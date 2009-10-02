Украина между США и Россией: вызовы и перспективы

5 октября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Украина между США и Россией: актуальные вызовы и перспективы». В пресс-конференции приняли участие: -директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов; -завотделом евроатлантических исследований Института мировой экономики и международных отношений Евгений Каминский. Євген Камінський: Дуже важливо шукати відповідь на питання, на яких засадах взагалі доцільніше будувати відносини України з Росією і Сполученими Штатами Америки. Виходячи з цього, нам треба чітко зрозуміти, що відбувається у Російській Федерації, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, у зв’язку з обранням нових президентів, які фактично уже не є настільки залежними від ідеології системного протистояння, яка була притаманна попереднім президентам цих двох країн. Тут нам треба згадати, що Радянський Союз для США завжди був чимось ідентичним Росії. Ніяких відмінностей у сприйнятті Радянського Союзу і Росії не сталося. Ми не сприйняли однієї елементарної речі в той момент. Вона полягала в тому, що РФ почали сприймати таким же чином, як і інші пострадянські нові незалежні держави, які ми називаємо колишніми російським республіками СРСР. В чому відмінність, і чому цю відмінність треба враховувати? Вона полягає в тому, що за будь-яких умов, незалежно від наших позицій, РФ не буле і не могла розглядатися як нова незалежна держава. Ми ж не відчули цього і почали сприймати її такою само, як Україна, такою самою, як Білорусія і т.д. Це була перша і дуже серйозна помилка. Вона призвела до того, що ми перестали розглядати Росію в рамках продовження певної політики ідеологічної, державницької стратегії, яка полягала в тому, що Росія, чи то Радянський Союз, чи то царська Росія, чи то РФ нинішня, яку ми називаємо незалежною Росією, завжди базувала свої позиції на певному позиціонуванні, яке визначається терміном «велика держава». Забуваючи про це, ми втратили головний імператив у поведінці Російської Федерації. Цей імператив базувався на тому, що я дозволяю собі називати національним політичним генокодом росіян. Вони з розпадом Радянського Союзу одразу відчули національне приниження. Те, що ми постійно наголошували, що Росія є новою незалежно державою, тільки підсилювало почуття цього національного приниження. Таким самим чином до Російської Федерації, особливо в епоху, даруйте на слові, не зовсім звичайного президента, яким був Борис Єльцин, таке позиціонування було характерне і Сполученим Штатам Америки, і в Західній Європі. Перший російський президент давав для цього певні підстави. Тому дуже несподіваним стало для всіх, хоча це не мало бути несподіваним, позиціонування другого президента Російської Федерації, яким став Володимир Путін. Він де-факто нічого несподіваного не заявляв і не робив. Він просто повернув сталу традицію російського державницького позиціонування. Якщо згадати еволюцію розвитку російської політичної системи, російської зовнішньої політики в епоху Володимира Путіна, то ми повинні звертати увагу, насамперед, на таке поняття, як вимога, щоб Росію поважали у світових справах, щоб до Росії ставилися не як до рядової держави, а як держави великої. Це українське керівництво також не врахувало. Зрештою, ми з часом почали навіть забувати, що Російська Федерація в 1989-91 роках доволі спокійно поставилася до розпаду Радянського Союзу, хоча і були певні кроки, спрямовані на те, щоб врятувати Радянський Союз, але ми не знайшли масової підтримки в Російській Федерації. Ми про це забули, ми сприймаємо події 1991 року, пов’язані з поведінкою Російської Федерації в такий спосіб, нібито Росія хотіла стримати розпад Російського Союзу і робила все для того, щоб це зробити. Ні. На той час, і ми повинні це врахувати, Російська Федерація в особі її президента і в особі її демократичних лідерів доволі спокійно поставилися до розпаду Радянського Союзу, оскільки вважала, чи побачила в СНД форму порятунку російських впливів. Перший крок, який був зроблений Україною в цьому сенсі, ще більше роздратував Російську Федерацію. Перший наш крок - це неповна присутність у Співдружності нових незалежних держав, і поведінка