Лишь президентские выборы сломают парламентский «эквилибриум»

Коалиция обречена оставаться в состоянии противоречия между «де-юре» и «де-факто»
В последние дни украинский политикум заметно оживился: из коалиции потихоньку стали уходить народные избранники, «регионалы» начали требовать новых жертв в Кабмине, а правительство, в свою очередь, закрывать свои вакансии. Можно ли считать эти события признаками избирательной кампании? Своими мнениями по этому поводу в пресс-центре «Главреда» поделились: научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко и ведущий эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр Палий. БЮТ и Партия регионов – целостное политическое поле по лишению избирателей выбора Александр Палий: «Очевидно, что на сегодняшний день и Партия регионов, и БЮТ являются, по сути, теми политическими силами, которые представляют одно целостное политическое поле. Это так называемые олигархи. Они, конечно, присутствуют и в других политических силах, но их критическая концентрация – в ПР и БЮТ, где они составляют абсолютное большинство и всецело влияют на решения. Сегодня ситуация развивается таким образом, что фактически эти политические силы пытаются оставить общество без выбора, исключить возможность избрать кого-то другого, кроме них – представителей ПР и БЮТ. Прежде всего, это проявилось в попытке конституционной реформы, которая фактически была направлена на то, чтобы максимально монополизировать власть. Продолжением этой истории стал Закон «О выборах Президента», который дает существенные преимущества в первую очередь Партии регионов, но также и БЮТ, за счет того, что создаются предельно тепличные условия для фальсификаций на местном уровне. Есть очень серьезное сращение интересов БЮТ и ПР, которое заключается в том, чтобы прийти к власти и зацементировать за собой эту власть на долгие годы вопреки интересам общества. Хотя есть и очень серьезные разногласия личного порядка между Тимошенко и Януковичем, которые время от времени срывают договоренности между своими политическими силами, но объективная реальность толкает их друг к другу в противостоянии обществу». Яценюк, Гриценко и Ющенко оставили избирателей без выбора Алексей Гарань: «Всегда, даже во времена Кучмы, когда оппозиция критиковала его и говорила, что он не дает возможности нормально принять участие в выборах, я говорил: если оппозиция достаточно сильная, она может преодолеть даже сопротивление власти. Это в свое время демонстрировал и тот же Ющенко, и Тимошенко, и Мороз, когда они находились в оппозиции. Сейчас избирателей без выбора на самом деле оставляют не большие фракции, а те политики, которые не смогли воспользоваться этой ситуацией, связанной и с разочарованием избирателей в действующей власти. Среди этих политиков и Арсений Яценюк, и Анатолий Гриценко, и тот же Ющенко, который пытается сыграть на критике двух мегаблоков, но объективно они этим не воспользовались. Яценюк имел колоссальный шанс – ему рейтинг просто падал в руки. Но он допустил несколько существенных ошибок. Мне кажется, что сейчас взят курс на перепозиционирование Яценюка. От ставки на западный и центральный электорат наблюдается больший дрейф в сторону востока. Сложно сказать, насколько это будет оправдано, но факт есть факт: он сделал несколько заявлений и шагов, которые очень критически оцениваются, прежде всего, в том регионе, где он имел наибольший уровень поддержки – в Западной Украине». Тимошенко – нескромная женщина, следующая примеру Людовика XIV Александр Палий: «У Юлии Тимошенко есть очень хорошие шансы не выйти во второй тур. Падение экономики в стране по результатам полугодия составляет 18,5%. Общее падение по году будет около 15%. В это время США упали на 3,9%, страны Евросоюза – на 5,5%, Россия – на 11,5%. То есть Украина - среди лидеров экономического падения. Я думаю, что это очень серьезно повлияет на колебание рейтинга Юлии Тимошенко. Когда в стране падение экономики составляет 5-6%, правительства летят немедленно. А когда в стране падение 18%, тут даже никаких вопросов быть не может. В таких условиях за власть люди не голосуют. Меня поразила реклама Юлии Тимошенко, где было написано, что «она – это Украина». В свое время во Франции король Людовик XIV провозгласил, что «государство – это я». Франція на то время была самой мощной европейской страной, он был первым человеком во Франции и ему могло что-то стукнуть в голову. Что могло стукнуть в голову креативщикам Юлии Владимировны, чтобы написать такую вещь, я не знаю. Завтра начнется: «она – это Солнечная система, она – это планета, она – это Вселенная». Я думаю, это очень нескромные вещи. У всех политиков очень высока концентрация слов, и нет концентрации дел. Юлия Тимошенко в основном работает в экране телевизора, и этим, по большому счету, борьба с кризисом у нас в стране и исчерпывается. Вы помните этот набор слов: «Кризиса нет» «Кризис есть, но нас обойдет» «Кризис пришел, но нас не затронет» «Кризис нас затронул, но быстро пройдет» «Кризис не проходит, но есть признаки стабилизации» «Стабилизации нет, но есть признаки улучшения» «Улучшения нет, но есть признаки, что мы дальше не падаем». Люди, в здравом уме и твердой памяти, все это фиксируют». Кадровые вопросы – это тактическая борьба Владимир Фесенко: «Связаны ли последние парламентские события с президентской избирательной кампанией? На данный момент все так или иначе связано с выборами, прямо или косвенно. Но у парламентских событий, особенно у событий, касающихся кадровых вопросов, своя логика. Кадровые вопросы почти не связаны с логикой выборов. Там совсем другое. Связь тут может быть лишь чисто пропагандистская, как использовать эту тему в агитации «за» или «против» того или иного кандидата на пост президента. Что касается кадровых вопросов. Кадровые проблемы в правительстве существуют еще с весны. Даже парламентский кризис начался с того, - если считать признаком парламентского кризиса блокирование парламентской трибуны, - что была попытка правительства еще на прошлой парламентской сессии провести кадровые решения. Эти министры, о которых теперь говорят, уже были в списке, кроме Порошенко. Была попытка проголосовать этот кадровый пакет правительства, и именно тогда началось блокированиеа Верховной Рады. Потому что тогда у правительства, у коалиции была реальная возможность провести эти кадровые изменения. Было ситуативное большинство, которое могло бы проголосовать за это. Регионалы это прекрасно понимали, поэтому начали блокирование. А дальше уже начались другие события - социальная инициатива оппозиции и так далее. Сейчас ситуация другая. На мой взгляд, когда мы говорим о кадровых вопросах, речь идет сугубо о тактической борьбе в парламенте. У правительства сегодня нет реальных возможностей провести свои кадровые изменения, нет 226 голосов. В частности, это касается ситуации в НУНС. Если на прошлой парламентской сессии кадровые решения могли бы поддержать и в принципе поддержали и представители УНП, и группа «Приват» НУНС, и возможны были определенные договоренности с другими не коалиционными депутатами или фракциями, то теперь такой ситуации нет. Мне кажется, что коалиция затронула сейчас кадровые вопросы для того, чтобы сделать тактический контрход, поскольку оппозиция начала наступление, поскольку есть реальная угроза проголосовать при втором чтении социальные инициативы. Потому что Литвин начал определенную тактическую игру с «регионалами», собственную самостоятельную тактическую игру. И, выдвигая кадровые вопросы, возможно, решили несколько изменить ситуацию в парламенте представители коалиции. С оппозицией ситуация иная. Главная цель оппозиции, - а именно она стала затрагивать кадровые вопросы, - выбить как можно больше министров из правительства Тимошенко. Это мини-стратегия, это уже даже не тактика. Эта стратегия направлена не столько на президентские выборы, сколько на будущее, чтобы таким образом заложить определенные основы, предпосылки для следующего роспуска Верховной Рады, для того, чтобы таким образом поставить под сомнение легитимность нынешнего правительства, чтобы у него не было кворума, а потом, чтобы и у Президента, и у оппозиции были все основания сказать: это правительство недействительно. Хотя юридически ситуация настолько запутана, что даже если в этом правительстве будет половина министров исполняющих обязанности, оно все равно останется правительством». Уход из коалиции отдельных депутатов – пиар-акция Владимир Фесенко: «Если два депутата из УНП публично заявляют о выходе из коалиции, это не