Что День УПА готовит Киеву

14 октября «Марш УПА» будет проводиться в Киеве уже в пятый раз. Ни один из предыдущих не обходился без конфликтов разного калибра. Пользуясь случаем обратить на себя внимание СМИ, радикалы всех мастей толкали пламенные речи, сжигали атрибутику оппонентов, выкрикивали оскорбительные речевки и непременно дрались – как с «врагами», так и с милицией. Неоднократные решения судов о запрете проведения акций особого результата не приносили – ничто не могло помешать гражданам, которым вопрос признания УПА не дает покоя, организованно выйти на улицу. Наиболее запоминающимся оказался марш в прошлом году, ознаменованный грандиозной дракой манифестантов с «Беркутом» возле здания СБУ, после которой в КПЗ оказались около полутора сотен людей. Напомним, побоище началось после того, как правоохранители решили не пустить марширующих праворадикалов с Владимирской на Крещатик, на котором митинговали коммунисты. Колонна, во главе которой шли члены харьковского отделения организации «Патриот Украины», решила все же прорваться на главную улицу столицы по улице Ирининской, которая на Крещатик как раз не выходит. Незнание города сыграло с праворадикалами злую шутку – милиция с легкостью окружила их и уложила на асфальт. Впрочем, по информации «Главреда», действия манифестантов были заранее продуманной провокацией, направленной на привлечение внимания СМИ. На этот раз подготовку провокаций все силы, намеревающиеся завтра вывести своих сторонников на улицы, на словах отбрасывают. В то же время, как сообщил «Главреду» глава Киевского отделения ВО «Свобода» Андрей Мохник, «если провокации со стороны наших оппонентов будут, мы сможем дать им достойный ответ». Неудивительно, что киевская власть пытается не допустить кровопролития и уже обратилась в суд с целью развести акции политических оппонентов во времени и пространстве. На данный момент диспозиция выглядит так: в 9 утра на Майдане Независимости будут собираться сторонники КПУ и других левых сил, в половине третьего под открытым небом начнется Антифашистский форум. По словам народного депутата от КПУ Александра Голуба, намерение присоединиться к акции коммунистов высказали их союзники по Блоку левых сил – партии «Союз левых сил», «Справедливость» и Социал-демократическая партия Украины (объединенная), а также прогрессивные социалисты Натальи Витренко, ряд православных братств и русских общин. Возможное количество участников акции нардеп оценил «в несколько тысяч». Хотя по опыту известно, что фактическое количеств участников акции и количество, заявленное ее организаторами, может разниться на порядок. Сторонники признания УПА, главным действующим лицом среди которых будет ВО «Свобода», начнут свой марш в три часа в парке Шевченко. «Свободовцы» планируют пройти по улице Владимирской до Трехсвятительской, спуститься на Европейскую площадь и там провести свой митинг. По словам Андрея Мохника, первыми ввязываться в конфликт они не намерены. «У нас завтра праздник, а кто захочет в свой праздник получить «развлечения» сомнительного свойства?», - сказал «свободовец». Его слова подтверждает практика - сама «Свобода», корни которой уходят в ультраправый маргинес, в последние годы позиционирует себя как «серьезная» политическая сила, не желающая ввязываться в уличные разборки; так, «свободовцы» не участвовали в упомянутом выше прошлогоднем побоище. Наконец, на восемь вечера в том же парке Шевченко собираются представители так называемых «автономных правых», проводящие свой «Марш УПА». Как сообщили «Главреду» источники, близкие к организаторам, приблизительная численность акции – пара сотен человек, никакие силовые акции не планируются. Впрочем, надеяться на мирную жизнь в центре Киева все же не приходится - источники «Главреда» в праворадикальных кругах Киева сообщают, что отдельные неформальные группы планируют завтра атаковать коммунистов, перманентно находящихся возле памятника Ленину на Бессарабской площади. На Майдане Независимости конфликт также не исключен – на шесть вечера ВО «Свобода» организовывает там рок-концерт, а к тому моменту с Майдана могут не успеть разойтись сторонники КПУ. Еще один фактор напряженности – участие в акциях ряда мелких радикальных группировок. Как сообщили «Главреду» в Киевском отделении «Патриота Украины», чьи члены были инициаторами прошлогодних столкновений, свой марш они проведут совместно со «Свободой». В то же время Андрей Мохник заявил «Главреду», что его организация несет ответственность лишь за свои действия – «запретить присоединиться к маршу другим украинцам мы не можем, но отвечать за их поведение не будем». Как свидетельствует практика, после окончания акций, распаленные речами «вождей» радикалы не отправляются домой, а блуждают по городу с целью «найти и наказать» своих оппонентов, в то время как милиция просто физически не может уследить за всеми. О том, что такие намерения есть и на этот раз, «Главреду» подтвердил источник среди праворадикалов. А вот появившиеся в СМИ заявления Александра Голуба о «едущих в Киев праворадикальных боевиках из западных областей» в МВД опровергают: по словам главы центра связей с общественностью киевской милиции Владимира Полищука, такой информации к ним не поступало. В то же время, по словам чиновника, к завтрашним событиям правоохранители готовятся серьезно: уже создан оперативный штаб, в который вошли представители всех силовых структур. Этот штаб отслеживает перемещения организованных групп манифестантов на всех видах общественного транспорта. Но, как удалось выяснить «Главреду», небольшое подкрепление киевским праворадикалам уже прибыло – это несколько десятков членов праворадикальных организаций из Германии и России. Общая численность участников акций, по заявкам организаторов, составит около 52 тысяч человек – 7 тысяч «левых» и 45 тысяч «правых». Охранять порядок в столице, по словам Владимира Полищука, завтра будут около четырех тысяч милиционеров, в резерве будут находиться около тысячи курсантов Академии МВД. Спецподразделения также будут находиться в состоянии повышенной боеготовности. По словам Владимира Полищука, работа на таких мероприятиях – обязанность «Беркута», и на все провокации он будет «адекватно реагировать». Таким образом, киевлянам, которых проблема УПА особо не беспокоит, гулять в центре Киева завтра стоит достаточно осторожно.