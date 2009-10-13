Политтехнологии горячей предвыборной осени

В пресс-конференции приняли участие: -политтехнолог Сергей Гайдай; -политтехнолог Тарас Березовец. Сергей Гайдай: Я думаю, что никогда не подразумевалась «она – это Украина» в этой кампании в принципе. Я думаю, что это проблема мастеров текста. Насколько я знаю, ход кампании был следующим: с одной стороны, стратегией кампании было показать работу премьера. Соответственно, участие там профессиональных рекламистов подсказало ход, который в рекламе называется тизер, то есть первоначальная реклама, которая задает интригу - «она работает». Понятно, что каждый в Украине догадывался, что «она» - это Юлия Тимошенко, и она работает. Дальше идет доказательная реклама, как она работает. Мы видим неплохую поддержку этого тезиса в событийном ряде - что ни день, Юлия Владимировна за рулем трактора. Безусловно, перед командой стояла задача продолжить это каким-то образом, но в принципе ход хороший - показать, что не только она работает, а и еще большое количество людей. В телевизионной и в радио рекламе это соблюдено. Что мы там слышим? «Она» работает, но с ней работает и вся Украина, и кроме нее в стране работает огромное количество специалистов. Конфуз случился только с наружной рекламой, где «вона працює, вона – це Україна». Сразу получается переброска смысла. То есть все знают, кто «вона работает», а оказывается, Юлия Владимировна и есть Украина. Это смысловая ошибка, это не то, что имел в виду штаб. Если бы эту работу делал я и моя команда, мы бы в стратегии написали следующее: «вона працює, а з нею разом працює і вся Україна». Это просто профессиональная ошибка, которую легко исправить, переклеив рекламу. Я не думаю, что стратеги Юлии Тимошенко, ее политтехнологи и она сама, - а я знаю, что она сама активно участвует в разработке рекламы, - решили написать, что Юлия Владимировна - это и есть Украина. Как когда-то было у Гитлера: «Гитлер – это и есть Германия». Тарас Березовец: Изначально тизерная реклама «вона працює» придумалась в июле месяце, как раз в конце июля был старт этой рекламной кампании. Автором тизера «вона працює» был не кто иной, как первый вице-премьер Александр Турчинов, это его личная идея. Изначально было понятно, что эта реклама будет сериальная, поэтому рассматривалось несколько возможных вариантов продолжения. Кампании такого высокого уровня обкатываются через фокус-группы. Результат показывал, что «працююча Украина» воспринимается наиболее хорошо. Кстати, почему изначально была сделана ставка на технологии убирания персоналии Тимошенко с этих плакатов - нет ни изображения, ни фамилии, потому что фокус-группы показывают, что избиратель очень сильно утомился от политической рекламы, от политиков и прямое напоминание, тем более фигурирования лица политика в рекламе вызывает очень большое раздражение. Поэтому был сделан, как мене кажется, достаточно удачный ход - изначально убрать напоминание фамилии Тимошенко из этой рекламы. Когда рассматривалось дальнейшее продолжение, было несколько вариантов развития, в том числе и «вона - це Україна». Мне кажется, было удачным перекидывания мосточка от первых тизеров к следующим. Когда пошла негативная реклама различного рода, копирование слова «вона працює – Кремлю звітує», «народ грабує» и тому подобное, а потом, оказывается, что «вона» – это таки Украина. А второй положительный мосточок относительно того, что «вона - це Україна», то есть идет логичное увязывание, логическая цепочка Тимошенко и Украины, ее фамилии со страной. Хотя об этом в тексте не говорится, возможно, не все граждане это поймут, но на уровне подсознания цепочка Тимошенко – Украина все равно закрепится. Я думаю, что это тоже является позитивом. Сергей Гайдай: На самом деле, человек никогда не видит манипуляции, но он их чувствует. Манипуляция всегда бывает в двух-трех аспектах: либо вы объект на какой-то момент прячете (это называется подвешиванием) - вроде бы обещали о чем-то рассказать - и спрятали, либо вы меняете его в ходе разговора, либо вы меняете свою позицию в отношении объекта. Тут ситуация манипуляции. Сначала все понимали, что «вона» - это Юлия Тимошенко, а потом объект быстро подменили – это Украина. Это очень опасная игра, потому что избиратель не разбирается, в чем суть манипуляций, но он их всегда чувствует. Возможно, не стоило этого делать. Надо было напрямую написать, что и она работает, и Украина работает - этого было бы достаточно. Ход хороший, но опасность от этой манипуляции есть. Читач «Главреду» Борис (Ukraine, Kiev): Чому Тимошенко вибрала такий спосіб агітації? Тарас Березовец: В комплексе реклама Тимошенко выглядит чисто как социальная реклама, социально-политическая, скажем так. Потому что есть очень большой запрос на