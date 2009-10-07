Андрий Магера: Элементарная причина срыва выборов - отсутствие финансирования

Бюджет – вещь очень важная. Особенно, когда его нет. Именно так хочется перефразировать слова Ремарка о деньгах, предваряя разговор с заместителем руководителя ЦИКа Андреем Магерой. Безусловно, это интервью обнадежит тех, кто готовится голосовать: выборы президента состоятся, верит Магера. Но только пока на это нет денег. И желания парламентариев принимать бюджет-2010, который бы обеспечил процесс волеизъявления граждан. Кто хочет результата – ищет возможности, желания нет - повод находить отговорки обязательно найдется.

- Андрий Йосипович, сколько денег на организацию и проведение выборов у ЦИК в настоящий момент есть, и сколько нужно? - Хотел бы напомнить, что избирательный процесс по выборам президента Украины начинается 19 октября 2009 года, а завершается в 2010 году. Это значит, что сразу в двух законах о государственном бюджете Украины должны быть предусмотрены расходы на проведение выборов. В бюджете на 2009 год деньги предусмотрены. Сумма составляет 171 миллион 950 тысяч гривен. На 2010 год необходимо 1 млрд. 100 миллионов 700 тысяч гривен. Основные статьи расходов - день голосования 17 января, а также расходы на повторное голосование 7 февраля 2010 года. Более 80% расходов из указанной суммы составляет оплата труда членов избирательных комиссий. - В случае непринятия госбюджета на 2010 год проведение выборов ставится под угрозу? - Я верю в то, что закон о госбюджете на 2010 год будет принят. Учитывая тот факт, что, по крайней мере, четыре из пяти фракций парламента определились с потенциальным кандидатом, есть основания полагать, что ВР заинтересована в законодательном подкреплении финансирования кампании. В крайнем случае, возможен такой вариант: принятие отдельного законодательного акта о финансировании выборов президента в 2010 году. - Этот законодательный акт может быть принят на внеочередном заседании парламента? - Не имеет значения, на плановом или внеочередном заседании парламента может быть принят этот документ. Главное, чтобы этот закон был принят, в надлежащем порядке поступил к Президенту, а глава государства его подписал. - Каковы источники проведения так называемого «третьего тура выборов»? - «Третьего тура» быть не может, поскольку законом предусмотрен день голосования и день повторного голосования. Лично я верю в то, что если президент Украины не будет избран 17 января, то он будет избран 7 февраля. - Чем подкреплена ваша уверенность? - За пять лет наше общество существенно изменилось. Безусловно, сейчас есть много сложностей, еще больше их будет во время избирательного процесса. Тем не менее, я не верю, что кто-то возьмет на себя ответственность за очевидное игнорирование норм избирательного закона. Сегодня много говорят о том, что Украина, мол, придумала в 2004 году ноу-хау - выборы в три тура, а никаких фальсификаций во время повторного голосования в 2004 году не было. Не хочу ни с кем вступать в дискуссию. Просто давайте обратимся к фактам и цифрам: 21 ноября 2004 года нам предоставили данные, что за действующего президента свои голоса отдали 46%, а во время так называемого «третьего тура» 26 декабря, сторонников Ющенко было уже 54%. Я не склонен думать, что у 8% граждан было что-то не в порядке с головой. Я склонен думать, что не в порядке все же что-то было на избирательных участках. И что-то не в порядке было в ходе избирательного процесса 21 ноября. Не может за месяц настолько радикально изменяться политическая позиция избирателей. Я в это не верю. Как не верю и в третий тур выборов. - Вы неоднократно критиковали норму закона о выборах, предусматривающую внесение изменений в списки избирателей в день выборов, называя ее недемократичной. ЦИК уже единую позицию по этому вопросу выработал? - Мы в процессе решения этого вопроса. Если закон не будет изменен, не исключаю того, что ЦИКу придется принимать разъяснение, направляя деятельность всех избирательных комиссий и органов ведения реестра на то, чтобы предотвратить возможное двойное включение избирателей в списки. Я готов на всю страну заявить о том, что в результате внесения изменений в закон о выборах президента создается реальная возможность двойного включения людей в избирательные списки. Это абсолютно неприемлемая практика. Она, к сожалению, дискредитирует саму идею государственного реестра избирателей. Ни в коей мере не хочу влиять на позицию КС, но, по моему глубокому убеждению, норма закона о выборах президента в части включения избирателей в избирательные списки в день голосования имеет признаки неконституционности. - Когда можно ожидать разъяснения ЦИК, о котором вы упомянули? - Такое разъяснение не может появиться в день голосования. Его нужно получить заранее – хотя бы за