Первые аккорды официально не объявленной президентской кампании позволяют сделать ряд неутешительных выводов. Противостояние обещает быть драматическим, его результаты будут оспариваться долго и ожесточенно. Выборы главы государства не подарят Украине новые лица, они лишь подтвердят очевидное – ОНИ НЕ СМОГУТ.

Закрытые партийные списки и политическая практика последних лет позволяют говорить о разделении населения Украины на две неравные части. Одна – привилегированная и немногочисленная – обладает всей полнотой реальной власти в стране, другая призвана работать и платить налоги, не рассчитывая на благосклонность государственной машины. Ныне существующие правила игры не позволяют претендовать на попадание из одной части в другую. Представители «элиты» спасают друг друга от перехода в низшую лигу, вопреки раздуваемым политическим противоречиям, ну а «народ» просто не имеет возможности подняться наверх. Такой расклад сил в обществе позволяет уже сегодня прогнозировать результаты президентской кампании. Ее проводят для так называемой «элиты», на мнение миллионов избирателей внимание обращать практически не будут. Сегодня нарастает ощущение, что возможностью повторения Майдана как эмоционально-социального всплеска общества обеспокоены все фавориты президентской кампании. Но повторения мирной и масштабной революции, увы, не будет. События поздней осени 2004-го последующие действия вождей Майдана сегодня заставляют воспринимать как фарс. После него по законам истории следует трагедия. Возвращаясь к потенциалу «представителей элиты», рискнем спрогнозировать: они не смогут изменить ситуацию в стране. Президентские выборы не станут клапаном для выброса пара общественного недовольства, а лишь усилят существующую апатию. Они не смогут: - отказаться от переписывания правил игры под себя. Попытки создания широкой коалиции и страдания вокруг избирательного закона свидетельствуют, что фактор волеизъявления пытаются минимизировать. Что там говорят кандидаты в президенты о европейских стандартах и ценностях? - повысить степень политической ответственности. Захлестывающий популизм и стремление обещать умопомрачительные блага после собственной победы в президентской кампании стали определяющими для политической действительности. Откровенный диалог с согражданами для политиков – блажь. - объединить страну. Конечно, результаты голосования не повторят зеркально ситуацию 2004-го, но свести воедино интересы работников, работающих на предприятиях ориентированных на экспорт, и многочисленных импортеров в условиях экономического кризиса нереально. В выигрыше останутся только одни, и им вряд ли будет по силам опровергнуть грамотно вброшенный миф об Украине как failed state. - говорить правду о ситуации в стране. Если верить сообщениям СМИ, то кризис уже практически уходит из Украины, но думаю, что никого не удивит, если он «неожиданно» хлопнет дверью на прощанье с такой силой, что закачается весь Украинский Дом (страна, а не бывший Музей Ленина). Но ожидать правду перед выборами может только наивный маленький украинец. - открыть избирательные списки и изменить политическую элиту. Об этом много говорят накануне каждых выборов уже несколько лет, но алгоритм Мороза (закрытые списки, подконтрольные руководящим партийным органам) сегодня крайне выгоден всем политическим бонзам. Им незачем создавать условия для конкуренции с собой – неповторимыми и наилучшими. - победить коррупцию. Хотя призывы «раздавить гадину» найдут отражение во всех предвыборных программах, реальных действий ожидать не стоит. Как можно бороться с коррупцией, если система откатов работает в интересах «верхушки»? Инстинкт самосохранения украинских «слуг народа» развит куда лучше привитой необходимости соблюдать правила приличия. - отделить бизнес от власти и стимулировать становление гражданского общества. Отсутствие идеологических партий и стремления создавать идеологию национального возрождения определяет политическую жизнь страны. В этой мутной водичке водятся акулы капитализма и управляемые кандидаты в президенты. По здравому размышлению, президентские выборы становятся выбором между полицейским государством и олигархической демократией. Именно такие сценарии видятся в случае победы фаворитов президентской гонки. Украина в который раз оказывается перед необходимостью выбирать меньшее из двух зол, тянуть из засаленной колоды политических персонажей предусмотрительно помеченные карты «проверенных» партийных вождей. Пожалуй, главное - они не смогут понять, что давно стали лишними, не нужными стране. Они - политики, чье время уже ушло, хотя для некоторых так и не наступило. Не смогут понять, что наилучшим вариантом будет уйти по-английски, не попрощавшись, оставив в качестве памяти о себе маленький шанс исправить последствия их деятельности. Они не смогут…