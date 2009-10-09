12 октября в «Главреде» состоялась пресс-конференция заместителя Генерального директора, директора международных программ Центра Разумкова Валерия Чалого на тему: «Актуальные вопросы внешней политики Украины»

Валерій Чалий: На фоні періоду передвиборчої кампанії, економічної кризи питання зовнішньої політики дуже часто сприймаються як похідні від внутрішньополітичної проблематики. Це не зовсім вірно, цим питанням повинна приділятися належна увага. Сьогодні розпочинається нарада послів України за кордоном за участю міністра закордонних справ. Мені здається, окреслена там тематика показує ті виклики, які стоять сьогодні перед Україною. Це питання зовнішньополітичного супроводження, забезпечення національної безпеки, економічні питання, економізація зовнішньої політики, питання ефективної роботи дипломатичної служби. Особливість цього періоду - це не тільки передвиборча стадія, це і зміни зовнішнього оточення. Мені здається, Україна залишається спостерігачем, неактивним учасником створення і нових умов регіональної безпеки, і розподілу праці, ринків. Це проблема, тому що насправді частіше ми виглядаємо не як суб’єкт рішень, а як об’єкт. Тим не менше, в останніх змінах є і позитивні сигнали. Не часто нам доводиться про це говорити. Наприклад, те, що стосується європейської інтеграції. Ми часто звертаємо увагу на позиції євроскептиків, коли є якісь просування, результати, а ми їх не помічаємо. Останніми днями відбулись досить знакові події в просуванні Лісабонського договору. Це і нещодавній референдум в Ірландії, це і підпис президентом Польщі Качинським, фактично ратифікація цього договору, залишається тільки рішення Президента Чехії після відповідного рішення Конституційного суду в Чехії. Тепер уже можна більш оптимістично дивитись на це і прогнозувати, що все ж таки цей Лісабонський договір про зміни Договору про Європейський Союз ввійде в дію до кінця цього року. Це означає, що позиції і можливості України в поглибленні євроінтеграції збільшуються. Тому що буде дещо змінено порядок прийняття рішень інституційно. Це позитивний сигнал. Крім того, вибори, формування коаліції в Німеччині, скоріше всього, закінчиться тим, що міністром закордонних справ буде людина, яка очолює партію, яка на виборах в Європарламенті зазначала перспективи євроінтеграції України і членство України в ЄС. Це також позитивний сигнал. Загалом мої останні поїздки до європейських столиць свідчать про те, що все-таки увага до України залишається. Ця увага - не тільки насторожене ставлення до можливого політичного конфлікту чи певної дестабілізації. Це увага, яка стосується наступного політичного циклу в Україні і нових можливостей. Сьогодні ми досить ефективно працюємо у підготовці нової угоди про асоціацію, готується ряд документів до прийняття на самміті Україна – ЄС у грудні. В цьому контексті хотілось би, щоб передвиборча риторика не накладала свій відбиток на цей процес. На мій погляд, останні заяви Президента України про форсування підготовки цієї угоди не зовсім правильний стиль і вибір позиції, тому що якість не повинна постраждати. Ситуативно до таких же заяв нещодавно на форумі Ялтинської Європейської Стратегії приєдналася прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Я, як експерт, буду наполягати на тому, щоб була якість документа, щоб були захищені інтереси національних виробників для залучення на ринках Європейського Союзу. Швидке підписання повної угоди, маючи на увазі не тільки погоджені політичні розділи безпеки і секторальної взаємодії, але і розділи, які стосуються поглибленої зони вільної торгівлі, швидке підписання призведе до здачі національних інтересів України. Зараз ми повною мірою не готові до такого документу. Тому я думаю, що треба концентруватися на питаннях входження в спільний енергетичний простір з Європейським Союзом, питання візового діалогу, питання, пов’язані з тим, де ми вже готові на новий рівень співпраці і взаємодії з Європейським Союзом. Ті питання, які потребують доопрацювання, треба залишити на наступний політичний цикл, як би комусь з кандидатів в президенти не хотілось використати це в якості позитива своєї передвиборної кампанії. Тональність і завдання зовнішньої політики сьогодні чітко спостерігається з тематики