Молчун – находка для Януковича

Киев. «Зоряный». Журналисты ждут. Лидер задерживается. Наконец свершилось – Янукович на сцене приступает к подведению итогов двухмесячной акции «Услышу каждого». Верная его соратница Анна Герман, скромно сидя почти у входной двери, следит за реакцией зала. Пока Виктор Федорович рассказывает о 100 тысячах обращений и 60 тысячах звонков, Анна Николаевна бросает негодующие взгляды на тех, кто выступление слушает невнимательно, одобрительные – на сцену. Мы с приятелем подпираем стенку, обмениваясь впечатлениями о трех китах предвыборной программы Януковича «Украина для человека»: борьба с бедностью, забота о молодежи и пенсионерах. Именно в это время наступает самый трогательный момент брифинга. «Какое обращение больше всего лично вам запомнилось в рамках акции «Услышу каждого»? – спрашивает журналист. «Больше всего мне запомнилась просьба семьи из Киевской области…» - лидер на секунду запинается. Он забыл название села, из которого просили. Анна Герман спешит на помощь. «Севериновка, Севериновка», - несколько раз подряд повторяет она. Янукович, ощущая плечо друга, чувствует себя увереннее: «Больше всего мне запомнилась просьба семьи из села Севериновка Киевской области. Они просили помочь ребенку, который не может пойти в школу из-за того, что ему нечего одеть. Я попросил, чтобы этого ребенка привезли ко мне. Это был мальчик. Я с ним встретился, и мы как могли, так и помогли – одели и еще кое-что сделали. Это очень умный ребенок, очень интересный мальчик, воспитанный. Когда я увидел его глаза… они до сих пор остались в моей памяти. Жалко его было». В этот момент у молодого человека, сидящего рядом с Анной Герман, громко орет телефонная напоминалка. Взгляд Герман – как сталь. Наткнувшись на него, мужчина выбегает из зала, так и не услышав того, как Янукович опроверг сам себя. «Расскажите детальнее о намерении создать новую коалицию в парламенте», - озвучивает репортер вопрос, за ответом на который сюда пришло большинство моих коллег. Герман поворачивает голову и бросает многозначительный взгляд на одного из людей, к мнению которых лидер прислушивается. «Не боись, все продумано. Натренировали», - позволим себе произвольную физиогномическую трактовку оного. Виктор Федорович в этот раз надежду спичрайтеров оправдал. Ничтоже сумняшеся, он, еще пару дней назад заявивший о намерении инициировать создание нового парламентского большинства, изрекает: «Мы не вели и не ведем переговоры об участии в коалиции». И дальше – чуть-чуть физиологии (в нынешних условиях «единственный дееспособный орган - это парламент»); немного фантазий на тему живой природы (информация о коварных планах замены премьера Тимошенко Николаем Азаровым - «плод фантазии Юрия Луценко», а «оппоненты ПР всегда сидят по норам, как зайцы и мыши и дрожат»); под завязку же – по мужски суровую оценку горячей «Артековской» темы ( «Мое отношение к этому вопросу крайне отрицательное. Если такой факт был, он подтвердится, я даже не знаю, как это называть. Вертятся только нехорошие слова. Я бы им поотрывал то место, которого у вас нет») Желание Виктора Федоровича оторвать педофилам то, чего у меня нет, разделяю. А вот противоречивое заявление о создании/рассоздании коалиции, вызывает вопросы. Найти союзников для голосования по ключевым вопросам «регионалы» могут, а вот создать коалицию – нет. Для этого нужна воля не отдельных депутатов, а хотя бы одной, а еще лучше нескольких фракций. Задача эта для «регионалов» невыполнима. Они свои шансы оценивают трезво. «Единственное, что может быть - ситуативный союз, где во главу угла будет поставлена проблема выхода из кризиса. То есть все, что нас объединяет, мы делаем сегодня. На все, что нас разъединяет, мы вводим мораторий. Вот такая конструкция могла бы быть», - акцентируя внимание на словосочетании «могла бы быть», сказал «Главреду» Борис Колесников. А зачем тогда лидер заявлял о намерении создать большинство? Этот вопрос озадачил не только нас, но и его политтехнологов. Но слово, как известно, не воробей. Вылетело - и ку-ку. Что делать? Классика жанра - культовый фильм «Хвост виляет собакой». В нем стебно, грамотно и доступно рассказано о том, как отвлечь внимание от важного заявления громким скандалом. Накануне выборов на второй срок президента США обвиняют в сексуальных домогательствах. Предвыборный штаб организует отвлекающий маневр - с помощью специалиста по PR и голливудского продюсера для избирателей в СМИ срочно развязывается война Америки с Албанией. Это сюжет фильма. От важных событий, назревающих в парламенте, говорить раньше времени о которых не стоит никому – и даже Януковичу - общество отвлекает громкий и грязный сексуальный скандал. Это новейший сюжет украинской политики. P.S. «Почему собака виляет хвостом? Потому что собака умнее хвоста. Если бы хвост был умнее, он бы вилял собакой», - цитата из фильма.