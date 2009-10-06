Тимошенко предупредили Литвином

Как удалось выяснить «Главреду», в понедельник консультации между фракциями продолжались до глубокой ночи. Вопреки ранее звучавшим упрекам спикера Владимира Литвина – мол, крупнейшие фракции ПР и БЮТ договариваются даже без участия главы парламента – на сей раз к «дискуссии» были приглашены и представители Блока Литвина. Возможно, поэтому нынешние переговоры не были безрезультатными: в 10:00 вторника Литвин впервые за последние две недели смог открыть заседание. После получаса выступлений от фракций депутаты перешли к разрешению главной интриги заседания: изменению способа голосования за социальные законопроекты. До этого времени действовало принятое с подачи БЮТ постановление о голосовании руками. Это означало, что голосовать за повышение соцвыплат должны присутствующие депутаты – а не их карточки. «Регионалы» от такого голосования отказывались: их депутатов в зале постоянно не хватало. Нынче же ситуация изменилась. Правда, Владимир Литвин решил прямо не «светить» свое желание отменить «ручное» голосование, и предложил депутатам проголосовать за его же постановление. Постановление выглядело хитро: первым пунктом его предлагалось «осудить» практику блокирования трибуны, вторым - принять новый регламент ВР, а уж вопрос об отмене голосования руками был вписан лишь третьим пунктом. Но перехитрить депутатов спикеру не удалось – за его постановление было подано лишь 213 голосов. Литвин не смутился и предложил проголосовать соответствующее постановление по пунктам. Но после того, как депутаты поочередно проголосовали за каждый из пунктов по отдельности, оно не набрало нужного количества голосов в целом... «Мы опять зашли в тупик», - с нотками обреченности молвил Литвин. И именно после этого спикер с голоса внес предложение: отменить постановление о голосовании руками. «За» проголосовали 234 депутата. «Регионы» на пару со спикером принялись развивать успех, не давая оппонентам прийти в себя, и меньше чем через минуту проект «литвиновца» Олега Зарубинского о повышении соцстандартов был успешно проголосован в первом чтении. Воодушевленные «регионалы», совместно с коммунистами и «литвиновцами», проголосовали и за сокращенную процедуру рассмотрения этого законопроекта, предусматривающую его рассмотрение во втором чтении и в целом уже через неделю (а не через две, как это должно быть по обычной процедуре). После того, как главная интрига дня была исчерпана, нардепы явно утратили интерес к происходящему в зале. Остававшиеся на своих рабочих местах народные избранники с переменным успехом голосовали за разнообразные моратории о недопущении повышения тарифов на услуги ЖКХ, цен на товары массового потребления и лекарства... Заодно (в горячке, что ли?) было принято двукратное сокращение зарплат госслужащих высшего ранга. Естественно, действия Литвина не могли не вызвать реакции со стороны его соратников по коалиции. «Литвин нарушил все пункты регламента, которые только можно нарушить. Мы будем оспаривать его действия в Конституционном Суде», - возмущенно сообщил «Главреду» депутат от БЮТ Евгений Кирильчук. По словам депутата, оспариваться будет и принятый ВР закон о повышении соцстандартов – ибо «инициировать внесение изменений в госбюджет – это прерогатива исключительно Кабмина». Под конец утреннего заседания 262 голосами депутаты приняли весьма загадочное постановление «Об обеспечении конституционной процедуры вступления в действие закона Украины о внесении изменений в госбюджет на 2009 год – о финансировании Евро-2012». Загадочность данной идеи состояла в том, что постановлением спикеру и Президенту предлагалось, по сути, исполнить Конституцию – которая, по идее, для своего исполнения ни в каких постановлениях ВР не нуждается. Напомним, ПР и БЮТ еще летом приняли закон, которым обязали Нацбанк профинансировать нужды строительства «Евро-2012» из его, Нацбанка, сверхприбылей. Заодно и определив эти сверхприбыли в сумме 10 миллиардов гривен. Как поговаривали тогда в кулуарах, таким образом Нацбанк то ли заставляли включить «печатный станок» (версия Секретариата Президента), то ли «отдать на благое дело» средства, зарабатываемые на колебаниях курса гривни (версия некоторых членов бюджетного комитета от ПР и БЮТ). Как бы то ни было, глава государства наложил на данный закон вето, которое депутаты преодолели еще в августе. Но закон до сих пор подписан не был. И вот именно данным постановлением депутаты и хотели принудить гаранта исполнить свои конституционные обязательства – иначе закон будет опубликован за подписью спикера. Как уже говорилось, подобная процедура и без того регламентирована Конституцией. И все же авторами постановления значатся представители четырех из пяти парламентских фракций (кроме коммунистов). «Я думаю, это пиар… Нет – это супер-пиар! Но я его не понимаю, и поэтому за него не голосовал», - объяснил «Главреду» один из воздержавшихся депутатов от БЮТ. «Все дело в том, что Литвин боится всех на свете, и поэтому он хотел бы прикрыться решением Рады, которая заставила его выполнить требование закона!» - предположил «регионал» Владимир Ландик. …На вечернем заседании около восьми десятков находившихся в сессионном зале нардепов без особого интереса выслушали отчет правительства по выполнению бюджета-2008, и так и не смогли принять ни одного постановления по этому поводу. Все тот же Литвин и здесь сыграл свою игру: под самый момент рассмотрения вопроса он удалился, оставив руководить процессом зама и. о. министра финансов Анатолия Мярковского. На этот момент в ВР было зарегистрировано три проекта постановлений об отчете правительства. Первый, поданный самим Кабмином, рекомендовал этот отчет одобрить. К тому же склонялся в своем проекте и бюджетный комитет. В пику им был подан проект ряда «регионалов» во главе с депутатом Александром Пеклушенко: отчет не одобрять, а одобрить выводы ВР о «злоупотреблениях» правительства при исполнении бюджета-2008. И направить их, ни больше ни меньше, в Генеральную прокуратуру. «Мы поддерживаем проект комитета», - попытался объяснить представитель Кабмина. «Вы отзываете свой проект?» - грозно спросил многоопытный председательствующий (в отсутствие Литвина) первый вице-спикер Александр Лавринович (ПР). «Нет», - растерялся замминистра, - «Но…» Господин Лавринович мгновенно выключил его микрофон. И поставил на голосование все три проекта. Все они набрали от 170 до 176 голосов; последняя цифра – самая большая – принадлежала проекту господина Пеклушенко об уголовной ответственности кабинета Тимошенко за бюджет-2008 г. Таким образом, правительству был послан четкий сигнал: его недавний перевес в Раде испарился, как дым от горящих банкнот. В то же время, рассмотрение выполнения бюджета-2009 за первые полгода депутаты так и не осилили, отложив этот увлекательный процесс на среду. Следовательно, шоу будет продолжаться – и кто знает, не отвоюет ли Тимошенко свое преимущество в течение буквально одного дня. Как уже не раз случалось. Тактическая победа Партии регионов во вторник так и может остаться тактической – несмотря на все бравурные заявления «регионалов», сомнений в голосовании законопроекта Зарубинского во втором чтении и в целом остается более, чем достаточно. По крайней мере, источник «Главреда» в Партии регионов сказал, что «блок Литвина нас наверняка в итоге «кинет». Но в том, что вторничное решение парламента «Регионы» будут использовать в целях пиара, сомнений нет.