Михаил Чечетов: «Президента ждет общенародный импичмент, когда он получит ноль на выборах»

Партия регионов сейчас как будто сидит на двух стульях – с одной стороны, критикуя Юлию Тимошенко в унисон с Секретариатом Президента, пытается отправить премьер-министра в отставку силами пропрезидентской части фракции НУНС.

С другой стороны, «регионалы» вместе с БЮТ говорят об инициативе начать процедуру импичмента Виктору Ющенко. В прессе уже даже появился проект совместного постановления двух фракций по этому поводу.



И при этом «регионалы» на каждом углу кричат о том, что желают отправить в политические небытие и Ющенко, и Тимошенко.



О том, как Партия регионов будет бороться против Тимошенко вместе с Ющенко, а против Ющенко вместе с Тимошенко, и вместе с народной «волной протеста» против них обох, «Главреду» рассказал депутат от Партии регионов Михаил Чечетов.



Михаил Васильевич, расскажите, какие главные планы у Партии регионов на новую парламентскую сессию?



Я в последнее время езжу на встречи с избирателями на Черниговщину. Со всех встреч я вынес главный тезис: пока эта власть будет в своих кабинетах – жизни у людей не будет. Народ говорит, что врача, который довел больного до реанимации, нужно убирать. Ведь следующий шаг – морг и могила. Потому эти врачи – Президент и правительство, которые довели нас до реанимации, должны уйти.



Партия регионов внесла в повестку дня постановление об ответственности и отставке правительства. В четверг 5 февраля этот вопрос поставят на голосование.



Какие шансы отставить Тимошенко? Голосов хватит?



Мы выражаем позицию людей. Я вот проехался по регионам, думал, люди нам скажут «Ну зачем вы трогаете правительство? Зачем трогаете Президента? Они святые люди!». Но люди нам сказали, что хватит молчать, давно их надо выбросить из кабинетов. В Черниговской области, например, не то что бюджет выживания принимают, а бюджет смерти. Денег даже на зарплаты нет.



Поэтому наша фракция проголосует за отставку правительства. А вот как будет себя вести Литвин, коммунисты, часть «Нашей Украины» – это будет тест на вшивость. Некоторые «нашеукраинцы» кричали, что они не входят в большинство. Так пусть своим голосованием за отставку Тимошенко покажут, с кем они!



Если коммунисты тихо в тряпочку сопеть будут, то они станут не ассоциированными членами коалиции, а настоящими. Тогда за ситуацию в стране будут отвечать и Тимошенко, и Симоненко, и Литвин, и Мартыненко - все.



Не секрет, что сейчас все зависит от позиции коммунистов. В прессе появилась информация о том, что Адама Мартынюка могут посадить на место Лавриновича на пост первого вице-спикера. Таким образом Тимошенко просто «обезопасят» от отставки. Такой вариант возможен?



Не знаю, какие у них политические интриги, но тест на вшивость все покажет, и голосование за отставку расставит все на свои места. Пусть они тогда сами оправдываются перед людьми. Наша совесть чиста. Мы делаем то, что говорят люди. У меня тоже совесть чиста, я везу наставление народа.



Вы будете отстаивать Александра Лавриновича на посту первого вице-спикера?



Наши 175 депутатов просто не будут голосовать за его отставку. Этот человек на своем месте, он сегодня грамотно и профессионально ведет парламент.



Не будете блокировать трибуну или что-то подобное?



Мы цивилизованная партия, глупостями заниматься не будем. Будем убеждать не делать глупостей.



Вы проводите консультации с коммунистами по поводу отставки правительства?



А что с ними проводить консультации, если и так все ясно? Пусть проконсультируются с народом. А люди сейчас говорят одно – долой правительство и Президента! Если они этого не слышат, то пусть помоют уши.



В таком случае, каковы шансы провести импичмент Президента? Об этом сейчас много говорят ваши коллеги по партии…



В идеале, по срокам импичмент возможен не раньше сентября-месяца. Лучший вариант тот, который предлагает Леонид Кравчук – чтобы Президент и БЮТ согласились в апреле провести досрочные выборы парламента и президента. Если агония и раздор между Тимошенко и Ющенко будет тянуться до конца этого года, то тогда нужно будет лет пять выходить из кризиса.



Если выборы проведут одновременно, то ситуация изменится. Победит Янукович на президентских выборах, у него же будет большинство в парламенте и правительстве. Все будут говорить единой властью, президент и правительство будут единомышленниками. В таком случае стране гарантированы десять лет стабильности.



Но вы же сами понимаете, что ни Ющенко, ни Тимошенко на это не пойдут…



Если они на это не пойдут, то придут люди. Народ сказал так: что когда БЮТ и «Наша Украина» нам платила деньги, и мы приходили в Киев, то это было так, понарошку. Четыре года назад людям платили, и они были управляемы. Сейчас же в Киев придут неуправляемые массы. Когда мужчины увидят, что не в состоянии прокормить семью, то их уже нужда в Киев приведет. Это будет народный бунт и всех выкинут вместе с креслами. Люди говорят, что еще месяц-два потерпят, а потом придут.



Некоторые СМИ уже опубликовали общий проект постановления БЮТ и Партии регионов о начале процедуры импичмента. Общие действия здесь возможны?



Я не исключаю, что можно начинать процедуру импичмента. Это будет политическим прессингом. Но я думаю, что его ждет общенародный импичмент, когда он получит ноль на президентских выборах.



