Богдан Данилишин: «Выделение транша МВФ не зависит от выборов»

Я хочу сказать, что это будет второе заседание Украинско-американского совета по вопросам торговли и инвестиций. Основная его цель - показать инвестиционные возможности Украины, определить направления, по которым будут поступать американские инвестиции в наше государство, а также показать реальные секторы экономики, где все-таки остается значительная инвестиционная привлекательность, условия и соответствующие возможности, для модернизации национального хозяйства. В заседании совета кроме представителей центральных органов исполнительной власти примет участие целый ряд представителей деловых кругов нашей страны, потому что в рамках проведения данного заседания состоится первый ежегодный международный экономический форум по экономическому развитию Украины, где будут присутствовать представители более трехсот компаний США и представителей крупных украинских компаний. Думаю, мы сможем определить те приоритеты, которые предоставят возможность интенсифицировать процесс экономического сотрудничества между Украиной и США, а также определить инновационные приоритеты, которые у нас появятся в будущем. В рамках данного визита состоится встреча с представителями OPIC - Агентства США по частным инвестициям. Кроме того, предполагается, что у нас состоится целый ряд встреч с отдельными американскими компаниями, проявившими интерес к Украине и видящими в нашем государстве перспективу. За последние годы, даже несмотря на процессы воздействия мирового финансового кризиса, у нас остается достаточно высокий товарооборот между Украиной и США. Сегодня мы должны найти возможность, которая позволит задействовать наши резервы в отношении стимулирования экспорта, снять все ограничения для выхода нашей продукции на американский рынок, а также создать условия для более полного привлечения американских инвестиций в Украину. Чего нам в первую очередь хотелось бы? Нам нужно завязать контакты и привлечь американские инвестиции к модернизации нашей инфраструктуры, связанной с развитием ЖКХ, автомобилестроением, развитием и модернизацией перерабатывающих предприятий, особенно в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, которая в настоящий момент действительно нуждается в привлечении инвестиций. Кроме того, хотелось бы использовать в настоящий момент преимущества, которые имеет Украина в развитии ракетно-космической сферы. И здесь также открывается возможность для значительных контактов по сотрудничеству с США.Да, проблема существует, но она диктуется действующим нормативно-правовым полем, которое обязывает соответственно хозяйствующих субъектов осуществлять свою регламентирующую деятельность. И я придерживаюсь мнения о том, что именно в условиях кризиса мы должны создавать соответствующие преференции, дающие возможность определенным хозяйствующим субъектам формировать резервы, которые помогут как модернизировать основные фонды, так и сформировать какую-то свою стратегию развития на перспективу. Поэтому речь может идти не только об «Энергоатоме». У нас есть много организаций, в частности «Укрзалізниця» и другие, которые нуждаются в коренной модернизации и в которых основные фонды преимущественно уже устарели.Я не думаю, что идет команда латать бюджетные дыры за счет данных средств.Латания бюджетных дыр нет. Происходит наполнение бюджета в соответствии с нормами, определенными соответствующими правительственными решениями и законами Украины. И каждый хозяйствующий субъект в пределах своих возможностей и согласно действующему законодательству должен платить налоги. Такие налоги платятся.Я не говорю о преференциях как таковых, я имею в виду создание соответствующих механизмов, которые позволяли бы использовать как внутренние ресурсы, так и соответствующие заимствования для модернизации производства. Это могут быть отдельные изменения к законам Украины по созданию соответствующих льготных режимов для их развития. Что, кстати, происходит в других странах. Над этим мы сейчас работаем, и думаю, что в ближайшее время будут вынесены соответствующие решения.Я, во-первых, не согласен с позицией относительно высасывания финансовых ресурсов из тех или иных организаций, формируется соответствующая политика по наполнению бюджета, и это фактически обязательство хозяйствующих субъектов платить те средства в бюджет, которые определены соответствующим действующим законодательством.У вас есть конкретные примеры этого и доказательства?Я считаю, что и Налоговая администрация, и правительство Украины придерживаются действующего законодательства в отношении формирования государственного бюджета Украины. И, конечно, правительство выполняет соответствующие обязательства перед работниками бюджетной сферы по выплате заработной платы, выполнению соответствующих защищенных статей государственного бюджета Украины.Как вы знаете, валовый внутренний продукт у нас вычисляется не помесячно, а поквартально. Уже из месяца в месяц фиксируем соответствующие позитивные показатели почти во всех секторах национального хозяйства, в частности и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Я думаю, что по итогам 2009 года мы сможем выйти на показатели падения в среднем минус 10-12% по валовому внутреннему продукту.Юлия Владимировна ничего не боится, и ничего не боится правительство. Это делается потому, что не всегда показатели расчета ВВП на месячной основе были корректными. Начиная с 2000 года статистические перерасчеты по ВВП на помесячной основе проводили фактически по 2-3 раза в год. И даже по оценкам международных финансовых организаций расчеты ВВП на поквартальной основе являются более корректными, чем ежемесячные. В мире можно насчитать до пяти стран, где производится расчет на ежемесячной основе, в большинстве ВВП рассчитывается на ежеквартальной основе. Убежден - это правильно.Это вопрос также достаточно дискуссионеный. Даже если рассматривать показатели ВВП по ежемесячным расчетам, для правительства было бы лучше, если бы он был, например, на уровне начала сентября. У нас по некоторым показателям мог быть плюс месяц к месяцу даже по ВВП, потому что глубина падения началась где-то приблизительно с октября 2008 года. Правительство не скрывает информацию, кроме того, что подает достоверную информацию по промышленности, сельскому хозяйству и другим отраслям. Кто разбирается в системе статистики, может легко по соответствующей формуле вывести показатель ВВП с погрешностью 15-20%. Здесь нюанса никакого нет. Есть мнения, что переход на поквартальные расчеты ВВП должен был произойти уже давно.В последние месяцы наблюдается существенная приостановка роста индекса потребительских цен. Кроме того, в течение двух последних месяцев отмечалась дефляция на весьма неплохом уровне. Сейчас мы имеем 9,1% ИПЦ по итогам девяти месяцев, включая сентябрь плюс 0,8% (индекс потребительских цен). Что является, кстати, наиболее низким сентябрьским показателем за период 2006-2008 годов. Если брать динамику в целом, например, в 2007 году правительство, бывшее тогда при власти, запланировало на тот год показатель в 7,6%, а в конечном счете вы видели, что годовая инфляции была 16,6%. Мы должны стремиться к заложенному в бюджете показателю. Но мировые тенденции, нестабильность курсовой динамики гривни вынуждает принимать соответствующие антиинфляционные меры, обязательные для сдерживания индекса потребительских цен. Жизнь вносит свои коррективы, но правительство постоянно работает над антикризисными мерами.Причин для резкого роста индекса потребительских цен и повышения соответствующих инфляционных ожиданий до конца года нет. Думаю, мы сможем выйти на соответствующие значения, которые будут утверждены и обеспечат восстановление основного производственного процесса, а также дадут возможность эффективно развиваться экономике в нынешних условиях.Министерство экономики не подталкивает Национальный банк к соответствующим действиям.Правительство стремится делать все для того, чтобы дать соответствующие импульсы для развития реального сектора экономики, что для нас является главной задачей.Для этого есть разные варианты, в том числе средства, определяемые государственным бюджетом, разными фондами, включая Стабилизационный фонд, возможностями, которые открываются при сотрудничестве с международными финансовыми организациями. Вы видите, что для этого Кабинет Министров также использует все свои возможности. Я думаю, что здесь должны быть общие скоординированные действия правительства, НБУ и других организаторов процесса.Этот вариант не приветствуется правительством Украины.Привязка соответствующего транша к выборам или к другому событию общественно-политического значения, которое может произойти в нашей стране или в ближайшее время, или в более отдаленное, не уместна. МВФ выделяет очередной транш, анализируя проблемы, возможности и условия, которые диктовались (обсуждались) или были заданы в соответствующей «дорожной карте», когда принимались решения по программе stand-by для Украины. Конечно, есть условия, которые правительство выполняет, есть условия, которые в данное время не могут быть выполнены, они могут быть несколько отсрочены. В данном случае МВФ идет на соответствующие уступки правительству Украины или НБУ. Выделение транша не зависит от выборов, от какого-либо политического события. Принимаются решения по конкретному состоянию проблем на соответствующий период.