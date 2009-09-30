Виктор Ющенко напомнил Мао Цзедуна

Президент цитировал великих тиранов прошлого вперемежку с демократами, и заверял, что выиграет выборы, а если нет – тем хуже для Украины.
Пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко в среду имела место состояться во дворе президентского Секретариата. Первая из таких пресс-конференций «на лужайке», помнится, проходила под открытым небом, но с тех пор украинская демократия шагнула далеко вперед: кресла для журналистов стояли под обширной прозрачной крышей, а с боков, ввиду холодной погоды, установили на штангах четыре мощных электрических обогревателя.
Среди собравшихся внимание привлекала маленькая бабушка в типично сельской одежде и с ярко-зеленым теплым платком на голове. Журналисты рефлекторно предположили, что видят знаменитую «бабу Параску». Но это оказалась член Национального союза журналистов, 83-летняя Наталья Решодько – активистка движения памяти великого украинского кинорежиссера Александра Довженко (Наталья Федоровна – уроженка Сосницы на Черниговщине, откуда происходит и Довженко).
Ровно в 14.00 глава государства поднялся на мини-сцену в сопровождении пресс-секретаря Ирины Ванниковой. Поскольку главной (и единственной) темой пресс-конференции было объявлено обсуждение проекта Конституции, предложенного Виктором Андреевичем, собравшихся сначала развлекли коротким фильмом на эту тему. Фильм состоял из высказываний чиновников СП, политиков и простых граждан «с улицы» (снятых исключительно на Майдане); все высказывания были поданы вперемежку – что, то ли символизировало демократичность конституционных устремлений Президента, то ли намекало на отсутствие сценария.
Далее по теме выступил сам Виктор Ющенко.
- Как будет формироваться завтрашний украинский день? – спросил он собравшихся. – Обречены ли мы жить в руине?
Как следовало из дальнейших слов Президента, с подобными вопросами он намерен обратиться и ко всей нации. Ответом же должна стать новая Конституция, с предложениями по коей уже обратились «сотни тысяч» граждан.
Особо позитивную роль, согласно Ющенко, эта Конституция должна сыграть в деле борьбы со «всевластием» парламента и представленных там политических сил. Как пафосно заявил Президент, именно новый Основной Закон должен помочь «сделать так, чтобы мы в своей стране не чувствовали себя малороссами, хохлами, наймитами».
- Почему, - спросил господин Ющенко, - мы должны молиться на четыреста пятьдесят (красноречивая пауза) достойных людей? Почему люди, которые явно не несут украинских ценностей, попадают во власть через законный механизм?
Последний вопрос вполне мог бы натолкнуть на размышления о том, каким же должен быть законный механизм попадания во власть, чтобы его могли пройти только люди с «украинскими ценностями». И даже поговорить о потенциальном ограничении прав граждан по линии политических убеждений. Но, к счастью, как показывает изучение проекта Конституции от Ющенко, ни слова насчет «ценностей» потенциальных чиновников и политиков там нет.
Вместо этого там есть сокращение числа депутатов до 300 с одновременным введением верхней палаты – Сената. В который должны попадать по три депутата от каждой области, Киева, Крыма и «городов, приравненных по статусу к областным». То есть в целом количество депутатов в случае реализации такого проекта почти не уменьшится, а затраты – на два парламентских аппарата вместо одного – даже возрастут. (Хотя в проекте Ющенко бесхитростно сказано, что-де нынешняя Рада «слишком дорого обходится народу»). Главное же, что давно привлекло внимание наблюдателей, – это что в Сенат автоматически (и пожизненно) должны попадать бывшие президенты Украины (кроме устраненных через импичмент).
Виктор Ющенко, однако, упредил все вопросы на этот счет.
- Не ставьте второстепенных вопросов: почему сейчас? Почему не через шесть месяцев, или не через три года? – сказал Президент. И уверенно добавил: - Очевидно, до выборов (президента. – Авт.) изменения в Конституцию внесены не будут.
Просто, разъяснил Ющенко, думать об изменении Основного Закона нужно уже сейчас. И думать об этом должен «каждый лидер, который сейчас, простите, никто, но претендует стать лидером нации» (думается, Юлия Тимошенко или Виктор Янукович многое могли бы ответить на это ненавязчивое «никто». - Авт.).
В конце концов, подчеркнул Президент, только мнение кандидатов по поводу столь принципиальных вещей, как Конституция, заранее даст украинцам ответ на вопрос о том, «чего ждать через месяц после 17 января, когда произойдет инаугурация».
Оптимизму Президента, считающего, что инаугурация следующего главы государства произойдет уже через месяц после первого тура выборов, остается только позавидовать. Особенно учитывая озвученные ЦИКом планы только к 17 февраля огласить результаты выборов (а ведь после этого ожидается еще и возня в судах).
