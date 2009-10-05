«Бархатной революции» в этом году не быть

Сегодняшнее заседание Согласительного совета парламента убило остатки надежд на нормальную работу Рады на этой пленарной неделе.

Тем не менее, блокируй – не блокируй, а заработать парламенту придется – выборы на носу. А вот роспуска или самороспуска бояться депутатам не стоит. В своих комментариях «Главреду» в конце прошлой недели нардепы и от коалиции, и от оппозиции выказывали осторожные надежды на то, что на Согласительном совете в этот понедельник им удастся договориться о нормальной работе парламента. И на самом Согласительном совете временами казалось, что депутаты подошли к компромиссу уже вплотную – по крайней мере, на словах представители всех без исключения фракций заявляли, что ВР должна заработать. Но когда до принятия судьбоносного решения – дать Раде наконец-то открыться – оставалось совсем чуть-чуть, народные избранники неизменно скатывались к взаимным обвинениям, припоминали друг другу старые грехи или принимались обсуждать какие-то второстепенные вопросы. К примеру, депутаты опять стали обсуждать, какая же сумма потребуется на финансирования предложенного ПР повышения соцвыплат. «Регионал» Владислав Лукьянов заявил, что «власть не хочет искать необходимые источники финансирования». В ответ на это бютовец Сергей Терехин обвинил оппонентов в экономической безграмотности и пообещал подарить им учебник по макроэкономике. Лукьянов в ответ заметил, что у Терехина «нет совести», бютовец же просто сказал: «Сам дурак». После этого уже стало понятно, что завтра мы наверняка увидим в Раде ставшую привычной картину: пару десятков «регионалов», окруживших трибуну, и входы в президиум, заботливо подпертые стульями. «Ни войны, ни мира» Неумолимое приближение выборов наталкивает на мысль, что ВР не может быть заблокированной наглухо вплоть до их начала. Наиболее вероятным, по мнению опрошенных «Главредом» политологов является сценарий перманентных блокирований/разблокирований парламента, в зависимости от конкретной ситуации. «Самым вероятным мне представляется сценарий «ни мира, ни войны», - примерно то, что мы имеем сейчас. Трибуну будут держать заблокированной, а освобождать только в исключительных случаях, например, под давлением фракционных бизнес-лобби», - сказал «Главреду» президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Согласен с ним и политолог, научный директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Алексей Гарань: «ВР, даже если откроется на этой неделе, то будет работать в вялотекущем режиме, ведь Партия регионов вряд ли полностью откажется от блокирований трибуны». «Чтобы выбраться из ловушки, в которую она сама себя загнала, Партии регионов придется перетянуть на свою сторону коммунистов и «литвиновцев», еще и мобилизовать всех своих», - считает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Но упорство, с которым ПР отстаивает отмену голосования руками, явно свидетельствует, что такой вариант «разруливания» ситуации нереален. Возможность достижения компромисса эксперты связывают прежде всего с вопросами госбюджета-2010, в частности, учетом отдельных предложений ПР по повышению соцстандартов при его обсуждении. «Бюджетные вопросы вполне могут стать «разменной картой» в договоренностях между БЮТ и ПР, а ведь развитие ситуации в парламенте в основном зависит именно от этих двух фракций», - считает Владимир Фесенко. «Хоть я скептически оцениваю вероятность принятия госбюджета на следующий год, открытая дискуссия по бюджетным вопросам, с привлечением Счетной палаты, отчетом правительства по выполнению бюджета на год текущий – нормальный, «антикризисный» вариант выхода из сложившейся ситуации», - считает Андрей Ермолаев. Но даже если парламентариям договориться так и не удастся, сценарии роспуска или самороспуска ВР представляются нам маловероятными. Ни БЮТ, ни ПР, ни другие представленные в законодательном органе силы не захотят перед выборами потерять столь мощный рычаг влияния на ситуацию в стране, как парламент. Неподъемными для спонсоров основных политических сил окажутся и траты на новую парламентскую кампанию, наложенную на кампанию президентскую. Да и необходимость кадровых назначений, за которыми, в отличие от абстрактного «народа», стоят конкретные личности и их команды, сегодня воплотилась в короткое, но значимое заявление заместителя главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина: «Если фракция ПР даст нам работать, первым вопросом мы бы хотели поставить кадровые назначения правительства. Потому что они требуют обсуждения». «Переход в Украинский дом проблем не решит» Политологи наши суждения подтверждают. «Для роспуска Рады нет никаких правовых оснований. К тому же, ни БЮТ, ни ПР в этом не заинтересованы – те же «регионалы» в таком случае потеряют хорошую площадку для предвыборной агитации», - уверен Алексей Гарань. «Разговоры о возможном роспуске или самороспуске Рады – это не более, чем «страшилки», в парламенте нет достаточного количества заинтересованных в этом, да и Президент отдает себе отчет в том, что роспуск ВР – это неправовое решение». По мнению Владимира Фесенко, депутаты могут продержать Раду заблокированной указанные в Конституции тридцать дней. Для того, чтобы распустить ее смог уже новоизбранный президент. «Определенные силы, в частности ПР, могут попытаться на этом сыграть. Впрочем, в таком случае часть нардепов может просто перейти в другое помещение», - сказал Фесенко. Напомним, такой прецедент в новейшей истории Украины уже был – в 2000 году пропрезидентские силы в аналогичной ситуации, когда трибуна была заблокирована оппозицией, перешли из помещения «под куполом» в Украинский дом, где и успешно проголосовали за все необходимые им вопросы. Те события получили название «бархатная революция» Другие эксперты считают подобные варианты выхода из парламентского кризиса малореальными. «Переход части депутатов в Украинский дом, или еще куда-то, кризис только обострит, это не метод решения проблем», - считает Андрей Ермолаев. «Угроза перейти голосовать куда-то за стены Рады – это механизм давления на другую сторону. Партия регионов оказывает давление, блокируя трибуну, а их оппоненты могут озвучивать подобные варианты как контрмеру», - сказал Алексей Гарань. «Впрочем, до реальных действий в этом направлении, скорее всего, дело не дойдет», - добавил политолог. Тем не менее, договариваться депутатам все равно придется. «Ни одна из сторон не может проиграть, все будут пытаться выйти из сложившейся ситуации, сохранив лицо. Поэтому рано или поздно компромисс найден будет», - считает Гарань. Но когда это произойдет, пока что не знает никто.