Юрий Костенко: «Большинство членов фракции НУНС за выход из коалиции»

8 октября 2009, 10:45

Украинская народная партия не желает быть «ширмой» для прикрытия популизма правительства. Потому волевым партийным решением отзывает двух депутатов из коалиции. О том, как этот шаг скажется на судьбе коалиции в блиц-интервью «Главреду» рассказал лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.

– Юрий Иванович, как выход двух депутатов – Джоджика и Клименко – может повлиять на дальнейшую судьбу «демократической» коалиции? – Это – решение партии, которая является участником коалиции и которая не может нести ответственность за то, на что мы не влияем. УНП самостоятельно участвует в президентской кампании, мы не будем поддерживать ни Президента, ни премьер-министра. – То есть выход двух депутатов УНП из коалиции обусловлен началом вашей президентской кампании? – В первую очередь выход связан с тем, что восемь или девять месяцев коалиция не демонстрировала того, что записано в коалиционном соглашении, пренебрегала всеми предложениями УНП. А то, что заявление сделано именно сейчас, с одной стороны, это – итог. С другой – возникает вопрос к премьер-министру по поводу принятия государственного бюджета и поддержки нашей фракцией так называемого единого кандидата – Тимошенко. Мы в этих политических игрищах участвовать не будем. – К вам обращались с предложением или требованием поддержать Тимошенко на президентских выборах? – Да нет, эта тема обсуждалась на политсовете нашего блока. Но УНП ни при каких условиях Тимошенко не поддержит. – Вы советовались с юристами, выход двух депутатов УНП ставит под угрозу легитимность коалиции? Ведь именно голос Джоджика был решающим за вхождение в коалицию с БЮТ и Блоком Литвина для фракции НУНС… – Этот вопрос на сегодняшний день полностью не урегулирован законодательством. Было разъяснение Конституционного суда, что субъектами формированиями коалиции в парламенте являются не депутаты, а фракции. С другой стороны, когда у коалиции нет 226 голосов, то, очевидно, должны быть другие правовые инструменты регулирования этого вопроса. Например, в европейских странах есть так называемое правительство меньшинства. Оно функционирует, хотя большинство парламента лишь ситуативно поддерживает это правительство. Такая ситуация часто возникала в соседней Польше. В Украине этот вопрос требует дополнительного правового регулирования. Оценку ситуации может дать только Конституционный суд. Это не вопрос УНП. Какие последствия возникнут для парламента – это вопрос каждого народного депутата, а не только двух членов УНП. – По вашему мнению, во фракции НУНС может появиться 37 голосов за выход из коалиции? Вы намерены содействовать этому? – Мы не только готовы, мы будем ставить этот вопрос перед фракцией. С декабря месяца фракция работает не в режиме голосований, а в режиме сбора подписей. Это достаточно сложная процедура. Поэтому решение НУНС о выходе из коалиции возможно, но вопрос требует времени, чтобы собрать все подписи. Это возможный сценарий. – И сколько уже собрано подписей о выходе фракции НУНС из коалиции? – Если учесть, что сегодня без двух голосов членов УНП коалицию во фракции поддерживает уже меньшинство, то большинство членов фракции за выход из коалиции. Те, кто не входил в нее, де-факто и де-юре не являются членами коалиции. – Почему тогда это решение публично не объявляется? – Процедурно кто-то должен взять ноги в руки, прошу прощения, и пойти собрать подписи. УНП этого делать не будет. – Кто занимается сбором подписей? Вы поставили свою подпись за выход фракции НУНС из коалиции? – Ко мне лично никто не обращался, ведь я не член коалиции. – УНП контролирует во фракции шестерых депутатов. Как вы намерены действовать дальше? – Мы оформлены в депутатскую группу УНП, которая будет продолжать свою работу в рамках фракции НУНС. – Как ваша группа будет голосовать: вместе с коалицией или против? – Исключительно руководствуясь своей оценкой законопроектов или решений, которые будут рассматриваться. У нас теперь нет привязки ни к коалиции, ни к оппозиции. – Какими будут действия УНП на местном уровне? Стоит ли ожидать выхода ваших депутатов на местах из «демократических» коалиций? – На местах очень интересная политическая мозаика, и она уже менялась после решения БЮТ организовать широкую коалицию с Партией регионов. Например, в результате этого очень сложная ситуация возникла в Ивано-Франковском областном совете. Во Львове было то же самое. В зависимости от особенностей местного самоуправления, где есть представители УНП, мы будем продолжать работать. Единой стратегии нет.
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