завтрашнього засідання Ради національної безпеки і оборони, яке буде присвячене в тому числі питанням здатності Збройних Сил України до оборони, можливостям саме такого типу реагування на загрози національній безпеці. На сьогодні дискусії про певні загрози, про якісь навіть загрози військового характеру сьогодні більш інтенсивні. Це, на мій погляд, не означає, що сьогодні існують прямі загрози військового характеру для України, але на політичному рівні в наших країнах-сусідів дискусії стосовно певних претензій до України стали більш інтенсивними. Це треба враховувати і розуміти, що в умовах, коли ми не маємо можливості в найближчий період стати членом колективної системи європейської безпеки, таку роль сьогодні відіграє НАТО, коли ми не маємо середньострокової перспективи приєднатися до ЄС, сьогодні наша внутрішня консолідація, внутрішні можливості, реагування на загрози, як військового характеру, так і не військового, єдиний спосіб бути адекватним в умовах такого певного напруження навколо нас. Звичайно, це неможливо зробити без того, щоб все-таки зовнішню політику залишити поза політичною боротьбою, поза боротьбою риторики, декларації і лозунгів. Це не значить, що я за те, щоб в передвиборчий період не було обговорення, дискусії, в тому числі відкритої дискусії кандидатів по ключовим питанням зовнішньої політики. Але ці питання не повинні ставати розмінною картою у цій внутрішній політичній боротьбі. Сподіваюсь, що підтримка парламентом і призначення нового міністра закордонний справ Петра Порошенка, який є досить непоганим комунікатором і рівновіддалений і одночасно рівнонаближнений до прем’єр-міністра, до Президента і основних політичних сил в парламенті, дасть можливість в цей непростий період все-таки більш чітко координувати наші позицій на зовнішньополітичній арені. Принаймні, треба домогтися, щоб за кордоном українські лідери, політики говорили одним голосом. Тому що, на жаль, імідж України сьогодні потребує дуже швидкої реанімації. Тут питання не тільки певних основ формування такого бачення України, перманентного політичного конфлікту, це все таки і зниження активності щодо подачі інформації про Україну. Після 2004 року було досить активне сприйняття України. Я думаю, що, принаймні, інформування щодо інвестиційних можливостей, щодо потенціалу України сьогодні треба максимально поширювати. Можливо, це не той період, коли ми можемо зробити якісь проривні кроки у зовнішній політиці, але це точно той період, коли ми не повинні створити пауз на наших стратегічних напрямках, в першу чергу, Європейський Союз, Росія, Сполучені Штати Америки. Це той період, коли ми повинні максимально використати підготовку до нових можливостей. Інколи кризи, певні паузи дають не тільки проблеми, але і можливості. Можна зосередитись, сконцентруватись на підготовці до вирішення проблем, концентрувати фінансові, кадрові ресурси. І в цьому сенсі у мене є надія, що в цей непростий період на авансцену не тільки політики, але навіть бюрократії вийдуть люди молодші, які готові до викликів, до рішучих кроків. Можливо, ми подолаємо такий консервативний стан. Тобто, це можливість не тільки наявності проблем, це є і можливість змін. В такому сенсі я розглядаю і зовнішню політику. Хоча зараз, мабуть, вперше за вісім останніх років ми маємо реальну ситуацію, коли може бути здійснена ревізія пріоритетів зовнішньої політики. Сьогодні основи зовнішньої політики визначені парламентом, зокрема, в Законі «Про основи національної безпеки», це чіткі позиції стосовно майбутніх стратегічних пріоритетів - вступу до ЄС, приєднання до Організації договору про колективну безпеку НАТО і стратегічних партнерських рівноправних стосунків з Російською Федерацією. Кожна посадова особа сьогодні повинна виконувати, наповнювати і реалізовувати ці пріоритети від Президента, який керує зовнішньою політикою, міністра закордонних справ до власне кожного чиновника. Ситуація навіть при різних конфігураціях в парламенті була така, що Президент є гарантом незмінності цього зовнішньополітичного курсу. Якщо ми отримаємо на виборах Президента, який разом з більшістю парламенту буде інакше бачити пріоритети, якимось чином переорієнтується більше з європейських на євроазійські, тоді ми зможемо побачити зміни до законів, які сьогодні визначають пріоритети безпеки і зовнішньої політики. Це питання, які треба