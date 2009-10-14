Снова чешется язык

В этот раз для актуализации темы подошло постановление Кабмина об обязательном использовании украинского языка в рабочее время в украиноязычных школах. Часть постановления, в котором говорилось, что «в рабочее время в общеобразовательных школах необходимо постоянно использовать украинский язык» настолько возмутила «регионалов», что они обжаловали решение правительства в Конституционном cуде. О своем видении сложившейся ситуации «Главреду» рассказали народный депутат от ПР Юрий Мирошниченко, сообщивший прессе об инициативе «Регионов», и глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности бютовец Владимир Яворивский. -- Юрий Мирошниченко: Мы были вынуждены защищать граждан от враждебных действий власти Юрий Романович, вы считаете рациональным накануне выборов «загружать» Конституционный суд подобными представлениями? Мы считаем, что обязаны беспокоить Конституционный cуд по этому поводу. Ведь КС существует для того, чтобы рассматривать все нормативные акты, в том числе постановления Кабмина, на предмет конституционности. Это их работа, и никаких лишних хлопот КС мы не приносим. Когда, по вашим расчетам, будет решение КС? Мы считаем, что это постановление было чистой воды провокацией со стороны команды Тимошенко, и мы были вынуждены реагировать. Нас удивило, почему Кабмин издает такие неконституционные и антидемократические постановления. В чем, по-вашему, заключается антиконституционность и антидемократичность постановления? Людям запрещают пользоваться родным языком. И те граждане, для которых родным является украинский язык, оказываются в привилегированном положении по сравнению с теми, для кого родной язык русский. Это - нарушение равенства граждан. Постановление Кабмина нарушает ряд статей Конституции. В том числе и ту, в которой говорится, что изменять порядок использования языков в Украине можно исключительно законами. Таким образом, Кабмин превысил свои полномочия. Значит, есть и материальные, и процессуальные нарушения. Я еще раз повторю: это была провокация чистой воды. Ведь в соответствии с постановлением, правонарушителями становятся все, кто в помещении школы говорит не на украинском языке. Даже если это родители детей, пришедшие на родительское собрание. И все же, как скоро вы рассчитываете на вердикт КС? Это зависит от самого КС. Учитывая, что с точки зрения содержания этот вопрос не сложный, и при условии, что он будет рассмотрен в неотложном порядке, думаю, что точка будет поставлена на протяжении месяца. Я бы не хотел, чтобы языковой контекст стал причиной некоторого раскола общества во время избирательной кампании. Будет ли Виктор Янукович использовать языковой вопрос в качестве инструмента предвыборной агитации? Как вы видите, позиция лидера и контекст нынешней кампании построены на том, что есть общего у всех украинцев. Речь идет в первую очередь о «последствиях правления» команды Ющенко и Тимошенко, пришедших во власть в 2004 году. На этом будет строиться наша публичная кампания, законодательная активность и так далее. Мы для себя не видим необходимости побеждать за счет того, что будем противопоставлять украинцев друг другу. Что же касается политической позиции Партии регионов в языковом вопросе, то она осталась неизменной: мы считаем, что русский язык имеет право быть государственным, учитывая, что родным его считают 47% украинцев. Но решение это должно быть принято на всеукраинском референдуме. Делать же акценты на том, что разъединяет украинцев, по нашему мнению, опасно. Вопрос о русском языке может быть дискуссионным, но столь принципиального акцента, как раньше, насколько мне известно, на языковой теме не будет. Вопрос о русском языке ПР поднимает на каждых выборах, ее представители некоторое время были при власти после 2004 года. Что конкретно было сделано в этом направлении? ПР собрала нужное количество подписей для проведения всеукраинского референдума, но Президент отказался его назначать. Кроме того, 21 законопроект был подан ПР, но они упрямо не вносятся в повестку дня парламента. На согласительных советах наши оппоненты составляют большинство, и всячески противодействуют этим наших инициативам. Мы встречаем консолидированное сопротивление в этом вопросе и от Ющенко, и от Тимошенко, и от их команд. Вы будете и дальше пытаться убедиться своих оппонентов внести языковые вопросы в повестку дня? Эта работа идет перманентно. Мы не хотим никого ломать через колено. Мы хотим, чтобы наши коллеги не блокировали трибуну и так далее. В целом, срочность вопросов определяется опасностью их нерешения. Если обнищание граждан было вопиющей проблемой, то для