Станцует ли Медведев танго с Ющенко

Встретятся ли Медведев и Ющенко? С приближением 9 октября об этом будут говорить все чаще.

Результат их встречи неважен. Сенсацией станет уже сам факт рукопожатия двух лидеров-врагов. Правда, украинские дипломаты считают, что Виктору Андреевичу не стоит ехать на встречу с Дмитрием Анатолиевичем.



9 октября в Кишиневе состоится саммит СНГ. Самое обычное мероприятие, от которого не ждут никаких важных решений. Эсендешные заседания если и привлекают внимание, то только в одном контексте – кто приехал на саммит, а кто проигнорировал. Чем меньшее количество президентов на саммите, тем больше оснований считать Содружество интеграционным трупом. Обычно очередное собрание постсоветских лидеров оценивается прессой довольно предсказуемо – пациент, то есть СНГ, скорее мертв, чем жив.



Украинский Президент не очень любит ездить на собрания своих постсоветских коллег. И его можно понять – не всякому по нраву ехать на встречу, где тебе отведена роль статиста. Лучше сэкономить бюджетные средства и не тратить время. Ни для кого не будет открытием – в СНГ всегда правила бал Россия. Захотела Москва объединить усилия СНГ и ЕврАзЭС (еще одно кремлевское творение для интеграции экономики нескольких постсоветских стран) – значит, СНГ сделает все во имя объединения этих усилий. Захотела Россия выступить с заявлением по поводу 65-й годовщины окончания Великой Отечественной – значит, СНГ выступит. Это и есть приблизительная повестка дня кишиневского собрания. Еще немного поговорят об участии Грузии в экономических документах СНГ. Хотя Тбилиси в прошлом году заявил, что саммиты Содружества – это совсем не их праздник, поэтому и было принято решение выйти из организации.



Президент Виктор Ющенко решил в этот раз переступить через себя. Он поедет на саммит СНГ - специально ради встречи с российским коллегой. Неординарность ситуации заключается в том, что российский лидер пока не в курсе этого. По крайней мере, так заявляет пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Она, в частности, сообщила, что запрос на двустороннюю встречу со стороны украинского Президента пока не поступал. Это в самом деле может отвечать действительности, но для Дмитрия Анатолиевича не может быть секретом, что Ющенко хочет с ним встретиться. Президент Украины об этом заявлял за последние месяцы несколько раз. В частности, о необходимости встречи шла речь и в ответе Виктора Андреевича на медведевское агрессивное письмо от 10 августа.



Украинские дипломаты уже давно отрабатывали возможность встречи двух лидеров. На будущей неделе в Харькове состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и в.и.о. министра иностранных дел Владимира Хандогия. По информации «Главреда», украинская сторона собирается затронуть вопрос о встрече двух президентов и о повестке дня их переговоров.



Правда, в МИД Украины далеко не все дипломаты верят в эффективность разговора Ющенко с Медведевым. «О чем они могут договориться? Ни о чем. Все вопросы, накопившиеся в двусторонних отношениях, нельзя решить за время получасовой встречи двух лидеров. А любые переговоры без результата – это черный пиар. Безрезультатность встречи может сыграть против Виктора Ющенко», - говорят украинские дипломаты.



Но, похоже, Президент Украины решил рискнуть и прислушаться именно к той части советников, которые говорят о выгодах от встречи с Медведевым. Переговоры, конечно, не обещают быть легкими. Диалог может удаться только в том случае, если Ющенко по меньшей мере не будет касаться раздражающих россиян тем – пребывания Черноморского флота, вступления Украины в НАТО. Однако игнорирование этих вопросов на встрече с Медведевым будет выглядеть как измена Президентом собственным убеждениям. Если же эти вопросы внести в повестку дня, то встреча стопроцентно не состоится. Поэтому единственным выигрышным итогом кишиневской встречи может стать принятое решение об украинско-российском саммите, который состоялся бы в ближайшее время. То есть если бы оба президента договорились договариваться.



Народный депутат Ирина Геращенко, которая, кстати, является одним из соавторов проекта обращения Верховной Рады, спровоцированного недавним заявлением Медведева, в комментарии «Главреду» не взялась прогнозировать, состоится ли встреча президентов, хотя и уверена в ее важности. «Если есть здравый смысл, то она состоится. Есть две страны, которые являются стратегическими партнерами. Народы этих стран заинтересованы в диалоге. И это долг, а не желание, чтобы президенты встречались и вели такой диалог», - отметила парламентарий.



Логика Президента, таким образом, заключается в том, чтобы продемонстрировать готовность вести открытую дискуссию с российским руководством. Чтобы никто не мог его в дальнейшем обвинять в антироссийском подходе. Этот месседж скорее направлен на внешнего потребителя. На настроения украинского электората встреча Медведева и Ющенко вряд ли как-то повлияет. Проблема в том, что у Президента Украины давно сложился имидж человека (возможно, и помимо его воли), что он настроен в отношении российских лидеров достаточно враждебно. Одна встреча с хозяином Кремля тут никак не поможет. Имидж – вещь слишком стойкая. Другое дело зарубежные партнеры Украины, заинтересованные в том, чтобы между Украиной и Россией не было вакуума в отношениях. Особенно с приближением зимы, когда никто не застрахован от новой газовой войны. Как раз в пик предвыборной кампании в Украине. Поэтому особо заинтересован в возобновлении диалога между Украиной и Россией Европейский Союз.



Заинтересована ли в этом Россия? На самом деле Дмитрий Медведев ничего не потеряет от встречи с Виктором Ющенко. И выигрышно он будет выглядеть в обоих случаях – и в случае согласия, и в случае отказа от двусторонних переговоров. Если откажется: ну что ж, это его позиция, поскольку он уже сказал, что Виктор Ющенко – не тот человек, с которым можно договариваться. Более того, Медведев несколько раз за последние два месяца отмечал, что готов к диалогу только со следующим руководством Украины. Если согласится: он все равно будет в выигрышной позиции, потому что не он искал встречи с украинским руководством, поэтому само украинское руководство должно выступить с инициативами, которые РФ либо воспримет, либо отклонит.



Кстати, нынешняя публичная игра (что, мол, Россия не получала от Ющенко никаких запросов) как раз и свидетельствует о том, что Кремль работает по максимуму на то, чтобы позиции Президента Украины на встрече были как можно слабее. Фактически речь идет о продолжении политики унижения Виктора Ющенко: вот видите, он напрашивается на встречу, но…



Кстати, Президент действительно погорячился, заявив во время пресс-конференции о встрече с российским коллегой. Особенно если не была достигнута стопроцентная договоренность. В таком случае действительно лучше, чтобы встреча организовывалась без лишнего шума – тогда было бы больше шансов, что она состоится. Кроме того, тогда бы она прошла действительно как сенсация. Оптимальный вариант ответа Президента должен был бы звучать так: «Я заинтересован во встрече с российским коллегой». Такое заявление и отвечало бы действительности, и не подставляло бы его самого.



Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в комментарии «Главреду» тоже признает, что встреча Ющенко с Медведевым вряд ли возможна. По его словам, президент РФ писал свое письмо украинскому коллеге не затем, чтобы указанные проблемы решить, а затем, чтобы дать оценку деятельности Виктора Ющенко. «Из того, что я слышал от Медведева, напрашивается один вывод – они не встретятся».

В любом случае у двух сторон есть еще две недели на организацию встречи. И сейчас все зависит от решения российской стороны. В международной политике очень модно понятие «для танго нужны двое». Медведев на танец приглашен.