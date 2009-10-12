Что может изменить ход избирательной кампании?

Последнее время все чаще доводится слышать прогнозы о возможности резкого изменения хода избирательной кампании.

Владимир Литвин заявил о том, что перед президентскими выборами произойдет «обвал рейтингов» кандидатов в президенты. Другой потенциальный участник президентской гонки – действующий глава государства Виктор Ющенко – предрекает свою победу на выборах. Своей уверенностью в победе Виктор Андреевич заинтриговал всех. Каким же образом Виктор Ющенко собирается победить на президентских выборах при нынешней рейтинговой ситуации? Может, наши государственные руководители знают какие-то электоральные тайны, неведомые всем остальным? Возможно ли резкое изменение хода избирательной кампании? И если да, то за счет чего? Попробуем ответить на эти вопросы. Есть ли шансы у Виктора Ющенко? Сторонники Виктора Андреевича, комментируя сложную рейтинговую ситуацию Президента Украины и его шансы в президентской гонке, часто ссылаются на пример Бориса Ельцина, который в начале 1996 года имел трехпроцентный рейтинг, а в итоге через полгода выиграл президентские выборы. Но, как известно, Украина не Россия, да и Виктор Андреевич далеко не Борис Николаевич. Что помогло Борису Ельцину выиграть президентские выборы в России в 1996 году? Во-первых, консолидация крупного российского бизнеса и большей части правящего политического класса вокруг действующего президента. Во-вторых, хорошо продуманная, отлично организованная и мощно проведенная избирательная кампания. Россию поставили перед выбором: либо Ельцин, либо коммунистический реванш. Через три года эту комбинацию успешно повторили в Украине. В-третьих, сыграл свою роль административный ресурс. По мнению многих российских экспертов, если бы не пресловутый админресурс, то второй тур выборов выиграл бы (выиграл?!) лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Что из ельцинского победного набора есть у Виктора Ющенко? Почти ничего. Украинский бизнес и большая часть политического класса сейчас выбирают между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. На действующего Президента почти никто не ставит. Судя по всему, у Виктора Ющенко есть проблемы даже с финансированием своей избирательной кампании. Во всяком случае, масштабной агитационной кампании Президента мы пока не видим. У главы государства, конечно, есть «кусочек» своего административного ресурса, но его эффективность оставляет желать лучшего. В прошлом году Президент не смог провести в жизнь свой указ о досрочных парламентских выборах. Сейчас его возможности еще слабее. Что может предложить действующий Президент украинским гражданам, хотя бы своим бывшим сторонникам, чтобы убедить их вновь проголосовать за его кандидатуру? В прошлом году после российско-грузинской войны команда Виктора Ющенко пыталась сыграть на факторе российской угрозы. Из этого ничего не вышло. В августе нынешнего года после известного письма российского президента Дмитрия Медведева Секретариат Президента Украины даже и не пытался использовать эту ситуацию для повышения рейтинга своего патрона. Вряд ли можно считать действенной предвыборной технологией обсуждение проекта Конституции от Виктора Ющенко. Не только политики, но и абсолютное большинство СМИ, экспертов это обсуждение игнорируют. По очень простой причине – у конституционных инициатив Президента нет перспективы. Самое печальное для Виктора Андреевича – равнодушие общества. И дело не только в отношении к действующему Президенту. Проблема в другом – конституционные новации слишком далеки от насущных проблем простых людей, особенно в условиях экономического кризиса. Идеологи президентской команды пытаются сейчас представить Виктора Ющенко в качестве последнего и чуть ли не единственного гаранта сохранения демократии в Украине. Мол, все остальные выступают претендентами на роль «сильной руки», несут угрозу авторитарного режима. В этих условиях, как считают президентские политтехнологи, сторонники демократической перспективы Украины (а таких, по данным социологических опросов – не менее 40%) вынуждены будут проголосовать за Виктора Ющенко. Но так ли это? Суровая правда состоит в том, что Ющенко оказался не только слабым Президентом, но и плохим демократом. При его президентстве действительно стало больше политической свободы, но в своем движении к верховенству права страна скорее сделала два шага назад, нежели шаг вперед. Масштабы коррупции стали зашкаливать. Президент так часто и так грубо нарушает Конституцию, что в его роль гаранта демократии верится с большим трудом. Даже возникновение настроений в пользу «сильной руки» стало следствием как слабого президентства Виктора Ющенко, так и плохого функционирования демократических институтов. Проблема Виктора Ющенко не только в низком президентском рейтинге, но и в рекордных показателях недоверия. По данным различных социологических опросов, Президенту полностью не доверяют либо в целом негативно оценивают его деятельность около 80% украинских граждан. Если четыре с половиной года президентства Виктора Ющенко разочаровали даже его бывших сторонников, то вряд ли можно ожидать, что за три месяца, оставшихся до первого тура президентских выборов, ситуация кардинально изменится в пользу Виктора Андреевича. Насколько эффективна политическая реклама? Многие кандидаты на пост президента искренне надеются на чудодейственную силу политической рекламы и активного присутствия в телевизионном эфире. Реклама и активное присутствие в информационном пространстве действительно важны, как обязательная предпосылка успешного участия в выборах, но они не приносят быстрых и значительных рейтинговых скачков. Если потенциальный кандидат на пост президента выпадает из информационного и рекламного пространства, то о нем начинают забывать. Главный критерий эффективности политической рекламы и агитационной кампании – рост (или снижение) рейтинга. К