прояснити у відповідях наступних кандидатів в президенти для того, щоб ті декларації, які вони будуть озвучувати, не були голослівними, і для того, щоб чітко прояснити ситуацію, яка складеться після виборів. В будь-якому разі, зовнішня політика не буде здійснюватися тільки Президентом чи тільки парламентом, чи міністром закордонних справ - це політика держави. Тому мене завжди насторожує, коли називають зовнішню політику з прізвищами. Зовнішня політика – це політика держави, країни, національного інтересу, яка повинна задіювати і національний бізнес, експертні середовища, громадянське суспільство в цілому, і владу, і опозицію. Тільки таким чином, спільно діючи, ми зможемо відстояти свої позиції в дуже жорсткому зовнішньому середовищі. Україну не пускають вільно на зовнішні ринки чи на Заході, чи на Сході, українських громадян вільно не пускають до трудових ринків, в першу чергу, в Європейському Союзі. У нас є свій інтерес, який ми можемо відстоювати тільки разом. Є сподівання, що саме тиск громадянського суспільства, в тому числі у сфері зовнішньої політики, на тих, хто відповідає сьогодні за цей напрямок, призведе не тільки до розуміння потреб, але й до ефективних дій. Перший діловий телеканал: Нещодавно Міллер заявив, що модернізацію ГТС можна здійснити тільки після президентських виборів. Як ви це можете прокоментувати? Валерій Чалий: Заява пана Міллера просто відображає реалії і певні очікування. Неодноразово РФ висловлювалась, і були конкретні документи, щодо спільної участі в модернізації української ГТС. На сьогодні українським законодавством фактично заборонено будь-які дії як стосовно приватизації, так стосовно інших форм участі, і багато що залежить від парламенту. Тому я думаю, що мова йде про очікування зміни режиму в Україні – як Президента, так і конфігурації в парламенті, - що, на думку російських колег, може призвести до певних змін позицій України в цьому питанні. Хоча я хотів би наголосити, що стосовно нових маршрутів української ГТС уже є співробітництво з Російською Федерацією, але воно досить повільно розвивається. Без сумніву, буде новий етап дискусії, який стосується не тільки забезпечення транспортування російського газу, але й умов постачання як для України, так і на європейські ринки. Так чи інакше, ми змушені будемо прийти до поновлення інтенсивного діалогу і, можливо, вироблення додатків чи змін до існуючих контрактів. Це комплексне питання, і його вирішення залежить і від загального клімату двосторонніх відносин і рівня політико-дипломатичного діалогу. Коли Президент нашого партнеру – Російської Федерації – демонстративно відмовляється від зустрічі з українським Президентом, це не тільки ставлення особисто до Віктора Ющенка, а й до України в цілому, і тому зараз я не бачу поєднання прагматично-економічного інтересу з боку Росії з політико-дипломатичними діями. Ситуація виглядає взагалі абсурдною, тому що проходять зустрічі на рівні міністрів, на рівні прем’єр-міністрів, в цей же час посла немає в Україні. Я думаю, це виклик, в першу чергу, для Росії, як визодити з цієї ситуації. Перший діловий телеканал: Прокоментуйте невизнання Україною Абхазії і Південної Осетії. Валерій Чалий: Україна зайняла дуже чітку, зрозумілу, обґрунтовану позицію і стосовно Косово, і стосовно цього випадку. Стосовно Косово – це складніше, тому що насправді Україна залишилась серед не багатьох європейських країн, яка не визнає незалежність Косово. Але ця позиція, на мій погляд, абсолютно правильна. На жаль, Росія пішла на дзеркальні, з її точки зору, кроки стосовно Південної Осетії і Абхазії. На сьогодні дві країни, окрім Росії, визнали ці грузинські території. Думаю, Україна не повинна змінювати свою позицію і після президентських виборів. Заяву одного з майбутніх кандидатів – Віктора Януковича – про визнання я вважаю свідченням продовження процесу підготовки його до статусу лідера не тільки регіону чи опозиції, а лідера державного. Я думаю, що радники Віктора Януковича ще пояснять йому цю ситуацію, і після виборів і разі, якщо він отримає шанс очолити 46-мійльонну націю, я думаю, він більш зважено буде підходити до цих питань. Насправді, я не бачу тут серйозних проблем. Запитання із залу: В 2007 році Петра Порошенка в Росії назвали персоною нон-грата. Чи матиме цей статус якесь значення сьогодні? Валерій Чалий: На сьогодні ніякого статусу