значит, что коалиция прекращает свое существование. Тут проблема другая, существовавшая еще раньше, весной: есть разрыв между коалицией де-факто и де-юре. Де-юре она существует, поскольку есть решение, в частности, фракции НУНС о создании этой коалиции. А де-факто парламентского большинства нет. Изменят ли эту ситуацию решения УНП? Понятно, почему появилось это решение: Костенко тоже будет участвовать в президентских выборах, и как раз это начало президентской кампании Юрия Костенко. Но меняет ли это шаткий, сложный эквилибриум между коалицией де-факто и коалицией де-юре? Практически нет. Для того, чтобы ситуация изменилась принципиально, нужно, чтобы во фракции НУНС появилось какое-то большинство, которое проголосовало бы за выход из коалиции. По моему мнению, этого не будет. Не только потому, что там нет такого большинства, косвенно оно есть. Сейчас во фракции НУНС коалицию поддерживает статистическое меньшинство депутатов, но те, кто не поддерживает коалицию, хорошо понимают, что если они проголосуют за выход из коалиции, если не завтра, то послезавтра практически сразу после президентских выборов состоятся досрочные парламентские выборы. А они не хотят терять депутатский мандат. Поэтому они не будут голосовать за выход из коалиции. И вообще сейчас ситуации в НУНС намного более патовая, чем в парламенте, там вообще собрать какое-то большинство невозможно - там кворума нет, там не могут собраться для того, чтобы хотя бы за что-то проголосовать. Я думаю, что в этом смысле коалиция так и останется в состоянии внутреннего противоречия между де-юре и де-факто. Какие-то принципиальные изменения - коалиционные, а также кадровые, - произойдут только после президентских выборов. Именно президентские выборы сломают и этот эквилибриум в парламенте, и вообще очень существенно изменят направление развития политической ситуации в стране». Теория рационального выбора объясняет все Алексей Гарань: «Выход двух представителей УНП из коалиции, исключение двух депутатов БЮТ из фракции принципиально ничего не меняет. Эта ситуация действительно была давно. Для того, чтобы было принято решение о распаде коалиции, необходимо решение фракции Литвина или фракции НУНС. Литвин, очевидно, не примет такое решение, потому что это ставит под угрозу его существование на должности спикера. А фракция НУНС просто не соберется на заседание, учитывая тенденции, «разброд и шатание» внутри фракции. Поэтому я думаю, что ситуация останется в таком подвешенном состоянии, так как она была и раньше, до выборов она принципиально не изменится. Другое дело, что сейчас вокруг голосования по законопроекту о повышении социальных выплат мы увидели, что сложилось ситуативное большинство за счет опять же позиции Литвина. Почему он это сделал? Теория рационального выбора все объясняет. Он является спикером парламента, в свое время он позиционировался на контрасте с Яценюком, то есть он пытался показать: «была неэффективная работа Рады, пришел новый спикер, то есть я, опытный, она стала эффективной». В действительности блокирование Рады фактически подрывает его основные тезисы и постулаты в канун кампании. Поэтому в этом смысле объективно ему нужно было бы показать, что роботу Рады можно разблокировать. Я думаю, что на этом «Регионы» сыграли. То есть мы увидели ситуативное большинство. Теперь опять же возникает борьба вокруг того, будет ли данный Закон принят во втором чтении. Здесь есть сильная четкая политтехнология со стороны Партии регионов. Я думаю, что она с точки зрения технологий вполне оправдана. То есть, если Закон не принимается, тогда виноват БЮТ. Если Закон принимается, то тогда, пожалуйста, правительство, выполняйте эти обязательства. То есть с точки зрения Партии регионов тут беспроигрышная игра. Другое дело, какую позицию займет Президент? Представим, что Закон принят во втором чтении и Президенту нужно его либо подписывать, либо налагать вето. Поскольку Ющенко позиционируется как противник популистских решений, то, скорее всего, логично, ему нужно налагать вето. Более того, Шлапак сказал, что Президент данный Закон не подпишет. Нынешняя шаткая ситуация в парламенте будет продолжаться». Стенограму пресс-конференции читайте здесь Читайте также:
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