неделю до голосования, чтобы избирательные комиссии могли с ним ознакомиться и понять, как его использовать на практике. Особенность ЦИК состоит в том, что это коллегиальный орган, решения в котором принимаются большинством голосов. Я имею один голос и могу только что-то предлагать комиссии. Каким будет решение Центризбиркома, будет ли разъяснение, в какой форме и когда, зависит не только от меня одного. - В Государственном реестре избирателей было обнаружено 28,655 тыс. лишних записей. Они уже уничтожены? - Проводится активная работа в этом направлении. Основной блок - изменение избирательных адресов. Объясню, что это значит: человек зарегистрирован в Киеве, а его родители живут в Черниговской области. И избиратель точно знает, что в день выборов он поедет в гости. Соответственно, проголосовать там ему будет удобнее. В таком случае он должен обратиться с заявлением в тот орган ведения реестра, где у него уже есть избирательный адрес, и попросить изменить его избирательный адрес на другой. После этого органы ведения реестра связываются между собой, а ЦИК принимает окончательное решение по этому вопросу. Второй важный блок – исправление некорректно внесенных в реестр персональных данных. Например, фамилий, имен, отчеств, даты и места рождения, выключение из реестра умерших людей, и включение в списки тех, кому исполнилось 18 лет. Конечно, в работе органов ведения реестра случаются ошибки. Например, совсем недавно мы получили данные по одному из домов, с указаниям одинакового места рождения жильцов. Естественно, ЦИК в таких случаях срочно вмешивается, по каждому конкретному случаю разбирается и принимает решения. Очень хорошо, что неточности выявляются уже сейчас, а не в день выборов. А вот огульная критика Государственного реестра избирателей, которую позволяют себе одни и те же политики, – явление недопустимое. - Каждый год накануне выборов представители ЦИК заявляют о недопустимости давления на членов комиссии. Как практически происходит «давление» со стороны представителей политических сил? - Попытки давления действительно время от времени возникают. Особенно это усиливается с началом избирательного процесса. Формы – разнообразные. От толерантных до довольно жестких. Например, когда тот или иной народный депутат на заседании ВР оглашает запрос относительно действий члена комиссии, кто может сказать, что это не давление на члена комиссии? Однозначно, влияние и давление. И это недопустимо. Точно так же недопустимы попытки физического препятствия членам ЦИК выполнять их полномочия. Мы все прекрасно помним случаи, когда народные депутаты от разных политических сил пытались помешать проведению того или иного избирательного процесса. Например, одной крупной политической силе в 2007 году очень не хотелось, чтобы проводились внеочередные парламентские выборы. И они предпринимали ряд действий – от подачи всевозможных исков до физического блокирования работы Центризбиркома. Думаю, представителям политических сил перед началом избирательного процесса надо просто договориться, что они никоим образом не будут влиять на деятельность ЦИК независимо от того, каким образом и с каким результатом завершатся выборы президента Украины. - Расскажите о возможных технологиях блокирования работы ЦИК на выборах, кроме резкой болезни одного или нескольких членов комиссии, приводящей к отсутствию кворума на заседаниях Центризбиркома. - Я верю в то, что члены ЦИК будут беречь здоровье и все будут на работе. Но и варианта того, что один или два члена комиссии могут заболеть, нельзя исключать. Не нужно усматривать в этом злой умысел - зимой болеют все люди, поскольку грипп или ОРВИ никто не отменял. Если говорить о срыве выборов, то наиболее элементарная причина - отсутствие финансирования. Этот момент мы обсуждали в начале интервью. Верить в экстраординарные обстоятельства - военное положение - я не хочу. Никаких предпосылок для введения чрезвычайного положения не существует – в Украине царит гражданский мир, межэтнических или межконфессиональных конфликтов нет. И слава Богу, что так. Потому я не думаю, что могут возникнуть какие-то обстоятельства, которые смогут помешать проведению выборов президента. Они состоятся. - Вы уже знаете, за кого будете голосовать? - Пока нет. Я юрист и исхожу из того, что кандидат появляется только после того, как его выдвинет политическая партия, а в бюллетень для голосования он попадет только после того, как ЦИК его зарегистрирует. Соответственно, как только я получу список кандидатов, сразу же смогу определиться. Конечно, у меня есть определенные симпатии и антипатии. За последние 10 лет предпочтения мои кардинально не изменились. Но публично высказываться в поддержку того или иного кандидата я не буду ни сейчас, ни во время избирательного процесса. Скажу лишь, что на выборы всегда хожу, призываю всех так поступать и не голосовать против всех.