Объяснять реальными финансовыми возможностями населению нашей страны платить за газ. Ценовую политику определяет регулятор, а не правительство. Вы знаете, что было решение суда, которое упразднило соответствующее повышение. Я считаю, что население должно платить за газ по текущим ценам. Не стоит загонять людей в долговые обязательства и создавать условия, когда люди за газ не будут платить вообще.Недавно в Украине побывала руководитель миссии Джейла Пазарбазиолу. Мы с ней встречались и обсуждали ряд проблем. В настоящий момент миссия изучает экономическую ситуацию в Украине и реальные возможности развития банковской системы и реального сектора экономики. Кроме того, анализируется положение дел, связанное с формированием государственного бюджета на 2010 год.Мне трудно сейчас отвечать за МВФ. Я могу оценить работу правительства, правительственных обязательств по выполнению требований соответствующего меморандума по десятибалльной шкале. Я думаю, что по десятибалльной шкале этот показатель на уровне восьми.Считаю, что на следующей неделе мы будем обсуждать целый ряд аспектов по этому вопросу и в Вашингтоне, и во время встречи с руководством МВФ. Уверен, что как раз по результатам этой встречи мы сможем сформировать пакет, который будет обсуждаться во время очередного визита миссии МВФ в Украину.Сегодня мы не должны думать только о том, ждать нам четвертого транша или не ждать. Вы видите, что все средства, используемые правительством Украины, в конечном итоге направляются в реальный сектор экономики - сферу сельского хозяйства, машиностроения, в развитие модернизации угольной промышленности и в другие сферы. Думаю, возможность следующего транша будет диктоваться теми условиями, которые будут позволять МВФ начать следующие переговоры.Конечно, Доминик Стросс-Кан говорил об эффективности использования средств, и я думаю, что правительственная сторона придерживается всех критериев относительно использования средств на потребности развития национального хозяйства.Я хочу сказать, что у нас на те виды подакцизных товаров, на которые были запланированы соответствующие меры, о которых вы говорите, была достаточно продуманная позиция. Это дало конкретные результаты по наполнению бюджета. Конечно, возможно, не всегда до конца были просчитаны те или иные действия, особенно в отношении отдельных товарных групп, но в целом я поддерживаю политику по повышению ставок акцизного сбора, о которых идет речь.Вы задаете интересные вопросы. Проблема привлечения средств чрезвычайно важна, потому что кредитная политика во всем мире сейчас неоднозначна. Правительство работает над этим вопросом. Ведущиеся сейчас переговоры будут прежде всего направлены на привлечение соответствующих кредитных ресурсов под конкретные проекты и в соответствующие секторы национальной экономики. В первую очередь, мы планируем привлечь кредиты под объекты инфраструктуры, особенно те, которые будут реализовываться в рамках подготовки к Евро-2012, программы по модернизации ГТС и ЖКХ.Нет, я с этим не согласен. Мы в настоящий момент работаем по многим направлениям в отношении кредитования тех или иных секторов национальной экономики. У этих вопросов есть неплохие перспективы. И у Агентства США по частным инвестициям, и у стран Ближнего Востока и Персидского залива открываются неплохие возможности по кредитованию развития нашего хозяйства в аграрной отрасли, в сфере автомобилестроения и авиастроения.До выборов у нас осталось три месяца, если смотреть реально.Инвестиционная составляющая формируется не один месяц, и инвестиционные обязательства тоже.При любых обстоятельствах инвесторы должны видеть Украину как государство, имеющее инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность без соответствующей политической окраски. До сих пор Украина оставалась потенциально инвестиционно привлекательной, мы формируем соответствующие инвестиционные предложения по многим секторам и направлениям развития национального хозяйства. Думаю, инвесторы, желающие работать в Украине, будут работать здесь независимо от политического положения. Я думаю, что сейчас это второстепенный фактор, на который ориентироваться не надо. Украина остается достаточно инвестиционно привлекательным государством.Во-первых, правительство всегда придерживалось конструктивной позиции. Когда мы говорили о результатах финансового кризиса в Украине, то одной из главных его черт упоминалась неэффективность банковской системы. Еще ни один экономист не дал ответа на вопрос, как нам развивать экономику без эффективного функционирования банковской системы. Поэтому мы хотим найти точки соприкосновения с НБУ, чтобы запустить систему развития национальной экономики. А без кредитования экономики нормального развития быть не может. Поэтому и ведутся достаточно конструктивные диалоги, конструктивные поиски путей, которые дали бы возможность урегулировать эти вопросы в ближайшее время.