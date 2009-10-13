«Казус Кислинского» - удар по Ющенко, Наливайченко или Балоге?

14 октября коллегия СБУ рассмотрит вопрос об отставке Андрея Кислинского – зампреда СБУ, оскандалившегося с «получением» фальшивого диплома. Представители спецслужбы настаивают, что данный факт бросает тень не на них, а на Банковую.





Месяц назад один из влиятельнейших депутатов от Партии регионов в разговоре «офф-рекордз» так сказал корреспонденту «Главреда» о начальнике крымской милиции Геннадии Москале: «Пока вся его деятельность – мелочи. Но если он тронет в Крыму действительно серьезных людей, и тронет серьезно, то ответ тоже будет очень серьезным. Он это знает».



С тех пор никаких особо серьезных дел по Крыму на публику действительно не вынесено. Сам Москаль уверяет, что просто еще рано – мол, оперативная работа идет, и вот когда она завершится, кое-кому крупно не поздоровится.



Зато тем временем генерал сделался завсегдатаем газетных полос и телеэфиров, разоблачая, подчас неожиданно, отдельных деятелей современности за пределами АРК. Именно от слов Москаля «пострадал» и, вероятно, навсегда утратил карьерную перспективу замглавы Службы безопасности Украины Андрей Кислинский, пойманный на фальсификации диплома о высшем образовании.



«Дело Кислинского» не стало (пока?) бомбой, способной взорвать предвыборную ситуацию. Учитывая замаранность всех без исключения граждан, претендующих на победу в выборах Президента, оно и вряд ли могло ею стать. Однако именно это дело приобрело, в ходе расследования «Главреда», специфическую окраску, способную ударить по одной из немногих более-менее дееспособных госструктур, от которых, без преувеличения, зависит существование Государства Украина.



Уже упомянутый начальник ГУ МВД Украины в Крыму Геннадий Москаль первым раскрыл фальсификацию диплома господина Кислинского о высшем образовании (истфак КНУ Шевченко). Как стало известно «Главреду», для этого господин Москаль в июле-августе направил в университет несколько депутатских запросов.



Как подтвердила «Главреду» завархивом КНУ Нина Потапенко, в ответ на один из таких запросов ректор КНУ Леонид Губерский наконец-то отдал распоряжение поднять архивы. Как выяснилось, генерал Москаль был прав: Андрей Кислинский не поступал в «универ» в 1994 году, и не получал диплом в 2000 г. Хотя именно эти даты значатся в его дипломе, представленном при поступлении на госслужбу.



Справка. Андрей Кислинский с 2005 г. руководил Фондом «Украина-3000», который опекает супруга Президента. Позже был помощником, руководителем офиса, заместителем главы Секретариата Президента. С 20 июня 2009 г. – замглавы СБУ, курирующий работу с архивами СБУ. Летом 2008-го стал первым чиновником, обвинившим премьер-министра Юлию Тимошенко в государственной измене в пользу России.



Сегодня отсутствие у господина Кислинского диплома о высшем образовании подтверждено не только университетом, где он якобы учился, но и лично министром образования Иваном Вакарчуком. В свою очередь, замминистра Максим Стриха, физик по образованию, указал, что диплом Кислинского даже оформлен неправильно: вместо «преподавателя истории» там указана специальность «преподаватель исторических дисциплин».



Наконец, диплом господина Кислинского датирован 30 июня 2000 г. – но в том году все дипломы на истфаке выдавались 16 июня. В этой связи депутат от БЮТ Андрей Портнов заявил, что господин Кислинский должен предстать перед судом за мошенничество и хищение государственных средств в особо крупных размерах. Ведь, как госслужащий, которым он не имеет права быть без высшего образования, Андрей Кислинский в течение нескольких лет получал соответствующую зарплату и премиальные.



А другой БЮТовец, Владимир Пилипенко, направил в Генпрокуратуру обращение об аресте Кислинского за «подделку документов».



