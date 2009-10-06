Знай свое место, Украина

: «После распада СССР мы не восприняли одну элементарную вещь. Она заключалась в том, что РФ начали воспринимать так же, как и остальные постсоветские новые независимые государства. Но отличие заключается в том, что при любых условиях, независимо от наших позиций, РФ не могла рассматриваться как новое независимое государство. Мы же не почувствовали этого и начали воспринимать ее такой же, как Украина, такой же, как Беларусь. Это была первая и очень серьезная ошибка. Она привела к тому, что мы перестали рассматривать Россию в рамках продолжения определенной политики идеологической, государственнической стратегии, которая заключалась в том, что Россия – будь то Советский Союз, царская Россия или РФ нынешняя, которую мы называем независимой Россией, - всегда базировала свои позиции на определенном позиционировании, которое определяется термином «великая держава». Россияне с распадом Советского Союза сразу почувствовали национальное унижение. То, о чем мы постоянно говорили, что Россия является новым независимо государством, только усиливало чувство этого национального унижения».: «Наше руководство всех уровней ведет себя так, как будто мы ровня Российской Федерации и, возможно, даже Соединенным Штатам Америки. Наша национальная дипломатия исходит из того, что мы можем делать то же самое, что делают большие государства, и влиять на мир примерно так же, как влияют они. Это радикальная ошибка, лишившая национальную дипломатию одного из главных элементов дипломатии, который называется дипломатическими хитростями, тайной дипломатией, умением лоббировать, а не говорить, реализовывать те или иные национальные интересы, а не заговаривать их. Ситуация, сформировавшаяся в Украине, заложила основы для того, чтобы нынешняя украинская власть в равной степени, хотя и по различным причинам, не нравилась Москве и Вашингтону, Брюсселю и Пекину. Дело в том, что ни одна из идей, декларируемых Президентом или же кандидатом в президенты, оппозицией или же какими-либо коалициями в нашем государстве, практически не реализуется. У нас за словами о демократии, о реформах кроется борьба за доступ к государственному бюджету, за доступ к власти, чтобы защищать свой собственный региональный, а иногда и личный бизнес, вместо того, чтобы защищать национальные интересы. Что мы выполнили из тех позитивных требований и критериев, выдвигаемых Соединенными Штатами Америки к Украине? Напомню о резолюции американского Конгресса в связи с очередными выборами в Украине. Требования элементарны, просты, нужны для реализации украинской нации, нужные народу, государству, обществу, но они не реализуются. Мы говорим: «Да, мы согласны, мы за демократию евро-американского образца». Но ничего не делается. С другой стороны, мы говорим о том, что мы за нормальные отношения с Российской Федерацией и вступаем с Россией в абсолютно бессмысленные споры по поводу таких вещей, где следовало бы не спорить, а действовать. Я считаю, что даже присоединение Украины к ПДЧ и перспективу членства Украины в НАТО мы заговорили настолько, что они отложены на многие годы. В некоторой степени это касается и наших отношений с Европейским союзом. Мы стали не столько объектом влияния американской и российской дипломатии, сколько объектом влияния российских и американских спецслужб».: «У нас нет того, что называется стратегией национальной безопасности, которая обязательна для выполнения всеми политическими силами, независимо от их идеологического позиционирования. В Украине нет такого конституционного акта, который бы обязывал того или иного государственного политика действовать в определенных рамках. Именно поэтому у нас и возникают эти расхождения: сегодня мы с Европой, завтра мы с Россией, или сегодня мы с Соединенными Штатами Америки, а завтра мы с Россией. Это вызвано отсутствием конституционной основы, которая обязывала бы всех представителей власти реализовывать и защищать национальный интерес в определенных рамках. Поскольку все это отсутствует, то и, соответственно, и Соединенные Штаты Америки, и Российская Федерация, обращаются с нами так, словно мы государство, которое еще не состоялось, государство, находящееся в перманентном состоянии. Пока мы будем давать посылы Западу и Российской Федерации, что мы являемся переходным государством, а следовательно, и государством, не определившимся ни идеологически, ни политически, ни интеграционно, мы постоянно будем «яблоком раздора» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки».: «Та ситуация, которая сложилась в Украине и в ее внешней политике после августовской войны прошлого года, после избрания президентами Медведева и Обамы, отражает несколько достаточно очевидных вещей. Кризисное состояние украинско-российских отношений явно не способствует повышению нашей безопасности. Независимо от того, какими мотивами – скрытыми или явными – руководствуются представители президентской ветви власти и связанных с ней институтов, так или иначе напряженность вредит интересам граждан, и граждане будут платить за реализацию этого