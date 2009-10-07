Они не смогут

7 октября 2009, 14:19

Первые аккорды официально не объявленной президентской кампании позволяют сделать ряд неутешительных выводов. Противостояние обещает быть драматическим, его результаты будут оспариваться долго и ожесточенно. Выборы главы государства не подарят Украине новые лица, они лишь подтвердят очевидное – ОНИ НЕ СМОГУТ.

Закрытые партийные списки и политическая практика последних лет позволяют говорить о разделении населения Украины на две неравные части. Одна – привилегированная и немногочисленная – обладает всей полнотой реальной власти в стране, другая призвана работать и платить налоги, не рассчитывая на благосклонность государственной машины. Ныне существующие правила игры не позволяют претендовать на попадание из одной части в другую. Представители «элиты» спасают друг друга от перехода в низшую лигу, вопреки раздуваемым политическим противоречиям, ну а «народ» просто не имеет возможности подняться наверх. Такой расклад сил в обществе позволяет уже сегодня прогнозировать результаты президентской кампании. Ее проводят для так называемой «элиты», на мнение миллионов избирателей внимание обращать практически не будут. Сегодня нарастает ощущение, что возможностью повторения Майдана как эмоционально-социального всплеска общества обеспокоены все фавориты президентской кампании. Но повторения мирной и масштабной революции, увы, не будет. События поздней осени 2004-го последующие действия вождей Майдана сегодня заставляют воспринимать как фарс. После него по законам истории следует трагедия. Возвращаясь к потенциалу «представителей элиты», рискнем спрогнозировать: они не смогут изменить ситуацию в стране. Президентские выборы не станут клапаном для выброса пара общественного недовольства, а лишь усилят существующую апатию. Они не смогут: - отказаться от переписывания правил игры под себя. Попытки создания широкой коалиции и страдания вокруг избирательного закона свидетельствуют, что фактор волеизъявления пытаются минимизировать. Что там говорят кандидаты в президенты о европейских стандартах и ценностях? - повысить степень политической ответственности. Захлестывающий популизм и стремление обещать умопомрачительные блага после собственной победы в президентской кампании стали определяющими для политической действительности. Откровенный диалог с согражданами для политиков – блажь. - объединить страну. Конечно, результаты голосования не повторят зеркально ситуацию 2004-го, но свести воедино интересы работников, работающих на предприятиях ориентированных на экспорт, и многочисленных импортеров в условиях экономического кризиса нереально. В выигрыше останутся только одни, и им вряд ли будет по силам опровергнуть грамотно вброшенный миф об Украине как failed state. - говорить правду о ситуации в стране. Если верить сообщениям СМИ, то кризис уже практически уходит из Украины, но думаю, что никого не удивит, если он «неожиданно» хлопнет дверью на прощанье с такой силой, что закачается весь Украинский Дом (страна, а не бывший Музей Ленина). Но ожидать правду перед выборами может только наивный маленький украинец. - открыть избирательные списки и изменить политическую элиту. Об этом много говорят накануне каждых выборов уже несколько лет, но алгоритм Мороза (закрытые списки, подконтрольные руководящим партийным органам) сегодня крайне выгоден всем политическим бонзам. Им незачем создавать условия для конкуренции с собой – неповторимыми и наилучшими. - победить коррупцию. Хотя призывы «раздавить гадину» найдут отражение во всех предвыборных программах, реальных действий ожидать не стоит. Как можно бороться с коррупцией, если система откатов работает в интересах «верхушки»? Инстинкт самосохранения украинских «слуг народа» развит куда лучше привитой необходимости соблюдать правила приличия. - отделить бизнес от власти и стимулировать становление гражданского общества. Отсутствие идеологических партий и стремления создавать идеологию национального возрождения определяет политическую жизнь страны. В этой мутной водичке водятся акулы капитализма и управляемые кандидаты в президенты. По здравому размышлению, президентские выборы становятся выбором между полицейским государством и олигархической демократией. Именно такие сценарии видятся в случае победы фаворитов президентской гонки. Украина в который раз оказывается перед необходимостью выбирать меньшее из двух зол, тянуть из засаленной колоды политических персонажей предусмотрительно помеченные карты «проверенных» партийных вождей. Пожалуй, главное - они не смогут понять, что давно стали лишними, не нужными стране. Они - политики, чье время уже ушло, хотя для некоторых так и не наступило. Не смогут понять, что наилучшим вариантом будет уйти по-английски, не попрощавшись, оставив в качестве памяти о себе маленький шанс исправить последствия их деятельности. Они не смогут…
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять