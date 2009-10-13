Немцы по-новому посмотрят на Украину. Но не в вопросе НАТО

В Украине очень много говорят о будущем улучшении немецкой политики. Причина – новый министр иностранных дел Германии, им должен стать лидер свободных демократов Гидо Вестервелле. Ведь он – первый немецкий политик, в программе которого четко написано о европейской перспективе Украины. Я бы не стал говорить о том, что политика Германии станет лучше. По банальной причине – Германия всегда хорошо относилась к Украине, старалась играть важную роль в регионе – этим, в частности, можно объяснить то, что канцлер Ангела Меркель поддержала проект «Восточное партнерство». Эта программа Евросоюза охватывает шесть стран постсоветского пространства – Украину, Грузию, Беларусь, Азербайджан, Армению и Молдову. В Киеве, конечно, могли обидеться на то, что Берлин не поддержал предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО. Если это главный индикатор атмосферы украинско-немецких отношений, то, боюсь, что разочарую таких экспертов – в ближайшее время Берлин вряд ли изменит свою позицию в этом отношении. И Вестервелле здесь ничем не поможет. То, что возглавляемая им партия выступает за европейскую перспективу Киева, конечно, придаст новое дыхание дискуссии о границах Европейского Союза. Но это не означает, что Украина добьется членства в ЕС в обозримом будущем. Киев может быть уверен лишь в том, что Берлин поддерживает активное взаимодействие с Украиной. Немецкое руководство понимает, что ее ни в коем случае нельзя держать в серой зоне или в какой-то неопределенности. Фактически свободные демократы хотят сказать: если Украина выполнит все критерии, если Киев согласится с положениями Лиссабонского договора, то тогда ЕС просто обязан заявить – у Украины есть шанс на вступление. Свободные демократы, действительно, очень критиковали прежнее правительство Германии, другие европейские правительства за то, что они не дают Украине европейскую перспективу. Свободные демократы считали несправедливой политику требований: мол, выполните это, а потом вот это, а еще подгоните вашу юридическую базу, а также поменяйте свою систему, а потом посмотрим. Чтобы не было этого «посмотрим», свободные демократы хотят четко прописать в будущем документе между ЕС и Украиной положение: если Украина достигнет всех критериев, то она имеет полные шансы стать членом ЕС. Поэтому некоторые изменения в немецко-украинских отношениях могут произойти. Берлин, как и прежде, будет уделять немалое внимание сотрудничеству с Россией. Российско-немецкие отношения во многом определяет бизнес – торговые отношения, энергетический альянс, банковские связи. Если Россия будет и дальше открывать свой рынок для Запада, то Германия окажется в первых рядах желающих закрепиться на нем. Но все же ни Украина, ни Россия не будут находиться среди приоритетов внешней политики Берлина. Есть более насущные проблемы, волнующие всех немцев – одна из самых актуальных касается миссии немецких миротворцев в Афганистане. Украинские эксперты, полагаю, очень большую роль отводят влиятельности будущего министра иностранных дел Германии – Гидо Вестервелле. Так вроде он единственный человек в правительстве, который будет определять внешнюю политику Германии. Не стоит забывать, что в кресле канцлера остается Ангела Меркель. И именно за ней последнее слово в формировании внешнеполитических подходов. Вестервелле придется довольствоваться местом всего лишь заместителя. Эта субординационная модель сравнима с американской, где стратегическими вопросами внешней политики занимается Барак Обама, а не Хиллари Клинтон. Конечно, Вестервелле может попытаться повлиять на позицию Меркель, чтобы показать собственную независимость. Но вряд ли он будет так стараться для Украины. Скорее всего, это опять-таки будет тема Афганистана либо вопросы разоружения. Он уже высказался против дальнейшего расположения американских атомных ракет на территории Германии. Меркель же, наоборот, полагает, что их нужно пока оставить. Но все это не означает, что Украина не интересна немецким политикам. Интересна, и в первую очередь потому, что она – единственная демократическая страна на постсоветском пространстве. В Германии все еще сохраняется довольно положительное восприятие событий пятилетней давности – Оранжевой революции, которая вырвала Украину из коммунистического прошлого и поставила на настоящий европейский путь. Многие европейские политики до сих пор сохраняет это романтическое виденье Украины. Поэтому у Киева все еще есть шансы понравиться Европейскому Союзу. Германия, кроме прочего, очень серьезно относится к Украине как к важному торговому партнеру. Немецкие инвесторы заинтересованы в улучшении инвестиционного климата в Украине. Есть некоторое разочарование в Викторе Ющенко. Он был символом Оранжевой революции. Но он не смог осуществить своих обещаний за последние пять лет – одни слова, обещания. В экономической сфере мало что изменилось, его не считают сильным политиком. Сейчас очень внимательно следят за Юлией Тимошенко. В Германии многие делают ставку именно на нее. Канцлер Ангела Меркель уже дважды с ней встречалась – хотя вначале отказывалась от подобных встреч. Но, думаю, и в случае победы на выборах Виктора Януковича, с ним будет вестись нормальный диалог. Главное, чтобы президентские выборы проходили под знаком демократии, не было никаких манипуляций, никто не использовал административный ресурс. Если выборы пройдут без фальсификаций, то Украина в очередной раз продемонстрирует миру свою приверженность демократическим ценностям.