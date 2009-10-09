Янукович и Тимошенко присматриваются к США, Ющенко – к России

Потенциальные кандидаты в президенты охотно встречаются и выступают перед зарубежной аудиторией и в Украине – к примеру, недавно в Ялте перед почтенными заграничными визитерами выступили со своими спичами Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и Арсений Яценюк. Украинские политики не упускают случая засветиться в компании иностранных лидеров и за рубежом. Скажем, в начале сентября Юлия Тимошенко специально поехала в Польшу, чтобы там встретиться с Владимиром Путиным. Во время этой поездки она пригласила своего российского коллегу приехать с визитом в Украину. И Путин даже поначалу согласился, но потом визит перенес – мол, чтобы не создавалось впечатление, что он поддерживает определенного политика на президентских выборах. Поскольку Юлию Тимошенко часто критикуют за невыгодные газовые договоренности с Россией, то свои встречи с Путиным она использует преимущественно для того, чтобы добиться хоть каких-то преференций в газовых отношениях. В Польше она сумела добиться от российского премьера обещания не штрафовать Украину из-за недобора Украиной законтрактованных объемов газа. Будет совсем не удивительно, если на ноябрьской встрече Путина с Тимошенко в Украине прозвучит заявление, что предпосылок для возникновения газового кризиса между нашими странами в новогоднюю ночь нет. Впрочем, российским направлением Тимошенко ограничиваться не собирается. Если с российским руководством Тимошенко разговаривает о газе, то с западными – о борьбе с экономическим кризисом и о кредитах. На будущей неделе – 14-15 октября вице-премьер-министр Григорий Немыря и министр экономики Богдан Данилишин (интервью с последним читайте в «Главреде» в ближайшее время) поедут в Вашингтон для участия в первом ежегодном «Международном украинском экономическом форуме», который организует американско-украинский бизнес-совет. Это мероприятие посвящено экономической ситуации в Украине. Можно ожидать, что дискуссия будет сведена к перечислению заслуг украинского правительства в борьбе с экономическим кризисом. Если Григорий Михайлович уже неоднократно имел возможность произносить речи на американской земле, то Данилишин в качестве министра экономики впервые приедет в США. Очевидно, американские и международные лидеры захотят услышать именно мнение Данилишина о прогрессе украинского правительства в преодолении кризиса в Украине. А почтенных гостей там будет достаточно. Как сообщили «Главреду» в американско-украинском бизнес-совете, пока конкретные имена не анонсируются. Но наших правительственных чиновников придут послушать представители конгресса и правительства США, а также МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и других международных финансовых институтов. Будут ли у Немыри двусторонние встречи – на этот вопрос в его пресс-службе пока ответить не готовы. Юлия Владимировна в США не поедет, однако даст о себе знать – она присоединится к дискуссии с помощью телемоста из Киева. Еще одним международным вояжером может оказаться и Виктор Янукович. Как узнал «Главред» из информированных источников, в прошлые выходные народный депутат из ПР, дипломат по специальности Леонид Кожара отбыл в США, чтобы готовить визит в Америку Виктора Януковича. Правда, в пресс-службе лидера «регионалов» «Главреду» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Отметили только, что пока американский визит не значится в графике Виктора Федоровича. Так или иначе, Януковичу западная аудитория не может быть безразличной. Конечно, его восприятие западными политиками отличается от того, которое он мог на себе ощутить еще пять лет назад. Но это не значит, что ему не нужно и в дальнейшем улучшать свой имидж среди зарубежных коллег. Говорят, что западным полисимейкерам он хотел бы озвучить как минимум два месседжа: первый – не стоит на него вешать ярлык пророссийского политика, а второй –Янукович образца 2009 года – это не Янукович 2004 года. Если Тимошенко и Янукович пытаются наладить контакты с Западом, то Президент Виктор Ющенко старается наладить диалог с официальной Москвой. В середине сентября украинское МИД рассматривало возможность встречи Ющенко с Дмитрием Медведевым во время мероприятий на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Впрочем, как известно, эта встреча не состоялась. В очередной раз инициатором возможной встречи Ющенко с Медведевым стала украинская сторона. В начале октября Ющенко поручил МИД подготовить директивы к встрече с российским президентом во время саммита СНГ, проходящего 8-9 октября в Кишиневе. Москва сразу дала понять – подобная встреча состояться не может. После гневного августовского обращения Медведева к Ющенко было более чем очевидно, что Россия до самых президентских выборов в Украине будет последовательно вести информационную кампанию с условным названием «неЮщенко». На этом фоне можно лишь позавидовать напористости Виктора Андреевича – невзирая на однозначные и порой унизительные отказы из Москвы, он все равно говорит о необходимости встречи с российским коллегой. Расчет этих настояний прост: теперь никто не сможет его упрекнуть, что он проводит антироссийский курс. Мол, посмотрите: я же готов к диалогу, к решению всех проблем, но в Москве упираются – так вот, вы видите, кто главный провокатор напряженности в отношениях. Тем не менее оппоненты все равно могут воспользоваться этой ситуацией. Одни станут говорить, что Президенту не пристало так унижаться даже перед стратегическим партнером. Другие могут акцентировать внимание на том, что все влиятельные лидеры мира обходят Виктора Андреевича десятой дорогой. Ведь его встреча с Бараком Обамой тоже не состоялась. Хотя, согласно официальной версии, на то была объективная причина – затянувшееся выступление ливийского лидера Муаммара Каддафи на Генассамблее ООН перед Ющенко. Впрочем, тот же саммит в Кишиневе не пройдет для Ющенко совсем напрасно. Он, в частности, запланировал максимум двусторонних встреч – с коллегами из Беларуси, Азербайджана, с руководством Молдовы… Интересно только, как станет бегать от Виктора Андреевича Дмитрий Анатолиевич, если все лидеры будут вести переговоры в одном помещении.