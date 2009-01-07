Уроки «Газпрома» - Европа их так и не выучила

Чистый итог никак нельзя назвать положительным для европейской энергетической безопасности. Российский государственный газовый монополист перекрыл газ Украине, как и три года назад, в первый же день нового года. Как и три года назад, в России утверждают, что соседи не платят вовремя и вообще отказываются платить за газ по рыночным ценам. Реальные причины отключения, впрочем, сугубо политические - Москва наказывает Киев за поддержку Грузии во время августовской войны и стремится сыграть на междоусобице, развернувшейся в среде прозападных украинских политиков. И вот здесь как раз проявляется способность "Газпрома" не повторять ошибок. Если в 2006 году отключение вызвало в Европе, которая через Украину от России получает около 20 процентов всего потребляемого газа, серьезные дискуссии о безопасности предложения энергоресурсов, то в этот раз 'Газпром' сделал многое, чтобы заранее успокоить европейский континент. Его представители объездили все столицы стран ЕС, уверяя, что поставки газа в любом случае не пострадают; сейчас "Газпром" выполняет свои обещания, увеличивая объем перекачки газа через Беларусь и Турцию. На этот раз Европа не выступает против российской политики "игры на трубе", а заявляет, что имеет место, как вчера выразился официальный представитель Союза, "коммерческий спор, который должен быть разрешен самими его сторонами". Даже в "Газпроме" не смогли бы сказать лучше. Европа, видимо, предпочитает не замечать, что претензии России к Украине, включая газовые, носят политический характер. И здесь возникает одна потенциальная проблема. Если считать, что Москва - надежный партнер, и все портят только капризы Киева, то европейцы могут решить, что все, что им нужно - это расширение прямых газотранспортных маршрутов между ними и Россией. Основные варианты, которые сейчас есть - это прокладка газопроводов "Северный поток' (по дну Балтийского моря) и 'Южный поток' (по дну Черного моря до Болгарии). При этом 'Северный поток", специально придуманный, чтобы обойти Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, есть не что иное, как план Москвы сыграть с Центральной и Восточной Европой в игру 'разделяй и властвуй' в энергетическом варианте. Что же касается "Южного потока", то с появлением этого проекта снизилась решимость ЕС завершить строительство газопровода Nabucco через Турцию и Балканы, по которому газ из стран Центральной Азии можно было бы получать, минуя Россию. А пока европейцы сравнивали эти проекты между собой, Кремль заключал сепаратные договоры с теми самыми центральноазиатскими странами, от которых мог бы питаться или Nabucco, или любой другой нероссийский газопровод. Диверсификация источников газа для Европы гораздо важнее, чем смена транзитных стран, лежащих между месторождениями "Газпрома" и потребителями в ЕС. И такое впечатление, что этот урок Европой пока не усвоен. Впрочем, нельзя говорить и о том, что в нынешнем газовом споре Украина - невинная жертва. Учитывая, какая неразбериха царит в тамошнем правительстве, вполне вероятно, что украинцы, как заявляет Москва, действительно не заплатили за газ вовремя. Что же до 'энергетической отрасли' Украины, то она представлена в основном какими-то непонятными посредническими конторами. Слабое место Украины в том и заключается, что после "оранжевой революции" 2004 года ни государство, ни экономика не стали намного демократичнее или прозрачнее. В основном виноваты в этом сами украинские политические тяжеловесы - президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиции Виктор Янукович, которые постоянно ссорятся между собой. Но определенная доля вины лежит и на Европе - уж очень она прохладно приняла страну, которая попыталась однозначно двинуться навстречу Западу. За прошедшие четыре года Европа могла сделать гораздо больше, чем сделала, для того, чтобы на Украине развивались демократическая ответственность, законность и прозрачность власти. Если бы Украина не была уязвима для обвинений, которые возвел против нее "Газпром" в последние недели, энергетическая картина для Европы была бы гораздо более четкой, как и место России на этой картине. Кроме всего прочего, энергетической безопасности Европы угрожает то, что "Газпром" не вкладывает адекватные средства в разработку новых месторождений - притом, что, согласно большинству прогнозов, объемы добычи начнут падать уже со следующего года. Поскольку цены на природный газ связаны с ценами на нефть, которые уже вернулись с небес на землю, сверхдоходы, которые "Газпром" получает уже два года, вскоре закончатся. В свою очередь, кредитный кризис плюс известная непредсказуемость России по отношению к иностранным инвесторам дают основания полагать, что поток денег извне уже не будет таким, каким он был в течение всего прошедшего десятилетия. Так что "Газпром" - тот самый "Газпром", который, по словам его гендиректора, готовился к лету этого года стать самой крупной компанией мира по рыночной капитализации - в самый нужный момент может оказаться вообще без денег. Не исключено, что ему не поможет даже государство, занятое сжиганием валютных резервов на поддержание курса рубля и затыкание дыр, возникающих в бюджете из-за того, что вместе с ценой на нефть падают и государственные доходы. Европа не может стать независимой от поставок российского газа, и ей не стоит и пытаться это сделать. Ее цель должна быть в том, чтобы эта зависимость не оказалась слишком большой. И то, как "Газпром" сейчас выкручивает руки Украине, в очередной раз показывает: надо диверсифицироваться. Перевод - ИноСМИ.Ru