13 октября организатор скандала Геннадий Москаль (кстати, в 2007 г, работавший замглавы СБУ при и. о. главы Валентине Наливайченко) рассказал «Главреду» о своем видении проблемы.



Геннадий Геннадиевич, какого конечного результата вы хотите добиться в «деле Кислинского»? Депутат Портнов, например, предлагает отдать его под суд за незаконно полученные зарплаты…



Меня поражает в этом деле упрямство Службы безопасности. Ну, как говорится, сгорело одеяло – гореть и блохам. Нет, они спасают блох! Они что, сами не могли, еще принимая Кислинского на работу, позвонить на исторический факультет? Я же вот позвонил! А мне там говорят: Геннадий Геннадиевич, да если бы он у нас учился, у нас висел бы его портрет! Мы же, говорят, гордимся своими высокопоставленными выпускниками – например, Литвин наш выпускник, Табачник... А этого Кислинского никто у нас не видел...



А депутат Портнов прав, как юрист. Ведь произошло не просто предоставление неправдивых сведений. Это еще глупости. Но оно повлекло тяжелые последствия: государство Кислинскому выплачивало деньги как дипломированному специалисту!



Об этом уже много сказано, но не сказано о другом – если господин Кислинский представил неправдивые сведения в СБУ, то он незаконно получил допуск к государственной тайне.



Тут какая ситуация: всякий человек, который становится замом главы СБУ, проходит строжайшую проверку. Проверяют всё, от деда-прадеда! И это же сама СБУ должна проверить, а не какая-то Госслужба. А если он окажется агентом парагвайской разведки?!



И поэтому я в данном случае хотел просто показать, кто нами руководит!



Показать – это очень хорошо, но кто и какую должен понести ответственность?



В первую очередь, я считаю, руководство Службы должно собраться и дружно подать в отставку.



То есть это удар по господину Наливайченко?



Все должны подать! В Уголовном кодексе указаны разные формы вины: есть умысел, а есть преступная халатность. То есть знал, но ничего не делал. Так если уже стало известно, что он (господин Кислинский. – Авт.) не учился нигде, то должна же хотя бы служба внутренней безопасности СБУ быстренько сбегать в университет и установить, в чем дело! И тогда взять его за шкирку и пинком выгнать!



А они? Уже Вакарчук (министр образования. – Авт.) все сказал. Нет, им еще должен сказать Мотренко (глава Главгосслужбы. – Авт.). А после Мотренко будет Петренко, а после – еще кто-то?



Я это понимаю так, что Банковая не дает СБУ добро на признание. Не могут на Банковой честно сказать, что берут на службу черт знает кого, и сразу – прямо в замы к Балоге (экс-глава Секретариата Президента. – Авт.), потом в СБУ…



Кстати, а как быть с Виктором Балогой? Он тоже ответственен…



(Смеется). Ну, Балога исходил из того, что его замы должны быть глупее, чем он сам. У него такой подход везде был, где он работал, еще с Закарпатья. У него общение всегда было специфическое: иди ты туда-то к такому-то... Один мат-перемат.



Кто еще должен ответить за ситуацию с господином Кислинским?



Нужно признать недействительными как минимум три указа Президента: о присвоении Кислинскому ранга госслужащего, о его назначении замглавы секретариата и о его назначении в СБУ. Это как минимум. И возместить ущерб государству. Я думаю, за эти годы там добрый миллион набрался на зарплате и премиях.



Однако, как выяснил «Главред», игра «в диплом Кислинского» может вестись с более дальним прицелом. Пообщавшись с некоторыми юристами и бывшими высокопоставленными сотрудниками СБУ, мы пришли к выводу, что пострадать в развернувшемся скандале вполне могут нынешние руководители спецслужбы.