у такий спосіб, нібито ми маємо таке саме право на регіональне лідерство, як і Російська Федерація. Це була дуже серйозна помилка в тому сенсі, що заздалегідь було видно, що ця тема нашими лідерами забалакується. Своїми розмовами про регіональне лідерство України ми тільки підсилювали роздратування з боку Росії. І, якщо в епоху Єльцина ми ще могли говорити про те, що ми просто розколювали росіян у позиціонуванні щодо України, оскільки значна частина російського соціуму, російських інтелектуалів, російських еліт на той час позиціонувала себе у контексті євро-американського зразка демократії, і навіть частина з них вважала, що Росія може стати європейською демократією. Згадаємо те, що Російській Федерації в зв’язку з цим навіть пропонувалося членство в НАТО. Окремі політологи Російську Федерацію розглядали як перспективного члена Європейського Союзу і т.д. Україна всього цього не помічала. Першим із великих політиків сучасності, хто помітив, чого хоче Росія і як її слід сприймати для того, щоб здійснювати ефективну політику щодо Російської Федерації, став Барак Обама. Ідея перезавантаження настільки вплинула на російський політикум, що він навіть не помічає деяких кроків, які робить Барак Обама у тому сенсі, що якби вони робилися Джорджем Бушем-молодшим, то вони були б заперечені і проігноровані. Я, передусім, маю на увазі ситуацію, пов’язану з рішенням нібито не розміщувати на теренах Польщі і Чеської республіки американської системи протиракетної оборони. Насправді, мова йде про нову глобальну стратегічну оборонну ініціативу Сполучених Штатів Америки. Все те, що реально заплановано у контексті нерозміщення на теренах Польщі і Чехії елементів американських системи протиракетної оборони насправді тільки замасковує ідею до 2018 року завершити створення кільцевої системи навколо Російської Федерації і Китайської Народної Республіки американської системи протиракетної оборони. В тому випадку, коли Барак Обама радиться із Медвєдєвим, позитивно висловлюється про Володимира Путіна, Російська Федерація відреагувала так, нібито вона не помітила, що за цим стоїть, вона демонструє готовність вести переговори і навіть не критикує на високому рівні влади Обаму за ті приховані ідеї, які насправді стоять за цією відмовою від розміщення в Польщі і Чехії системи протиракетної оброни. У нас же відбувається те саме, що і було. Наше керівництво усіх рівнів поводиться так, нібито ми є рівними з Російською Федерацією, і можливо, навіть із Сполученими Штатами Америки. Наша національна дипломатія виходить з того, що ми можемо робити те саме, що роблять великі держави і впливати на світ приблизно так само, як впливають великі держави. Це радикальна помилка, яка позбавила національну дипломатію одного з головних елементів дипломатії, який називається дипломатичними хитрощами, таємною дипломатією, вмінням лобіювати, а не говорити, реалізовувати ті чи інші національні інтереси, а не забалакувати їх. Наші двосторонні відносини з РФ і США на сьогодні настільки забалакані, що ми забули про ще одну базову фундаментальну річ. Вона полягає в тому, що ситуація, яка створилася в Україні, заклала основи для того, щоб нинішня українська влада однаковою мірою, хоча і з різних причин, не подобалася Москві і Вашингтону, Брюсселю і Пекіну. Річ у тім, що жодна з ідей, яка декларується президентом чи то кандидатом і президенти, чи то опозицією, чи то якимись коаліціями у нашій державі, практично не реалізовується. У нас за словами про демократію, про реформи криється боротьба за доступ до державного бюджету, за доступ до влади, щоб захищати свій власний регіональний, а то ще й особистий бізнес, замість того, щоб захищати національні інтереси. Що ми виконали з тих позитивних вимог і критеріїв, які ставляться Сполученими Штатами Америки щодо України? Нагадаю про резолюцію американського конгресу у зв’язку з черговими виборами в Україні. Вимоги елементарні, прості, потрібні для реалізації українській нації, потрібні народу, державі, суспільству, але вони не реалізуються. Це вимоги верховенства закону, права, проведення податкової та інших реформ. Ми говоримо: так, ми згодні, ми за демократію, ми за демократію євро-американського зразка. Але нічого не робиться. З іншого боку, ми говоримо про те, що ми за нормальні відносини з Російською Федерацією