Олег Наливайко: «Ми розберемося з цим питанням самостійно, без порад російських колег»

Запитання, які надійшли до чату, можна умовно розділити на дві великі групи - про нюанси проекту Канал територіальних громад і його політичну складову та про ті чи інші конкретні проекти Обласних державних ТРК. Наші читачі цікавилися, що думає керівник Держтелерадіо про цикл «Слов'янська колекція», що іде на Дніпропетровській ОДТРК, про програму «Київський форум» (КДР ТРК) чи про ведучого Форманчука з ДТРК «Крим». Працівники обласних компаній намагалися через чат переконати свого керівника, що саме їхній проект - найкращий, і таким способом убезпечитися від майбутнього скорочення під час реформування ресурсу. Репліки, які відверто прославляли плоди власної звитяжної праці, до остаточної версію чату не увійшли. - Доброго дня, шановні читачі! - Яка ваша позиція щодо роздержавлення комунальних ЗМІ? Наскільки цей процес актуальний саме тепер? Чи потрібно приймати закон? - Як секретар НСЖУ, я досить довго займаюся цією проблемою. На мій погляд, роздержавлення обов'язково потрібно проводити, і я бачу в цьому велику перспективу, в тому числі й економічну, для видань. З мого досвіду вивчення цієї проблеми у США і Німеччині - майбутнє насамперед за регіональними виданнями. Читачів у першу чергу цікавлять проблеми власного міста і регіону. У США 2-3 видання мають національний статус, тим часом як усі інші - регіональні. Закон треба приймати, але цей процес повинен бути в стадії осмислення і підготовки законодавчих ініціатив, оскільки під час виборчих перегонів такі стратегічні питання не вирішують. - Як розвивається мережа «Читай, країно!», започаткована у Луцьку? - Я хотів би сказати, що працюю на цій посаді лише 20 днів і можу бути неготовим до розмови з тієї чи іншої теми. Але що стосується Луцька, за підтримки облдержадміністрації ми відкрили в місті книжковий магазин, нещодавно я обговорював це питання з волинським губернатором паном Романюком. За його підтримки будемо йти далі. Додам, що в Україні на 1 вересня функціонує близько 7 тисяч об'єктів книжкової торгівлі. - Як ви вважаєте, чи доцільно повертати реєстрацію ЗМІ в управління преси та інформації? - Згідно з указом президента, ці функції нині покладено на Мін'юст, і це є світова практика. - Зачем нужен канал с единой сеткой вещания, который объединит под собой все областные ОДТРК? Останутся ли новости продуктами самих местных компаний? - На це питання відповім як менеджер. На сьогодні частка ринку, яку мають ОДТРК, становить 4%. В той же час коли в ефірі йдуть місцеві новини - 10%. Ми ставимо перед собою завдання мати стабільні 10%. Новини однозначно залишаються продуктом місцевих компаній, це наша головна родзинка. Єдиної сітки не буде - буде уніфікована сітка. - Позволит ли создание такого канала сэкономить бюджетные средства? Как проект скажется на качестве программного продукта? Каков сейчас бюджет каждой из ОДТРК? Каким планируется бюджет КТР? - На сьогодні стоїть питання не зекономити, а правильно їх використати, тому що фінансові проблеми мають усі ОДТРК. На сьогодні виділяються кошти на виготовлення 2,5-4 годин, в той час як на розповсюдження - 12-15 годин. Таким чином 11-12 годин заповнюються різноманітним продуктом, в тому числі й комерційного характеру. Тепер ми намагатимемося заповнювати ці 11-12 годин якісним конкурентоздатним продуктом, який виробляють усі ОДТРК. Бюджету ТРК не буде, все буде в рамках коштів на 2009 рік. Видатки на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм складають 324 млн 900 тис. грн, але тут враховані потреби й НТКУ. Називати бюджети всіх ОДТРК - це дуже довго. - Программы по Киеву не сокращайте! Особенно «Киевский форум»! - Скорочення київських програм ми не плануємо, і той перелік програм, який відповідає якісним показникам, і надалі буде виходити. - А что вы подразумеваете под «якісними показниками»? - Це те, що цікаво глядачам і в кінцевому результаті підвищує рейтинг. - Чем можно объяснить резкую критику идеи КТР со стороны Партии регионов - хотя зачинателем подобного проекта был в свое время член ПР Эдуард Прутник? А чем вызвана резкая реакция президента? - Якщо повертатись до проекту КТР, то першим ідею сформулював ще Іван Чиж, колишній голова Держтелерадіо. Пан Прутнік, на мій погляд, її вдосконалив, було введено назву «Перший громадський», і хоча я з ним не спілкувався останнім часом, думаю, що цю ідею він і надалі підтримає як досвідчений медіабізнесмен і державний менеджер. Заява Партії регіонів здебільшого пов'язана з