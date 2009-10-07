Первая сотня. Сентябрьский рейтинг

Колеги з сімферопольської газети «Авдет» на цьому тижні представили свій топ – двадцятку найвпливовіших киримли (самоназва цього народу). Перше місце – третій рік поспіль – посів глава Меджлісу, представницького органу, кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який є і в нашому рейтингу під №№66–69. Інші лідери кримських татар – Чубаров, Ільясов, Абдулаєв, муфтій Еміралі Аблаєв поки що не мають шансів потрапити в загальноукраїнський топ-100. Вереснева «Перша сотня» сформована колективними зусиллями 53 експертів – політологів, редакторів, соціологів з багатьох областей України та з-за кордону. Лідери ті самі. Ну, справді, чого дивуватися – немає в країні людей більш впливових, ніж Тимошенко, Ющенко та перший за електоральними, але не експертними балами Янукович. У вересні зіграли в «плюс» скандальний, але й популярний телеведучий Савік Шустер (+40), екс-Президент Леонід Кучма (+35), чільний міліціонер Криму з мандатом нардепа Геннадій Москаль і голова Вищого Адміністративного суду Олександр Пасенюк (по +19), вже згадуваний вище Джемілєв і міністр економіки Данилишин (по +18), заступник глави СБУ і власник «Інтера» Валерій Хорошковський (+17), глава Центрвиборчкому Володимир Шаповал (+16). Найбільше піднявся в межах сотні політик-чемпіон Віталій Кличко, який перестрибнув відразу 53 сходинки вгору! У «мінусі» -- Володимир Хандогій, який вже, схоже, до виборів працюватиме з приставкою «в.о. міністра» (-42), глава ДУСі, яку Юля обіцяє ліквідувати, Ігор Тарасюк (-36), депутат-бізнесмен Олександр Фельдман (-27), міністр Юрій Павленко, який потрапив на сторінки жовтої преси як людина, яка не дала Елтону Джону всиновити хлопчика з Донбасу, – на законних підставах (-26), газовий олігарх Дмитро Фірташ і головред «Української правди» Олена Притула (по -23), урядовці Іван Вакарчук і Микола Сивульський (по -19), кандидат у президенти Анатолій Гриценко і предстоятель УПЦ Володимир (Сабодан) (по -16). Цікаво, що цього місяця в рейтинг вперше потрапили три впливові медіадіячі – керівники «Інтера» та ICTV Сергій Созановський (№№78–80) та Олександр Богуцький (№89), а також ведучий ток-шоу на відразу двох каналах Євген Кісельов (№№61–62). До речі, це вже четвертий іноземець у вищій лізі української політики – на додачу до Шустера, Новинського та Григоришина. Інші новачки – керівник податкової, БЮТівець Сергій Буряк (№№39–40) та глава Антимонопольного комітету Олександр Мельниченко (№№96–97). Хто втратив місце в сотні, але має шанси в найближчі місяці знову вийти в топ? Це – міністри Олексій Кучеренко та Володимир Новицький, нардепи Нестор Шуфрич, Давид Жванія, Олександр Абдулін і Борис Тарасюк, заступник генпрокурора Віктор Кудрявцев. Каліфом на час, на один місяць, виявився один із кріейторів Тимошенко Олександр Абдулін. Проте його місце заступив інший піарник і масовик-затєйнік в команді лідера БЮТ Микола Баграєв. Припускаю, дався взнаки гучний початок мегатуру на підтримку Юлі, куди вдалося ангажувати навіть тих, які ледве не кров’ю по терикону розписувалися у вічній любові до Віктора Федоровича. А ось іншим вчорашнім героям нашої сотні повернутися буде важко. Ну, тільки через подвиг. Мова про трьох екс-: главу Секретаріату Президента Віктора Балогу, генпродюсера «Інтера» Ганну Безлюдну та начальника міліцейської «наружки», генерала Олексія Пукача. Місяць тому ми говорили, що вплив Пукача – у тому, що саме він «згадає» під час слідства. Політики, яким варто боятися його свідчень, можуть трохи розслабитися. Можливий убивця Георгія Гонгадзе грає «великого німого». Так більше шансів вижити – бодай до суду.