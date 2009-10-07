Рада снова готовится к блокированию?

Сегодняшнее утреннее заседание Верховной Рады до боли напомнило вчерашнее вечернее: в зале опять сидели немногочисленные депутаты, без особого интереса слушавшие перегруженные цифрами доклады главы Счетной палаты Валентина Симоненко и главы Совета НБУ Петра Порошенко о ходе выполнения госбюджета на текущий год и основы денежно-кредитной политики на год следующий. Всеобщее равнодушие к происходящему в сессионном зале ярче всего проявилось в предложении спикера Владимира Литвина не прерывать заседания даже для проведения Согласительного совета лидеров групп и фракций парламента, инициированного БЮТ и НУНС. Так и поступили. Пока депутаты в зале явно скучали, слушая доклады, на согласительном совете обсуждались куда более интересные вопросы: кадровые назначения в Кабмине, Антимонопольном комитете и Госкомтелерадио. Лидеры фракций решили сперва проголосовать за предложения по отставке министров, а уже потом – за назначение новых. Неудивительно, что в кулуарах сразу же появились слухи, что завтрашнее рассмотрение кадровых вопросов может привести к очередному блокированию работы парламента. Материализовались эти слухи в выступлении «бютовца» Сергея Мищенко, заявившего, что «Они («регионалы». - Авт.) на 99% будут завтра блокировать трибуну, требуя немедленного голосования закона о соцстандартах во втором чтении». Сами «регионалы» сегодня напирали не на социальные законопроекты, а на требование уволить четырех министров: главы МВД Юрия Луценко, министра образования Ивана Вакарчука, министра труда Людмилы Денисовой и министра здравоохранения Василия Князевича. «Регионалка» Анна Герман достаточно прозрачно намекнула на возможность блокирования трибуны, если указанных министров не снимут. «Развитие событий в ВР будет зависеть от того, прислушается ли коалиция к нашим требованиям об отставке министров», - сказала Герман. Удастся ли сторонам найти компромисс или Рада снова окажется парализованной – станет понятно завтра.