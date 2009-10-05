Преемника Ющенко ждет депутатская ЧК?

При этом КС впервые взял за правило «отменять» законы по формальным признакам – скажем, из-за неправильной даты опубликования. Именно таким образом КС «отменил» 10 сентября закон «О временных следственных комиссиях, временных специальных следственных комиссиях и специальных комиссиях Верховной Рады». Вкратце этот закон называют просто «законом о следственных комиссиях», или еще короче – законом о ВСК. Правда, между перечисленными в его полном названии видами комиссий имеется существенная разница. «Просто» следственные комиссии – это хорошо знакомые политически озабоченным гражданам объединения нескольких депутатов в рамках расследования определенного дела по поручению парламента. Формируется такая комиссия постановлением ВР (то есть 150-ю голосами), в течение максимум полугода собирает данные, а потом обязательно должна озвучить их в парламенте – и, желательно, передать в правоохранительные органы, но последнее происходит не всегда. Специальная следственная комиссия – это нечто особенное, поскольку заниматься она может только одной темой: подготовкой импичмента Президента. Для этой цели в состав комиссии входят специальный прокурор и специальные следователи, и работать она может только три месяца, после чего собранную ею информацию используют Верховный Суд и парламент. Наконец, просто специальная комиссия (без слова «следственная») создается для условно мирных целей. Например, доработки проекта изменений в Конституцию. Следственные комиссии предусмотрены Конституцией Украины, принятой, как известно, 14 лет назад. Тем не менее, до сего дня включительно в Украине нет закона, который регламентировал бы их деятельность. Это не особо смущает многих депутатов, задействованных в «обычных» следственных комиссиях, для каковой деятельности им обычно хватает прямой конституционной нормы и депутатского статуса. Но, во-первых, есть и те, кто считает, что такого статуса недостаточно. А во-вторых, без специального закона невозможно создать специальную следственную комиссию – то есть организовать, в случае чего, импичмент Президенту. Именно из-за угрозы импичмента, как считается, несколько раз ветировал закон о ВСК Леонид Кучма. Не отстал от него и Виктор Ющенко, которому вето, правда, не помогло, но зато помог Конституционный суд. Как официально сообщил 15 сентября глава КС Андрей Стрижак, закон пришлось отменить из-за того, что депутаты ввели его в действие под «неправильной» датой: не той, когда Рада преодолела вето, а той, когда закон приняли в первый раз. К тому же его так и не подписал спикер (что является более существенным нарушением – но, правда, со стороны именно спикера, а не всей ВР). Авторы закона, между тем, не растерялись, и срочно подали в парламент новый закон аналогичного содержания. Как сообщил «Главреду» зампредседателя фракции «Регионов», он же – глава парламентского комитета по вопросам регламента, и он же – автор законопроекта по ВСК Александр Ефремов, новый документ повторяет старый один в один. Просто теперь депутаты постараются не дать КС или кому-либо другому ни единой формальной зацепки для «потопления» закона. Впрочем, для этого депутатам надо соблюсти главную формальность: проголосовать за закон. Что при неработающем парламенте несколько затруднительно. Между тем, неравнодушные к делу парламентаризма представители депутатского корпуса в очередной раз озаботились усовершенствованием «комиссионного» института парламентского контроля. Так, в ВР зарегистрированы два постановления одного и того же коллектива авторов – об усилении ответственности за противодействие членам следственных комиссий и просто народным депутатам Украины. Как указано в объяснительной записке, чиновники столь часто отказываются представлять депутатам (в том числе членам ВСК) необходимую информацию, что сотрудники аппарата ВР просто не успевают регистрировать факты отказов. Чтобы этого не происходило, или происходило реже, авторы законопроекта и предлагают внести изменения в ряд статей Уголовного кодекса. В частности, если сегодня за угрозу убийством члена ВСК могут дать до пяти лет тюрьмы, то новый законопроект предлагает дополнить наказание запретом занимать определенные должности. А штраф за подкуп свидетеля ВСК, пока составляющий до 300 необлагаемых налогом минимумов, предлагается увеличить до 1000 – 2000. По последнему поводу в объяснительной записке даже специально указано, что некоторые украинские чиновники могут позволить себе и более крупные траты: дескать, «по сообщениям СМИ», тот же глава Нацбанка вообще получает 130 тыс. в месяц… Интереснее, впрочем, другое: ранее подобный проект уже подавался в ВР, но нынешний (от 29 сентября) впервые указывает, что соответствующие меры наказания должны защищать членов следственных комиссий, которые «не являются депутатами Верховной Рады». - Это справедливо, поскольку в состав специальных комиссий входят специальный прокурор и специальные следователи, не являющиеся депутатами ВР», - пояснил «Главреду» один из авторов и главный идеолог законопроекта, «нашеукраинец» Юрий Кармазин. Кроме него, в коллективе авторов значатся еще один «нашеукраинец», один «регионал», один коммунист и три БЮТовца. Но именно господин Кармазин «пробивает» подобный законопроект еще аж с 2001 года. - Когда я возглавлял следственную комиссию по компании БЛАСКО, - продолжает господин Кармазин, - у меня в командировках были два сотрудника СБУ и два – МВД. Но они же не имели тех прав и той защиты, которые имеет народный депутат! «Я сегодня как член комиссии, сформированной парламентом, имею меньше прав, чем тот сержант, которого назначили за один день», - возмущенно заключает парламентарий. С одной стороны, спецпрокуроры и следователи действительно могут не быть депутатами (хотя могут ими и быть). С другой, данные функциональные единицы предусмотрены, напомним, только для процедуры импичмента. И, например, в свежеотмененном законе о ВСК говорилось: специальные прокурор и следователи в части сбора информации и защиты своей особы пользуются всеми правами «обычных» сотрудников прокуратуры. То есть прав у них, «как членов следственных комиссий», было бы побольше, чем даже у того сержанта, который, по мнению Юрия Кармазина, защищен лучше парламентария. Между тем, очевидно, что авторы законопроекта подходят к вопросу значительно шире. Ведь в обоих его законопроектах говорится отнюдь не только о специальной ВСК, но о ВСК вообще. А конкретно в законопроекте об усилении ответственности за противодействие народным депутатам Украины предлагается вообще потрясающая вещь: признать право составлять протоколы об административных нарушениях за депутатами, а также за их официальными помощниками-консультантами (коих у каждого депутата может быть до четырех). Учитывая, что депутатскими помощниками – пусть и «неофициальными», коих закон позволяет иметь почти два десятка – правонарушений совершается едва ли меньше, чем депутатскими родственниками, можно ожидать, что такая норма вряд ли будет на ура воспринята обществом. Точно так же не будет она воспринята и Президентом: на своей последней пресс-конференции Виктор Ющенко, резко «проехавшись» по народным избранникам, которым, по его мнению, вынуждена «молиться» вся нация, не пощадил и их помощников. К тому же традиционно негативное отношение президентской власти к депутатскому контролю также имеет свое обоснование. «Бюджет Верховной Рады не предусматривал финансирования более чем десяти комиссий, а порой их бывало и больше. В то же время за последние несколько месяцев восемь комиссий закрылись потому, что срок их действия истек. Но закрылись без заслушивания финального отчета. То есть для чего они использовались? Для того, чтобы депутаты провели определенные следственные действия, получили определенную информацию – часто конфиденциальную – а потом либо глава комиссии, либо кто-то из депутатов, который активно работал в комиссии, сделал на этом пиар», - рассказывал в недавнем интервью «Главреду» представитель Президента в ВР Игорь Попов. Не рекомендует принимать данный законопроект и научно-экспертное управление ВР. А Александр Ефремов утверждает, что «помнит» подобные законопроекты прежних времен, и помнит, как его комитет «вынужден был» отправлять их на доработку. В то же время кто знает, не изменится ли ситуация после выборов президента. Сегодня практического смысла ни в инициативах депутата Кармазина, ни в инициативах депутата Ефремова нет: до января не то что провести импичмент, но и принять законы по ВСК не удастся никоим образом. А вот если в более-менее обозримом будущем мы получим не только нового президента, но и оппозиционный ему парламент (что в принципе является украинской традицией), все эти инициативы могут оказаться очень даже актуальными. Так что, глядишь, и у нас наконец-то появятся законные основания для отставки главы государства за измену Родине. И для составления админпротоколов помощниками-консультантами, которых, к счастью, не может быть больше 1800 человек.