В завершение своего довольно краткого (20 минут) выступления Виктор Ющенко сообщил, что «главной угрозой» последнего времени были и остаются попытки ПР и БЮТ «разделить страну на двоих». Заодно глава государства развенчал «политическую коррупцию», которая, по его словам, привела к тому, что «в каждом министерстве 11 замов, и из них 11 – коммунисты», а ведь это «та сила, которая уничтожала свободу в Украине, уничтожала наших отцов и дедов».
Впрочем, оговорился Президент, он в данном случае говорит все-таки именно о коррупции, а не о чьих бы то ни было политических взглядах.
- Как когда-то говорили китайцы, пусть расцветают сто роз, пусть цветут сто теорий, - пояснил Ющенко свою позицию.
Это было не очень удачным примером, поскольку данную крылатую фразу (в несколько ином варианте – «Пусть цветут сто цветов, пусть цветут сто школ») первым употребил еще до нашей эры создатель Китайской империи Цинь Шихуанди, а в ХХ веке повторил Мао Цзэдун. Причем в итоге император Цинь стал жечь идейных оппонентов живьем, а председатель Мао устроил «культурную революцию».
Обосновав необходимость конституционной реформы и ее видение, Президент Ющенко приготовился отвечать на вопросы журналистов. Как выяснилось, заявленная тема пресс-конференции их волновала мало. И Президенту пришлось говорить главным образом на другие темы.
О приватизации Одесского припортового завода
- Главное – понимать мотив, - заявил господин Ющенко. – В депрессию никто не продает активы!
По словам Виктора Ющенко, правительство доказало, что «профессионально, морально, этически не может обеспечить продажу такого актива». Тем более, что, по мнению Президента, цена, за которую предприятие в конце концов могло быть продано (5 млрд. грн. – Авт.) – это «примерно в два с половиной раза ниже, чем то, что говорили эксперты два месяца назад».
- В восемнадцатом веке Екатерина II делала на украинских землях подобную же акцию – раздавала земли своим любовникам, своим фаворитам, - обличал Виктор Ющенко.
Он также впервые объяснил, почему ранее не возражал против продажи ОПЗ (как известно, в августе такую продажу от имени Президента одобрил замглавы СП Александр Шлапак), по словам Ющенко, все дело было в меморандуме, подписанном правительством и Международным валютным фондом.
Как сообщил Президент, этот знаменитый меморандум предусматривал целый комплекс мер по выравниванию экономической ситуации в стране, и «в его рамках» он, Президент, согласился и на продажу ОПЗ. Но недавно миссия МВФ установила, что Кабмин не выполнил пять из шести основных пунктов меморандума. А просто продать завод и «проесть» эти деньги Президент не позволит.
- Цена, которую предлагали за завод – это цена месячного расчета за газ. Ну, один месяц еще проживем. А дальше что? Крым продавать? – возмутился Виктор Ющенко.
О ситуации с финансированием армии
- Я не буду подписывать бюджет на 2010 год, который предусматривает финансирование армии в 8,3 млрд. гривен, - сказал Ющенко (на самом деле правительство дописало армии еще более 4 млрд. гривен финансирования из спецфонда Минобороны, но в последние годы этот спецфонд пустует. – Авт.).
- Сегодня пилот Военно-воздушных сил имеет, по 2009 году, налет 4,7 часа! Кажется, на асфальтоукладчике, где только три рычага – «вперед», «назад» и «стоп» - 25 часов учат, чтобы получить право на нем работать, - демонстрировал Президент познания из разных сфер жизни. – А у нас только 250 этих пилотов, на которых держится украинское небо – и они имеют налет по 4,7 часа!
- Сейчас не то время, чтобы не обращать внимания на военных. Это будет большая ошибка, - предупредил Верховный главнокомандующий.
Об участии в выборах
- Я не хотел бы, чтобы вы меня ставили в один ряд с теми людьми, которых уже, по-моему, полтора десятка, - сказал Виктор Ющенко, подразумевая прочих кандидатов в президенты Украины. И тут же ошеломил присутствующих:
- Если говорить по-простому, я выиграю выборы. В этом нет никаких сомнений.
Вообще, «предвыборная» часть пресс-конференции Президента предсказуемо оказалась если и не самой длительной, то точно – самой насыщенной. Хотя местами уследить за зигзагами мысли Виктора Андреевича было непросто.
- Если я не выиграю выборы, трагедии не будет, - продолжал Президент, но тут же заверял: - У вас есть простой выбор: двигаться дальше, вперед, с Ющенко, или назад – с другими кандидатами.
Из всего этого оставалось неясным: то ли Виктор Ющенко считает, что «движение назад» - это вовсе не трагедия, то ли лично ему, в общем-то, все равно, какой выбор сделают украинцы – мол, в случае чего, это их личные проблемы? Некоторые пассажи главы государства подталкивали ко второму выводу.