Все дело – в коллизии законодательства и принятых нормативных актах. Согласно закону об СБУ, все замглавы СБУ являются членами коллегии СБУ. А именно на этой коллегии обсуждаются самые разные вопросы, в том числе – если на ней нет специально приглашенных лиц извне спецслужбы – подпадающие под закон об охране гостайны.



Теоретически, зампред СБУ Кислинский не мог не участвовать в коллегиях СБУ. Такое должностное право ему гарантировано как законом, так и соответствующими указами Президента Украины.



Но практически это означало бы, что господин Кислинский мог получить доступ к гостайне на основе фальшивых документов. А это уже пахнет уголовной ответственностью не только и не столько для господина Кислинского, сколько для тех, кто подписывал документы на его допуск по «форме №1» - то есть доступ к государственной тайне любой важности. Как справедливо отмечает господин Москаль, такой доступ априори полагается всякому зампреду СБУ.



В то же время, как сообщила «Гавреду» глава пресс-службы СБУ Марина Остапенко, проверка господина Кислинского при назначении в спецслужбу не производилась.



Как пояснили эксперты «Главреда», такое действительно возможно, но только в одном случае: если кандидат на работу в спецслужбу имел допуск высшего порядка до прихода на новое место работы, если этот допуск не истек, и если между моментом ухода с предыдущего места работы и приходом на новую работу минуло менее года.



«Форма №1» выдается на пять лет (это самый «короткий» допуск, поскольку он дает доступ к самым высшим гостайнам). Если даже господин Кислинский получил его, едва появившись на Банковой впервые – в качестве помощника Президента – то и тогда срок этого допуска не истек до его назначения в СБУ в 2009 году.



Кроме того, между увольнением господина Кислинского из Секретариата Президента и его назначением в СБУ года далеко не прошло – да что там, прошло всего 5 дней.



Таким образом, по принятой процедуре, личность господина Кислинского при устройстве в СБУ проверять, действительно, были не обязаны. Достаточно было запросить материалы по предыдущему допуску от руководителя организации, где господин Кислинский работал до этого. То есть – от главы СП.



Но здесь есть две интриги. Первая состоит в том, что проверку гражданина при выдаче ему допуска о гостайне все равно производит СБУ. То есть если спецслужба и не ошиблась при «вступлении» Кислинского в ее ряды, она все равно ошиблась еще при его приходе во власть. Если, конечно, это была именно ошибка.



Вторая же интрига состоит в том, что принимал Кислинского на работу – а значит, и подавал документы на его допуск к гостайне - глава СП Виктор Балога. А вот уволили господина Кислинского при Вере Ивановне Ульянченко. И именно к ней СБУ должна была обратиться за документами на господина Кислинского после 20 июня 2009 года, когда Президент Ющенко назначил Кислинского зампредом спецслужбы.



…Во всей этой истории довольно много мути. Показательно, что бывшие и нынешние высокопоставленные сотрудники СБУ с большими звездами на погонах говорят на эту тему крайне неохотно. «Я не хотел бы трогать эту неоднозначную тему, так как она способна нанести вред остаткам Службы» - отчеканил один из опрошенных «Главредом» экс-зампредов СБУ, работающий ныне в другом госоргане. «Это слишком скользкая тема», - соглашались другие.



Как видим, в спецслужбах «бывших» не бывает. И, видимо, это правильно.



Но не генералы – отставные и действующие – виноваты в подобном «падении» СБУ. Не зря все же СБУ остается единственным силовым органом власти (кроме Управления госохраны), на который определяющее влияние имеет глава государства. Именно он в июне подал кандидатуру господина Кислинского в СБУ, а много ранее – приблизил его к себе, вряд ли подозревая, какой скандал это вызовет под занавес его президентства.



И вряд ли этот скандал можно будет развеять простым увольнением господина Кислинского на коллегии СБУ. В которой он сам, кстати, имеет право участвовать по закону.



«Главред» готов предоставить свои страницы всем упомянутым в этой статье лицам и организациям, дабы они высказали свою точку зрения на произошедший скандал.



