Клуб старых друзей или Настоящее Европейское Лобби?

Нет, я не завидую тем, кто получает бесплатный отдых в Ялте и обычно пользуется помещениями, где в 1945 году великие политические деятели решали будущее Европы. Пинчук, безусловно, самый умный среди олигархов Украины, и начал свою "самореабилитацию" в конце эпохи Кучмы, пригласив в Украину таких американских VIP-персон как Генри Киссинджер и Президент Джордж Буш-старший. Он также положил начало финансированию украинских проектов в Вашингтоне, по одному из которых содействие Института Международной Экономики обеспечило выход в свет книги Андерс Аслунд о том, Как Украина стала рыночной экономикой и демократией (How Ukraine Became а Market Economy and Democracy). Я приобрел второе издание этой книги – первое было уничтожено после того, как Дмитрий Фирташ воспользовался британским законом об ответственности за распространение клеветы, требуя опровергнуть опубликованное в книге утверждение о его тесных коррумпированных связях с "РосУкрЭнерго". Подлинной иронией стало то, что Фирташ вел судебные тяжбы с лучшим западным другом украинских олигархов, но, возможно, времена меняются, поскольку в данный момент Аслунд является сторонником Юлии Тимошенко. Однако, репутацию Пинчука сильно подпортили два решения. Во-первых, его финансирование за счет Трудовой Партии пресловутого документального фильма "Пиар" для выборов 2002 года, в котором он стремится показать, что Николай Мельниченко и дело Кучмагейт являются американским заговором. Во-вторых – коррумпированная продажа "Криворожстали" в июле 2004 года, о которой, к его чести, он говорит, что его участие было ошибкой. Ялтинские саммиты «Европейская Стратегия» напоминают клуб старых хлопцев-олигархов, собирающихся вместе, чтобы вспоминать о "старых добрых временах" Кучмы. И считается событием, когда Леонид Кучма и его клан могут пойти и, по сути, "реабилитироваться", особенно, если это событие организует его зять. Чему же способствуют эти встречи на высшем уровне: Членству Украины в ЕС? Возможно. И если это является следствием чего-то, так чести Пинчука. Другие украинские олигархи из Партии Регионов (Ринат Ахметов) или партии "Наша Украина" (Игорь Коломойский) не делают ничего подобного. Концепция «Ялтинская Европейская Стратегия» является типичной элитарной концепцией. И в то время как среди европейской элиты важным является лоббирование, то в той же мере среди широкой общественности и граждан пропагандируются проевропейские взгляды. Стратегия Пинчука имеет два недостатка. Во-первых – нечестно лукавить, утверждая, что "Ялтинская Европейская Стратегия» направлена на то, чтобы Украина отличалась от других посткоммунистических стран, присоединившихся к НАТО еще до вступления в ЕС. Пинчук выступает против членства в НАТО и рассматривает Украину только как посткоммунистическое государство, стремящееся только вступить в ЕС, иначе говоря, Украина могла бы быть Швецией, Финляндией, Ирландией или Австрией. Во-вторых, одной из главных причин, по которым такое внимание направлено на ЕС, а не на НАТО, является мнение, что Россия враждебно настроенай только относительно планов расширения НАТО на Украину. Ведь Москва неоднократно выражала НАТО свои возражения против предоставления членства Украине и Грузии. Бывший посол Виктор Черномырдин участвует в саммитах Ялтинской Европейской Стратегии, поскольку стратегия Пинчука не предполагает членства в НАТО. Будет ли он участвовать, если ЕС изменит свою позицию в отношении Украины? Где эта стратегия потерпит поражение, мы узнаем из возможной реакции России на события, когда ЕС предложит Украине членство. В данное время Россия не возражает против членства Украины в ЕС, поскольку в данное время оно является только теоретически возможным (в отличие от членства в НАТО, которое было предложено после прихода к власти Ющенко). Россия будет отрицательно настроена к членству Украины в ЕС, если это станет реальностью, то есть, если Брюссель поддержит перспективу членства Украины. Как адаптируется стратегия Пинчука к отрицательной позиции России относительно вступления Украины в ЕС и перспективы российско-украинской границы стать новой Шенгенской границей? У политиков и бизнесменом из так называемого "центристского" лагеря, поддерживавших Кучму до 2004 года, существует психологическая блокировка, когда речь заходит об отношениях с Россией. Они уверенны, что лучше, чем национал-демократы знают, как обращаться с Россией: это было лозунгом предвыборной кампании 1994 года для Кучмы против Леонида Кравчука и в 2010 году – для Виктора Януковича против его «оранжевых» оппонентов. Эта романтическая иллюзия о благих намерениях России приводит к тому, что 80 процентов украинцев думают положительно о России, невзирая даже на то, что средства массовой информации и идеологическая кампания в России, направленная против Украины, заставили две трети россиян увидеть Украину в негативном свете. Как писалось в "Украинской правде" после анализа опроса общественного мнения: "Мы любим их. Они не любят нас". Пинчуку можно отдать должное за то, что он стал первым олигархом, который попытался провести собственную инициативу в сфере европейской интеграции Украины при помощи Ялтинской Европейской Стратегии. Но в последние пяти лет саммит пребывал в застое, и утратил свои цели, став в то же время "клубом старых друзей" "бывших" членов украинской и европейской элиты. Доктор Тарас Кузьо – старший научный сотрудник Кафедры украинских исследований Торонтского университета и профессор-исследователь Карлетонского университета в городе Оттава. Он также является редактором издания «Ukraine Analyst».