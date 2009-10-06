Холодное лето 2009-го

В 1993 году постановлением Верховной Рады были утверждены «Основные направления внешней политики Украины». Заключались они в постепенной европейской интеграции, урегулировании спорных вопросов с Россией и другим соседними странами. Дальнейший прорыв Украины во внешней политике зависел от единственного фактора: серьезных внутриполитических преобразований, построения стабильной государственной и политической системы.

Еще Бисмарк сказал: «Самая сильная внешняя политика – это внутренняя политика государства». Однако в Украине, как видим, за «оранжевую» пятилетку внутренняя политика сильной не стала. В сухом остатке - ни одна СОВРЕМЕННАЯ европейская страна на данном этапе не ведет более саморазрушительной внешней политики, чем Украина. Крупнейшее индустриально-аграрное государство Восточной Европы, территориально уступающее на континенте лишь Российской Федерации и немного Франции, умудрилось за 5 лет оказаться в роли «разменной монеты» для США, ЕС и России. Sapienti sat (умному достаточно) В начале следует разобраться, «откуда растут ноги» интереса Запада к Украине. Об этом сказано много, но, увы, большинство информации имеет то ли идеологический, то ли откровенно популистский характер. Фрэнсис Фукуяма и Сэмюэль Хантингтон, одни из авторитетных исследователей в теории геополитики, описали возможные сценарии развития международных отношений после распада СССР в разрезе «западные — восточные цивилизации». Почему-то мало кто из отечественного политикума вспоминает об этом значительном факте. А между тем, данным авторам удалось создать две основные концепции, которым сейчас следуют США в таких вопросах, как активная деятельность НАТО в Европе, «мирные» инициативы на Ближнем Востоке, чрезмерный интерес к странам постсоветского пространства. В США, исходя из концепции Фукуямы, построена стратегия демократов, а согласно Хантингтона - действуют республиканцы. По мнению последнего, Западу необходимо использовать трудности и конфликты во взаимоотношениях между восточноевропейскими странами и поддерживать группы, которые ориентируются на западные ценности. Ввиду этого следует усилить международные институты, которые отражают прозападные интересы и ценности. Фукуяма, апологет мондиализма (теории создания всемирного правительства), утверждает, что только рыночная экономика и денежный эквивалент способны объединить государства в единый миропорядок. Многие факты и события демонстрируют, что Соединенные Штаты придерживаются одновременно обеих концепций. Именно по «сценарию Хантингтона» произошла оккупация Ирака и Афганистана, поддерживается сепаратизм на Северном Кавказе и в Косово, стремительно расширяется НАТО, становятся прозападными Грузия и Украина. А вот план распространения на Латинскую Америку Североамериканской зоны свободной торговли (иначе известной как НАФТА), укрепление позиций МВФ и Мирового банка за счет щедрого кредитования постсоветских стран, расширение ВТО – это демонстративные примеры геополитики по «сценарию Фукуямы». Как видим, Украина является для США лишь одной из территорий интереса. С другой стороны, эксперты неоднократно заявляли, что после прихода к власти Обамы в США начался этап «переформатирования» американо-российских отношений. Непростая геополитическая арифметика такова: Россия становится более ценной для Запада как партнер по решению вопросов борьбы с терроризмом, проблем с Афганистаном, Ираном, КНДР, по вопросам экологии и финансового кризиса. Украина с "ее стремлением к демократии" ушла на второй план. Сейчас задача Обамы состоит в том, чтобы найти равновесие между желанием Украины укрепить свой суверенитет и необходимостью качественно улучшить американо-российские отношения до такой степени, когда и Россию можно будет считать "стратегическим партнером". Если Обаме это удастся, то произойдёт дипломатический прорыв столетия. Однако этим планам явно мешает суетливая и абсолютно не планомерная внешняя политика Украины по отношению к России. Получается логичный вывод – и для США, и для России выгодна смена власти в Украине. Что касается ЕС, то за последний год он четко расставил точки над «і», указав Украине, что бесперебойная поставка газа из России для него намного важнее, чем евроинтеграционные порывы Украины. Самый свежий пример отношения ЕС к Украине – одобрительное молчание канцлера Германии Меркель на августовской встрече с президентом Медведевым в Сочи, после его заявления о том, что Россия категорически не видит перспектив восстановления нормальных отношений с Украиной при действующей власти. А вот лаконичный вывод «The Times» от 19/08/2009: «Вспомним, как европейские державы в 1938 году в Мюнхене решили судьбу Чехословакии, побоявшись выступить против агрессивного соседа. Россия в прошлом году продемонстрировала в Грузии свою готовность к применению силы, а сейчас сосредоточила внимание на Украине. Зависящий от российского газа Евросоюз не стал применять серьезные санкции против Москвы из-за Грузии. А теперь Кремль увидел в молчании Меркель одобрение ЕС его политики по отношению к Украине». Молчание ЕС является месседжем для России: «Разбирайтесь с Грузией и Украиной