ее решения мы были вынуждены прибегнуть к радикальным мерам, таким как блокирование… Если власть нарушила тот статус-кво, который сложился в языковой сфере, мы были вынуждены адекватно реагировать, чтобы защитить наших граждан от враждебных действий со стороны власти. -- Владимир Яворивский: Мне приятно, что Тимошенко решилась повысить авторитет украинского языка Владимир Александрович, депутаты от Партии регионов обратились в КС с просьбой отменить постановление Кабмина об обязательном использовании украинского языка в школах. Чего больше – вреда или пользы – от активной эксплуатации языковой темы накануне выборов? Подавать представления в Конституционный суд – право ПР, которого ее никто не может лишить. Скажу одно: как только речь заходит о повышении популярности и авторитета украинского языка, всегда оказывается, что «сейчас это нецелесообразно». Я уже двадцать лет в украинской политике и могу сказать, что так было всегда. А Партия регионов перед выборами всегда поднимает, отряхивает веничком пыль с вопроса о повышении статуса русского языка и двуязычия. Для них это всегда вовремя. Думаю, что «регионалы» покричат немного, снова будут разыгрывать языковую карту, но только среди своего, «приватизированного» электората. Что касается постановление Кабмина, о котором вы спросили, то оно абсолютно нормальное. Аналогичные постановления были предприняты в Прибалтике, Польше, Киргизии. Тем более, что речь идет исключительно об украинских школах. Честно говоря, я не думал, что Юлия Тимошенко отважится на такой шаг накануне выборов, но она решилась. И мне это приятно. По мнению депутата от ПР Юрия Мирошниченко, интересующее нас постановление Кабмина нарушает принцип равенства граждан и ставит украиноязычных граждан страны в привилегированное положение. Ваше мнение по этому поводу? Лично мне Мирошниченко достаточно симпатичен - когда он не находится под прицелом прессы, то исповедует совершенно нормальные идеи. Пусть Юрий на меня не обижается, но, делая такие заявления, он становится политическим шулером. Ведь, по логике вещей, это я, как украинский писатель должен на всех перекрестках заявлять, что Украина – единственное место на земле, где украинский язык может быть государственным. У нас же куда не пойдешь, все говорят по-русски. И кто в этой ситуации угнетенный? Если верить словам Юрия Романовича, то в соответствии с постановлением, правонарушителями будут все, кто в помещении школы разговаривает на русском языке. В том числе родители, пришедшие на родительское собрание. Так ли это? А Юрий знает о том, что будет после этого постановления ?! Давайте подождем, посмотрим, и тогда будем говорить. Если родители детей, которые учатся в украиноязычных школах, будут на собраниях говорить по-русски, их что, за двери выставят? Это же просто глупость! Как глава профильного комитета ВР, подтвердите или опровергните информацию о том, что 21 законопроект ПР, посвященный проблемам русского языка в Украине, блокируется даже на уровне включения их в повестку дня согласительных советов. Я вам напомню процедуру прохождения законопроекта: депутат подает свой проект в профильный комитет, комитет обязан подать его для рассмотрения на арбитраж туда, куда мы считаем необходимым: в Институт права, в Министерство юстиции, в Главное научно-экспертное управление ВР. Законопроекты, о которых вы говорите, были поданы в основном депутатом Колесниченко. Готовит он их по одному принципу: берет какой-то законопроект, к примеру «О защите прав потребителей», в котором написано, что «делопроизводство в Украине ведется на государственном языке», и предлагает изменить формулировку «делопроизводство в Украине ведется на украинском и русском языках». Это суть всех его законопроектов. И всюду, куда я как глава профильного комитета направляю его проекты на экспертизу, мне дают один ответ: законопроект не соответствует Конституции. В частности, 10 статье Основного Закона, где сказано: «Государственным языком в Украине является украинский язык». То есть для достижения желаемого результата народный депутат Колесниченко должен подавать проект изменений в Конституцию. Но он понимает, что триста необходимых голосов «за» в зале не найдется. Тем не менее, даже если законопроект депутата отклонен профильным комитетом, он имеет право настаивать на его внесении в повестку дня. Колесниченко этого не делает, потому что нет необходимых голосов в поддержку. А я, как глава комитета, несколько раз на согласительных советах говорил: «Есть такие-то законопроекты господина Колесниченко, давайте вынесем их на сессию, давайте рассмотрим их блоком». На что спикер Владимир Литвин отвечает: «Если мы вынесем это на сессию, будет раскол, блокирование, шум, гам и так далее».