Конечно, есть вопросы, которые требуют соответствующего урегулирования, идет выяснение тех или иных условий, связанных с конкретными фактами. Сам вызов () еще ни о чем не говорит. Выясняются определенные обстоятельства тех или иных действий. Я думаю, что в целом сотрудничество конструктивно, направлено на решение конкретных проблем.Я уже неоднократно высказывал мнение о том, что не являюсь сторонником жесткого администрирования.Правительство в целом придерживается рыночных принципов развития экономики.В правительстве был создан экспертно-аналитический совет, подписан меморандум между Кабмином и соответствующими производителями по урегулированию рынка нефтепродуктов. Есть, конечно, мировые тенденции, связанные с формированием ценового предложения на рынке нефтепродуктов, но мировые тенденции не всегда совпадают с реалиями внутреннего рынка. В данном случае цены на внутреннем рынке не всегда совпадают с мировой конъюнктурой. Кроме того, мы видим, что есть так называемая импортная составляющая на рынке нефтепродуктов и есть отечественная составляющая. Минэкономики, выступающее своеобразным арбитром между производителями, потребителями и остальными, пытается формировать и влиять на ценовую ситуацию, которая отвечала бы не только интересам производителей, но и интересам потребителей. Например, если мы проверяли систему ценообразования на 132 соответствующих хозяйствующих субъектах и приблизительно 70 из них не допустили для определения условий формирования соответствующей цены, то мы будем принимать соответствующие меры. Поэтому Минэкономики предложил проект постановления по формированию более жесткого механизма ценообразования, предусматривающего меры по администрированию цены на рынке горюче-смазочных материалов. Я встречался с производителями и с организациями и мы пришли к консенсусу, что все-таки цена будет регулироваться больше рыночными методами, которые, конечно, будут понятны рыночной среде. Как видите, за последний период все-таки идет соответствующее снижение цены по сравнению с ценой двухмесячной давности.Я хочу, чтобы все, кто обвиняет правительство в непрозрачности, посмотрели на механизмы, существовавшие, скажем, в 2007-м и в начале 2008 года. Например, согласно отчету Антимонопольного комитета Украины, в течение 2007 года было выдано 7927 писем-согласований по применению распорядителями государственных средств процедур закупки у одного участника и торгов с ограниченным участием на общую сумму 133 миллиарда 68 миллионов гривен. Общая сумма согласований административной коллегией Антимонопольного комитета составляла 64,2 млрд. Сумма согласований, представленная межведомственной комиссией, – 68,8 млрд. О количестве выданных разрешений межведомственной комиссией в течение первого квартала 2008 года в Минэкономики нет информации. По данным Госкомстата, в течение первого квартала 2008 года заказчиками по результатам проведенных процедур закупки у одного участника с ограниченным участием было заключено договоров на общую сумму 61,5 млн. гривен, а именно закупок у одного участника на сумму 61,3 млн, а с торговым ограниченным участием – на сумму 244 млн. Например, когда я говорил в целом, то тут по процедуре у одного участника было 52% от общего количества торгов. В 2007 году было выдано 77% разрешений на закупки у одного участника. Когда этим стало заниматься уже Минэкономики, во втором квартале 2008 года с одним участником — 21%, в третьем квартале 2008 года — 13%, в четвертом — 30%. Вместе за второй-четвертый кварталы — 21%. В первом квартале 2009 года закупок у одного участника было — 47%, во втором квартале 2009 года – 32%. Если смотреть в общем (2008 - 2009 гг.), то 80% от всех закупок у одного участника – это была закупка угля. Я думаю, что никто из критикующих сейчас правительство не рискнет упрекнуть Государственное предприятие «Уголь Украины» в закупках угля у шахт, работающих в настоящий момент на территории юго-восточного региона нашей страны — Донецкой и Луганской областей. Там работают наши люди, которым нужно платить зарплату.Тут вообще сравнения некорректны, нужно смотреть конкретные условия, при которых была осуществлена закупка у того или иного участника.Подобные процедуры имеют право на существование, но должны быть соответствующие регуляторы, позволяющие искоренять всякие процессы непрозрачности. Минэкономики подало в парламент соответствующий законопроект «О государственных закупках», который, кстати, был согласован с представительством Всемирного банка в Украине. Этот вопрос нужно привести в законодательное поле, а оно пока регулируется соответствующим действующим положением и временным положением о государственных закупках. Например, фактически все закупки для ликвидации последствий наводнения лета 2008 года нужно было осуществлять только у одного участника, чтобы максимально ускорить эту процедуру. Я считаю это правильным.