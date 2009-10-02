Станцует ли Медведев танго с Ющенко

2 октября 2009, 15:22

Встретятся ли Медведев и Ющенко? С приближением 9 октября об этом будут говорить все чаще.

Результат их встречи неважен. Сенсацией станет уже сам факт рукопожатия двух лидеров-врагов. Правда, украинские дипломаты считают, что Виктору Андреевичу не стоит ехать на встречу с Дмитрием Анатолиевичем.

9 октября в Кишиневе состоится саммит СНГ. Самое обычное мероприятие, от которого не ждут никаких важных решений. Эсендешные заседания если и привлекают внимание, то только в одном контексте – кто приехал на саммит, а кто проигнорировал. Чем меньшее количество президентов на саммите, тем больше оснований считать Содружество интеграционным трупом. Обычно очередное собрание постсоветских лидеров оценивается прессой довольно предсказуемо – пациент, то есть СНГ, скорее мертв, чем жив.

Украинский Президент не очень любит ездить на собрания своих постсоветских коллег. И его можно понять – не всякому по нраву ехать на встречу, где тебе отведена роль статиста. Лучше сэкономить бюджетные средства и не тратить время. Ни для кого не будет открытием – в СНГ всегда правила бал Россия. Захотела Москва объединить усилия СНГ и ЕврАзЭС (еще одно кремлевское творение для интеграции экономики нескольких постсоветских стран) – значит, СНГ сделает все во имя объединения этих усилий. Захотела Россия выступить с заявлением по поводу 65-й годовщины окончания Великой Отечественной – значит, СНГ выступит. Это и есть приблизительная повестка дня кишиневского собрания. Еще немного поговорят об участии Грузии в экономических документах СНГ. Хотя Тбилиси в прошлом году заявил, что саммиты Содружества – это совсем не их праздник, поэтому и было принято решение выйти из организации.

Президент Виктор Ющенко решил в этот раз переступить через себя. Он поедет на саммит СНГ - специально ради встречи с российским коллегой. Неординарность ситуации заключается в том, что российский лидер пока не в курсе этого. По крайней мере, так заявляет пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Она, в частности, сообщила, что запрос на двустороннюю встречу со стороны украинского Президента пока не поступал. Это в самом деле может отвечать действительности, но для Дмитрия Анатолиевича не может быть секретом, что Ющенко хочет с ним встретиться. Президент Украины об этом заявлял за последние месяцы несколько раз. В частности, о необходимости встречи шла речь и в ответе Виктора Андреевича на медведевское агрессивное письмо от 10 августа.

Украинские дипломаты уже давно отрабатывали возможность встречи двух лидеров. На будущей неделе в Харькове состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и в.и.о. министра иностранных дел Владимира Хандогия. По информации «Главреда», украинская сторона собирается затронуть вопрос о встрече двух президентов и о повестке дня их переговоров.

Правда, в МИД Украины далеко не все дипломаты верят в эффективность разговора Ющенко с Медведевым. «О чем они могут договориться? Ни о чем. Все вопросы, накопившиеся в двусторонних отношениях, нельзя решить за время получасовой встречи двух лидеров. А любые переговоры без результата – это черный пиар. Безрезультатность встречи может сыграть против Виктора Ющенко», - говорят украинские дипломаты.

Но, похоже, Президент Украины решил рискнуть и прислушаться именно к той части советников, которые говорят о выгодах от встречи с Медведевым. Переговоры, конечно, не обещают быть легкими. Диалог может удаться только в том случае, если Ющенко по меньшей мере не будет касаться раздражающих россиян тем – пребывания Черноморского флота, вступления Украины в НАТО. Однако игнорирование этих вопросов на встрече с Медведевым будет выглядеть как измена Президентом собственным убеждениям. Если же эти вопросы внести в повестку дня, то встреча стопроцентно не состоится. Поэтому единственным выигрышным итогом кишиневской встречи может стать принятое решение об украинско-российском саммите, который состоялся бы в ближайшее время. То есть если бы оба президента договорились договариваться.

Народный депутат Ирина Геращенко, которая, кстати, является одним из соавторов проекта обращения Верховной Рады, спровоцированного недавним заявлением Медведева, в комментарии «Главреду» не взялась прогнозировать, состоится ли встреча президентов, хотя и уверена в ее важности. «Если есть здравый смысл, то она состоится. Есть две страны, которые являются стратегическими партнерами. Народы этих стран заинтересованы в диалоге. И это долг, а не желание, чтобы президенты встречались и вели такой диалог», - отметила парламентарий.

Логика Президента, таким образом, заключается в том, чтобы продемонстрировать готовность вести открытую дискуссию с российским руководством. Чтобы никто не мог его в дальнейшем обвинять в антироссийском подходе. Этот месседж скорее направлен на внешнего потребителя. На настроения украинского электората встреча Медведева и Ющенко вряд ли как-то повлияет. Проблема в том, что у Президента Украины давно сложился имидж человека (возможно, и помимо его воли), что он настроен в отношении российских лидеров достаточно враждебно. Одна встреча с хозяином Кремля тут никак не поможет. Имидж – вещь слишком стойкая. Другое дело зарубежные партнеры Украины, заинтересованные в том, чтобы между Украиной и Россией не было вакуума в отношениях. Особенно с приближением зимы, когда никто не застрахован от новой газовой войны. Как раз в пик предвыборной кампании в Украине. Поэтому особо заинтересован в возобновлении диалога между Украиной и Россией Европейский Союз.

Заинтересована ли в этом Россия? На самом деле Дмитрий Медведев ничего не потеряет от встречи с Виктором Ющенко. И выигрышно он будет выглядеть в обоих случаях – и в случае согласия, и в случае отказа от двусторонних переговоров. Если откажется: ну что ж, это его позиция, поскольку он уже сказал, что Виктор Ющенко – не тот человек, с которым можно договариваться. Более того, Медведев несколько раз за последние два месяца отмечал, что готов к диалогу только со следующим руководством Украины. Если согласится: он все равно будет в выигрышной позиции, потому что не он искал встречи с украинским руководством, поэтому само украинское руководство должно выступить с инициативами, которые РФ либо воспримет, либо отклонит.

Кстати, нынешняя публичная игра (что, мол, Россия не получала от Ющенко никаких запросов) как раз и свидетельствует о том, что Кремль работает по максимуму на то, чтобы позиции Президента Украины на встрече были как можно слабее. Фактически речь идет о продолжении политики унижения Виктора Ющенко: вот видите, он напрашивается на встречу, но…

Кстати, Президент действительно погорячился, заявив во время пресс-конференции о встрече с российским коллегой. Особенно если не была достигнута стопроцентная договоренность. В таком случае действительно лучше, чтобы встреча организовывалась без лишнего шума – тогда было бы больше шансов, что она состоится. Кроме того, тогда бы она прошла действительно как сенсация. Оптимальный вариант ответа Президента должен был бы звучать так: «Я заинтересован во встрече с российским коллегой». Такое заявление и отвечало бы действительности, и не подставляло бы его самого.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в комментарии «Главреду» тоже признает, что встреча Ющенко с Медведевым вряд ли возможна. По его словам, президент РФ писал свое письмо украинскому коллеге не затем, чтобы указанные проблемы решить, а затем, чтобы дать оценку деятельности Виктора Ющенко. «Из того, что я слышал от Медведева, напрашивается один вывод – они не встретятся».
В любом случае у двух сторон есть еще две недели на организацию встречи. И сейчас все зависит от решения российской стороны. В международной политике очень модно понятие «для танго нужны двое». Медведев на танец приглашен.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять