Рада не рада ни бюджету, ни кадрам

«100% ни сегодня, ни завтра никаких кадров не будет. Если у тебя мало времени, иди с Богом – мы займемся сотрясанием воздуха», - цинично обрисовал ситуацию источник из ПР. Официальную версию планов «регионалов» озвучил Александр Ефремов. По его словам, ПР не намерена способствовать воплощению в жизнь плана коварных коалициантов: "Когда наши коллеги сказали: давайте не рассматривать увольнения, а лишь назначения, то мы заявили, что кадровые вопросы должны рассматриваться в том порядке, который есть".

При этом господин Ефремов, мило улыбаясь, пояснил, что рассмотрение бюджета займет часа 2, 5, назначение судей – около часа. А там – конец рабочего дня. Чтобы не уснуть от тоски, депутаты придумывали себе мирные развлечения: ПР постоянно инициировал перерывы. БЮТ вышвырнул недрогнувшей рукою из фракции троих членов - Игоря Рыбакова, Геннадия Задирко и Владимира Каплиенко. КПУ устами Аллы Александровской выдвигала забавные версии отсутствия в парламенте премьер-министра: «Проект бюджета - вопиющий авантюризм правительства, и поэтому премьер-министр не захотела лично его представлять». А депутаты, в свою очередь, не захотели принимать никакого решения - за проект постановления Александра Пеклушенко об отклонении проекта бюджета и отправку его на доработку проголосовало 204 депутата. Ровно столько же желающих было поддержать инициативу «литвиновца» Олега Зарубинского о рассмотрении проекта бюджета и подготовке его к первому чтению. Как ни крути, а 204 голоса при необходимых 226 – мало.

Итог публично ленивого раскадрованного дня косноязычно подвел спикер Владимир Литвин: «Завтра мы по предложению фракции БЮТ, и, вроде мы в рабочем порядке согласовали, что кадровые вопросы рассматривать не будем. Будем рассматривать вопросы, которые остались на эту неделю». То есть, оставляя в парламенте небольшие группы «кнопкодавов», сосредоточиться на ведении кулуарных переговоров относительно кадров. Которые, как известно, решают все.

