Яценюку не помогут полосочки

У Януковича кончается бензин, Ющенко ждет своего часа

Предвыборная кампания стартует со следующей недели, но украинцам уже сегодня не дают забыть о приближающихся выборах. Потенциальных избирателей развлекают «войной» виртуальной «ее» с виртуальным «ним». Политтехнологи обещают, что в ближайшие месяцы нам также не придется скучать. О том, насколько эффективны сегодня «пиар-войны» кандидатов в президенты, что действительно хотят услышать избиратели и что ждет Украину после президентских виборов, в пресс-центре «Главреда рассказали известные политтехнологи – Сергей Гайдай и Тарас Березовец. Слоган «Вона працює» придумал Турчинов Сергей Гайдай уверен, что под «ней» «никогда не подразумевалась Украина». Политтехнолог считает, что мы стали свидетелями технологии «тизер»: сначала задается некая интрига. «Понятно, что каждый в Украине понимает, что «она» - это Юлия Тимошенко, и она работает». Далее идет доказательная часть – факты, подтверждающие первый тезис. Следующий шаг – «показать, что работает не только она, но еще и огромное количество людей». На телевидении и радио украинцы услышали именно этот тезис. Но «конфуз случился только с наружной рекламой», где слоган звучал так: «Вона працює. Вона – це Україна». «Оказывается, Юлия Владимировна – это и есть Украина». Политтехнолог считает это, по меньшей мере, смысловой ошибкой, а по большому счету – манипуляцией. «Если бы эту работу делал я и моя команда, мы бы в стратегии написали примерно следующее: «Вона працює, а з нею разом працює і вся Україна». В любом случае, исправить ошибку несложно – Сергей Гайдай предлагает просто переклеить рекламу. Автором тизера «Вона працює» является не кто иной, как Александр Турчинов. Эту тайну «Главреду» выдал Тарас Березовец. Политтехнолог также признался, что реклама задумывалась как «сериальная», причем «рассматривалось несколько возможных вариантов продолжения». Исследования штаба показали, что тезис о «работающей Украине» воспринимается хорошо. Более того, отсутствие лица и даже фамилии Юлии Владимировны на ее рекламе – также часть технологии: «фигурирование лица политика в рекламе вызывает большое раздражение», - объяснил Тарас Березовец. В отличие от коллеги, политтехнолог считает удачным увязывание «ее» с «Украиной». Это, по его мнению, свело на нет антирекламу оппонентов ЮВТ. Кроме того, «идет увязывание в одну логическую цепочку Тимошенко и Украины». Тарас Березовец уверен, что пусть подсознательно, но «эта цепочка закрепится, и это тоже является позитивом». Тем не менее, подмена Тимошенко-Украина – «это очень опасная игра», - предупредил Сергей Гайдай. «Избиратель не разбирается в сути манипуляции, но он всегда ее чувствует», - сказал политтехнолог. Страшная тайна пиарщиков: реклама больше не работает Сергей Гайдай признал, что реклама сегодня не работает. В качестве примера он привел историю с открытием пенициллина: на первых порах этот препарат спасал миллионы жизней, а затем перестал работать. К концу прошлого века реклама перестала работать, и сегодня она утратила функцию доверительного канала для выведения на рынок новых брендов. «Это секрет, скрываемый всеми рекламщиками», - рассказал политтехнолог. По словам Сергея Гайдая, сегодня реклама сохранила за собой лишь одну функцию – напоминать о том, что уже известно: «Я знал, но спасибо, что напомнили». Поэтому реклама может частично помочь только «раскрученным» брендам, таким как Тимошенко или Янукович. Но с целью выведения нового политического бренда – Яценюк, Тигипко, Гриценко – реклама не срабатывает. «Она вызывает не более чем смех», - сказал политтехнолог. Он уверен, что у украинцев выработался «психологический иммунитет»: «мы не верим рекламе, потому что знаем, что за рекламой стоят люди, которые хотят получить либо наш голос, либо наши деньги». В «смерти» рекламы виноваты и креативщики: она «умерла», когда задачей рекламы стало рассмешить, удивить, напугать и т.д. Если реклама не работает, то что же остается? Сергей Гайдай считает, что «хорошая избирательная кампания – это как сценарий хорошего фильма. Главное – прописать реальную жизнь реального политика». На первый план выходят жесты (если ресурсов мало), поступки (если ресурсов побольше) и события (если ресурсов много). «Именно на это реагируют», - сказал политтехнолог. Кампания Тимошенко профессионально скроена, у Януковича кончается бензин, Ющенко ждет своего часа Политтехнологи дали оценку некоторым рекламным кампаниям. Так, кампанию Юлии Тимошенко Сергей Гайдай оценил как «профессионально скроенную». Вместе с тем, у ЮВТ есть проблемы с гарантированием прав и свобод, что является прямой обязанностью президента страны. «Все понимают, что Юлия Тимошенко – жесткий лидер, и ожидания сильной руки относятся именно к ней». Но «мы