- Вот вам нравится делать свою работу так, как вы считаете необходимым? – обратился он к журналистам. – Мне тоже. Я делаю ту политику, которую должен проводить, и говорю то, что должен, независимо от того, как меня понимают журналисты, или как меня поймет нация…
О том, что важная роль политика состоит в умении не просто говорить, а именно говорить убедительно – без чего руководить обществом просто невозможно – Виктору Ющенко за годы президентства, видимо, не сообщили.
- Я думаю не о следующих выборах, а о следующих поколениях, - все больше переходил на пафос Президент (на сей раз цитата была из Черчилля – но, в отличие от случая с «китайцами», на этот раз Президент вообще никак не сослался на источник). – Ющенко, сидящий перед вами – это Ющенко 2004 года. Я из своего пакета ни одного тезиса не выкинул!
«Думайте сами, решайте сами», - по-русски резюмировал Ющенко свой предвыборный спич.
О Тимошенко
Из «полутора десятков» оппонентов Президент, судя по всему, регулярно вспоминает только Юлию Тимошенко. Во всяком случае, в ходе пресс-конференции премьеру регулярно доставалось за все – от саботажа курса на интеграцию с НАТО до дефицита бюджета.
Местами это выглядело довольно забавно. Так, говоря о том, что «страна не может слушать сладкие слова, когда у нас 10, 15 % дефицита бюджета», Виктор Ющенко вдруг без перехода начинал уверять, что украинцы будут «гордиться четырьмя годами, прожитыми в стране, которую строил Ющенко». Поскольку именно в этой стране, в частности, средний прирост ВВП составлял более 7 % в год, а госбюджет «за три года вырос в два раза».
- И при этом у меня ни разу не было большинства в парламенте, - подчеркивал Ющенко.
От этого становилось вовсе уж непонятно: как так может быть, что бюджеты формирует Кабмин, принимает парламент, а заслуги за их увеличение должны зачесться Президенту, у которого к тому же даже нет поддержки в Раде?
Особенно же главе правительства досталось за печально известное определение суда, запрещающее «недобросовестную рекламу» в ее адрес. Хотя, по сути, скандальное определение касается именно рекламы – а не сообщений СМИ – Президент, вслед за Партией регионов, заявил, что судом «журналистам запрещено критиковать премьер-министра и ее партию».
Противостоять этому, однако, должны в первую очередь сами журналисты. «Что вы сидите? Что вы спите?!» – возмущенно обратился Президент к присутствующим работникам пера и микрофона.
Журналисты промолчали и остались сидеть.
Что же касается рекламы самой Тимошенко, как и других кандидатов, то Президент сообщил, что дал поручение Генпрокуратуре разобраться с ее законностью – ведь избирательная кампания де-юре еще не началась. «Хотя я понимаю, - философски сказал Ющенко, - что они будут настаивать на том, что эта реклама – не предвыборная, а социальная».
Об отравлении
- Три человека, которые в тот вечер (в сентябре 2004 года, когда, предположительно, произошло отравление – Авт.) готовили пищу и подавали, являются сегодня гражданами России и находятся в Москве, - рассказал Виктор Ющенко об общеизвестном. – Как и еще полтора десятка по другим делам…
По словам Президента, до сих пор российская сторона не реагировала на обращения Генпрокуратуры Украины относительно выдачи данных граждан – даже в то время, когда они были еще гражданами Украины. Тем не менее, как ни странно, ГПУ в течение месяца снова обратится к российским коллегам «для окончательного ответа уже по факту отравления кандидата Ющенко».
Каким может быть этот «окончательный ответ», если подозреваемых так и не выдадут (а это очевидно), осталось неясным. Зато Виктор Андреевич рассказал, что его личная трагедия оказалась на руку медицинской науке во всем мире.
- Месяц назад я дал разрешение тем учреждениям, которые вели мое лечение, раскрыть эту информацию. Потому что в рамках тех исследований было сделано несколько открытий… Медицинская наука теперь сможет дать ответ в толстых научных журналах, как действовал яд – по часам – и, главное, как мне удалось остаться в живых, - сказал Ющенко.
По его словам, эти данные могут помочь «миллионам людей во всем мире».
О руке Москвы
Каким будет влияние Кремля на грядущие президентские выборы в Украине? Виктор Ющенко на этот вопрос ответил неожиданно афористично:
- Влияние будет сильным, как всегда. Но результат – слабым.
P.S.
Все упомянутые выше темы «на лужайке» неподалеку от рабочего места Президента обсуждались более двух часов. Из всего этого хронометража не более полуминуты ушло на вопрос журналистки одного из региональных СМИ, которая одна только и заинтересовалась темой, изначально заявленной организаторами – реформой Конституции «от Ющенко».
- Виктор Андреевич, - с надрывом спросила она, - сейчас, когда политики презирают закон, когда подрывается обороноспособность страны, чем обеспечить, чтобы политики начали отвечать перед народом Украины? Это обеспечено в вашем проекте?!
На этот вопрос Президент Украины дал уверенный положительный ответ.