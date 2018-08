Павел Строилов: Записи разговоров Горбачева – настоящие!

«Главред» впервые рассказал о сенсационных записях бесед бывшего президента СССР Михаила Горбачева с западными лидерами – первую часть мы опубликовали в понедельник, вторую – позавчера.

Эти записи – несмотря на запрет – скопировал в Горбачев-фонде британский историк Павел Строилов. Он занимался исследованием горбачевских архивов пять лет назад. Разговоры экс-президента СССР с западными лидерами проливают свет на многие события. К примеру, украинские историки догадывались, что Джордж Буш активно консультировался с Михаилом Горбачевым по поводу своего выступления в украинском парламенте 1 августа 1991 года. Опубликованные «Главредом» записи доказывают, что это так и было. Напомним, сами американские журналисты тогда назвали выступление Буша перед украинскими политиками словосочетанием «чикен спич», то есть трусливой речью. Вашему вниманию предлагаем интервью с Павлом Строиловым. Он в 2004 году эмигрировал в Великобританию, где получил политическое убежище. Совместно с Владимиром Буковским (один из основателей диссидентского движения в СССР) написал книгу «EUSSR. Советские корни европейской интеграции», основанную на секретных архивах и опубликованную на семи языках. В комментариях к записям разговоров Горбачева видно, что многие читатели сомневаются в их правдивости. Что бы вы им ответили? Доказательств подлинности документов у меня много. Остановлюсь лишь на некоторых. Во-первых, вопрос о подлинности этих документов подробно рассматривался английским судом в деле о предоставлении мне политического убежища в 2004 году (Pavel Stroilov v. Secretary of State for the Home Department). В решении суда говорится, что подлинность документов вполне доказана, и сомнения ответчика (формально им был британский министр внутренних дел) по этому поводу не имеют оснований. А английский суд за последние несколько веков никто не мог упрекнуть в пристрастности по какому-либо вопросу. Любой может найти и прочитать это решение в архиве британского суда. Во-вторых, если бы документы были сфальсифицированы, протестовал бы Горбачев-фонд: мол, нам тут приписывают, что у нас хранятся какие-то сенсационные секретные документы, так вот таких документов у нас нет. Но Горбачев-фонд не протестует. Когда пресса просит у них комментарии, они ругают меня лично последними словами, но подлинность документов неизменно подтверждают. Более того, не только Горбачев, но и большинство других участников этих разговоров - старший Буш, Тэтчер, Коль, Геншер, Делор, Гонсалес, Валенса - еще живы. Эти документы серьезно подрывают их репутацию. Почему же они не протестуют? Да потому, что все это правда. В-третьих, я же не один работал над вызволением этих документов из России. У меня есть свидетели, и некоторые из них - хорошо известные люди с безупречной репутацией. В частности, я прямо из Москвы пересылал все документы Владимиру Буковскому. Он подтвердил всю мою историю и в английском суде, и в западной прессе. Вы ожидали, что ваша находка - запись разговора Тэтчер и Горбачева - спровоцирует огромный скандал в Великобритании? Безусловно. Многие очень упрощенно смотрят на историю. В России, например, считают, что Горбачев – предатель, все сдал Западу. На Западе, наоборот, уверены, что он такой замечательный, привел Советский Союз к демократии, закончил холодную войну. На самом деле все это было намного сложнее. У Горбачева были свои расчеты, у западных лидеров – свои. Тэтчер каким-то образом реагировала, пыталась оправдаться? Нет, я не видел никакой реакции. Но я так понимаю, что она сейчас не особенно активна. Она появляется иногда в обществе, но никаких заявлений не делает. Была реакция от известного историка Эндрю Робертса – он один из лучших британских историков, считается приближенным к консерваторам (Маргарет Тэтчер была лидером Консервативной партии. – Ред.). В газете Sunday Telegraph он изложил мотивы Тэтчер, почему она не хотела объединения Германии. Он также пишет, что в своих мемуарах Тэтчер признала, что ошибалась. Поэтому нападать на нее особенно здесь не стоит или, по крайней мере, преувеличивать ее вину. Есть вещи, которые можно сказать в защиту Тэтчер. Скажем, когда уже стало понятно, что Германия объединится, она настояла, чтобы ФРГ объединилась в рамках НАТО, была членом НАТО, а не нейтральной или под какой-то новой советской системой безопасности в Европе. Эта ситуация парадоксальна, в частности, потому, что за спиной немцев решали судьбу их страны. Украине это очень знакомо, поскольку сегодня Россия и западные государства также пытаются решить внешнеполитическое будущее страны без участия самих украинцев. Разговор Тэтчер и Горбачева – это своего рода историческое напоминание, чтобы государства могли извлечь уроки истории… Безусловно. Здесь не может быть никаких оправданий. Все-таки это очень нелояльно, ехать в Москву, просить у Горбачева, у Советского Союза помощи против Германии. Хотя Тэтчер – не лучший пример. Она по случайности оказалась втянута в эти игры. Это был не ее план, такая схема нравилась Горбачеву и Миттерану. Они достаточно прямо говорили, что в новой Европе должно быть два полюса – с одной стороны, Объединенная Западная Европа, где Франция могла бы играть большую роль, с другой стороны – СССР, который как-то обновится, обретет более приличное лицо, станет демократическим, но все равно будет социалистическим государством. И вот они между собой будут, как говорит Миттеран, одним из факторов равновесия в Европе. Поэтому вы абсолютно правы. Нечто похожее мы наблюдаем сегодня, когда страны Восточной Европы пытаются искать поддержку у иностранных лидеров. У государств Восточной Европы возникла некая иллюзия: если нужно защититься от России, то надо идти за помощью к Евросоюзу. И наоборот, если ЕС как-то нажимает, то они сближаются с Россией. Страны Восточной Европы не понимают того, что эти две структуры на самом деле между собой договариваются, за спиной тех, о чьей судьбе идет речь – так было когда-то с Германией, так происходит сегодня и с Украиной. Когда-то Германия была жертвой договоренностей Москвы и Парижа, сегодня, кажется, место немцев заняли украинцы. Разве не было бы логичным, чтобы сегодня Германия относилась с большим пониманием к Украине, к ее стремлению вступить в НАТО и ЕС? Берлин же, наоборот, настроен против интеграционных намерений Киева… Причина в том, что мы толком не осмыслили историю холодной войны, не посмотрели, кто и как себя вел, не отдали почести жертвам, не осудили коллаборационистов. Западная политическая элита осталась прежней – это та элита, которая очень часто трусливо вела себя с Советским Союзом, недостаточно жестко противостояла попыткам продвигать советское влияние. Конечно, в Германии, в странах Западной Европы очень много старых советских коллаборационистов. Владимир Буковский весьма удачно охарактеризовал этот феномен: петены и квислинги холодной войны сейчас правят бал на Западе. К сожалению, мы уроков не извлекли. Они как предавали страны Восточной Европы 20 лет назад, так и сейчас будут строить свою дружбу с Россией на костях этих государств. Я не удивлен этому. Из СМИ известно, что у вас есть порядка тысячи документов из горбачевских архивов… Да. Есть много интересных моментов, когда Горбачев пытается, и небезуспешно, манипулировать западными политиками, чтобы они помогли удержать Украину в Союзе. (Именно эти разговоры и опубликовал «Главред». – Ред.). В Украине об этом давно говорили, хотя и на уровне догадок. В Киеве, конечно, понимали, что Буш-старший во время своего выступления в Верховной Раде УССР в 1991 году неслучайно отговаривал украинцев от независимости. Тогда многие сделали вывод, что президент США писал свою речь под диктовку Горбачева… Это касается не только Буша-старшего. А и министра иностранных дел Германии Ганса-Дитриха Геншера, французского президента Франсуа Миттерана. Существует информация, что Горбачев-фонд закрыл часть архивов. Как-то это не сопрягается с его образом демократа… Конечно, не сопрягается. Он - демократ в лучшем случае половинчатый. Он закрыл архивы не по своей воле. Ему приказал Кремль. Дело в том, что оригиналы этих документов так и остались в президентском, кремлевском архиве. Они до сих пор совершенно секретные. И вдруг выясняется, что они есть в фонде, и Горбачев позволяет с ними работать исследователям. Я успел скопировать больше, чем они показывали. Уже тогда был ограниченный доступ. Конечно, Кремль вызвал Горбачева, стукнул кулаком по столу и велел немедленно все закрыть. Большая часть архива закрыта. Сейчас, правда, Черняев (представитель Фонда. – Ред.) в интервью Радио Свобода отрицает это. Но я об этом знаю от очень высокопоставленного сотрудника Фонда. Он об этом заявил, когда я еще работал в архиве с документами. Я прихожу в архив, а мне говорят: вы знаете, Михаил Сергеевич был в администрации президента и они потребовали, чтобы мы больше эти документы не показывали. И даже попросили, чтобы я не использовал свои заметки. Закрытость архивов в России позволяет сейчас интерпретировать историю под лекала советской историографии… Да, конечно. В России сейчас идет процесс советской реставрации. В 1990-е годы хотя бы часть коммунистических секретов всплыла. Сейчас они пытаются этого джинна опять загнать в бутылку, что невероятно глупо. Так происходит с Пактом Молотова-Риббентропа, с Катынской трагедией. В России очень сложная ситуация с архивами. В середине 1990-х годов вообще прекратилась процедура рассекречивания, идет процесс засекречивания документов, ранее открытых. Хотя открыто было немного. Когда я занялся историческими исследованиями в конце 1990-х годов, в государственных архивах уже никаких секретных документов всего послесталинского периода невозможно было достать, за исключением единичных документов. То, что в горбачевском фонде оказалась такая коллекция, это уникальная ситуация, это вне порядка вещей в России сейчас.