Большой соблазн

Еще в начале года порядка 80% опрошенных компанией Research&Branding Group украинцев выступали за «сильную руку». Полагаю, что сегодня ситуация в этом направлении кардинально не изменилась: желающих «закручивать гайки» не могло стать существенно больше, а объективных причин для сокращения их процентной составляющей в украинском обществе нет. Стоит напомнить, что силовые структуры, если не приватизированы окончательно, то находятся в лизинге у отдельных политических лидеров, украинская Фемида в прокурорском обличье привычно подмигивает «правильным людям», а суды без устали радуют решениями, от которых обалдевают авторы американских юридических триллеров. Армия осталась без легитимного министра обороны и начальника Генерального штаба. К тому же экономическая ситуация в стране, которая, как недавно выяснилось, работает, далека от радужной. Несовершенство и непрофессионализм власти, щедро подкрепленные оппозиционной политической импотенцией, изрядно вымотали «маленького украинца». Он вполне готов поддержать реальные действия, даже в том случае, если они приведут к уменьшению его собственных прав и свобод. Президентская кампания, в которой и фавориты, и статисты будут соревноваться в популизме, только усилит ожидания украинцами «сильной руки». На эти общественные настроения уже отреагировали некоторые будущие кандидаты: Сергей Тигипко связывает сильного президента с сильной страной, а Арсений Яценюк предложил имплементировать итоги всеукраинского референдума 2000 года, предполагавшего сокращение численности депутатского корпуса на треть, отмену депутатской неприкосновенности и право главы государства распускать парламент, если он окажется неспособным вовремя принять бюджет страны. Парадоксально, но именно референдум может стать инструментом формирования авторитарной модели управления страной. Под соусом всенародного одобрения можно заполучить для себя неплохие полномочия, главное – направить в правильное русло масштабное недовольство сограждан ситуацией в стране. Уже понятно, что после завершения президентских выборов их победитель рассчитывает оперативно сформировать парламентское большинство. Фавориты гонки имеют в своем распоряжении парламентские фракции, готовые стать фундаментом будущей коалиции и привлечь на свою сторону (как минимум, де-факто) вчерашних оппонентов, обеспокоенных судьбой собственного бизнеса при новой власти. Новая коалиция, по всей видимости, будет штамповать решения как на конвейере, ведь наступательный порыв имеет свойство угасать. Рядовому парламентарию придется либо принимать правила игры и получать собственный дозированный доступ к кормушке, либо уходить в оппозицию. Третьего не дано – закрытые партийные списки убили депутатскую инициативу и самостоятельность. Весьма кстати могут оказаться и кризисные явления в экономике: для борьбы с ними новому президенту легче будет получить карт-бланш. По здравому размышлению, новоизбранный глава государства за период от традиционных 100 дней после избрания до полугода способен сформировать управляемое парламентское большинство, подмять под себя Верховный Суд, провести ротацию в составе Центральной избирательной комиссии и начать переговоры с Конституционным Судом об отмене политической реформы 2004 года. Конечно, в том случае, если празднование победы не растянется надолго. Сильным шагом может стать и объявление референдума по вопросу государственной модели управления. Хотя об этом заявляла Юлия Тимошенко, не исключено, что этот рецепт использует и Виктор Янукович. В конце концов, над перспективами создания широкой коалиции весной этого года корпели и бютовцы, и «регионалы». Определение единственного центра принятия решений в стране будет преподнесено как благо. Еще один, официально не артикулируемый, аргумент – наведение незамысловатого, но внятного и понятного порядка в Украине придется по душе Кремлю. Российское политическое руководство продолжает демонстрировать безучастность к происходящему в Украине, но не собирается «отпускать» ее из сферы своих национальных интересов. Дополнительный фактор – фавориты отечественной президентской кампании то и дело прогибаются перед Москвой в политических реверансах. Так что тезис о «дешевом» газе и дружбе славянских народов скоро будет востребован. С другой стороны, утверждению авторитарной модели управления объективно способствует и показательное равнодушие Европейского Союза к обещаниям руководства Украины добиться соглашения об ассоциации. Наша страна выглядит слишком масштабной для энергичного сближения с ЕС, к тому же еврочиновники не готовы идти на обострение отношений с Россией. Есть ли в Украине силы, способные противостоять авторитарной модели государственного управления. Президент Ющенко? Ему сегодня куда важнее обеспечить мягкое катапультирование с Банковой, ведь новому режиму понадобится показательная порка и «экстренное потрошение» вчера могущественных, а сегодня жалких оппонентов. Да и сам Виктор Андреевич неоднократно «шалил» в вопросах роспуска парламента или издания указов. Институты гражданского общества? Это даже не смешно. Авторитарная модель сегодня выглядит практически неизбежной на фоне в очередной раз растаскиваемой выборами на части страны. Единственное, что может спасти от нее Украину – лень и нерасторопность украинских политиков, патологически неспособных к решительным действиям.