виборчими перегонами, а також із тим, що мені ще не вдалося обговорити наш проект із пані Герман, пані Бондаренко та іншими депутатами-регіоналами, які добре обізнані на цій темі, і думаю, що вони нас підтримають. З приємністю хочу повідомити, що Президент України завтра о 12-й годині збирає директорів ОДТРК на нараду в себе в Секретаріаті, де однією з головних тем буде питання переформатування роботи ОДТРК. Сподіваюся, мені вдасться повноцінно поінформувати главу держави. При цьому хочу зауважити, що на сьогодні не підписано жодного документа з цього приводу, було проведено три наради з менеджментом ОДТРК. А взагалі, створення КТГ не суперечить діючому законодавству. - Вас обвиняют в том, что проект делается под выборы и под Тимошенко. Действительно ли проект будет реализован так скоро? И под конкретного политика? - Проект буде реалізовано скоро, тому що панам Чижу і Прутніку не вдалося впровадити його в життя з причини дуже довгих стартових можливостей. Наступного року через виборчі перегони шансів запровадити його немає. Я хочу бути ефективним менеджером і зробити те, що 5 років планували і розробляли мої попередники. Що стосується проекту під Тимошенко, то на першій нараді я вже акцентував: це не виборчий проект, він має дуже довгу історію. Між іншим, пан Чиж був соціалістом, Прутнік є регіоналом, мене висунуто за квотою НУНС - тобто представлено майже всі кольори парламенту. Хтось має цей проект зробити. - Якою ви бачите в майбутньому роботу ТО «Перший громадський»? Чи можливе збільшення часу трансляції «Першого громадського» на регіони? - Перший громадський тепер називатиметься Каналом територіальних громад, але це все робочі назви. - Чи збирається Держкомтелерадіо легалізувати це ТО і як? - Ні. - Насколько я разобрался, канал будет собирать программы областных компаний, формировать сетку вещания и распространять сигнал по сетке ОГТРК. Тогда вопрос: какие программы Киевской ТРК пойдут под нож? Эфир ведь не резиновый; раз будет идти сигнал Каналу територіальних громад, то какая-то передача в это время не выйдет... - Цьому проекту 10 днів, питання що залишиться в ефірі остаточно не вирішено. На сьогодні вирішуються принципові організаційні та правові аспекти. - В рамках «Першого громадського» проходит централизованное вещание по регионам. Название программы «По сути» вам что-то говорит? - Ні. - Коли ваші підлеглі працюватимуть і не допускатимуть антидержавних ефірів на ДТРК «Крим» - державній телерадіокомпанії? Форманчук - ворог України, його й близько не можна допускати до ефірів! - Давайте факти, будемо вивчати - Хто розпускає чутки про зміну керівництва КДРТРК? - Не знаю. Ми з паном Пасаком маємо спільний погляд на розвиток проекту КТГ, і минулого тижня він висловився на «Телекритиці» з цього приводу. Можливо, питання виникло у зв'язку з тим, що 14 грудня в нього закінчується термін контракту. Але ті грандіозні завдання, які перед ним стоять, не дають можливості слухати чутки. - Чому за наявності величезної кількості фактів порушень законів України продовжується діяльність антиукраїнського антипрезидентського антидержавного телеканалу НТС в Севастополі? Чи знаєте ви про такий феномен? Там не допускають жодного українського слова і перекладають усіх очільників держави - наче є люди, які не розуміють української мови... - На мій погляд, це питання належить до компетенції Національної ради. - У своїх інтерв'ю та на прес-конференціях звільнена з посади гендиректора Дніпропетровської ОДТРК депутат облради від блоку мафіозі Лазаренка, голова комісії зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Вікторія Шилова заявляє, що її звільнення сталося внаслідок тиску на керівництво Держкомтелерадіо зокрема т. в. о. голови Мураховського, з боку прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Зокрема, вона каже, що він сам сказав їй про це, зазначивши, що було висунуто умову - «або я, або Шилова». Чи так це є насправді? Які реальні причини звільнення Вікторії Шилової? Якщо підставою для цього кадрового рішення стали «конфлікти з місцевими органами влади, громадськістю, журналістськими колами та невиконання умов контракту на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм», то в чому конкретно це виявилося? - На момент мого приходу пані Шилова на каналі вже не працювала. Жодні скарги до мене не надходили. - Хочу також поцікавитись, чи мали ви або хтось із відповідальних працівників комітету можливість переглядати програми з циклу «Слов'янська колекція», що йдуть в ефірі «Дніпропетровського державного», в