позитив, с одной стороны. Второй момент - это большое раздражение всеми политиками без исключения. Именно поэтому была выбрана такая концепция использования мягких, позитивных тонов. Изначально ставка делается на то, что реклама, которая выглядит как лобовая директивная политическая, которая есть у того же Януковича, Тигипко, воспринимается и соответственно работает хуже, чем реклама более скрытая. «Главред»: Что вы можете сказать о рекламной кампании Яценюка? Сергей Гайдай: В конце 40-х годов человечество сделало медицинское открытие, которое спасло миллионы жизней - разработчики США и СССР окрыли пенициллин, началась эпоха антибиотиков. Пенициллин первой модификации спас миллионы жизней. Но уже через десять лет ученые столкнулись с проблемой, что пенициллин перестал работать, микробы выработали собственную защиту от пенициллина, и началась эпоха модификации. Абсолютно то же самое произошло с рекламой как явлением. Реклама возникла примерно в 1925 году как индустрия, в 1960-тые годы она сформировалась, и в момент, когда появились первые специалисты, первые рекламные методики, она была очень эффективной, она продавала огромное количество товара, она отлично работала в политике. Но к концу прошлого века - началу этого (это секрет, который скрывается всеми рекламистами) – реклама перестала работать. Она точно не способна быть доверительным каналом выведения на рынок новых брендов - коммерческих или политических. Реклама сохранила за собой только одну функцию – констатировать то, что уже есть. Она работает по психологическому принципу: «Я знал, но спасибо, что напомнили». Поэтому, если переводить это в формат сегодняшней избирательной кампании то, как к инструменту к политической рекламе в ее классических вариантах – борды, ролики, радиоролики и реклама в прессе – могут обращаться только те, кто хотел бы закрепить уже сложившееся позиционирование. Поэтому у Януковича и Тимошенко этот инструмент еще более-менее работает. Вопрос такой: «да, я знал, что она премьер и что она работает, мне об этом напомнили – хорошо». В ситуации выведения нового политического бренда, к которым относится, например, Гриценко, Тигипко, Яценюк, - реклама - один из самых неэффективных способов это делать. Она вызывает не более, чем смех. Причины такой неэффективности две. Первое – мы живем в информационно насыщенном мире. В день мы получаем столько информации, что если бы средневековый человек получил нашу дневную норму информации, он бы сошел с ума, потому что он такую норму информации получает за всю жизнь. У нас выработался психологический иммунитет, мы не верим рекламе априори, мы четко понимаем, что за рекламой стоят люди, которые хотят либо поучить наш голос, либо наши деньги, и достигнуть это любым способом, даже соврав. Второй момент – эффективность рекламы убили креативщики, потому что когда реклама возникала как вид коммуникации, это были продавцы, которые писали вам просто впрямую, почему вы должны купить тот или иной товар. Когда это превратилось в фестивальную рекламу, задачей которой было рассмешить, удивить, напугать, получить приз на фестивале, свою эффективность реклама потеряла. Сегодня реклама Яценюка как раз является классическим примером креативной рекламы, которой народ не верит и смеется над ней. Безусловно, можно обсуждать полосочки и цвета, но это точно не то, что приводит к голосованию. К голосованию приводит либо очень точное попадание в социальный запрос, либо действия политиков, которые я наблюдаю, в режиме реального времени, в которые я верю. Реклама эту функцию не выполняет. Поэтому проблема его рекламной кампании, скорее всего, даже не в том, что там неудачный дизайн, цвета или какие-то странные слова - «продуктивне село», «боєзнадна армія». Можно написать еще «мокра вода», «сонце повинно зійти», то есть фразы, которые ничего не означают, - проблема в том, что за избирательной кампанией не стоит социально значимого обещания, которое отвечало бы на мой запрос. На самом деле, если бы его стратеги из России хорошо анализировали, на каком социальном запросе вырос его рейтинг (этот запрос называется обновление власти) они, скорее всего, продолжили бы кампанию в этом социальном запросе. Точно не строили бы фронтов и не убеждали, что у нас Арсений Яценюк качается в зале, что на самом деле он у нас не украинский яппи с видом ботаника, а крутой парень с железными мышцами, возглавляющий фронт. В это поверить нельзя, и реклама при этом самый неудачный способ донесения. Поэтому там и стратегическая, и техническая, и содержательная ошибка во всей кампании. Тарас Березовец: Политическая реклама Яценюка, как и любого другого кандидата, претендующего на третью силу, никаким образом не влияет на рейтинг. Рейтинг Яценюка был на стадии возрастания, был около 14%, сейчас он упал до 9%. В этом не виновата политическая реклама