і вступаємо з Росією в абсолютно безглузді суперечки з приводу таких речей, де треба було не сперечатися, а діяти. Я вважаю, що навіть приєднання України до ПДЧ і перспективу членства України в НАТО ми заговорили настільки, що вона відкладена на багато років. Деякою мірою це стосується і наших відносин із Європейським Союзом. Тобто, у відносинах України із Сполученими Штатами Америки та з Російською Федерацією ми маємо одне коло проблем – нереалізація владою своїх обіцянок, які даються Вашингтону і Москві. Зрештою, це спричинило дуже болісну для України, українського суспільства проблему, яка стала особливо помітною від часів «касетного» скандалу. Я маю на увазі те, що ми стали не стільки об’єктом впливу американської і російської дипломатії, скільки об’єктом впливу російських і американських спецслужб. Фактично, коли ми говоримо про призначення двох нових послів, ми не повинні перебільшувати їхніх можливостей, їхнього впливу і потенціалу на розвиток, становлення нових радикально відмінних від тих, які були раніше російсько-українських і американо-українських відносин, чи зовсім іншого позиціонування Росії і Сполучених Штатів Америки. Провина у тих гострих проблемах, які сьогодні ми маємо у відносинах із Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією, в першу чергу, лежить на українській владі. Це пов’язано з кількома базовими речами. У нас нема того, що називається стратегією національної безпеки, яка є обов’язковою для виконання всіма політичними силами незалежно від їхнього ідеологічного позиціонування. В Україні немає такого конституційного акту, який би зобов’язував того чи іншого державного політика діяти в певних рамках. Саме тому у нас і виникають ці розходження – сьогодні ми з Європою, завтра ми з Росією, чи сьогодні ми із Сполученими Штатами Америки, а завтра ми з Росією. Воно викликане відсутністю конституційної основи, яка зобов’язувала б усіх представників влади реалізовувати і захищати національний інтерес в певних рамках. Оскільки все це відсутнє, то і, відповідно, і Сполучені Штати Америки, і Російська Федерація поводять себе стосовно нас так, нібито ми є ще державою, яка ще не сталася, державою, яка перебуває у перманентному стані, який прийнято називати транзитивним чи перехідним. Допоки ми даватимемо посили Заходу і Російській Федерації, що ми є перехідною державою, а відтак і державою, яка не визначилася ні ідеологічно, ні політично, ні інтеграційно, ми постійно будемо «яблуком розбрату» між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. Ми так і не стали суб’єктом впливу на позиціонування як Російської Федерації, так і Сполучених Штатів Америки, стосовно, власне, нас. Оскільки ми або підіграємо, або ми проти. Ми не проводимо певну чітку лінію. Сергей Толстов: хотелось бы обозначить наиболее острые моменты, которые должны нас интересовать в нынешней ситуации. Та ситуация, которая сложилась в Украине и в ее внешней политике после августовской войны прошлого года, после избрания президентами Медведева и Обамы, отражает несколько достаточно очевидных вещей. Кризисное состояние украинско-российских отношений явно не способствует повышению нашей безопасности. Независимо от того, какими мотивами – скрытыми или явными – руководствуются представители президентской ветви власти и связанных с ними институтов, так или иначе, напряженность вредит интересам граждан, и граждане будут платить за реализацию этого курса, за его просчеты и ошибки. Второй момент – использование отношений с Россией как фактора манипуляций в избирательной кампании я считаю абсолютно безответственным и недопустимым. Слишком важный вопрос, слишком чувствительный для Украины. И в данном случае, как говорил Владимир Литвин в одном из своих бесед на радио «Это Москвы», «для меня 35% экономического оборота с Россией уже самодостаточный фактор для того, чтобы строить отношения с Россией на конструктивной дружественной основе. Почему этого не понимают те, кто используют российский фактор как служебную карту в манипуляциях в избирательных кампаниях – это другой вопрос. Очевидно, нет других возможностей для того, чтобы мобилизовать остатки националистического электората Тягнибока. Но это, скорее, уже расчет не даже на президентскую избирательную кампанию, а на возможные парламентские выборы. Как открыто говорят