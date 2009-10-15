Убрать Юлю: миссия невыполнима

15 октября 2009, 13:25

«На следующей неделе Тимошенко снимут». Такой слух распространился в последние два дня по околополитическим кругам; поводом тому послужили несколько заявлений украинских топ-политиков.

Толчок дал лидер Партии регионов Виктор Янукович, совершающий ныне вояж по стране в качестве оппозиционного кандидата. В эфире Черновицкой ТРК главный «регионал» сообщил, что на следующей неделе ПР «поставит вопрос» о создании нового большинства, поскольку «если сейчас в парламенте не объединиться – будет беда».
Масла в огонь подлил спикер Владимир Литвин. «Предложите мне решения фракций, составляющих в совокупности не менее 226 депутатов, и я сразу провозглашу создание новой коалиции и, соответственно, отсутствие старой», - сказал глава ВР, но тут же уточнил: «Не подходит такой вариант – пожалуйста, 226 подписей, независимо от того, есть ли решение фракций. Я тоже пойду, ради стабильности, на то, чтобы провозгласить создание коалиции».
В ответ «главный юрист» Блока Юлии Тимошенко Андрей Портнов в эфире «5 канала» объявил, что БЮТ без проблем уйдет в оппозицию – если оппоненты правительства, конечно, сформируют новую коалицию. Однако, подчеркнул депутат, «сугубо математически новая коалиция может возникнуть только при условии объединения команды Президента и Партии регионов». А поскольку, согласно решению Конституционного суда, коалицию создают фракции, а не отдельные депутаты, то «сейчас никаких предпосылок для этого нет».
Тем не менее, зерно сомнения было посеяно. В среду в комментарии «Главреду» «регионал» Николай Азаров снова сообщил, что уже на следующей неделе в парламенте может появиться новая коалиция – и, следовательно, нынешнее правительство уйдет в отставку.
В свою очередь, министр внутренних дел Юрий Луценко в эфире «5 канала» сообщил, что господин Азаров был замечен на Банковой после последнего заседания СНБО. Отсюда главный милиционер сделал вывод, что Президент и «регионалы» уже договорились о свержении Кабмина Тимошенко, а на ее место планируется поставить именно Николая Азарова.
В принципе, то, что именно Николай Азаров мыслится многими в ПР (в том числе и самим Азаровым) в качестве следующего премьера, ни для кого не секрет. Однако возможно ли это до президентских выборов?
Первый вице-спикер, один из руководителей ПР и знаток конституционного права Александр Лавринович в этом далеко не уверен. «Слово «большинство» и слово «коалиция» - это два разных слова», - подчеркнул он в комментарии «Главреду».
По мнению господина Лавриновича, нынешняя коалиция в составе БЮТ, НУНС и Блока Литвина коалицией вообще не является. «После распада коалиции, которая действительно существовала и состояла из фракций НУНС и БЮТ, в Украине другая коалиция не появилась», - подчеркнул первый вице-спикер.
Однако путей к созданию новой коалиции он не видит. «В этой конфигурации парламента коалицию можно воссоздать только в двух вариантах. Первый вариант – это Партия регионов может создать коалицию с БЮТ, второй – с НУНС, плюс, конечно, еще кто-нибудь в любом из вариантов», - полагает Лавринович. Однако обе эти коалиции, по его личному убеждению, сегодня невозможны.
Вся проблема в том, что коалиция, согласно Основному Закону, должна содержать не менее 226 депутатов, но формировать ее могут только фракции. С математической точки зрения, коалиции сейчас действительно нет – как минимум после выхода из нее двух депутатов от Украинской народной партии. С другой, для создания новой коалиции нужны все-таки решения фракций.
Мини-расследование «Главреда» показало, что таких решений пока никто не готовит. «Мне ничего не известно ни о каких переговорах, которые какая-либо политическая сила вела бы с Блоком Литвина о создании какой-либо новой коалиции», - категорически заверил представитель БЛ Олег Зарубинский.
Несколько более сложная ситуация – в де-факто распавшемся НУНС. Теоретически «оранжевые» могут войти в новую коалицию, если за это проголосует половина депутатов фракции – т. е. 37 человек. Однако, по заверениям наших источников в группах «За Украину» и «Единый центр», подобного количества голосов сегодня нет.
Косвенно это подтвердил все тот же Юрий Костенко. «Ко мне никто не обращался с предложением поставить подпись за какую-то новую коалицию, и я ничего не слышал о подобном сборе подписей во фракции», - сказал он «Главреду». По словам господина Костенко, фракция вообще давно не собирается как таковая, а общение между ее «осколками» сведено к минимуму.
К тому же одного решения фракции все равно было бы недостаточно: как уже говорилось, к документам о создании коалиции должны прилагаться и не менее 226-ти автографов народных депутатов. Нет никаких сомнений, что порядка тридцати ориентированных на Тимошенко «оранжевых» таких автографов не поставят ни при каких обстоятельствах.
226 подписей можно собрать, если привлечь к 172 депутатам от ПР коммунистов (27 «штыков»), литвиновцев (20 «штыков»), шестерых внефракционных парламентариев и хотя бы одного из «отступников» фракций БЮТ либо НУНС, заявивших о своем выходе из коалиции, но остающихся во фракционных рядах. Однако в таком случае медаль снова повернется другой стороной: внефракционные депутаты не имеют прав фракции и не могут стать участниками коалиционного процесса. «Это абсолютно невозможно – народный депутат является субъектом коалиции только как член фракции», - уверен Александр Лавринович.
Таким образом, ни о какой новой коалиции в парламенте речи, увы, идти не может. А следовательно – и об отставке правительства, о которой с таким возмущением говорят в эти дни сторонники Тимошенко. Минимум до середины февраля Юлия Владимировна останется на посту, на котором она работает («вона працює»).
P.S. Не прошло и трех дней с момента первого заявления Виктора Януковича о создании новой коалиции, как вектор «послідовного» лидера развернулся на 180 градусов. «Никаких переговоров о создании коалиции мы не вели и не ведем», - неожиданно заявил Янукович на брифинге аккурат в момент сдачи этого материала.
То есть зря так переволновались сторонники Тимошенко. Но кому в этой ситуации должно быть действительно неудобно, так это господину Азарову, которого, выходит, «подставил» собственный лидер…

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