Імпічмент як вінець абсурду

2 февраля 2009, 14:18

Коли Президента, якому залишилось пробути на своєму посту менше року, намагаються зняти з посади через процедуру імпічменту – це виглядає щонайменше дивно.

Але родзинка української політики якраз і полягає в тому, що своїх цілком зрозумілих і прагматичних цілей наші небожителі часто досягають дивними, щоб не сказати абсурдними, способами

Імпічмент як Велика гра
Час від часу українські політики винаходять для себе Велику гру. Велика гра відрізняється від просто гри тим, що в неї грають всі учасники політикуму без винятку, до неї в міру потреби долучаються широкі народні маси, але при цьому всі причетні до неї чудово усвідомлюють: гра, якою б великою вона не здавалась, – це все одно гра, і життя нею не обмежується.
Наприклад, у 2002 році Леонід Кучма почав Велику гру в політреформу. Тривала вона понад два роки, аж поки Президент колишній і Президент нинішній не погодились її припинити – таки змінивши Конституцію.
В епоху «після Кучми» Великі ігри помітно «зменшилися». Якщо раніше їх розпочинали справді для того, щоб досягти конкретного результату, то тепер на перший план вишли «маневри»: ігри перетворилися на ігрища, де головним став процес...
Саме такою виглядала гра у переділ владних повноважень, яку затіяли Вік¬тор Янукович і Віктор Ющенко. Звичайно, Юлія Тимошенко не могла довго знаходитися осторонь великої забави, і тому скоро ця гра переросла у гру в розпуск парламенту, за якою ми спостерігали практично весь 2007 рік.
Минулого року Велику гру спробував ініціювати Віктор Ющенко – вона мала точитися навколо ухвалення нової Конституції. Проте, здається, Президент переоцінив свої сили, намагаючись одноосібно диктувати правила гри сильнішим її учасникам: ця гра мало не закінчилась поразкою глави держави – новий Основний Закон цілком могли ухвалити без будь-якої його участі.
Так чи інакше, ця гра скінчилася, так по-справжньому і не розпочавшись, і заміна їй несподівано знайшлася у вигляді Великої гри в імпічмент Президента. Поки що її потенційні учасники визначаються, у грі вони чи ні, але про всяк випадок, її правила у вигляді закону про слідчі комісії затвердили. Тепер чекають, щоб останній підпис під ними поставив сам Президент, і – можна починати!
Імпічмент як головна проблема України
Сторонньому спостерігачеві Велика гра в імпічмент цілком може здатися такою, що не має жодного сенсу. За рік Україна і так матиме нового Президента, тож навіщо витрачати як мінімум кілька місяців на те, аби позбутися чинного глави держави? Причому в той час, коли економічна та соціальна криза ставлять перед політикумом інші питання, набагато нагальніші?
Але ж у цьому і полягає її сильне місце! Обидва найрейтинговіші кандидати в Президенти не мають ані найменшого бажання будувати свої кампанії на обговоренні конструктивних шляхів виходу з кризи, на позитивних програмах національного розвитку.
По-перше, досвід показує їм, що українському виборцеві, який звик до того, що політика – це захоплюючий серіал зі зрадами, скандалами і мордобоями, такі кампанії будуть просто нецікаві. По-друге, а хто сказав, що потенційні Президенти, власне, мають якесь бачення цих шляхів чи програм?
Інша справа – імпічмент. Він цілком вкладається у бачення політики, яке виробили у маленького українця численні навколополітичні ток-шоу, що продов¬жують залишатися чи не найрейтинговішими продуктами вітчизняного телепростору. Дискусія про те, як саме Віктора Ющенка будуть виганяти з Банкової, може затримати біля блакитних екранів мільйонну армію електорату і перетворити тему імпічменту на ключовий мотив виборчої кампанії.
А ще – питання імпічменту дозволяє перекласти відповідальність за весь негатив, який накопичився в житті українського суспільства, на жертву цього процесу. Іншими словами, суспільству пред’являть винного у всіх його негараздах і будуть його показово судити – замість того, аби «судді» взяли бодай частину вини на себе або присвятили хоч дещицю цього часу на пошуки виходу з незавидної ситуації, в якій опинилась Україна.
Імпічмент як гра для всіх-всіх-всіх
Назвати тих, хто зацікавлений у початку Великої гри в імпічмент, насправді не так просто, як здається. Першими до списку її потенційних учасників треба записати комуністів: про імпічмент Ющенка вони вперше заявили ледь не в перший день його перебування на посаді.
