение о возможности его альянса с Виктором Ющенко, даже четко указывается объединяющий политических антагонистов компонент – Юлия Тимошенко. «Дружить» против лидера БЮТ оба Виктора смогут, но это не означает формализации этих отношений. Виктор Андреевич – человек обидчивый, самолюбивый, с развитым мессианским комплексом, а его энергично травят делом об отравлении (простите за каламбур) однопартийцы Виктора Федоровича. Надо быть никудышным психологом, чтобы рассчитывать на сотрудничество в подобной ситуации.



Пожалуй, не худшим партнером мог бы стать Владимир Литвин. Ему ведь приходится постоянно лавировать между пребыванием в коалиции и протестными настроениями народа, в который Владимир Михайлович регулярно выбирается. Шансы на победу в президентской гонке у Литвина скорее теоретические. Казалось бы, поддержка лидера оппозиции могла стать для него вполне логичной. Но в борьбе за гипертрофированные социальные стандарты «регионалы» не только заблокировали работу парламента, понижая тем самым рейтинг его председателя, но и то и дело переходят на личности, пытаются дискредитировать Литвина. Поведение самой большой фракции парламента можно пояснить только тем, что у них есть свой «д’Артаньян». Но практически на ровном месте настраивать против себя спикера – мягко говоря, недальновидно.



Быть может, Виктор Федорович рассчитывает получить голоса, которые будут отданы за Арсения Яценюка? Лидер «Фронта перемен», как известно, именно Януковича называл своим главным соперником в президентской гонке. Так было, по крайней мере, до того момента, когда рейтинг Арсения Петровича перестал расти. При любом раскладе «передать» свои голоса вождю «регионалов» для Яценюка означает расписаться в собственной несамостоятельности, поставив жирную кляксу на будущей политической карьере. Максимум, на который может рассчитывать Янукович – контроль над делегированными «фронтовиком» членами избирательных комиссий. Это полезно и технологично, но не означает публичного политического братания.



Аналогичная ситуация с Сергеем Тигипко, который, ко всему прочему, руководил избирательным штабом Януковича в 2004 году. И для набирающего ход и строящего перспективные политические планы экс-банкира «сдача» отданных за него голосов может означать завершение кратковременного политического ренессанса. А для Януковича гипотетический альянс с Тигипко станет демонстрацией собственной слабости – оппоненты сразу обратят внимание на заигрывание с «предателем и ренегатом».



По всем прикидкам, позиции лидера «регионалов» могут усилить голоса, отданные в первом туре за лидера коммунистов. Но молодожен Петр Симоненко вместе с партайгеноссе неоднократно подставлял плечо во время критической нехватки голосов в коалиции. Кто мешает ему предложить поддержать Юлию Тимошенко, если та накануне президентской кампании объявит о повышении минимальной зарплаты и пенсии? Петр Николаевич ведь решил вопрос лидерства на левом фланге и может позволить себе немного «пошалить».



Итак, лидирующие позиции Виктора Януковича сегодня не гарантируют ему победы в президентской гонке. Для победы Виктору Федоровичу необходимо уже сегодня расширять электоральное поле, а не отрабатывать номер в качестве лидера президентского рейтинга. Вождю «регионалов» пора понять, что для него эти выборы являются вопросом политической жизни и смерти.