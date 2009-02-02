Кулуари безпомічності

Не можна сказати, що глобальна економічна криза повністю позбавила Давоський форум його звичної помпезності.
Так, багато хто не приїхав, тож особливого форсу, що так вражав гостей фешенебельного курорту, тепер не буде, проте свої родзинки й зараз є. Принаймні для пострадянського простору так точно. Той факт, що глава уряду Росії Владімір Путін відкриває черговий Економічний форум у Давосі, ЗМІ його країни подається як справжня історична подія: нарешті Росію визнано такою ж, як і всі інші провідні країни світу. Нарешті політики і бізнесмени Заходу прислухаються до думок російського лідера щодо боротьби з економічною кризою! А про рішучість колишнього російського президента у Москві складають легенди. Як сказав – так воно й відбувається. Проте навряд чи варто бути таким переконаним оптимістом російської ролі в Давосі. Почнемо з того, що Владімір Путін навряд чи знає, як впоратись із економічною кризою. І в цьому плані він дійсно нічим не відрізняється від багатьох західних лідерів – поки що у світі хіба що шукають рецептів подолання хвороби, ніж застосовують їх. І тут лідери країн із сировинними економіками – такими, як Росія чи Україна, – взагалі можуть відпочивати на лижах. І чекати, поки такі рецепти знайдуть, поки вони спрацюють, поки знову почне розкручуватися маховик західного виробництва і західного ж споживання. А ось вже після цього вони можуть вступати у непросту конкуренцію за продаж своєї нафти і газу чи свого металу тим, хто буде цього потребувати у більших обсягах. Так що виступ Путіна в Давосі – це не виступ практика і навіть не виступ теоретика. Це виступ свідка. І нічого з цим не поробиш. Раніше треба було робити, коли гроші були. А втім, не тільки ж у Владіміра Путіна проблеми. Свідками сьогодні є не тільки російські гості Давоса – чи українські. Свідками є і західні лідери, і капітани великої успішної промисловості, що змушені тут, у Давосі, визнавати власні помилки. Десятиріччями Давос був форумом успішних людей – і успішної економічної моделі. І раптом виявилося, що ця модель перестала працювати, що в Давосі говорили не про це. І тепер, коли на форум знову з’їжджаються люди, що роками говорили не про це, не варто очікувати від них якихось рятівних рецептів – тільки дискусії... Один з моїх колег влучно підмітив, що для багатьох відвідувачів швейцарського гірськолижного курорту щорічне перебування у Давосі стало такою собі зимовою традицією – ну просто щороку під Новий рік ми з друзями ходимо у лазню... І чому треба змінювати свої традиції та звички в час кризи? Адже ви не забуваєте про своїх друзів чи родичів тільки тому, що у вас проблеми з грішми... От і приїхали до Давоса учасники, які звикли до форуму, навчилися його мові, вміють спілкуватися з потрібними людьми, відбирати з десятків прийнять ті, що дійсно зберуть політиків і бізнесменів, здатних ухвалювати важливі рішення. А що – це також мистецтво. І такі рішення приймати, і таких людей знаходити... Можна було б написати, що цей Давоський форум буде тестом на адекватність світової політичної і підприємницької еліти, перераховувати, хто з сильних світу цього тепер приїхав до Швейцарії, теревенити, як будуть розповідати гостям форуму про Україну Григорій Немиря і Раїса Богатирьова, і чи не виникне розбіжностей у їхній інформації. Однак насправді все це немає ніякого серйозного значення. Давос – це не виступ Путіна, це не семінари і пленарні засідання. Давос – це кулуари. У нинішній ситуації – кулуари безпомічності, коли люди, що звикли купатись у владі й грошах, будуть запитувати в спину вчорашнього улюбленця долі: «у нього ще є гроші?», «він втримається на посаді цього року?». І будуть ввічливо посміхатися черговому потенційному політичному і економічному трупу, гадаючи, чи вдасться вижити самому... Ось такий тепер Давос.