персони нон-грата стосовно Петра Порошенка немає. Він вже відвідував Росію після тих відомих обмінів «люб’язностями» між Україною і Росією. Більше того, коли відбулась та ситуація, багато хто здивувався, що Петро Дорошенко потрапив у такий список. Насправді, його позиція стосовно напряму зовнішньої політики і, зокрема, коли він був секретарем РНБО, була досить збалансованою. Починали діяти механізми з російською Федерацією, апарат РНБО вів також і відповідну стратегічну групу, тому я думаю, що в принципі очікувати якихось дій з боку РФ абсолютно неправильно. Тим більше, мені здається, що Росії час навести лад в логіці підготовки і прийняття рішень, в тому числі механізмів стосунків з Україною. Там дуже багато емоцій, хаосу і нелогічностей. Незважаючи на постійне політико-дипломатичне напруження, діалог з Росією постійно триває – на різних рівнях вирішуються проблеми. Я думаю, що у Петра Порошенка є можливості цю роботу інтенсифікувати. «Главред»: Ви сказали, що є кілька країн, які можуть певною мірою становити загрозу для безпеки України. В цьому контексті запитання від читача сайту «Главред» з Одеси (atos): Хто головний і найвірогідніший ворог України? Валерій Чалий: Сьогодні я би не говорив про ворогів. Взагалі, такого вислову в міжнародному співробітництві немає. Є інше. Є озвучення не на офіційному, а на політичному рівні, всередині країн певних заяв і певних декларацій, які межують із територіальними претензіями. В першу чергу, мова йде про двох наших сусідів – російську Федерацію і Румунію. Ви пам’ятаєте заяву Президента Румунії, яка дійсно здивувала, про історичні паралелі. Відповідної реакції українського керівництва не було. Я думаю, що на це потрібно реагувати. Румунія для нас хороша країна, у нас хороші стосунки, це країна Євросоюзу. Нам потрібно взаємодіяти по багатьох напрямах. Я думаю, діалог сьогодні треба поглиблювати. Але при цьому дружні країни не повинні допускати такого типу заяв. Стосовно Російської Федерації, то це не новина. Але я б звернув вашу увагу на те, що заяви, які межують з територіальними претензіями на політичному рівні сьогодні трошки вщухли. Є інші претензії, які стосуються вибору Україною своєї моделі розвитку, яка відрізняється від російської. Ці претензії і лист лояльності до майбутніх кандидатів чітко озвучені в листі Президента РФ пана Медвєдєва. Але насторожує те, що сьогодні начебто немає причин для того, щоб здійснювати тиск на Україну з боку Росії. Очікування зміни політичного режиму. Всі розуміють, що в будь-якому разі атмосфера діалогу з РФ покращиться, але при цьому тиск не зменшується. Це дивує і викликає запитання – які дійсні цілі, яка мета такої ескалації по різним напрямам? Можливо, це суто внутрішні інтереси і цілі російської Федерації. Якщо ні, то розв’язку ми, думаю, побачимо вже наступного року. Росія позиціонується як впливовий регіональний лідер, можливо, навіть світовий як ядерна держава, як країна, яка використовує енергетичні елементи в своїй зовнішній політиці, але при цьому об’єктом застосування цієї риторики обрана Україна. Раніше це була Грузія. Я думаю, що ми терміново повинні виходити з цієї ситуації, і не тільки з Кремлем, а й взагалі з російським суспільством в цілому. ми дуже помилково часто вважаємо, що Росія – це однорідна країна, але насправді в Росії також є багато позицій, багато інтересів, і всі ці можливості треба використовувати. Я не вбачаю сьогодні прямих загроз, але Україна як країна, яка себе поважає, повинна реагувати досить чітко, аргументовано, сильно навіть на прояви бажання, які, якщо їх не зупинити, можуть перетворитись в загрозу для майбутнього. Читатель «Главреда» Евгений (Ukraine, Mariupol): Депутат Госдумы РФ сказал, что Зурабова посылают в Украину на время, пока украинско-российские отношения не выйдут на нужный уровень, и тогда пришлют тяжеловестного хозяйственника как Черномырдин. Не считаете ли Вы , что назначение Порошенко это из той же оперы - назначили на время, пока не придет новый президент? Валерий Чалый: Я думаю, это нужно разделить, потому что это разные истории. По поводу назначения посла Российской Федерации – во-первых, это выбор России. Украина предоставила агреман. Насчет временности или постоянства – все зависит от решений не послов, а решений на уровне высшего политического руководства. Мне трудно судить, на протяжении какого периода