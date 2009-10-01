Добро пожаловать, мистер Тефт

Полгода – почти в буквальном смысле: впервые о том, что больше всех шансов сменить Вильяма Тейлора имеет тогдашний посол США в Грузии Джон Тефт, ваша покорная слуга узнала в мае нынешнего года в Вашингтоне. В первых числах июня об этом узнали и читатели “Главреда”.

Имя Тефта в дипломатических раскладках возникло не сразу. Потому что, собственно, и желающих поехать в украинскую столицу на том берегу Атлантики было достаточно. Первым, кто, по нашей информации, попытался пробить под себя это кресло, был не кто иной, как известный знаток российско-американских отношений Майкл МакФол. Однако, насколько известно “Главреду”, от затеи ехать в Киев его лично отговорил cоветник президента США по вопросам нацбезопасности генерал Джеймс Джонс. И, вынуждены признать, правильно сделал: Майкл МакФол, который, в отличие от некоторых других представителей нынешней администрации, не питает никаких иллюзий по поводу сегодняшней России, намного более затребован с точки зрения Киева на посту фактически куратора российского направления в Совете нацбезопасности США в период неоднозначной перезагрузки отношений между Америкой и Россией.

В числе других имен, как рассказал нам в неофициальном разговоре известный американский дипломат, активно фигурировало также имя Кена Ферфекса, бывшего экономического советника посольства США в Киеве. Называлось в околодипломатических кругах, как ваша покорная слуга уже одно время отмечала, и имя Марка Бжезинского, сотрудника Совета нацбезопасности США в администрации Билла Клинтона и сына Збигнева Бжезинского. Тем не менее, в его назначение верилось не особо - как по причине одиозности имени для страны этого региона, так и из-за того, что у Марка недавно родился ребенок, и в декретном отпуске, как Бжезински-младший подтвердил автору этих строк по электронной почте в июле этого года, находится, собственно, он сам.

Один из бывших послов США в Украине рассказал “Главреду”, что весной нынешнего года ему приходилось принимать немало звонков от американских дипломатов соответствующего уровня, которые долго и скучно расспрашивали его не только об условиях работы в Киеве, но и о жизни в украинской столице: какие здесь школы и детские сады, где можно отдохнуть, не выезжая из города, и тому подобное.

По нашей информации, были среди желающих занять этот пост и представители украинской диаспоры. Одному из них удалось даже выйти на разговор по этому поводу с генералом Джонсом. Напомню, что у украинского бекграунда был только один посол США в Украине – первый. Кстати, Роман Попадюк - единственный из бывших послов, кто не пополнил скамью неофициальных лоббистов Украины в Вашингтоне (каковыми стали Миллер, Пайфер или Паскуаль), и сейчас, по некоторой информации, он находится в Техасе и занимается упорядочиванием библиотеки Джорджа Буша. А именно его пребывание на должности посла теперь рассматривают в Вашингтоне скорее как случайность – с распадом Советского Союза в Вашингтоне творился такой дипломатический хаос, при котором тамошние полисимейкеры не придавали особого значения столь актуальному сейчас понятию, как возможный конфликт интересов.

На новость о возможном назначении Джона Тефта послом в Украину все без исключения американские собеседники “Главреда” реагировали приблизительно одной фразой: “Прекрасный выбор». Чем он так прекрасен – объясняли приблизительно тоже одинаково.

Во-первых, Джон Тефт на сегодняшний день – один из самих сильных американских классических дипломатов. Когда я говорю “классический”, то имею в виду, что этот человек не воспринимается как симпатик ни Демократической, ни Республиканской партии США. Хотя, как убеждал нас Дэвид Кремер, заместитель Кондолиззы Райс в Госдепартаменте США, а ныне эксперт влиятельного Немецкого Фонда Маршалла, у внешней политики США в отношении Украины нет партийной окраски – позиции дипломатов, симпатизирующих Республиканской партии и ассоциирующих себя с Демократической, практически совпадают.

Во-вторых, прекрасным выбор Тефта делает его бекграунд работы в регионе. «Джон Тефт был бы фантастическим послом США в Украине», - с увлечением начинает характеризовать номинанта директор программ международной безопасности в Атлантическом Совете США Деймон Вилсон, ранее работавший в администрации Буша и встречавшийся с Тефтом в частности во время визита тогдашнего президента в Тбилиси. «Он профессиональный, прекрасный дипломат, возможно, вообще один из наших самых сильных дипломатов. Он был протестирован в Литве во время интеграции этой страны в НАТО. Он был протестирован на украинской теме во время Оранжевой революции в Украине. Он был протестирован в Грузии во время прошлогодних военных событий», - напоминает Вилсон успехи работы Тефта в регионе на должностях посла в Литве, помощника заместителя Госсекретаря США и посла в Грузии. Бекграунд, который, очевидно, несколько успокоит тех, кто уже положил украинско-американское стратегическое партнерство на алтарь прославленной российско-американской перезагрузки: Тефт – не является любимым персонажем российской власти, и некоторые эксперты даже сомневались, не передумает ли вдруг Белый Дом с его кандидатурой. «Пока Белый Дом не озвучил его имя – этот выбор нельзя считать окончательным», - говорил нам один американский чиновник. Тут стоит напомнить, что процесс назначения послов США происходит в три этапа: номинация Белым Домом (что, собственно, и произошло вчера), слушание в сенате и подтверждение кандидатуры.

