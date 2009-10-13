Виктор Ющенко вступил в ядерную войну (ФОТО)

Министры, руководители ведомств (в том числе силовых) и другие приглашенные ожидали главу Совбеза – то есть главу государства Виктора Ющенко. Наконец, в зал для государственных заседаний вошла руководитель Секретариата Президента Вера Ульянченко. Все встали, и сразу вслед за ней из дверного проема появился Президент.Журналисты – кроме фото- и телеоператоров – могли наблюдать это только на экране конференц-зала. Впрочем, этот факт не помешал выяснить, что причиной задержки Виктора Ющенко стала «презентация» в МИДе нового министра иностранных дел Петра Порошенко. Согласно закону, нового главу МИД представляет коллективу именно Президент – хотя известны случаи, когда Виктор Ющенко это правило не соблюдал.«Это чрезвычайно способный человек», - сказал Виктор Ющенко в МИДе. Неудивительно, что и на СНБО Петр Порошенко постоянно улыбался и выглядел едва ли не самым радостным участником собрания.В отличие от него, Виктор Ющенко был собран и сравнительно краток. Как оказалось, кроме ранее заявленной темы обороноспособности Украины, на заседание СНБО вынесли еще одну – о ядерной энергетике Украины.«Принятые отраслевые и государственные программы обеспечения безопасности в сфере использования ядерной энергии и планы развития ядерно-энергетического комплекса не обеспечиваются соответствующими финансовыми ресурсами и организационными мерами», - прочел Президент с подготовленного листа. Затем, по недавно проявившейся привычке, Виктор Ющенко начал что-то подчеркивать на том же листе ручкой. Чем больше глава государства нажимал на те или иные фразы, тем сильнее он нажимал и на президентское перо (его марку на плазменном экране в конференц-зале рассмотреть, увы, было невозможно).«В течение последних лет практически не решаются вопросы создания собственного ядерно-топливного цикла», - попенял Президент. И подчеркнул, что речь идет о создании украинского завода по обогащению урана и достройке минимум двух энергоядерных блоков.Сегодня за выполнение подобной задачи жестко конкурируют американская фирма «Вестингхауз» и российский «Росатом». В этом смысле слова Ющенко стоили – или могли стоить – миллиарды долларов. Но, увы, еще немного поговорив об том, что Украине нужны надежное укрытия для остатков ЧАЭС и единая система учета степени облучения граждан, Президент предложил дальнейшую часть совещания провести в закрытом для прессы режиме.К такому же режиму был отнесен и вопрос о состоянии армии.