видели, как она узурпирует власть, потому что мы стояли в трех днях от ее договора с Януковичем». Тогда все поняли, как быстро украинские граждане могут лишиться своих прав и свобод. Поэтому политтехнолог советует: «Если Тимошенко хорошо работает, пусть остается премьером». Главной ошибкой кампании Виктора Януковича Тарас Березовец считает то, что «они консервируются в плане новых идей, новых веяний». Наоборот, наблюдаются попытки «полного копирования», в частности, Тимошенко. Есть ошибки и в позиционировании. С одной стороны, Янукович подает себя как сильного лидера. С другой стороны, с биллбордов он заявляет: «Услышу каждого». «Сильный лидер не слушает, он знает, он сам ведет за собой других», - говорит Тарас Березовец. В свою очередь, Сергей Гайдай считает кампанию Януковича «неплохой». По мнению политтехнолога, Виктор Федорович сегодня делает именно то, что должен делать: вспоминает свое «более эффективное» премьерство и критикует правительство Тимошенко. Сергей Гайдай упрекает Януковича только в одном – в том, что тот ведет кампанию «слишком вяло». «Такое впечатление, что у него бензин закончился». Рекламная кампания Арсения Яценюка содержит «и стратегическую, и технологическую, и содержательную ошибку», - уверен Сергей Гайдай. По его словам, кампания этого политика – классический пример креативной рекламы, о которой было сказано выше. Следовательно, «народ ей не верит и смеется над ней». «Полосочки и цвета – это не то, что приводит к голосованию», - объяснил политтехнолог. По его мнению, главная ошибка кампании Яценюка состоит в том, что за ней «не стоит социально значимого обещания». Тарас Березовец согласился с коллегой в том, что рекламная кампания Арсения Яценюка никак не повлияет на его рейтинг. Политтехнолог рассказал, что на сегодняшний день политик теряет поддержку электората. Изначально Арсений Петрович позиционировался как «либерал-интеллигент в очках». В то же время, в прессе появилось описание встречи Яценюка с избирателями, где он предстает в облике нового Рембо. «Это абсолютно диссонирует с существующим образом», - считает Тарас Березовец. «Яценюк рос до тех пор, пока был запрос на новую третью силу». Когда стало ясно, что этот кандидат «не несет ответа на запрос третьей силы», рейтинги стремительно поползли вниз. «Очень динамично и правильно работает избирательный штаб Сергея Тигипко», - сказал Тарас Березовец. Политтехнолог высоко оценивает позиционирование этого кандидата в регионах, традиционно поддерживающих Партию регионов. Там Тигипко «правильно забрасывает темы и русского языка, и развития экономики, и сотрудничества с Россией». Более того, пока «Янукович пребывает в полурасслабленном состоянии, Тигипко уже два месяца пашет поле». Сергей Гайдай, напротив, назвал кампанию Тигипко неудачной. Равно как Гриценко и Яценюк, Тигипко «имел колоссальный шанс к хорошему рывку, сидел на хорошем ожидании обновления, но не использовал это». «Если Яценюк не поддержал тренд под названием «обновление власти», то Тигипко не поддержал тренд под названием «успех Украины». Еще один «минус» - отсутствие стратегии. Анатолий Гриценко «симпатичен как человек» Сергею Гайдаю. Он считает, что этот политик «единственный, кто мог бы по-настоящему представлять новую контрэлиту». Но его компания также содержит слишком много ошибок. Кампания Виктора Ющенко примечательна тем, что она пока не стартовала. Тем не менее, Сергей Гайдай предполагает, что рейтинг Виктора Андреевича «такой же, как у всех действующих президентов» - на уровне 6-7%. Политтехнолог пока не определился с причинами молчания Президента: «или это такой ход, потому что иногда молчать лучше, чем говорить». С другой стороны, «сказать что-то последним иногда лучше, чес выступить первым». В любом случае, «это очень крепкий игрок второго эшелона», - уверен Сергей Гайдай. У нас будет три президента: один не уйдет, двое выиграют Сергей Гайдай пересказал услышанную им шутку о том, что «в 2010 году у нас будет уникальная страна с тремя президентами – один не уйдет, а двое победят и в судебном порядке полгода будут разбираться, у кого же остались полномочия». Несмотря на все прогнозы, «жизнь куда интереснее, неожиданнее, непредсказуемей» их. «Точно знаю: в Украине еще долгое время будет интересно», - пообещал Сергей Гайдай. «Скучно действительно не будет», - согласился Тарас Березовец. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь http://glavred.info/archive/2009/10/13/175015-1.html Читайте также: Эксперт: Кампания Тимошенко - манипуляция http://glavred.info/archive/2009/10/14/142237-1.html Все кандидаты в президенты обслуживают олигархов - эксперт http://glavred.info/archive/2009/10/14/143013-13.html Яценюк превращается из мальчика в очках в Рембо – эксперт http://glavred.info/archive/2009/10/14/144614-4.html