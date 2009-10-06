Тимошенко сдала экзамен по предвыборной риторике

По мере приближения президентских выборов расширенные заседания Кабинета Министров с участием представителей целевых социальных групп становятся традицией. В понедельник правительство провело в «Украинском доме» заседание на тему «О состоянии и перспективах развития среднего образования». Юлия Тимошенко старалась выглядеть не просто отличницей, а отличницей с большими перспективами. «Нельзя сказать, что кризис замедлился, нельзя сказать, что он окончился. Он просто остановился в своем развитии», - несколько непонятно сказала премьер, и тут же заявила, что такая ситуация дает возможность заняться не просто выживанием, а развитием. Во всяком случае, в общеобразовательной сфере. При этом Тимошенко периодически срывалась в абстрактно-предвыборную риторику. «Сегодня мы можем говорить на темы, которые важны, которые вечны для страны – о развитии образования, уже не думая о том, как удержать пенсии, зарплаты бюджетникам, обеспечить страну природным газом, теплом, как нам собрать рекордный за все времена урожай, это все мы делаем», - заявила премьер. Тем не менее, главная часть выступления все-таки была тематической. В присутствии всех членов правительства, занимавшихся своими бумажными делами (за исключением, понятное дело, министра науки и образования Ивана Вакарчука, символически сидевшего одесную премьера и внимательно ее слушавшего), Тимошенко пообещала создать при Кабмине постоянный Совет директоров школ. Соответствующее постановление было принято на этом же заседании. По словам Тимошенко, уже через месяц правительство проведет еще одно такое же заседание, на которое вынесут уже вопросы, подготовленные этим самым Советом. Продолжая обрабатывать директоров, премьер заявила, что им не помешает статус государственных служащих. Это известие было встречено оживлением в зале. «Абсолютно логичным выглядит придание статуса госслужащих директорам школ», - заявила Тимошенко. Впрочем, поскольку таких директоров в Украине насчитывается 20 тыс. 145 человек, то, по мнению премьера, сначала нужно все-таки «посмотреть, как это повлияет на государственные финансы». Зато Тимошенко знает, как бороться с равнодушием государства ко многим проблемам школы. Для этого просто-напросто надо организовать во власти мощное «школьное» лобби. А это, в свою очередь, станет возможным, если в избирательных списках будет побольше работников педагогической сферы. «На следующие парламентские выборы, и выборы в органы местного самоуправления, я планирую лоббировать привлечение директоров школ и работников образования», - пообещала в этой связи Тимошенко. Понравилась директорам и идея свести воедино госаттестацию и внешнее независимое тестирование знаний. Хотя сама премьер не скрывала, что конкретных наработок на сей счет правительство пока не имеет. «Я знаю, что есть разные подходы, и нет некоего гомогенного мнения на эту тему», - научно сформулировала Тимошенко. – «Но я уверена, что вместе мы найдем решение». Не могло, разумеется, вызвать отторжения и обещание рассмотреть возможность льготного подключения всех школ к Интернету (этот вопрос Тимошенко поручила проработать своему первому заму Александру Турчинову). Как и массовых поставок в школы компьютерной техники «под гарантии государства». Хотя стороннего наблюдателя эта фраза наталкивала на мысль, что означенную технику правительство намерено, по привычке, просить за рубежом в долг. Гораздо сложнее, надо полагать, директора школ по всей стране относятся к идее перехода «на хозрасчет» - как говорилось в советское время, или, как говорится в нынешнее время, «к финансовой автономии». По этому поводу Тимошенко сразу призвала присутствующих готовиться к неизбежным трудностям. «Каждая школа должна иметь свой расчетный счет, должна обязательно иметь своего бухгалтера (по залу прошло нервное движение. – Авт.), или, если большая школа, бухгалтерскую службу», - сообщила премьер. – «Независимо от того, готовы вы или не готовы, с 1 января, не на добровольных началах, а так, как надо, мы будем с вами переходить на школьную автономию», - отчеканила она. Сразу после этого, чтобы подсластить пилюлю, Юлия Тимошенко рассказала сеятелям разумного, доброго, вечного о том, как положительно отразится на провинциальных школах ее бюджетная реформа. «Мы для сел, поселков и городов с 1 января 2010 года формируем специальный фонд развития, который не зависит от центра… который остается по специальным нормативам сразу в местном бюджете», - рассказала премьер. По ее словам, это – 12 млрд. грн. (за счет 10 % налога на прибыль, 15 % подоходного и 50 % перевыполнения всех государственных налогов). На самом деле такой «специальный фонд» выведен из расчетов налоговой реформы, которую ПР и БЮТ проголосовали еще летом в форме изменений к Бюджетному кодексу. Но Президент Ющенко эти изменения ветировал, а преодолеть его вето при неработающей Раде невозможно. Однако на этом Тимошенко предпочла не акцентировать. Вместо этого она акцентировала на том, что с 1 января правительство планирует на 22,5 % поднять зарплаты учителям, а потом повысить их еще на 10 % в течение года. При этом она сообщила, что здесь ей не помешает даже безделье депутатов. «То, что мы с вами сегодня обсуждали, с 1 января будет абсолютно точно выполнено, независимо от того, будет принят бюджет или не будет. Мы будем действовать согласно постановлению правительства, которое будет давать нам возможность все это финансировать так, как мы сегодня с вами договорились», - заявила Тимошенко. Каким образом все это сообразуется не только с Бюджетным кодексом, но даже и с Конституцией, осталось тайной. Впрочем, все можно будет сделать и вполне законно, хотя и немножечко позже, чем 1 января. Поскольку, как заверила сама Юлия Владимировна, «завершится президентская кампания – это будет середина февраля месяца – и, я думаю, буквально на счет раз-два-три будет выстроено большинство в парламенте». Особенно, разумеется, при «правильном» президенте.