Дописати до цього списку можна і БЮТівців. Поки що на камери вони розповідають, що розпочинати цю затію немає сенсу, – простіше дочекатися закінчення повноважень чинного глави держави. Однак як тільки софіти камер гаснуть, юридичний департамент «біло-сердечних» береться за шліфування тексту постанови, яка дасть старт цій процедурі.
Головна причина розпочати процеду¬ру імпічменту для БЮТівців – зовсім не прагнення попросити Президента на вихід на якісь кілька місяців раніше. «Тимошенківці» розраховують, і небезпідставно, що процес усунення від влади Віктора Ющенка прискорить інший процес – розкол у Партії регіонів.
Адже, що б там не говорили «вічні революціонери» типу Нестора Шуфрича, а найвпливовіша внутрішньопартійна група впливу – «група Льовочкіна – Фірташа» – зовсім не має наміру підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на очищення Банкової від її теперішніх господарів. Так само не факт, що до імпічменту радо підключаться депутати, підконтрольні Рінату Ахметову...
І це поки що регіонали виправдовуються: мовляв, ми виступаємо і проти уряду Тимошенко, і проти Президента Ющенка. Але от провалиться спроба відставити Кабмін на початку лютого – і регіоналам треба буде визначатися з позицією стосовно імпічменту. І пояснювати причину цієї колегам по партії і виборцям.
Розходження ж точок зору у такому принциповому для регіоналів питанні, як ставлення до «помаранчевого» Президента, який украв з їхніх рук перемогу у 2004 році, зробить те, чого не вдавалося багатьом набагато серйознішим викликам, які ставило перед «біло-синьою» Партією регіонів політичне життя, – призведе до її реального розколу. І коли – у переддень президентських виборів!
Це чудово розуміє і, поза всяким сумнівом, на це розраховує Юлія Ти¬мошенко, шанси якої обійняти президентський пост у такому разі суттєво зростають. Тому, що б зараз не казали «біло-сердечні», у початкові процедури імпічменту у слушний час вони кровно зацікавлені.
Найбільше противників початку Великої гри в імпічмент – звичайно, на Банковій. Там не сумніваються: імпічмент – це спосіб чинити вплив на Віктора Ющенка, спроба «підвісити» його, нейтралізувати на той час, поки за президентське крісло боротимуться нинішні фаворити виборчих перегонів.
У Ющенка, скажемо відверто, і так небагато шансів на перемогу. Однак про всяк випадок ініціатори імпічменту перестраховуються: а раптом чинний глава держави таки знайде спосіб наростити свою популярність до якогось більш-менш пристойного рівня. А так – простір для маневру Банкової звужено до мінімуму. Будь-який крок глави держави всупереч побажанням недругів – і вони форсовано доводять процедуру імпічменту до кінця. Президент покидає свій пост, образно кажучи, за півгодини до закінчення сроку повноважень. Після таких ударів уже не піднімаються...
Більше того, ніщо не заважає антипрезидентській більшості в парламенті ухвалити зміни до законодавства, які забороняли б главі держави, щодо якого розпочата процедура імпічменту, брати участь у президентських виборах...
Навряд чи чинного Президента втішить, що до ентузіастів імпічменту не можна записати Володимира Литвина. Його політичної ваги наразі недостатньо для того, щоб вступати у відкриту конфронтацію з Банковою. А домовленості з Тимошенко, згідно з якими Юлія Володимирівна відмовляється від балотування в президенти на користь Литвина в обмін на гарантії свого прем’єрства до 2012 року, теж поки що вилами по воді писані. Тому наразі чинний спікер лізти на рожон не буде і зайвих зусиль заради того, аби провести імпічмент через Раду якнайшвидше, не докладатиме – навіть незважаючи на те, що успішне завершення цієї процедури може зробити його на кілька місяців в.о. Президента...
Є і ще один потенційний учасник процедури відсторонення Президента від влади, про якого тут не згадано. Це – український народ. Роль, яку йому відвели, виконати складно: адже в умовах падіння економіки, некомпетентності влади та соціальної кризи нам потрібно буде звертати нашу увагу на нові обставини злодіянь Ющенка, які викриє спеціальна слідча комісія, обговорювати компетентність окремих її членів, шкодувати чи радіти падінню Президента... І все це замість того, щоб вимагати у влади замість чергового раунду ритуальних танців нарешті об’єднатися і взятися за конкретні справи – у даному випадку за порятунок країни. Зіграти цю роль, повторюсь, складно. Але український народ вже не раз довів, що для нього немає нічого неможливого...

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