Зато Вильям Тейлор, с которым автор этих строк встретилась в Вашингтоне уже после его возвращения из Киева, но еще до назначения вице-президентом Центра постконфликтного мира и стабильности, объяснил важность кандидатуры нового американского посла так: “Джон Тефт - очень опытный дипломат. Он понимает, что такое быть страной на границе с Россией. И он понимает, что значит, когда россияне говорят о привилегированных сферах интересов. Он хорошо знает российский мир, потому что тоже работал в Москве. Он понимает русских людей, что, возможно, несколько другое, чем российское правительство”. Российские акценты расставил в разговоре с нами и Адриан Каратницкий, эксперт Атлантического Совета США: «Тефт – это человек, понимающий российские интересы. Он считается - и война в Грузии это особенно продемонстрировала – неким ястребом в американских дипломатических кругах».

То, чем "протестируют" Тефта в Киеве прежде всего, – это, безусловно, президентскими выборами. Будущий посол прославился тем, что всегда пытался вести разговор с действующей властью (за что его невзлюбила, например, грузинская оппозиция). Нынешние президентские выборы не настолько критичны для Вашингтона, как были предыдущие, и все, чего в американской столице ждут от них, – так это наступления хотя бы относительного политического затишья. Собственно, и президентом в Вашингтоне хотели бы видеть такого человека, который сумел бы сосуществовать и сотрудничать с другими влиятельными политическими силами. И одна из основных «претензий», высказанных в неформальных разговорах американскими дипломатами, сводится как раз к тому, что и Янукович, и Тимошенко слишком «жадные до власти». Не будем забывать и о том, что представление Тефта о Януковиче сформировано под воздействием бурного 2004-го, – очевидно, ему необходимо будет некоторое время, чтобы сопоставить Виктора Федоровича образца-04 с Виктором Федоровичем образца-09.

«Главный приоритет США в Украине, - говорит «Главреду» президент Бизнес-совета «Украина –США» Морган Вильямс, – заставить лидеров работать вместе. За ним идут реформы в энергетическом секторе – критические для будущего независимой Украины». Примерно так же определяют два ключевых приоритета и другие знатоки Украины в США.

Как видим, темы вроде интеграции Украины в НАТО в этом топе не фигурируют. И не удивительно: подход американской администрации теперь сводится к тому, чтобы помогать Украине модернизировать армию (озвученное заместителем министра обороны Александром Вершбоу решение о предоставлении 1,7 млн. долларов на учебу украинских офицеров – из этой серии) и вообще быть полезными в том, что касается реализации натовской Годовой национальной программы (практически аналог ПДЧ).

Другой вопрос, насколько роль посла весома в американской внешней политике? Тем более, что в новейшей истории отношений США с Украиной уже бывали случаи, когда прежние послы оказывались влиятельнее действующих. С Тефтом, конечно, это вряд ли произойдет. Однако основная задача американских послов сводится, по словам карьерного дипломата и бывшего заместителя госсекретаря США Кремера, к следующему: «Они дают нам бекграунд и формируют впечатление об Украине».

«Как формируется политика США в отношении Украины? Отчеты, разговоры с экспертами, время от времени какие-то путешествия. Конечно, есть еще внутренние эксперты Госдепартамента из этого региона», - рассказывает Адриан Каратницкий. Но, признается эксперт, больше всего на самом деле влияет поведение украинских политиков в присутствии их американских коллег: «Если, например, президент лицом к лицу с президентом разговаривает и что-то обещает, это остается основным мерилом отношений. Поэтому я бы очень советовал украинским политикам не обещать американским политикам того, чего они не могут выполнить, потому что это самая ценная монета в диалоге с американцами – выполнить обещанное. Если перешел Рубикон единожды, то тебя уже никто воспринимать не будет».

Что ж, остается надеяться, что преимущественно демократический сенат не будет медлить с одобрением кандидатуры демократического Белого Дома, и Джон Тефт уже к концу октября окажется в посольском кабинете на Юрия Коцюбинского.