примеру, масштабная и активная кампания Сергея Тигипко дает свои плоды. По данным последних опросов, он начинает приближаться с электоральным средневесам – Владимиру Литвину, Петру Симоненко и Виктору Ющенко. А вот активная рекламная кампания Арсения Яценюка эффекта не имеет. Хотя в агитках Арсения Петровича утверждается, что Яценюк наступает. На самом же деле он с весны стал топтаться на месте, а с августа-сентября стал постепенно отступать, в том числе и потому, что началась рекламная кампания его конкурентов. По данным последнего опроса центра «Социс», по сравнению с июлем президентский рейтинг Арсения Яценюка снизился почти на 5%. Даже если другие опросы зафиксируют не столь значительное падение электоральных показателей, то сама тенденция снижения президентского рейтинга является тревожным сигналом для лидера «Фронта перемен». Рейтинг Виктора Януковича последние месяцы колеблется в рамках статистической погрешности (2-3%). Электоральные показатели Юлии Тимошенко несколько улучшились, но опять-таки в рамках статистической погрешности. Впрочем, рекламная кампания фаворитов президентской гонки стартовала только с конца августа. В ближайшие дни появятся данные последних опросов общественного мнения, и тогда мы сможем дать более точную оценку эффективности рекламных кампаний основных кандидатов на пост президента. Скорее всего, кардинальных сдвигов в рейтинговых показателях не будет. Политические симпатии как минимум половины украинских избирателей достаточно стабильны. Большинство колеблющихся избирателей определяются в своем выборе ближе к финишу избирательной кампании. Как показывают исследования, около 10% наших избирателей решают за кого голосовать за день до выборов или непосредственно на избирательном участке. Вот тогда и сказывается кумулятивный эффект агитационных кампаний. Именно в этот момент возникают электоральные сюрпризы, неожиданные рейтинговые скачки (или падения), расхождения между данными предвыборных опросов (за три-четыре недели до выборов) и данными самих выборов. Хрестоматийный пример такой ситуации – знаменитый финишный рывок БЮТ на парламентских выборах 2006-го и 2007 гг., когда результат политической силы Юлии Тимошенко на выборах возрастал на 5-7% по сравнению с данными предвыборных опросов. Что может обрушить или резко поднять рейтинги? Впрочем, как показывает украинская политическая практика, иногда существенные рейтинговые колебания могут происходить не только в день выборов. Вот короткий перечень политических событий последних лет, заметно влиявших на рейтинговую ситуацию: отставка правительства Юлии Тимошенко в сентябре 2005 года, газовый конфликт с Россией и отставка правительства Юрия Еханурова в январе 2006 года, роспуск Верховной Рады весной 2007 года. Правда, следует отметить, что и в 2006-м, и в 2007 годах к дате выборов ситуация опять менялась. На настроения части избирателей, особенно пенсионеров, заметно влияли масштабные социальные программы (повышение зарплат и пенсий перед президентскими выборами 2004 года, выплата «Юлиной тысячи» по вкладам советского периода). Попытка задействовать социальный фактор наверняка будет предпринята, несмотря на экономический кризис, и в ходе нынешней избирательной кампании. Но самым сильным электоральным фактором на предстоящих выборах может стать экономическая ситуация. В конце прошлого года экономический кризис ударил по рейтингу Юлии Тимошенко и способствовал резкому повышению рейтинга Арсения Яценюка, а также восстановлению электоральных позиций Виктора Януковича (после рейтинговых потерь 2007-2008 гг.). Весной-летом 2009 года Юлии Тимошенко удалось стабилизировать не только социально-экономическую ситуацию в стране, но и свои рейтинговые показатели. Исход президентских выборов 2010 года едва ли не в решающей мере будет зависеть от того, придет ли в Украину вторая волна экономического кризиса, либо социально-экономическое положение страны будет постепенно улучшаться. Электоральные риски новогодних праздников На результаты голосования в первом туре может повлиять еще один достаточно необычный фактор – череда новогодних праздников. Голосование 17 января 2010 года станет «выборами с похмелья». Но главная проблема заключается даже не столько в физиологических последствиях праздничных возлияний, сколько в потенциальном диссонансе между принципиальной аполитичностью самых семейных праздников года и настырной навязчивостью политической рекламы и агитации на финише избирательной кампании. Люди будут стараться отгородиться, отвлечься от политических и социально-экономических проблем в семейном и дружеском кругу. Но кандидаты на пост президента наверняка попытаются достать их своей агитацией и за праздничным столом. Нетрудно предположить, как многие из нас будут реагировать на «незваных гостей» из телевизора, радио или почтового ящика. Участникам президентской гонки предстоит решить сложную политтехнологическую задачу – как органично, ненавязчиво, но убедительно достучаться до своих избирателей в новогодние дни, не нарушая их праздничной атмосферы. Кто окажется убедительнее – «Дед Мороз - Янукович» или «Снегурочка-Юля»? Вопрос почти риторический. Впрочем, не будем спешить с выводами. Кто знает, какими будут эти праздники. Сочетание праздничного марафона, навязчивого обилия политической рекламы и усталости массы простых граждан от политики могут существенно снизить активность избирателей. Нечто подобное произошло на киевских выборах 2008 года. Избирателей тогда просто оглушили лавиной предвыборной рекламы. Часть киевлян, так и не определившись в своих симпатиях, в итоге проигнорировала эти выборы. Участникам нынешней президентской гонки стоит помнить об этом печальном опыте. Ведь избирательная кампания официально еще и не начиналась, до даты первого тура выборов – более трех месяцев, а политическая реклама уже заполонила пространство вокруг нас. И это только начало. Как бы не переусердствовать. Ведь избиратели могут проголосовать и ногами - в направлении, противоположном избирательным участкам.