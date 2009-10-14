День УПА прошел без фанатизма

Акции сторонников признания УПА количественно превосходили мероприятия оппонентов: по свидетельствам очевидцев, митингующие на Майдане коммунисты и их союзники сумели собрать не более нескольких тысяч человек, в то время как ВО «Свобода» и другие «бандеровцы» вывели на улицы пару десятков тысяч манифестантов.«Свободовцы», собравшиеся в парке Шевченко, послушав речи своих лидеров, двинулись в сторону Европейской площади – их колонна растянулась от самого парка до Михайловской площади. Дойдя до пункта назначения, правые провели еще один митинг, после чего часть из них двинулась на Майдан слушать выступления украинских рок-групп, а часть – мирно отправилась домой. А остававшиеся на главной площади страны коммунисты рассосались как-то сами по себе.