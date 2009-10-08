Дипломат Порошенко

«Мы, конечно, слышали о такой возможности. Но нам казалось, что господин Порошенко сам и распускает слухи о своей министерской работе», - пошутил в разговоре с «Главредом» один из европейских дипломатов. Представления Виктором Ющенко новой кандидатуры на пост министра иностранных дел ждали еще в августе. Собственно, «Главред» даже в июле писал о том, что другой кандидат на этот пост, нынешний посол в США Олег Шамшур, не хочет участвовать в этой непонятной игре с назначениями и обратился к Виктору Андреевичу с просьбой отозвать представление на его имя. Говорят, что Ющенко тогда уговорил Олега Владиславовича не выступать публично с подобного рода заявлениями. Казалось, что Шамшур так и «провисит» в качестве кандидата на министерскую должность вплоть до президентских выборов. Виктор Ющенко, похоже, решил внести коррективы. И это при том, что в Верховной Раде ключевые игроки уже давно провели с господином Шамшуром консультации и, казалось бы, не имели ничего против его персоны во главе одного из ключевых министерств. Олег Владиславович – профессиональный дипломат. Его работа в посольстве в США вовсе не делает его проамериканским, как это могло показаться некоторым оппонентам. Раньше он не менее профессионально занимался и направлением сотрудничества с Европейским Союзом. Шамшур принадлежит к той категории людей, которые больше работают, чем говорят. Но, видно, не судьба ему стать министром. В самом МИД давно уже свыклись с работой без непосредственного руководителя. Владимира Огрызко парламент отправил в отставку еще в начале марта. Дипломаты уже научились как-то справляться со своими бедами, спровоцированными нехваткой средств. Международных партнеров сначала несколько пугало отсутствие руководителя МИД, поэтому некоторые зарубежные министры обходили Украину. Но в последнее время привыкли, кажется, и они. Владимира Хандогия воспринимали как фактического руководителя и сами дипломаты, и в правительстве, и за рубежом. Одно из доказательств – недавняя встреча Владимира Дмитриевича с российским коллегой Сергеем Лавровым (кстати, за последний месяц это уже вторая их встреча – при том, что отношения двух стран развиваются не лучшим образом, а президент России игнорирует призывы украинского коллеги о встрече). «Петр Порошенко? А что тут странного? Он закончил Институт международных отношений. Причем на «отлично». Он давно хотел работать министром иностранных дел. Поэтому нас ничего не удивляет», - рассказал нам сегодня один из украинских дипломатов. Правда, еще пару месяцев назад, когда впервые заговорили о возможном приходе Петра Алексеевича на Михайловскую, украинские дипломаты отнеслись к слухам с недоверием. «Да это что-то журналисты заигрались в сенсации», - рассказывал нам один из дипломатов. Сегодня сотрудники МИД могут говорить что угодно, однако факт остается фактом – приход «чужака» в министерстве сначала будет воспринят с осторожностью. Все-таки он не карьерный дипломат, чужой человек для дипломатической системы. До сих пор в должности министра иностранных дел состоял единственный «некарьерник» - Арсений Яценюк. Впрочем, и к нему сначала относились с долей недоверия. Расчет Виктора Ющенко в определении кандидатуры Петра Порошенко уже объяснили политологи, приближенные к Банковой. Мол, Петр Алексеевич – это идеальный вариант министра в условиях финансового кризиса. Ведь он по образованию – международник-экономист. Именно поэтому, мол, на министерской должности сейчас нужен человек не с чисто дипломатическими навыками, а больше – с торговыми, внешнеэкономическими. Во время кризиса нужно лоббировать интересы украинских компаний за рубежом, заботиться о поиске инвестиций, которые бы не боялись идти в Украину. Собственно, менеджерские таланты могут пригодиться непосредственно министерству и украинским посольствам за рубежом, сотрудники которых в прямом смысле слова едва сводят концы с концами. Некоторые представительства на грани закрытия. По информации «Главреда», представительство МИД в одном из областных центров вообще хотели отрезать от электроэнергии за неуплату. Как могут отнестись к новому назначению в западных странах? Очевидно, что никаких замечаний к личности Порошенко на Западе быть не может. Он все-таки считается человеком Президента, поэтому и будет проводить политику, исповедуемую Виктором Ющенко. А «на западном фронте» вряд ли произойдут какие-то перемены: европейская и евроатлантическая интеграция – вопреки всем неурядицам – остается на повестке дня. Как воспримут переезд Петра Алексеевича в министерское кресло в Москве? Российский эксперт Евгений Минченко в комментарии «Главреду» предположил, что все будет зависеть не от личности конкретно Порошенко, а от того, что он будет предпринимать на своем посту. «Он не однозначно понятная (для России. – Ред.) с идеологической точки зрения фигура», - отметил политолог. Напомним, в начале 2007 года Петра Порошенко не пустили в Россию – туда он довольно часто наведывается, поскольку в этой стране у него большой бизнес. Два года назад между Украиной и Россией была в разгаре война черных списков. Петра Алексеевича не пустили в РФ якобы из-за того, чтобы отомстить за объявление Владимира Жириновского персоной нон грата украинской властью. После этого, говорят, Порошенко бывал в России – без каких-либо проблем. Он, кстати, не хотел раздувать скандал и в 2007 году. Об инциденте стало известно только потому, что один из сотрудников российского посольства в Киеве «слил» информацию об этом. Наверное, неслучайно… «Петр Порошенко просто попал под горячую руку Москвы. Россиянам нужен был скандал, нужно было показать, что они готовы отстаивать свои интересы. Поэтому они решили ударить по самому Президенту Виктору Ющенко, по его ближайшему окружению. Просто из этого окружения и именно в то время в Россию поехал Порошенко. Ему и довелось оказаться в роли невъездного», - рассказал нам один из дипломатов. Теперь же один из важнейших вопросов – пройдет ли Петр Алексеевич парламентское голосование? С одной стороны, он не должен вызвать таких вопросов, как, скажем, Олег Шамшур (депутаты тогда признавались, что не знают этого дипломата) – Петра Порошенко в парламенте знают все. Депутаты от Блока Юлии Тимошенко все пообещали поддержать его кандидатуру. Но ведь депутатское слово так непостоянно…