господин Зурабов будет работать в Украине. Более того, я не могу стопроцентно гарантировать, что он вообще сюда приедет. Все может быть. Здесь наши партнеры не очень прогнозируемы. По поводу министра иностранных дел – пока очевидно, что, по крайней мере, до президентских выборов Петр Порошенко будет на этой должности. А что такое период после президентских выборов, определить очень сложно. Это может быть и сразу же после инаугурации Президента, это может быть и лето, и осень следующего года. Я не исключаю, что результаты работы назначенного министра, его деятельность может повлиять и позитивно, и негативно в зависимости от результата на возможность продолжить работу на этом направлении. Я уверен, что это не последняя политическая позиция Петра Порошенко и, возможно, как раз этот период антикризисного менеджмента в дипломатии – самое нужное время для включения потенциала Петра Порошенко – его энергии, его знаний не только основ международного сотрудничества, но и экономики, менеджмента и использования своих внешнеполитических контактов. Я думаю, рано судить о его времени пребывания на этом посту. По крайней мере, сейчас у него есть сто дней, после которых можно будет делать какие-то выводы. Українське радіо: Багато наших громадян мають другий російський або румунський паспорт. Чим це може загрожувати Україні? Валерій Чалий: Тут є два питання. Одне – більш широке – про те, що у нас деякі громадяни мають два паспорти, що, власне, сьогодні не є дозволеним українським законодавством. Я не скажу, що це повністю заборонено – є певні щілини у законодавстві. Але біпатризм в Україні не вітається. Тому ми говоримо про локальне проживання громадян України, які мають такі паспорти. Коли йдеться про російські паспорти, йдеться, скоріше, про Крим. Це специфічний регіон, єдиний в Україні, де росіяни переважають за чисельністю. У всіх інших регіонах українці становлять більшість. В цьому сенсі дискусія по подвійному громадянству загострилась після російсько-грузинського конфлікту, коли однією з мотивацій був захист громадян Росії, в тому числі військовими засобами. Потім це знайшло відображення в російському законодавстві, і сьогодні дійсно в разі загроз російським громадянам в Росії створена вся база для того, щоб використовувати в тому числі військові засоби за кордоном. Це те, що насторожує. Стосовно Румунії ситуація розвивається більше в контексті етнічних стосунків, в контексті європейських процесів, міграційних процесів тут дещо інше. Тим не менше, це проблема, яку потрібно вирішувати, і не тільки всередині України, але й в стосунках з нашими партнерами. Мова йде про те, що наявність двох громадянств – це не тільки можливості для громадян. Це є обмін. Але є питання, які створюють проблеми. Принаймні, це питання треба вивести з тіньової сфери. Я вас запевняю, ніхто навіть не знає цифр по кількості таких громадян, ж тільки загальні оцінки. Тому питання, принаймні, потребує чіткої оцінки. І в цьому сенсі потрібно, щоб у нас чітко запрацювали інституції, які займаються цими питаннями, в тому числі, я думаю, на часі створення структури, яка б займалася міграційними питаннями. Це не тільки питання європейської інтеграції, це взагалі питання ефективності дій всередині країни. На жаль, часто політичні чинники, а можливо, навіть корпоративний інтерес і бізнес-інтерес призводять до того, що ефективні державні рішення блокуються. Я не бачу тут загрози для національної безпеки, але проблема існує і її треба вирішувати. Читач сайту «Главред» (Ukraine, Ternopil): Яка Україна мала б більше успіху серед держав світу, з титульністю прав людини, чи націонал-етнічною? Валерій Чалий: Якщо коротко відповісти, то, звичайно, Україна, де завершений процес формування політичної нації, нації не за етнічним принципом, а громадянської нації, яка би об’єднувала людей всіх національностей, які живуть сьогодні в Україні. В цьому сенсі я думаю, що саме таку країну, яка діє на основі європейських норм і цінностей, але в тому числі захищає права і титульної нації. На моє переконання, попри критику, сьогодні мовні права саме титульної нації ще потребують захисту на цьому етапі. Причому етнічні меншини повинні бути захищені відповідно до Конституції України. Саме таку консолідовану Україну і будуть поважати, саме така Україна може діяти більш ефективно, в тому числі на зовнішній арені.