Яценюка. Яценюк рос до тех пор, пока был запрос, и люди ассоциировали запрос на уникальное предложение новой третьей силы именно с Яценюком. Как только стало понятно, что он не несет в себе ни наличием команды, ни программой, ответа на запрос третьей силы, соответственно, рейтинги Яценюка стали очень стремительно падать. Причем перетекание голосов произошло как в пользу Тимошенко, так и в пользу Тигипко. У Тигипко рейтинг вырос наиболее динамично из всех, сейчас составляет практически 3%. Главная ошибка рекламной кампании Яценюка в том, что он действительно ассоциируется с образом украинского яппи, либерала в очках, человека интеллигентного. Рекламисты Яценюка вместо того, чтобы эксплуатировать тот позитив, который был в образе интеллигентного мальчика, пытаются сейчас сделать из него Рембо, в том числе с помощью рекламы. «Главред»: Если реклама больше не работает, то что остается взамен? Сергей Гайдай: Во-первых, хорошая избирательная кампания как сценарий хорошего фильма – на этот период должна быть прописана реальная жизнь реального политика или реальной партии. Типичный пример: формула такого сценария всегда строится от ресурсов. Если ресурсов мало, это могут быть жесты, если ресурсов побольше - это могут быть поступки, если ресурсов много - вы можете создавать события. Именно на это реагируют. А реклама - это вспомогательная форма, которая закрепляет то, что вы достигли. Сами поступки являются наиболее доверительными, наиболее правильными, особенно когда у тебя пока нет позиционирования и тебе его надо завоевывать. «Главред»: Кампании кого из претендентов на пост Президента страны вы считаете наиболее удачными с точки зрения их эффективности? Тарас Березовец: Эффективность в любом случае измеряется количеством полученных голосов. Сергей Гайдай: И их стоимостью. Тарас Березовец: Абсолютно верно. На сегодняшний момент мы можем обсуждать только видимую часть кампании либо потому, что мы не можем сказать то, что происходит сегодня, либо потому, что пока нечего оценивать – еще нет результатов, нет даже первого тура. По видимой части кампании с точки зрения того, насколько кандидаты соответствуют ожиданиям своих избирателей, избирателей, которые колеблются, с точки зрения того, насколько рекламная часть соответствует ожиданиям избирателей, уже понятно с точки зрения эффективности, кто работает наиболее эффективно. Если брать кандидатов второго-третьего эшелона, очень динамично и правильно работает штаб Сергея Тигипко. Они поняли главные возможности, которые им приоткрыл Виктор Янукович в своем базовом регионе. Тигипко очень правильно забрасывает темы и русского языка, и тему развития экономики и сотрудничества с Россией. Пока Янукович пребывает в полурасслабленном состоянии, Тигипко уже два месяца пашет поле. Я не разделяю политических убеждений Инны Богословской, более того, они мне абсолютно антипатичны, но, тем не менее, ее рекламная кампания по Крыму, в частности, которая касается русского языка, попадает если не в «десятку», но в «девятку» точно. Но это касается каких-то отдельных регионов. Из остальных кандидатов мне некорректно выделять Тимошенко – пусть эту кампанию оценит Сергей. Янукович. Мне кажется, главная ошибка, которую сейчас делает штаб кандидата, то, что они настолько консервируются и закрываются в плане новых идей, новых веяний, вместо этого мы видим попытки полного копирования Тимошенко. Янукович позиционируется в качестве сильного лидера и в то же время основной лозунг кампании – «Услышу каждого». Сильный лидер не слушает. Он знает, он сам ведет за собой других, ему не надо слушать. Этот диссонанс, мне кажется, будет достаточно серьезной проблемой, если они с него не соскочат в ближайшее время. Сергей Гайдай: Мне говорить легче всего. Я не в обязательствах ни перед одним из штабов. Не являясь сторонником Юлии Тимошенко, не работая на нее, могу сказать, что ее кампания пока наиболее, как мне кажется, профессионально скроенная. Во-первых, она редкий политик, который может более-менее эффективно использовать политическую рекламу. Но есть одна вещь, которая мне непонятна. Президент у нас не отвечает за экономику – он гарант Конституции, и показывать, что ты хороший премьер в президентской кампании не надо. Но люди у нас в этом не разбираются. Если бы я был сторонником Юлии Тимошенко, я бы сделал все, чтобы она осталась премьером. Если она хорошо работает, пусть остается премьером. Потому что Президент занимается другим – это вопрос гарантий прав и свобод человека, а тут у Юлии Тимошенко проблема. Все прекрасно понимают, что она жесткий лидер и ожидания сильной руки относятся только к ней. Но как она быстро узурпирует власть, мы прекрасно видели, потому что мы стояли в трех днях от ее договора с Януковичем. В принципе, неплохая кампания у Януковича. Сегодня все, что может сделать Янукович, это отсылать нас к своему премьерству, которое, как он должен доказывать, было более эффективным, и критиковать существующее правительство. Единственное, в чем он отстает от Юлии Тимошенко, - энергии в его кампании в разы меньше, он ведет ее очень вяло. Такое ощущение, что бензин закончился. Модифицированный ролик хороший. Но в разы меньше энергетики, а люди реагируют на энергетику. Пока она традиционно живет в штабе Юлии Владимировны. Не соглашусь с коллегой в части Тигипко. Я отношу его к компании так называемых догоняющих: Гриценко, Яценюк и Тигипко. Кампании неудачные и со стратегической точки зрения, и с технологической. Каждый из них имел колоссальный шанс к хорошему рывку, каждый из них сидел на хорошем ожидании обновления, ни один из них этого не использовал. Все стали играться в какие-то непонятные креативные игры. Например, Сергей Тигипко был большой надеждой. Многие говорили о том, что если бы он, а не Янукович, был кандидатом в 2004 году, возможно, и Майдана бы не случилось. Сегодня этот тренд совершенно потерян. Если Яценюк не поддержал тренд, который называется «обновление власти», то Тигипко не поддержал тренд, который называется «успех Украины». Он играет в ту же игру, что и Яценюк – он показывает свою мускулиность. Второй момент – отсутствует стратегичность в его действиях. Скорее всего, Тигипко может рассчитывать не на 3%, а на хороших 10%, но я думаю, что надо иметь стратегию и другие технологии. Не буду обсуждать Гриценко – мне он симпатичен как человек. Он, наверное, единственный, кто по-настоящему мог бы представлять новую контрэлиту. Но, к сожалению, он тоже ведет кампанию, в которой огромное количество ошибок. Мы не обсуждали еще одну кампанию – кампанию Ющенко. Я бы не сбрасывал ее со счетов. Поверьте, сегодня у него такой же результат, как у всех действующих президентов – это 6-7%. Но обсуждать нечего. Он пока не начал кампанию. Я не знаю, это такой ход? Потому что иногда молчать лучше, чем говорить. Потому что на фоне всех, кто борется за кресло, он может набирать очки. Маленькие, но набирать. Сказать что-то последним иногда лучше, чем выступить первым. Это игрок второго эшелона, очень крепкий. Вопрос из зала: Как будет отличаться Украина при Президенте Тимошенко от Украины при Президенте Януковиче? Сергей Гайдай: В этой кампании есть четыре основных дефицита. Во-первых, это дефицит профессионализма. Ошибки колоссальные. Мне казалось, в украинских штабах и не может быть, потому что корпус специалистов большой. Второе – дефицит стратегий. Нет заказа на стратегии у самих заказчиков, так нет стратегов и нет крепких стратегий. Хотя так или иначе стратегии работают, они видны у Тимошенко, они есть у Януковича. В итоге дефицит выбора. При том, что эти выборы отличаются отсутствием поляризации, при том, что в этих выборах мы видим несколько крепких фигур, Украина не поляризована, но на самом деле выбора нет. Из-за этого я гарантирую, что вы увидите низкую явку. Явка будет 60-70%. Истина заключается в том, что сегодня все кандидаты, которые представлены, так или иначе технические кандидаты. Технический капндидат – это кандидат, которые не представляет себя и своих избирателей. Он представляет чью-то силу. Сегодня все кандидаты, о которых мы говорим, представляют силу под названием «крупный капитал Украины». Все прекрасно понимают, что уже много лет приход новичков и новой контрэлиты во власть невозможен принципиально. Правил игры нет. Поэтому воюют между собой представители разный частей этого крупного капитала. Новая контрэлита в принципе не имеет никаких шансов прийти. И это главная проблема этих выборов. И те, кто это чувствует, просто не придут на выборы или придут проголосовать «против всех». Украина не только не будет отличаться при Януковиче и Тимошенко. Она будет абсолютно одинаковой – это близнецы-братья. Единственное, где будет небольшая разница – Украина при Ющенко сохранится примерно такой, как мы ее имеем. А вот какой бы она могла быть по-настоящему, мы не будем знать, потому что новая контрэлита на этих выборах все еще не придет к власти. Тарас Березовец: Кампания только начинается, она будет короткой. Тем не менее, места для того, чтобы рассказать о том, как кандидаты видят себя во власти и каким они видят будущее страны, будет более чем достаточно. Если проводить параллели между двумя Украинами Януковича и Тимошенко – при Януковиче это будет примерно как ГАЗ-24 – надежная, хорошая машина, она будет, конечно, есть очень много бензина и постоянно придется менять запчасти. Но, с другой стороны, проблем с запчастями нет – Россия близко. Тимошенко – это Мерседес – красивая, мощная машина, которая всем нравится, но есть она будет, наверное, тоже не меньше. Зато ехать будет быстрее и комфортнее. С другой стороны, при Януковиче риск консервации намного выше, чем в случае победы Тимошенко.