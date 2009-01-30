Обращение Президента Украины к Украинскому народу

Шановні співвітчизники, Я прийняв рішення звернутися до вас, щоб дати чітку і правдиву оцінку економічній, бюджетній і фінансовій ситуації в Україні. Апелюю до вас, шановні співвітчизники, щоб посилити вимогу до українського уряду і парламентської більшості зупинити ті потоки брехні, фальші, наклепів і негайно, підкреслюю - негайно діяти для порятунку національної економіки. У державі - повністю розбалансована фінансова система. Свідомо руйнуються державні інституції через брак фінансування. Я вже не кажу про персональні звинувачення. Відкидаю цей бруд. У парламенті стався справжній шабаш навколо Національного банку України. Намір, безумовно, був один: отримати доступ до друку грошей, щоб покрити недостачі Державного бюджету. Це може призвести до небачуваної інфляції. Це все може закінчитися соціальною катастрофою. Я змушений сказати ці слова, щоб привести до тями політиків. Українська промисловість зупиняється. Масово звільняють людей або відправляють у довгострокову відпустку. У Москві Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко уклала газові домовленості, невигідні для України. Контракти не відповідають моїм директивам. Рішення Прем'єр-міністр приймала особисто без колегіальної думки уряду. Пояснити це має більшість, яка підтримує Юлію Тимошенко, - від її блоку аж до комуністів. Держава - перед фактом. Контракти підписані і їх треба виконувати. У 2009 році Україна має заплатити за газ на 25 мільярдів гривень більше, ніж у минулому році. Проте виручка НАК «Нафтогаз України» за послуги щодо транзиту залишається незмінною на рівні 2008 року. Прем'єр-міністр, безумовно, знає - отримати додаткові ресурси для проплати за газ можна лише через внутрішній ринок, лише через підняття цін для споживачів. Зараз дорога кожна хвилина. Я вимагаю негайно внести зміни до Державного бюджету на 2009 рік. Це - єдиний спосіб виправити становище. Я застерігав уряд і парламентську більшість - головних авторів Державного бюджету поточного року: зроблений вами документ - це повітряний замок. На сьогодні уряд не зібрав і половини запланованого на січень обсягу податків і зборів. Причина знову одна: нереальність бюджету. У висновках я спираюся на оцінку Міністра фінансів Віктора Пинзеника. Думка Міністра є визначальною у підготовці кошторису будь-якої держави. Сьогодні його не чують, і перш за все, не чують в уряді. Я звертаюся до Юлії Тимошенко і нею організованої більшості. Це - ваша відповідальність. Шановна Юліє Володимирівно, ви свідомо заклали в бюджет всі завищені показники та обіцянки, які не можете виконати сьогодні. Гроші не сконцентровані, а розпорошені, в тому числі і на чергову виплату заощаджень. Звертаюся до кожного депутата з більшості Юлії Тимошенко. Шановний депутате, Ви підтримуєте популізм, який вже завтра обернеться невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, і цілої низки соціальних допомог. Хочу підкреслити: це - ваша відповідальність. За вашої слухняної згоди гроші не отримають лікарі, вчителі, військові. Не буде коштів для шкіл і лікарень. Ви будете відповідати перед українськими людьми. Я звертаюся до Голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Шановний Володимире Михайловичу, Ви добре усвідомлюєте, що нинішній бюджет є головним провокатором кризи в Україні. В інтересах держави я прошу Вас консолідувати парламент для зміни бюджету і схвалення термінових антикризових рішень. Від імені всієї країни я вимагаю від уряду та парламенту негайно підготувати чесний бюджет, де видатки будуть відповідати можливостям економіки. Це - ваш конституційний, державний і політичний обов'язок. Я підкреслюю - повну відповідальність відповідно до Конституції за економічне становище, за зрив бюджетного процесу, за руйнацію банківської системи несе особисто Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Дійшовши до критичної межі, їй не вдасться сховатися в опозиції. Досить брехати. Я закликаю всіх співвітчизників до спокою. Ви будете захищені. У нас є можливість захистити і країну, і людей. Зараз перше і найголовніше - знайти політичну волю, мужність, прийняти реальний для країни бюджет 2009 року. Для цього я застосую всі необхідні в умовах кризи важелі. Дякую за увагу.