и украинские, и европейские эксперты, заявления Виктора Ющенко о том, что он хочет быть избран на следующий президентский срок выглядят абсолютно абсурдными. Единственным объяснение может служить то, что Президент пытается мобилизовать определенный электорат партии «Наша Украина» с тем, чтобы провести ее в парламент на следующих парламентских выборах, которые, скорее всего, последуют за президентскими. Третий момент. Новый формат отношений с Россией предполагает, что основные принципы должны быть все определены на широкой политической основе с участием основных политических групп Украины. Мы не можем проводить несколько внешних политик по таким важным вопросам. Очевидно, все-таки стране необходим общенациональный консенсус, причем, не только по внешней политике. Очевидно, мы настолько разрушили основу нашей государственности, настолько подорвали ее стабильность и настолько сознательно политики уходят от определения основных конституционных правовых и политических основ нашего общества, что единая и цельная внешняя политика, которая поддерживается основными группами политический элиты, основными группами бизнеса на сегодняшний день практически невозможна. В Конституции Украины 1996 года присутствует один чрезвычайно важный момент, который говорит о том, что основы внутренней и внешней политики определяются парламентом. Тот факт, что в результате политических манипуляций элиты расколоты и сегрегированны и отказываются от сотрудничества друг с другом даже тогда, когда для этого возникает критическая необходимость, является объяснением того, почему у нас всюду провалы – и во внешней, и во внутренней политике. Только в том случае, если будет достигнут консенсус по основным вопросам конституционно-правового и политического устройства страны, возможен консенсус по основным вопросам внешней политики, который заставил бы основные политические группы придерживаться каких-то принципов преемственности и не разрушать стабильность страны в ее внешних связях. Только в этом случае позиция Украины будет сильной и в отношениях с РФ, поскольку можно будет сформировать конкретную программу, основанную на понимании национальных интересов, и она перестанет быть столь уязвимой и невыразительной в отношении ЕС и провальной, потому что от лозунга европейской интеграции как перспективы членства в ЕС мы в течение последние 5-6 лет, по сути, скатились до обоснования поиска каких-то выгод в программе восточного партнерства, которое является, по сути, внешней зоной влияния ЕС и не признает, в отличие от Средиземноморского союза, даже равноправного статуса в диалоге. Четвертый тезис, который также чрезвычайно важен, - формирование и проведение политического курса активным меньшинством, которое на сегодняшний день представлено в нынешней власти, не учитывает интересов страны. Учитываются только отдельные аспекты международной ситуации, международного позиционирования. Не известны инициаторы этого политического курса. Выразителем его является Президент Ющенко. Но инициаторы этого политического курса, их взгляды, желания и намерения не известны. Все это держится в закрытом от общественности секторе. Можно предположить, что какие-то инициативы исходят из МИДа, какие-то из СНБО, но кто и как осуществляет эти инициативы, мы не знаем. Обратите также внимание, что с приходом Президента Виктора Ющенко к власти из СМИ полностью снята проблема гражданского контроля над военной и силовой сферой, как будто этот вопрос окончательно решен и здесь никаких проблем больше нет. Неясны последствия этого политического курса. Мы видим, что они приводят к весьма ущербной ситуации в экономике Украины, к деградации социальной сферы. Таким образом, получается так: чем выше планка обещаний и обязательств и желаний в отношении НАТО и в отношении ЕС, тем больше дистанция между возможностью Украины вступить в ЕС или НАТО и реальной ситуацией в стране. В этой ситуации вполне очевиден и обоснован тезис тех же руководителей НАТО о том, что да, действительно, хотя Будапештский меморандум и закрепил, что Украины имеет какие-то перспективы, возможность вступить в НАТО, она не готова к этому вступлению. И до тех пор, пока она неизвестно до какого времени не выполнит целый ряд условий, включая также экономическую стабильность и возможность обеспечивать финансирование армии на приемлемом для НАТО уровне, соответственно, ни о какой конкретной возможности членства речи нет. Иными словами, в НАТО и в США просто утвердили определенную формулу, в наших государственных органах она называется «фишкой» о том, каким образом реагировать на данный вопрос. Очевидны несоизмеримые издержки внешнеполитического курса Украины для экономики и общества, поскольку есть лишь отдельные сигналы и сегменты, которые характеризуют характер обязательств и инициатив власти во внешнеполитической сфере, можно говорить о том, что, например, включение в годовую программу сотрудничества Украины с НАТО тезиса о том, что Украина обязана начать переговоры с Россией о выводе баз ЧФ с территории Украины до 2017 года, косвенно указывает на то, что перспектива членства в НАТО до тех пор, пока ЧФ выведен не будет, для Украины в прямой плоскости также фигурировать не будет. Таким образом, возникает чрезвычайно специфическая ситуация: внешнеполитический курс, если судить по официальным декларациям, и вообще политический курс Украины основывается на перспективе членства Украины в ЕС и НАТО, второй момент – заключение нового соглашения об ассоциации с ЕС, включая зону свободной торговли и либерализацию визового режима, и третий приоритет – международное признание Голодомора как акта геноцида против украинской нации. Практически страна и государство не могут на основании только этих моментов планировать обоснованный, взвешенный, реалистический курс и позиционирование в международной ситуации. Потому что первая задача выглядит как нереальная, вторая задача выглядит как слишком общая, поскольку на сегодняшний день представить себе, что Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с ЕС без ограничений и изъятий, означает, что через 5 лет нам будет нечего есть, потому что все деньги, которые будут производиться в этой экономике, будут уходить на оплату импорта. В конце концов население утратит возможность покупать этот импорт, поскольку внутреннее производство останавливается. Единственными работающими структурами в стране будут государственные службы и, возможно, сфера образования и здравоохранения в тех местах, где экономика регионов будет позволять давать возможность их удерживать. Таким образом, возникает парадокс. Чрезвычайно любопытно, почему общество не реагирует на это и почему политическая и информационная сфера относится к этому как к какому-то рутинному моменту. А перспективы наши с этой точки зрения выглядят крайне удручающе. Таким образом, возникает необходимость другого – более взвешенного, спокойного и осторожного внешнеполитического курса, ухода от прямого участия в соперничестве между НАТО и Россией. Вполне очевидно, что международные отношения великих держав не конечны, они будут продолжаться. Ситуация будет меняться, их соде6рждание будет меняться, и до тех пор, пока существуют США как наиболее влиятельное мировое государство, и Россия как великая держава, отношения между ними будут непростыми и противоречивыми. Участвовать в этом балансе, подыгрывая одной из сторон, контрпродуктивно, учитывая, что, поскольку 35% торгового оборота приходится на Россию, и вполне вероятно, что все-таки России удастся реализовать какие-то интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Таким образом, сюда еще добавляется осложнение связей с Казахстаном, Средней Азией и Беларусью. Второй момент – очевидно, что ставка на европейскую интеграцию не может не рассматриваться в течение последних 15 лет как какой-то реальный ориентир, который будет завершен определенными организационно-политическими решениями. Соответственно, возникает очевидный вывод: необходим возврат к концепции интересов во внешней политике Украины, которая позволила бы несколько большую автономию, более трезвую оценку своих перспектив. Если мы будем планировать свою государственную политику на основании иллюзорной цели, то куда мы придем? Попытка украинского руководства сыграть на противоречиях между основными игроками, в том числе между США и Россией, между НАТО и Россией, между Россией и ЕС также не принесет ощутимой пользы. Нужно искать совместимую, позитивную программу отношений и с США, и с Россией, и с ЕС. Причем, от совместимости этих целей зависит единство и логика внешней политики Украины, т.е. ее внутренняя непротиворечивость.