завершальних титрах яких вказано, що їх створено на замовлення Держкомтелерадіо? В цих програмах під виглядом відродження «національних традицій і культури» проводиться паплюження християнства, Біблії і пропаганда язичництва. Чому в ефірі ДОДТРК, говорячи про «національні традиції і культуру», надають перевагу розповідям саме про цю язичницьку течію? - Я особисто не переглядав, але обов'язково вивчу це питання. - Пане Олеже, оскільки прийнято рішення про організацію КТР - хто все ж таки буде його реалізовувати? І звідки чутки про зміну керівництва КДРТРК? - Основне навантаження лягає на Київську ДРТРК. Про чутки я вже говорив. - Хотелось бы знать, будете ли вы в своей работе опираться на пожелания зрителей - или будете просто кидать в эфир заказуху? - Звісно, будемо зважати на побажання глядачів. - Чим викликана ініціатива Держкому по передачі ефірного часу регіональних каналів для централізованого показу спеціально виготовлених програм? - По-перше, ніякий ефірний час не передається. Буде організовано обмін найкращими продуктами, виготовленими всіма ОДТРК. - ОДТРК є самостійними у проведенні редакційної політики, виборі тематики та спрямованості своїх програм. Чи не призведуть ці наміри до ліквідації ОДТРК як окремих підрозділів зі своїм журналістським штатом і чи не перетворяться вони на пропагандистський рупор? - ОДТРК мають ліцензію на мовлення і є самостійними в своїй редакційній політиці. Той час, який надається творчим колективам для вироблення продукту, не дасть можливості скорочення колективів. - Зверніть увагу на невідповідність формату програми «Анекдоти по-українськи» на ICTV: анекдоти розповідають не лише по-російськи, а й із відповідними «матоязичними» словами. Ганьба! - Це питання належить до компетенції Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, адресуйте свій запит саме туди. - Які передачі в програмі КДРТРК (саме по Києву) буде ліквідовано у зв'язку з початком роботи Каналу територіальних громад? - Це питання ще не обговорювалося. Можливо, не буде ліквідовано жодної програми. - На КДРТРК єдина пристойна програма - це новини «За київським часом». Чи плануєте ви технічно підтримати розбудову цієї структури? - Регіональні новини на всіх ОДТРК - наш пріоритет, ми будемо їх розвивати, в тому числі й технічно. - Первый национальный закроют? Или нет? - Ні. - Прокоментуйте, будь ласка, різку реакцію Президента та Партії регіонів на «Канал територіальних громад». Чим ви можете це пояснити? - Завтра о 12-й годині відбудеться нарада у Президента України з керівниками ОДТРК, на якій розглядатимуться питання створення Каналу територіальних громад. Думаю, всі акценти буде розставлено. І наша позиція отримає підтримку. Ще раз додам, що КТГ створюється не під одного політика. - Питання руба: коли ви закриєте «Перший громадський»? - Повторю: «Перший громадський» - це робоча назва проекту. - Сегодня российская «Независимая газета» опубликовала материал по поводу вашего нового детища. Резюме: «впутываясь в авантюры, которые дают оппозиции дополнительные козыри, Тимошенко фактически сама подыгрывает победе Януковича на выборах, - приходят к парадоксальному выводу украинские эксперты». Прокомментируете? - Ми розберемося з цим питанням самостійно, без порад російських колег. - Нещодавно від вас прозвучала пропозиція транслювати власні програми на регіональних каналах у нічний час. Як ви собі уявляєте можливість заробити таким каналам? Створювати настільки рейтинговий продукт обмеженій кількості журналістів, які і грають на дуді, і танцюють одночасно, - неможливо. Люди не будуть спеціально бадьоритися, аби подивитися серед ночі ОДТРК. Відповідно, рекламодавців теж не буде. В чому сенс? - Від мене не було такої пропозиції. - Якщо не підписано жодного документу, то в чому полягає ваша робота? Робити провокації в ЗМІ і дивитися, що з того вийде? Якщо тестове мовлення через 13 робочих днів, то тоді КТГ - мильна бульбашка? - Є план виходу в ефір КТГ, ми його дотримуємося. Тестове мовлення планується розпочати 25 жовтня. - Так є план виходу в ефір?! Ви ж тільки що казали, що ніяких документів нема! Невже ви думаєте, що тут одні бовдури зібралися? - Є орієнтовний план виходу в ефір. Десь через 7-10 днів ми будемо готові відповісти на це питання. Триває погодження з регіонами. - Глава держави попереджає керівництво Держкомтелерадіо про неприпустимість перетворення державного органу на частину пропагандистської машини окремої політичної сили за бюджетні кошти. - Держтелерадіо діє в рамках чинного законодавства. - Якщо буде