курса, за его просчеты и ошибки. Использование отношений с Россией как фактора манипуляций в избирательной кампании я считаю абсолютно безответственным и недопустимым. Как открыто говорят и украинские, и европейские эксперты, заявления Виктора Ющенко о том, что он хочет быть избранным на следующий президентский срок, выглядят совершенно абсурдными. Единственным объяснением может служить то, что Президент пытается мобилизовать определенный электорат партии «Наша Украина» с тем, чтобы провести ее в парламент на следующих парламентских выборах, которые, скорее всего, последуют за президентскими. Новый формат отношений с Россией предполагает, что основные принципы должны быть определены на широкой политической основе с участием основных политических групп Украины. Мы не можем проводить несколько внешних политик по таким важным вопросам. Очевидно, все-таки стране необходим общенациональный консенсус, причем не только по внешней политике. Очевидно, мы настолько разрушили основу нашей государственности, настолько подорвали ее стабильность и настолько сознательно политики уходят от определения основных конституционных, правовых и политических основ нашего общества, что единая и цельная внешняя политика, которая поддерживается основными группами политической элиты, основными группами бизнеса, на сегодняшний день практически невозможна». «Тот факт, что в результате политических манипуляций элиты расколоты и сегрегированны и отказываются от сотрудничества друг с другом даже тогда, когда для этого возникает критическая необходимость, является объяснением того, почему у нас всюду провалы – и во внешней, и во внутренней политике».: «Формирование и проведение политического курса осуществляется активным меньшинством, которое на сегодняшний день представлено в нынешней власти, не учитывает интересов страны. Учитываются только отдельные аспекты международной ситуации, международного позиционирования. Не известны инициаторы этого политического курса. Выразителем его является Президент Ющенко. Но инициаторы этого политического курса, их взгляды, желания и намерения не известны. Все это держится в закрытом от общественности секторе. Можно предположить, что какие-то инициативы исходят от МИДа, какие-то от СНБО, но кто и как осуществляет эти инициативы, мы не знаем. Обратите также внимание, что с приходом Президента Виктора Ющенко к власти из СМИ полностью исчезла проблема гражданского контроля над военной и силовой сферами, как будто этот вопрос окончательно решен и здесь никаких проблем больше нет. Неясны последствия этого политического курса. Мы видим, что они приводят к весьма ущербной ситуации в экономике Украины, к деградации социальной сферы. Таким образом, получается так: чем выше планка обещаний, обязательств и желаний в отношении НАТО и в отношении ЕС, тем больше дистанция между возможностью Украины вступить в ЕС или НАТО и реальной ситуацией в стране».: «Возникает чрезвычайно специфическая ситуация: внешнеполитический курс, если судить по официальным декларациям, и вообще политический курс Украины основывается на перспективе членства Украины в ЕС и НАТО. Второй момент – заключение нового соглашения об ассоциации с ЕС, включая зону свободной торговли и либерализацию визового режима, и третий приоритет – международное признание Голодомора как акта геноцида против украинской нации. Практически страна и государство не могут на основании только этих моментов планировать обоснованный, взвешенный, реалистический курс и позиционирование в международной ситуации». «Возникает необходимость другого – более взвешенного, спокойного и осторожного - внешнеполитического курса, ухода от прямого участия в соперничестве между НАТО и Россией. Вполне очевидно, что международные отношения великих держав не конечны, они будут продолжаться. До тех пор, пока существуют США как наиболее влиятельное мировое государство, и Россия как великая держава, отношения между ними будут непростыми и противоречивыми. Участвовать в этом балансе, подыгрывая одной из сторон, контрпродуктивно, учитывая, что, поскольку 35% торгового оборота приходится на Россию, и вполне вероятно, что все-таки России удастся реализовать какие-то интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Сюда добавляется и осложнение связей с Казахстаном, Средней Азией и Беларусью. Кроме того, очевидно, что ставка на европейскую интеграцию не может не рассматриваться в течение последних 15 лет как какой-то реальный ориентир, который будет завершен определенными организационно-политическими решениями. Соответственно, возникает очевидный вывод: необходим возврат к концепции интересов во внешней политике Украины, которая позволила бы несколько большую автономию, более трезвую оценку своих перспектив. Попытка украинского руководства сыграть на противоречиях между основными игроками, в том числе между США и Россией, между НАТО и Россией, между Россией и ЕС, также не принесет ощутимой пользы. Нужно искать совместимую, позитивную программу отношений и с США, и с Россией, и с ЕС. Причем от совместимости этих целей зависит единство и логика внешней политики Украины, т.е. ее внутренняя непротиворечивость».. Читайте также: