Первая сотня. Сентябрьский рейтинг

7 октября 2009, 12:23

Рейтингують тепер усе і всіх. Найбагатших, найогидніших і найперспективніших. Оцінюють книжки та автомобілі, політиків і дипломатів, артистів, спортсменів і… кримських татар.

Колеги з сімферопольської газети «Авдет» на цьому тижні представили свій топ – двадцятку найвпливовіших киримли (самоназва цього народу). Перше місце – третій рік поспіль – посів глава Меджлісу, представницького органу, кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який є і в нашому рейтингу під №№66–69. Інші лідери кримських татар – Чубаров, Ільясов, Абдулаєв, муфтій Еміралі Аблаєв поки що не мають шансів потрапити в загальноукраїнський топ-100. Вереснева «Перша сотня» сформована колективними зусиллями 53 експертів – політологів, редакторів, соціологів з багатьох областей України та з-за кордону. Лідери ті самі. Ну, справді, чого дивуватися – немає в країні людей більш впливових, ніж Тимошенко, Ющенко та перший за електоральними, але не експертними балами Янукович. У вересні зіграли в «плюс» скандальний, але й популярний телеведучий Савік Шустер (+40), екс-Президент Леонід Кучма (+35), чільний міліціонер Криму з мандатом нардепа Геннадій Москаль і голова Вищого Адміністративного суду Олександр Пасенюк (по +19), вже згадуваний вище Джемілєв і міністр економіки Данилишин (по +18), заступник глави СБУ і власник «Інтера» Валерій Хорошковський (+17), глава Центрвиборчкому Володимир Шаповал (+16). Найбільше піднявся в межах сотні політик-чемпіон Віталій Кличко, який перестрибнув відразу 53 сходинки вгору! У «мінусі» -- Володимир Хандогій, який вже, схоже, до виборів працюватиме з приставкою «в.о. міністра» (-42), глава ДУСі, яку Юля обіцяє ліквідувати, Ігор Тарасюк (-36), депутат-бізнесмен Олександр Фельдман (-27), міністр Юрій Павленко, який потрапив на сторінки жовтої преси як людина, яка не дала Елтону Джону всиновити хлопчика з Донбасу, – на законних підставах (-26), газовий олігарх Дмитро Фірташ і головред «Української правди» Олена Притула (по -23), урядовці Іван Вакарчук і Микола Сивульський (по -19), кандидат у президенти Анатолій Гриценко і предстоятель УПЦ Володимир (Сабодан) (по -16). Цікаво, що цього місяця в рейтинг вперше потрапили три впливові медіадіячі – керівники «Інтера» та ICTV Сергій Созановський (№№78–80) та Олександр Богуцький (№89), а також ведучий ток-шоу на відразу двох каналах Євген Кісельов (№№61–62). До речі, це вже четвертий іноземець у вищій лізі української політики – на додачу до Шустера, Новинського та Григоришина. Інші новачки – керівник податкової, БЮТівець Сергій Буряк (№№39–40) та глава Антимонопольного комітету Олександр Мельниченко (№№96–97). Хто втратив місце в сотні, але має шанси в найближчі місяці знову вийти в топ? Це – міністри Олексій Кучеренко та Володимир Новицький, нардепи Нестор Шуфрич, Давид Жванія, Олександр Абдулін і Борис Тарасюк, заступник генпрокурора Віктор Кудрявцев. Каліфом на час, на один місяць, виявився один із кріейторів Тимошенко Олександр Абдулін. Проте його місце заступив інший піарник і масовик-затєйнік в команді лідера БЮТ Микола Баграєв. Припускаю, дався взнаки гучний початок мегатуру на підтримку Юлі, куди вдалося ангажувати навіть тих, які ледве не кров’ю по терикону розписувалися у вічній любові до Віктора Федоровича. А ось іншим вчорашнім героям нашої сотні повернутися буде важко. Ну, тільки через подвиг. Мова про трьох екс-: главу Секретаріату Президента Віктора Балогу, генпродюсера «Інтера» Ганну Безлюдну та начальника міліцейської «наружки», генерала Олексія Пукача. Місяць тому ми говорили, що вплив Пукача – у тому, що саме він «згадає» під час слідства. Політики, яким варто боятися його свідчень, можуть трохи розслабитися. Можливий убивця Георгія Гонгадзе грає «великого німого». Так більше шансів вижити – бодай до суду.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять