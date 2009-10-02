Юрия Луценко гложет страх педофилии

2 октября 2009, 18:39

Лавры унтерофицерской вдовы, навеки запечатленной в творчестве Гоголя после порки самой себя, до сих пор не дают покоя некоторым политикам.

Свежий пример - министр внутренних дел Юрий Луценко, добровольно и смиренно выслушавший шквал критики представителей правозащитных организаций. Случилось это во время общественных слушаний «Соблюдение прав человека в деятельности МВД».

Киев. Украинский дом. В зале - руководители областных управлений МВД, общественные деятели, журналисты, члены профильных комитетов ВР, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, международных организаций. В президиуме – известные правозащитники и Юрий Луценко. Модерирует пленарное заседание сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Темы докладов: «Свобода мирных собраний и деятельность МВД», «Незаконное насилие в органах внутренних дел Украины: социологический замер», «Расизм и ксенофобия в Украине. Роль правоохранительных органов в преодолении негативных последствий», «Выполнение решений Европейского суда по правам человека против Украины, касающихся деятельности МВД». Каждый выступающий критикует милицию. Разница – лишь в форме критики. От мягкой, как у господина Захарова: «Правозащитникам нужно наладить диалог с представителями МВД. Проблем много, но не стоит забывать, что причину неудач стоит искать в себе». До жесткой, как у правозащитника Владимира Чемериса: «Руководство МВД должно уйти в отставку за системные нарушения прав человека, касающиеся, в частности, свободы собраний».

Юрий Витальевич слушает внимательно, иногда почесывая голову и кивая. Бурной реакции нет – министр знал, куда шел: «Открытую работу над ошибками мы проводим для того, чтобы Министерство внутренних дел превратить из советской репрессивной машины в действительно правозащитную структуру… Мы знаем наши недостатки и хотим услышать не только констатацию негативных фактов в деятельности милиции, но и главное – пути и возможности их преодоления», - сказал Луценко.

По его словам, сегодняшний разговор – первая, но не последняя встреча подобного формата. Поскольку «открытость перед обществом – не одноразовая акция, не кампания, а постоянная системная работа современной украинской милиции». Вот как.

К Тедееву вопросов нет

Юрий Луценко не был бы самим собой, если бы хоть раз обошелся без громкого заявления. Новостями дня сегодняшнего стали: факт допроса депутата Эльбруса Тедеева и неглубокое посвящение в глубины подсознания министра.
Что касается Тедеева, то отношение Луценко к нему, по сравнению с прошлой неделей, кардинально изменилось. Если раньше на Эльбруса Сослановича, литературно выражаясь, «вешали собак» и «шили дело», вспоминая криминальные грехи депутатской юности и перебирая родственные связи, то сейчас – «вопросов нет».
«Он ( Тедеев. – Ред.) прибыл на допрос к следователю, дал показания. И у меня к нему вопросов нет», - заверил журналистов Луценко. Добавив при этом, что депутат «своей быстрой реакцией исчерпал состав преступления», вернув автомобиль, который взял у одного человека. Все. Кратко и без деталей. Отношение министра к тому, что он говорил, выдавали лишь презрительно поджатые губы и повышенный тон.
Тема любви к детям, заявленная в заголовке статьи, возникла спонтанно - между рассказом о реадмиссии и голландской конопле.
«Украина стала раем для педофилов, раем для других сексуальных извращенцев, считающих сегодня Украину наиболее доступной страной для удовлетворения своих потребностей. В том числе и преступных. И это колоссальная проблема. Я бы этого больше боялся, чем реадмиссии», - доверительно поделился Луценко сокровенным с журналистами. На этом не успокоился – приоткрыл еще и другие свои опасения, проведя небольшой экскурс в новейшую историю наркоторговли: «Недавно в Крыму было обнаружено новое явление - нелегальные плантации высококачественной конопли, выращиваемой из голландских саженцев. Зарплата участкового инспектора равняется стоимости 10 кустов конопли», - проинформировал министр. А закончил выступление все же на мажорной ноте: хоть силы наркобизнеса и честных украинских милиционеров неравны, тем не менее, бой идет. И пока МВД руководит Юрий Луценко, естественно, он будет длиться. А как иначе? В преддверии выборов-то?
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