Согрей Президента надеждой

Пожалуй, люди трезвомыслящие согласятся, что через несколько лет оценки деятельности Президента будут кардинально отличаться от сегодняшних. Время нивелирует допущенные ошибки и оставляет в памяти сограждан позитивные решения. Однако «маленький украинец» требует улучшения здесь и сейчас, буквально сегодня. В условиях экономического кризиса бравые рапорта премьера раздражают, а президентские рассуждения о том, как страшно жить, не добавляют оптимизма. Объективно в стране наблюдается дефицит желающих согреть Ющенко надеждой на продолжение политической карьеры. Отделять зерна от плевел в преддверии избирательной кампании – занятие чрезвычайно неблагодарное. Собственно говоря, Ющенко и не стал им заниматься, дав понять, что доволен своей работой. Обещание победить на президентских выборах и утверждение, что перед аудиторией все тот же политик, что и пять лет назад – обычные технологические фишки. Они свидетельствуют, что Виктор Андреевич вступил в избирательную кампанию. Пока президентский лик не украшает собой рекламные поверхности по всей стране, Ющенко предпочитает привычно критиковать Тимошенко и формировать образ «своего парня», который после тяжелого трудового дня приходит домой, обнимает жену, играет с детьми. Но что-то мешает воспринимать Виктора Андреевича как успешного политика. Не только невысокий как для главы государства рейтинг популярности. Парадоксально, но политик, пять лет назад бывший «героем Майдана», сегодня должен не только отбиваться от обвинений в фальсификации своего отравления, но и на внешнеполитической арене имеет довольно ограниченный круг общения. В похожей ситуации оказался Леонид Кучма, которому пленки Мельниченко и скандал вокруг поставок «Кольчуг» в Ираке едва не переломили хребет. У Ющенко не было подобных политических потрясений, он, скорее, оказался не на своем месте. Виктор Андреевич долго был ведомым в играх на Печерских холмах и не сумел сыграть роль первого лица, железной рукой сформировав монолитную и эффективную команду. Это означает, что Президент не смог распорядиться выданным кредитом народного доверия. Когда придет время платить по счетам, у Ющенко элементарно не окажется необходимых ресурсов. И как бы он не демонстрировал желание прибавить на финише избирательного марафона, президентская каденция его изрядно измотала. Утверждение об успешных переговорах в Ашхабаде о поставках туркменского газа выглядит блефом по одной простой причине: Россия не заинтересована в том, чтобы пустить в Украину центральноазиатский газ. «Газпром» ведь располагает 10-летним контрактом на поставки «голубого золота» в нашу страну и не собирается отдавать масштабный рынок конкурирующим структурам. Да и вообще отношения Виктора Ющенко с Россией за время его президентской каденции не претерпели положительных изменений. Нежелание Кремля видеть Виктора Андреевича украинским Президентом, наверное, согреет душу «справжніх патріотів», но разве много их осталось в современной Украине? Кстати, в Европейском Союзе тоже давно не впадают в священный экстаз при упоминании имени Виктора Ющенко, а морщатся, словно от губной боли, когда речь заходит о перспективах интеграции Украины. Порой кажется, что последним доводом Президента могло бы стать использование компромата на политических оппонентов – практика такая в Украине распространена достаточно широко, да и рейтинг Виктора Андреевича не дает оснований для избыточной щепетильности. Не исключено, что Ющенко располагает подобной информацией – все же в украинской политике работает далеко не первый год. Но у Президента сегодня нет возможности для реализации самого убойного компромата. Те, кто модерирует общественное мнение - экспертная среда, журналисты, парламентарии - относятся к заявлениям Ющенко с плохо скрываемой иронией. Глава государства стал малоубедительным, и это по-настоящему тревожит менеджеров его избирательной кампании. По иронии судьбы, Виктор Ющенко провел пресс-конференцию с обещанием выиграть выборы практически сразу после поражения «Динамо» от «Барселоны». Причем «бело-голубые» проиграли по всем статьям, получив мастер-класс современного футбола. Динамовцы старались, но не смогли прыгнуть выше головы. Так и Ющенко, некогда обладавший славой, рейтингом, харизмой, в президентской кампании выступит настолько сильно, насколько ему позволит соперник. Досадная ситуация для действующего Президента, ничего не скажешь, но он сам ее создал.