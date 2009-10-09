ПОРОХовой день

9 октября 2009, 18:46

Умение договариваться и способность забывать обиды сослужили Петру Порошенко хорошую службу

Коалиция слилась в едином порыве и 240 голосами выдала Петру Алексеевичу путевку в кресло руководителя МИДа. Оппозиция решила сладость момента не портить, отказавшись добавить ложку дегтя или какого другого горького вещества в душу новоиспеченного главы внешнеполитического ведомства. Мотивация фракций во время голосования была разнообразной: НУНС поддерживала волю Президента, выдвинувшего Порошенко в министры; БЮТ давил кнопки, закрепляя давно потеплевшие двусторонние отношения Юлии Владимировны и героя сегодняшнего парламентского дня; «литвиновцы» подчеркивали выдающиеся качества теперь уже министра. Олег Зарубинский, заместитель фракции «Блока Литвина»: «На таких должностях, как министр иностранных дел, «пацаны» не воспринимаются. Порошенко – солидный, взвешенный и сбалансированный человек. Я лично очень давно знаю Петра Алексеевича. Во-первых, нет сомнений в его интеллектуальных способностях, во-вторых, он человек чрезвычайно эрудированный, образованный и подготовленный. В-третьих, у него есть замечательная черта – он трудоголик. И очень сильный коммуникатор. Для министра иностранных дел это огромный бонус. Как и прекрасные связи в российском и европейском политическом бомонде». Радость от того, что свежие «киевские торты» и вкусные шоколадки фирмы «Рошен» теперь точно будут кушать и в других странах, переполняла мою душу. Но мучила одна крамольная мысль: «Почему «регионы» самоустранились? Где привычные блокады?» Ответ прозвучал из уст Лидера: Виктор Янукович, лидер Партии регионов: «Партия регионов считает, что такое назначение – это внутреннее дело коалиции. Мы не поддерживали это назначение, поскольку, по нашему убеждению, на такие должности надо назначать профессионально подготовленных кадров. Таким образом, мы не несем ответственности за это назначение» Что касается неофициальных комментариев, то они более остры по форме и в принципе подтверждают «теорию заговора», озвученную БЮТовцем Андреем Кожемякиным. Он сообщил журналистам, что сегодняшняя толерантность ПР объясняется просьбой Банковой убрать руки прочь от креатуры Ющенко. Рассказ о «вкусностях» назначения Порошенко не будет полным без одного из его ответов журналистам. «Петр Алексеевич, вы помните, как Тимошенко причислила вас к «группе в полосатых купальниках, делающих политику в НУ?» - спросила журналистка 5 канала у новоназначенного министра иностранных дел Украины. «Нет, не помню. Убежден, что надо работать не на разъединение, а на объединение», -ответил Порошенко. Журналисты быстро-быстро эту фразу трактовали по-своему: «Не помню, и вам не советую. Кто прошлое помянет, министром точно не станет».

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