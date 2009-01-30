Андрей Бабицкий: «Россия не сильно ушла в прошлое, а Украина – не слишком проникла в будущее»

kuku, 10:04

elena, 10:09

agent_23, 10:11

tot, 10:22

nikto000, 10:27

nikto000, 10:34

nikto000, 10:41

nikto000, 10:43

caring, 10:48

skorykm, 10:49

skorykm, 10:55

eratv, 10:58

hora, 11:05

Как Вы оцениваете нового Патриарха РПЦ?Для меня это очень сложный вопрос, так как я довольно далек от проблем, связанных с вопросами церковной иерархии. Я – человек верующий, православный, но, тем не менее, состояние православной церкви оцениваю как убогое. Наверное, сама Российская православная церковь, как организация, не привлекает особый интерес. Когда церковь испытывает такие проблемы, которые в данный момент испытывает РПЦ, я думаю, человек имеет право держаться от нее в стороне.Как обстоят дела со свободой слова в России в данное время? Хотела бы узнать Ваше мнение.На этот вопрос однозначного ответа дать нельзя, поскольку у меня есть советский опыт, когда свобода слова вообще была в большом дефиците, и по сравнению с теми временами сегодняшняя ситуация – вполне приемлема. Свобода слова в России ограничена более локально. Если воспринимать ее как нечто, что вам нужно лично, то вы абсолютно свободно можете выражать свое мнение и находить нужную информацию. Как общественное явление – свобода слова находится под ударом, но, тем не менее, я не считаю, что это настолько серьезная проблема, чтобы считать, что в России эта свобода слишком ограничена. Когда-то, в советские времена, мне казалось, что если будет открыта информация о том, что происходит в системе правительства СССР, то это поможет людям адекватно смотреть на то, что происходит в стране в целом. Гласность дала такую возможность, но в общем-то это не поменяло умы. Мы пользуемся телевидением в поисках информации, мы доверяем государству. Хорошо, когда свобода слова становится оберегаемой обществом ценностью. Но я думаю, это все-таки не станет ценностью персональной. Начинать нужно с себя.А кто Вам больше платит – ЦРУ или ФСБ?К сожалению, ни ЦРУ, ни ФСБ как-то большого интереса ко мне не проявляли. И проблема не в зарплате и деньгах, которые они могли бы платить, а в том, что мне самому интересно, что собой представляют эти организации. Что касается ЦРУ, эта организация была одним из ко-спонсоров радио «Свобода», на котором я работаю, но в 1970-х годах спонсорство с их стороны прекратилось. С ФСБ у меня довольно небольшой опыт общения, у нас были контакты совсем другого рода.Вам по-прежнему интересно то, что происходит в Чечне? Ведь войны сейчас нет, Грозный отстраивают и т.д. А Рамзан Кадыров хитро использует Москву, а не она его – ведь Кадырову-младшему фактически дан полный карт-бланш, требуют лишь одного – оставаться в составе России… Насколько долго он и другие лидеры кавказских республик в составе РФ будут формально лояльными Москве? Иными словами – угроза распада России – это бред или реальная перспектива?Что касается отстраиваемой Чечни... Сталин построил ДнепроГЭС. Он сделал страну индустриальной, но это не означало, что люди в стране стали лучше жить. Так и то, что город отстроен и как-то налаживается мирная жизнь – не означает, что люди в Чечне сегодня могут ощущать себя свободными, могут как-то открыто и с достоинством высказывать свои соображения относительно того, как бы они хотели видеть свое будущее. Ситуация в Чечне довольно скверная, потому что создана политическая система, отличающаяся от систем в Российской Федерации. В Чечне люди испытывают диктатуру жесткого режима. А диктатура – довольно скверная система. Потому что это режим власти – когда вы не застрахованы от насилия со стороны этой власти, в том случае, если у вас есть какие-то серьезные идеологические расхождения с ней. Кадыров – лоялен неформально. Его отец в свое время говорил, что чеченцев надо силой загонять в цивилизованное будущее. В значительной мере представители национальных кланов эту точку зрения разделяют. Очень многие законы никак не коррелируются Российским законодательством. Тем не менее, Кадыров ведет Чечню именно в состав России, потому что сегодняшняя Чечня представляет собой Российскую провинцию в большей степени, чем 7-8 лет тому назад.