Насколько продуктивно воевать на два фронта – и против правительства, и против Президента. Не проще ли свергнуть сначала одних, а потом других?



Зачем? Надо все решать одновременно, чтоб власть стала единой. Тогда исчезнут все противоречия. Никто не будет говорить о НАТО, в гроб НАТО забьют осиновый кол. Тогда наладятся отношения с Россией, скорректируется договор по газу, цена на газ уменьшится, все станет нормально, мы получим российские рынки для наших товаров.



То, что предлагаете вы – это продолжение политической агонии. Мы же тогда будем три года в выборах. Мы из дерьма в таком случае никогда не выберемся. Один раз трухнем всю эту политическую шушару, народ бросит бюллетени, и все будет нормально.



Просто борьба против всех со стороны Партии регионов больше похожа на игру на публику…



Это не игра на публику. «Помаранчевая» власть для нас едина. Мы не делим Ющенко и Тимошенко. Они вместе стояли на Майдане. Нужно было в конце прошлого года выгнать их на сцену Майдана, пусть бы людям, которые тогда стояли там по зову сердца, объяснили, почему они их обманули. Они должны были стать на колени перед людьми и навсегда уйти из политики. Они – одна бессердечная власть.



В четверг будет голосование по отставке правительства. Это будет невозможно без части «Нашей Украины», которые тоже «помаранчевые». Вы будете отправлять Тимошенко вместе с ними?



Если они не проголосуют, то народ за них проголосует через два месяца на улицах, придя в Киев. Народ спросит и с Литвина, и с Симоненко, чем они думали, когда не голосовали против Тимошенко.



Член вашей партии Александра Кужель ушла работать в правительстве, возглавив государственный комитет по вопросам предпринимательства. Как возможно такое совмещение?



Ее туда никто не направлял. Она не принимала активного участия в работе партии. Партия регионов за нее ответственности не несет.



С ней будет так же, как с Раисой Богатыревой? Ее тоже исключат из партии?



Если госпожа Кужель будет заниматься политикой, делать политические заявления, то партия даст ей соответствующую оценку.



Вам не кажется, что у вас начинается «отток мозгов», сначала Богатырева, потом Кужель?



Говорят, чтоб выиграть сражение, надо перед атакой сделать зачистку рядов. Тогда точно можно победить. У нас 1,5 миллиона членов партии. Уход нескольких персон нам не страшен.



Владимир Литвин на днях сказал, что в правительство в ближайшее время могут пойти несколько «регионалов». Такое возможно?



Бардак в стране оттого, что нет ответственности. Ответственность всех за все – это безответственность. Все должны четко знать, что когда не горит лампочка в ЖЭКе, то надо уволить его начальника. Если нет газа, то надо увольнять Президента и премьера. То, что предлагает мудрый Владимир Литвин, оно же на голову не налазит. Представители Партии регионов в правительство не пойдут. Они туда пойдут тогда, когда правительство будет наше и премьером будет Виктор Янукович.



Идти сейчас в правительство и брать на себя ответственность Тимошенко – это не для нас.



В последние месяцы оценка действий Юлии Тимошенко в газовой сфере с вашей стороны и со стороны Президента были очень похожи. Многие говорят, что «группа Фирташа» в вашей партии чуть ли не координирует действия с Банковой.



У нас своя позиция, и она не меняется. Большего вреда для газовых соглашений, чем Президент, не нанес никто. Договор зависел от уровня наших отношений с Россией. Президент слепил из России образ врага. Поэтому он несет ответственность за договор. Несмотря на это, мы все же могли до Нового года иметь нормальный договор. Но, опять таки, вмешался Президент. Исходя из своих амбиций, что не он этот договор готовил, он его сорвал.



А договор, который подписала Тимошенко после Нового года, – это просто сдача национальных интересов Украины. Что же получила Тимошенко? Ответ надо искать в тайном договоре, так называемом пакте «Молотова-Риббентропа» между ней и Путиным. Она подписала этот договор в надежде на то, что получит политические преференции на президентских выборах.



Три дня назад Медведев уже говорил, у него из груди даже выпирало – что, мол, давайте на тридцать лет продлим этот договор. Он понимает, что им это более чем выгодно.



То есть и у Януковича и у Ющенко есть общий конкурент на выборах – Тимошенко, поэтому их критика схожа?



Я не использовал терминологии «общий конкурент». Мы считаем, что они оба как государственные менеджеры на нулевом уровне.



Многие украинские политологи говорят, что Партия регионов так рьяно защищает «РосУкрЭнерго», что уже стала чуть ли не пресс-службой этой организации. У народа есть негативное отношение к РУЭ. Не боитесь таких ассоциаций?



Мы РУЭ не защищаем. Мы отстаиваем право собственности. Мы против того, чтобы имущественные отношения решались методами 1917 года – экспроприацией. Все должно быть в рамках закона. Сегодня РУЭ, завтра – завод, послезавтра – магазин, и пошло-поехало.



Вы выступаете за то, чтобы были одновременные выборы президента и парламента. Но все же, если этого не случиться, то когда должны быть очередные президентские выборы? За какую дату вы будете голосовать в парламенте – 27 декабря 2009 года или 17 января 2010-го?



Чем раньше, тем лучше. Мы будем голосовать за декабрь 2009 года.