скорочення ефірного часу ОДТРК, а програми робитимуться виключно загальнонаціонального масштабу, то яким чином телеканалам не потрапити в немилість КРУ? Адже держплан у такому разі не буде виконуватися? - Нині про скорочення ефірного часу не йдеться, оскільки 11-12 годин на сьогодні заповнюється продуктом поза держзамовленням. - Який стосунок до Каналу територіальних громад мають, на вашу думку, територіальні громади? Зокрема громада міста Києва? - Громада міста Києва має ТРК «Київ». - Чи виграє територіальна громада конкретного регіону від того, що почне переглядати програми про проблеми інших областей України і втратить змогу бачити реальне розмаїття життя в своїй області? - Мені здається, що громада нічого не втратить, коли буде знати й бачити, що робиться у сусідів. Це сприятиме об'єднанню країни. - Достатньо обмежені технічні можливості не дозволять робити програми наперед за 2 тижні (не говорячи вже про актуальність цих програм, адже більшість із авторських проектів публіцистичні)? - Ми працюємо над вирішенням технічних проблем, в тому числі й забезпеченню бюджетного фінансування. На першому етапі сигнал буде передаватися за допомогою «Укркосмосу» та дідівським способом через радіорелейні лінії, а іноді й кур'єрською поштою. Але ми інтенсивно працюємо над переходом на інтернет-технології. - Як нараховуватиметься гонорар журналістам, які робитимуть програми для всієї України? Чи збережуться граничні ставки (приблизно 40 грн. автору за програму), хто їх нараховуватиме? У разі невиходу програми в ефір, хто компенсує державні кошти, затрачені на її виготовлення? - Це робочі питання, треба проконсультуватися в бухгалтерії. - Як ми будемо виконувати закони України щодо виборів, маючи такі обмежені відрізки ефірного часу? - Ми дуже ретельно підходимо до всіх зобов'язань ДТРК, вони однозначно будуть виконані у повному обсязі. Розбираємося у кожному конкретному випадку. - Чи переглянете ви списки незаконно звільнених з НТКУ за часів Докаленка? Маю на увазі розчистку керівних посад під свою команду, яку здійснив Докаленко. - Спробую розібратися. - Дякую. Особисто прошу розібратися в ситуації зі звільненням директора ТО культурологічних програм. - Добре, розберемося. - Коли можна до вас звернутися з особистих питань? - Щочетверга, на сайті є всі контакти. - Чи маєте ви намір закрити «Київський форум» телекомпанії КГРТРК - Раджу запитати про це у Віктора Пасака :). - Пасак не є виконуючим обов'язки голови Державного комітету телебачення та радіомовлення. Коли ж усе-таки буде відомо, які програми буде закрито? - Це питання в компетенції кожної окремої ОДТРК. - Скільки часу ви будете централізовано віщати на регіони (в рамках «Першого громадського»?) - Чіткої цифри поки що немає, вона з'явиться тільки тоді, коли ОДТРК подадуть свої захищені пропозиції. Поки що тривають консультації. - Чи будуть звільняти когось із заступників голови комітету - Курдиновича, Мураховського? - Кадрові питання ще не розглядалися. - Коли розглядатимуть кадрові питання? На коли заплановано голосування в Раді по вашій кандидатурі? - Профільний парламентський комітет розглядатиме питання 7 жовтня, а потім - у сесійній залі. - Хто очолить УНІАН після вас? - Вже очолив Олександр Харченко, який був головним редактором УНІАН. - А хто очолить «Главред»? - На сьогодні президентом «Главреду» є Віктор Шлінчак. - Що ви будете робити з Ілащуком і Коблею? - Буду з ними працювати - Дякую за спілкування. Довідка ТК: Олег Наливайко - в. о. голови, перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення. Народився 10 жовтня 1961 року у Львові. За освітою журналіст (Львівський державний університет ім. І. Франка, 1986). У 1984-1991 роках - завідувач відділу політики і преси Львівського обкому ЦК Комсомолу України; позаштатний кореспондент у газетах «Молода Галичина», «Молодь України». У 1991-1993 роках - президент рекламно-поліграфічної фірми «Вета». З 1993 по 1996 рік - помічник першого віце-прем'єр-міністра України зі зв'язків з громадськістю, керівник прес-служби Міністерства економіки України. У 1996-2000 роках - генеральний директор рекламної фірми «Довіра», президент радіо «Довіра». У 1997-2002 роках - голова правління корпорації «Інформаційні системи України». З 2002 року - генеральний директор інформаційного агентства УНІАН, з 2007-го - генеральний директор холдингу «Главред-медіа». Секретар НСЖУ, заслужений журналіст України. Одружений (дружина Ірина Чередниченко - фінансовий директор «Української радіогрупи»), має трьох дітей. Фото Яни Новосьолової