Насколько опасен для страны президент с 3-процентным рейтингом?В демократических условиях такой президент вообще не опасен, потому что у него нет шансов на переизбрание. Г-н Ющенко, думаю, никаких серьезных возможностей одержать победу на предстоящих выборах не имеет.Будет ли лучше Украине, её людям и/или олигархам от власти и правящей элиты (по каждому), если мы будем ссориться с Россией (вне зависимости от вопроса, по которому ссориться)?В случае Украины и России речь идет о двух разных проектах будущего. Россия в значительной мере оглядывается на свое прошлое и пытается из него извлекать какие-то ресурсы. Украина выбрала абсолютно иную модель. Она движется в направлении западных ценностей. Как далеко она продвинулась, это другой вопрос. Но так как у России есть интересы в постсоветском пространстве, ссора неизбежна. Ссориться всегда хуже, чем жить в мире, но ссора – это иногда способ отстоять свой выбор. То есть если вы ограничиваете влияние России на свою жизнь, и это приводит к каким-то конфликтам, то это ваше право и способ обороны. Другая сторона проблемы состоит в том, что, конечно, все газовые вопросы – непрозрачны и завязаны на различных коррупционных схемах, как в России, так и в Украине. Здесь, как говорится, в глобальном политическом выборе украинские политики поступают не очень правильно, прикрывая какие-то малопривлекательные вещи, которые являются существом дела. Я думаю, что просто в каждой новой ситуации, вызывающей конфликт, нужно отдавать себе отчет, каковы политические и криминальные интересы Украины и России. И та, и другая находятся рядом друг с другом, поскольку Россия не сильно ушла в прошлое, а Украина – не слишком проникла в будущее.Чем лучше или хуже нам, если мы развалим даже то, что есть (с Россией)?Я вот сейчас в Киеве и не вижу каких-то существенных отличий киевской толпы от московской. Меня, конечно, поражает то, что происходит на российских форумах, то, что называется «хохлосрач». Все эти газовые скандалы определяют настроения, заставляют россиян находиться в приступах ненависти к украинцам. Меня это поражает. Но я думаю, что и это пройдет. Россия и так питается энергией ненависти в данный момент. Это такая энергетика, посредством которой общество объединено за отсутствием нормальных институтов власти. Но на самом деле это в человеческий состав не проникает. Это все-таки временные, ситуативные проблемы, которые недолговечны. Поэтому завтра-послезавтра все эти элементы ненависти окажутся лишними и очень легко выйдут из мироощущения людей, живущих в России. Я не знаю, насколько далеко разойдутся Россия и Украина, но мне кажется, недалеко. Чтобы понять, насколько близки народы, можно провести очень простой эксперимент. Просто купить билет из Киева в Москву, или наоборот. Человек, который приезжает, абсолютно не является чужим для общества в обоих направлениях. Это все-таки единая система. Украинец в России, и русский в Украине – не чужие люди. Поэтому все политические скандалы носят временный характер.Сколько раз переписывать историю будем?Переписывать историю будем столько раз, сколько раз будем изобретать себе новое будущее. Есть хорошая сентенция о том, что история – это прошлое, опрокинутое в будущее. Историю переписывают не только на Украине, она также подвергается различным модификациям и в России. Думаю, мы все должны выбраться из этого постсоветского невроза, который заставляет нас вести поиск нашей идентичности – исторической, политической, социальной, и тогда история потихонечку уляжется.Как вы думаете, кто будет следующим президентом Украины?