Провинциальная КАДРиль

Война между Кабмином и Президентом за должности губернаторов пришла к промежуточному финишу – вчера суд оставил в силе определение о приостановке кадровых указов Виктора Ющенко.

Однако Секретариат Президента наверняка подаст апелляцию на судебное решение. Пока обе стороны все глубже увязают в судовой тяжбе, свеженазначенные чиновники продолжают заниматься рутинной работой, хотя их деятельность может привести к непредсказуемым правовым последствиям.



Поводом к открытию очередного фронта войны за кадры между Ющенко и Тимошенко послужил ряд президентских указов о назначении глав Киевской и Кировоградской областных госадминистраций и 14 глав райгосадминистраций. Вполне ожидаемо, сторонники Тимошенко не оставили действия Президента без внимания и приняли соответствующие контрмеры.



Наступление на позиции Президента началось сразу после обнародования указов о назначениях, датированных 17 сентября, и пошло по трем направлениям. Первым в Киевский окружной административный суд (КОАС) обратился мэр города Украинка Киевской области Павел Козырев, чью кандидатуру на пост главы Киевской ОГА Кабмин внес на рассмотрение Президента еще 23 июля, но Президент ее отклонил.



Далее события начали развиваться стремительно. 23 сентября для обеспечения требований истца Козырева КОАС приостановил действие президентского указа о назначении Вакараша, но уже 24 числа, после ходатайства от СП, тот же суд отменил свое решение.



Параллельно состоялась попытка открыть второй фронт войны – на этот раз в Конституционном суде. Того же 23 сентября контролируемый БЮТ Киевский облсовет на внеочередной сессии принял решение обратиться в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить, законно ли Ющенко назначил Вакараша губернатором. Согласно появившейся в СМИ информации, облсовет отправил это обращение адресату в тот же день. Однако, как сообщили «Главреду» в КС, никаких обращений от Киевского облсовета в последнее время у них зарегистрировано не было.



В прошлую пятницу был открыт еще и третий фронт – в Окружном админсуде Киева (ОАСК), в который с иском обратился народный депутат от БЮТ Владимир Пилипенко. В своем иске нардеп указал на нарушение Президентом законов Украины о Кабмине и местных госадминистрациях. При этом он просил «для обеспечения требований истца» немедленно приостановить кадровые указы Президента – что суд и сделал в этот понедельник.



Секретариат Президента отреагировал немедленно и направил в ОАСК свое ходатайство об отмене приостановки действия многострадальных указов, которое суд вчера не удовлетворил. Теперь у СП осталась возможность подать апелляцию в Киевский апелляционный админсуд, но до ее рассмотрения кадровые указы Ющенко останутся приостановленными.





Правовой клинч





Сложившуюся ситуацию представители обеих сторон трактуют совершенно по-разному, прежде всего, в вопросе легитимности указа как такового. «Мы ждали представлений от правительства по несколько месяцев, по году, и так их и не получили. А у нас сейчас идет подготовка к отопительному сезону, подготовка к выборам и так далее, и терпеть пустующие кресла чиновников на местах Президент не намерен», - сообщила журналистам глава СП Вера Ульянченко. И тут же заявила: «Назначая их (чиновников – «Главред»), Президент действовал исключительно в пределах своих полномочий».



Однако противоположная сторона с такими аргументами категорически не соглашается. «Президент прямо нарушил закон Украины о местных администрациях и закон о Кабмине, назначив людей на должности без представления со стороны правительства», - сказал «Главреду» Владимир Пилипенко.



В свою очередь, заместитель главы СП Марина Ставнийчук сообщила «Главреду», что ОАСК вынес решение о приостановке действия президентских кадровых указов неправомерно. «Во-первых, имели место процессуальные нарушения: нас никто не вызывал на судебные заседания, нас даже никто не поставил в известность. Во-вторых, нарушена подсудность: иски, связанные с полномочиями Президента, могут подаваться исключительно в Конституционный суд, о чем имеется решение самого этого суда», - сказала Ставнийчук.



Вместе с тем, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, допускается проведение заседания и вынесение решения без уведомления другой стороны, если «ходатайством обоснована срочность решения о приостановке действий субъекта властных полномочий». «В своем иске я как раз и указал на срочность принятия решения. Еще и выделил это жирным шрифтом», - сообщил Пилипенко. Народный депутат также уверен, что иск он подал именно туда, куда надо. «В иске я не ставил под сомнение полномочия Президента, я исключительно указал на их несоответствие законам Украины», - объяснил Пилипенко.



Не меньше противоречий и в вопросе легитимности принимаемых «свеженазначенцами» решений. «Поскольку суд не вынес решения по сути дела, все действия этих чиновников мы считаем легитимными», - сказала «Главреду» Марина Ставнийчук. «Естественно, я подписываю распоряжения, я работаю, и надеюсь на позитивные результаты своей деятельности», - заявил Виктор Вакараш.



Владимир Пилипенко, в свою очередь, подверг сомнению законность действий «оспоренных» губернаторов и глав районных госадминистраций.