самостоятельно. Для нас пока важнее ваш газ и наша экономика». Внешнеполитическое пике Ющенко В начале своего пришествия Ющенко был воспринят глубоко прозападным политиком. Украинцам это даже импонировало, Евросоюзу льстило, Россию злило. Наверное, каждый из нас может вспомнить лозунги наспех сколоченной «оранжевой» команды и самого Ющенко о том, как через год, два, пять или …надцать лет Украина станет членом НАТО и ЕС. В погоне за евро-мечтой «а-ля Ющенко» Украина за 5 лет успела наделать немало внешнеполитических ошибок. Вот только несколько примеров. В апреле 2005-го, в ходе визита в США, Президент Ющенко сделал совместное с Джорджем Бушем заявление о том, что Украина и Америка будут совместно бороться за установление демократии на Кубе. Куба, к счастью, простила такую фривольность и продолжает по сей день бесплатно лечить украинских детей, пострадавших от чернобыльской аварии. Однако не смогли этого сделать латиноамериканские государства, которые симпатизируют Кубе. В итоге были свернуты серьезные совместные экономические проекты. Следующий факт. Экономическая блокада Приднестровья, к которой, в погоне за похвалой ЕС, рьяно присоединилась Украина. В итоге существенно усилились позиции пророссийской партии в Тирасполе. ЕС так и не оценил стараний Киева, а вот геополитический плацдарм в лице Приднестровья для Украины был потерян безвозвратно. Однако ни перечисленные отдельные примеры внешнеполитического «гения» Ющенко, ни провал по ассоциированному членству в ЕС, ни даже поддержка Грузии в грузино-российском конфликте не несли для нашего государства таких потенциально серьезных угроз, как окончательно испорченные отношения с Россией. Недавние заявления президента Медведева явно указывают на то, что пока в Украине существует нынешняя власть, не стоит ждать примирения. Как известно, 11 августа этого года Медведев объявил Ющенко о своем решении отложить на неопределенный срок прибытие нового российского посла в Украину. Медведев объяснил свое решение антироссийской политикой Ющенко. Перечень претензий России по поводу политики Киева следующий: Украина поддержала в прошлом году Грузию во время грузино-российского конфликта и поставляла ей оружие; Киев мешает нормальному функционированию российского Черноморского флота, базирующегося в Севастополе; Киев срывает поставки российского природного газа в Европу и нагнетает истерию по поводу стремления в НАТО; в Украине методично нарушаются интересы российских инвесторов; лично Ющенко занимается ревизией истории и героизацией пособников нацистов. Безусловно, проблемы в украинско-российских отношениях были и раньше, но стороны всегда находили компромиссное решение. Украина никогда не слышала такой категоричности от России. И это при том, что бессмысленно отрицать стратегически важное взаимопроникновение экономик и культур наших государств. Товарооборот Украины с РФ составляет порядка 40 млрд. долларов, для сравнения с США – лишь 5 млрд. дол. Украина обеспечивает себя энергоресурсами на 30%. Мы покупаем у России 60% газа, нефти, урана для электростанций. Фактом является то, что Россия не видит в Украине равноправного экономического и геополитического партнера. Но как оказалось, ЕС и США так же не скоро его увидят в лице нашего государства. Причем проблема состоит уже не только в проигрыше Ющенко по всем внешнеполитическим фронтам. Накануне президентских выборов Запад и Россию беспокоит, что среди украинской элиты нет консенсуса относительно того, как далее выстраивать отношения с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Как следствие - существует явный дефицит стратегического видения перспектив партнерства. Многие эксперты считают, что эскалация конфликта между Украиной и Россией несет больше угрозы именно нашему государству. Россия рискует оказаться лишь в непопулярной роли регионального диктатора. Однако при этом России не занимать четкой и последовательной политики по отношению к Украине: она защищает СВОИ интересы. Украина же имеет все шансы на долгие годы остаться в зоне серьезного конфликта между Западом и Востоком, исполняя роль буферной зоны. Наше государство, которое не имеет на данный период четкой внешней и внутренней политики, единого и сильного лидера, в любой момент может оказаться предметом межгосударственного торга. И один Бог знает, сохраним ли мы мир и собственный суверенитет в такой ситуации. Не стоит забывать, что следующая конфликтная зона между Украиной и Россией – это вывод российского флота из Крыма. На данном этапе для Украины принципиальным является овладение политики асимметричных ответов на современные внешнеполитические вызовы. Объективно, спасением для Украины и возможностью избежать в будущем опасности эскалации конфликта с Россией может стать так называемый «проникающий нейтралитет». Это термин, который известен в мировой политике, и его суть заключается в том, что страна берет все, что ей выгодно, из любых договоренностей с другими мировыми игроками. При этом она не примыкает ни к одному из союзов, чтобы не играть по чужим правилам. Правда, для этого необходимо выбрать президента, который действительно будет осознавать, что такое государственные интересы Украины, и не будет идти по пути воссоединения с Западом на любых проигрышных условиях.