Сложно говорить о персоналиях. Есть ощущение, что у Тимошенко очень неплохие шансы. Она – блистательный популист, человек, который умеет пробуждать в людях самые неоправданные надежды. Но есть другой срез этой проблемы. Украина очень похожа сейчас на Россию Ельцинских времен. И вообщем-то, логика событий такова, что на смену политикам должны прийти жесткие, авторитарные лидеры, как это произошло в России. Но я надеюсь, что Украина эту логику поломает, потому что условия – совсем другие. Страна разделена на две части. И сам рисунок политической жизни производит внутриукраинское противостояние. Я надеюсь, это не даст возможности людям объединиться и поддержать «нетого» лидера, как это произошло с Путиным. Сама ситуация, когда не прекращается какой-то внутренний спор, кажется проблемой, потому что над украинским народом висит угроза раскола. Тем не менее, угроза раскола дает защиту от какого-то неперспективного единства, когда в погоне за стабильностью, каким-то бытовым комфортом люди готовы пожертвовать свободой.Андрей! Анатолий Стреляный в последних Письмах высказал мнение, что Путин сделал для подъема украинского духа больше, чем Жириновский и Лужков. Согласны ли вы с ним? Интересно также услышать от Вас о мнениях обычных пражских граждан по поводу конфликта? Как они его комментируют (если комментируют вообще)? На ваш взгляд, стало более очевидным для них, что Украина – не Россия и не ее часть?Да, Стреляный прав, поскольку в этих конфликтах украинцев начинают понимать, что они – украинцы, и выковывается какое-то гражданское самоощущение. Что касается чехов: у них нет понимания, что Россия и Украина – разные страны. Это все бывший Советский Союз, где все воруют, скандалят и не могут быть нормальными хозяевами, ответственными за принятые решения.Ощутили ли вы лично экономический кризис? Дорожает ли жизнь в Праге сейчас: жилье, продукты? Закрываются ли рестораны?Любопытный вопрос... В XIX веке в европейских странах голод был абсолютно нормальной вещью, сегодня это явление встречается крайне редко. А все, что за пределами голода – все это потребление. Не то, чтобы неоправданное, но регулируемое. Человеку не очень много в принципе надо. В Праге, наоборот, цены падают, и вообще это общий процесс западного мира. Эпоха консюмеризма заканчивается. А вообщем-то экономика западных стран была ориентирована на то, чтобы удовлетворять совершенно ничем не оправданную вот эту страсть к потреблению. Сейчас что-то нужно делать с этим огромным количеством товара... Поэтому цены, напротив, падают, и на жилье, и на продукты. А вот что касается ресторанов, то туда стало легче попасть. Кризис еще не накрыл чехов, они не ощутили последствия кризиса. Говорят, в апреле будет первая реакция. Я не чувствую кризис, хотя зарплату нам снижают в связи с бюджетными сокращениями на радио. А если нет денег, нужно искать какую-то работу.Как часто и как много вы пьете – будучи в России и будучи в Европе?В Европе почему-то другая консистенция воздуха. Там алкоголь имеет совсем иной эффект. Это очень образно, но там, конечно, нет вот этой традиции потребления алкогольных напитков. В Праге вы не встретите пьяного человека, поэтому сами не посчитаете себя в праве «выписывать кренделя». Когда я приезжаю в Россию, там эти ограничения слетают, могу выпить с друзьями. Очень люблю текилу. Когда возвращаюсь обратно, вхожу в ритм европейской жизни. Если есть возможность – можно, если нет – не стоит. b>Скажите пожалуйста, когда Вы вернетесь на Родину? Или у Вас нет Родины?Не знаю. У меня есть ощущение, что моя Родина – это люди, русские-нерусские, самые разные. А с ними я могу общаться везде. Я родился в Москве, прожил там большую часть жизни (всегда не любил этот город), и находясь в Европе, постоянно думал о возвращении. К сожалению, или к счастью, это связано с рядом проблем. Мне, с моей скверной внутренней репутацией, было очень трудно найти работу в России. Я не хочу жить в Москве. Это очень жесткий город, где очень мало места для того, чтобы удержаться от попадания в отвратительный ритм, даже не выживания, а попытки доказать, что ты не лузер, а ты – победитель. У тебя должна быть хорошая машина, квартира... Я очень много езжу, и в этих перемещениях я и нахожу ощущение Родины. Человеку никогда не должно быть где-то очень хорошо. У человека должно быть чувство, что еще что-то нужно сделать, нужно куда-то двигаться. Я очень хотел бы жить на воде. Это могла быть лодка, приспособленная для жизни, потому что во мне живет вот это внутреннее убеждение против привязанности к месту. Поэтому у меня нет такой Родины, которая воспринимается как место жительства, как стационарное жилище, привязанное к определенной территории.