«На данный момент существует решение суда, по которому эти люди не имеют властных полномочий на своих должностях. Что будет с подписанными от их имени документами, я боюсь предположить. Наверняка, они будут оспорены, эти чиновники просто множат количество судовых дрязг», - считает Пилипенко.



Правовой анализ



Опрошенные «Главредом» эксперты в области конституционного права сходятся во мнении, что изданные Президентом указы с самого начала являются неправомерными, как и все порождающие их последствия. «Очевидно, что эти указы противоречат украинскому законодательству, где черным по белому написано: Президент назначает глав местных администраций по представлению правительства. А этого представления не было», - считает глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.



«Президент не имеет отношения к вертикали исполнительной власти, как об этом иногда заявляют его сторонники, процесс назначения происходит в таком порядке: Кабмин представляет, Президент назначает, и только так», - уверен профессор права Виктор Мусияка.



В том, что процесс проходит в административном суде, а не в Конституционном, по словам Игоря Колиушко, нет ничего противоестественного. «Если речь идет не о толковании конституционных полномочий Президента, а об обжаловании его указа на предмет соответствия закону, такое дело может рассматривать административный суд, а никак не Конституционный», - сказал Колиушко.



Виктор Мусияка уверен, что подписание чиновниками, легитимность назначения которых является спорной, разнообразных приказов и распоряжений, может привести к непредсказуемым последствиям. «Если каким-то из этих документов затронуты интересы любого лица, он будет иметь основания обратиться в суд и оспорить законность действий издателя документа, что приведет лишь к правовому хаосу. В итоге, какой будет судьба этих распоряжений, сказать очень сложно», - считает Мусияка.



По мнению Игоря Колиушко, основанием для конфликта между Президентом и Кабмином являются пробелы в украинском законодательстве. «В Конституции и законах не указан срок, на протяжении которого правительство должно представить Президенту кандидатуру на тот или иной пост. И в заполнении этого пробела никто не заинтересован – ни парламент, ни Президент, ни Кабмин – все пытаются использовать его в своих интересах», - сказал Колиушко.



НЕправовые последствия



Несомненно, борьба за чиновничьи кресла имеет и большой политический подтекст в контексте приближающихся выборов Президента. «Борьба идет с таким упорством по двум причинам: во-первых, это админресурс на выборах, во-вторых, - желание показать свое превосходство над противником. К тому же, указы Ющенко просто не могли не вызвать ответной реакции у БЮТ и Кабмина – у них уже выработался условный рефлекс ставить под сомнение законность любого действия Президента. Во многом, это война ради войны», - сказал «Главреду» председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Согласен с ним и директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. «Прежде всего, идет борьба за админресурс, который, в отличие от 2004 года, существенно распылен. Тимошенко пытается «подвесить» представителей этого админресурса со стороны Президента, чтобы нейтрализовать их, и заставить чувствовать себя неуверенно – ведь любое их действие будет с легкостью оспорено. И до конца избирательной кампании эта ситуация не разрешится. Нас ждет еще масса взаимных исков и апелляций», - сказал Небоженко.



По мнению министра юстиции Николая Онищука, назначенного в правительство по квоте Президента, разрешить эту ситуацию может или парламент, или Конституционный суд. «Или парламент принимает закон в соответствии с процедурой соответствующих назначений, или Конституционный суд должен растолковать соответствующие нормы Конституции», - заявил Онищук. Впрочем, учитывая продолжительную недееспособность парламента, а также длительное рассмотрение обращений Конституционным судом, надежда на своевременный ответ в этом споре представляется призрачной. Вместе с тем, Онищук отметил, что даже в случае принятия неблагоприятного для Президента решения КС, отменять свои нынешние назначения Ющенко не обязан – «Решение КС не имеет обратной силы».



Между тем, такая неопределенность статуса некоторых местных чиновников уже, похоже, сказывается на политических раскладах в стране. В частности, единогласным решением Кировоградской городской организации «Нашей Украины» (напомним, назначение губернатором этой области Владимира Мовчана также оспаривается в суде) было принято решение о поддержке Юлии Тимошенко на президентских выборах. Не исключено, что к столь смелому шагу кировоградских «нашеукраинцев» подтолкнул тот факт, что в решении суда, которое попало в прессу, Владимир Мовчан указывается в качестве третьей стороны. И нельзя исключать, что если бы позиции Мовчана, которого считают близким к первому заму главы СП Юрию Еханурову, были более прочными, внезапный переход ячейки «НУ» на сторону Тимошенко не состоялся бы.



Наверняка, очередные политические и правовые последствия продолжающейся судебной тяжбы уже не за горами, и градус напряжения политической борьбы будет расти по мере приближения к выборам. Уже очевидно, что одним из векторов такого напряжения станет борьба между Ющенко и Тимошенко, как кандидатов в президенты от власти за админресурс в регионах страны. В таких условиях о наведении порядка на местах речь не идет – украинская практика давно доказала, что чем больше неразберихи, тем свободнее поле для маневра «больших» политических игроков. И в этой ситуации думать о нуждах «маленьких украинцев» оказывается просто некому – полнейшая правовая неразбериха, царящая на Печерских холмах, проникает и на местный уровень.